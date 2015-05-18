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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:32

Причина: Стилистика автора сохранена

ebegen31 Просмотров: 193 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 08:32 by

На прошлой неделе я был на прогулке в лесу. Есть недалеко от нашего города, километрах в тридцати, такое милое местечко: холмы, статный хвойный лес — гуляешь, и кажется, что ты в тайге где-нибудь далеко-далеко от дома.Из дома я выехал довольно поздно, и поэтому, когда заканчивал гулять, уже темнело. В лесу было тихо, только время от времени поскрипывали деревья и перекликались друг с другом птицы. Звери здесь водятся тоже, хотя зверей я не боялся (скорее людей), просто сам по себе лес в сумерках начинал внушать тревогу.Вот внизу слева от дороги показалось маленькое озерцо. В нём что-то тяжело булькнуло. Говорят, ещё в восемнадцатом веке здесь от несчастной любви утопился студент местного университета. Тогда озеро, по-видимому, было больше и глубже.Вот источник, окружённый каменным забором, у которого когда-то давно собирались городские оккультисты. Тогда эти собрания проходили тайно, ведь за них могли строго наказать: последнюю «ведьму» в том же университетском городке сожгли чуть ли не в середине 19 века.Я вышел на более или менее широкую лесную дорогу. Вот уже стал слышен звук изредка проезжающих по шоссе автомобилей, да и штабели брёвен вдоль дороги успокаивали: всё-таки я не в глухой тайге — вот признаки деятельности человека.Вдруг впереди, в нескольких десятках метров, я увидел фигуру идущего мне навстречу человека. Женщина?.. Нет, кажется, ребёнок. Один? На ночь глядя?А затем я понял, что это девочка лет одиннадцати или двенадцати. Она прошла мимо, глядя перед собой и не выказав ни малейшего ко мне интереса. А ведь должна была хотя бы коротко взглянуть, просто из опасения — всё же она одна, лес, сумерки. То, что она находится здесь одна в столь позднее время, напугало и меня самого.Хорошо, думаю, что это девочка, а не какой-нибудь подозрительный дядька. Появление ребёнка в такой ситуации должно скорее внушать удивление, чем страх.С этими мыслями я вышел из леса на улочку маленького посёлка. Когда-то здесь был известный курорт с пансионатом, тремя красивыми прудами, аллеями, беседками и отдельными небольшими павильонами, где принимали грязевые ванны и лечились минеральной водой. В посёлке с тех времён остался театр — солидное каменное здание, напоминающее советский Дом культуры. Позади театра — частные жилые домики со старыми садами за старинным забором. А там, дальше, за улицей и прудом — тёмный лес на холме. Над входом в театр горит жёлтый фонарь.Театр пустой, но не заброшенный. Изредка в нём ещё проводятся какие-то мероприятия, спектакли, небольшие концерты. Но то значение, что он имел сто с лишним лет назад, когда здесь постоянно собирались многочисленные дамы и кавалеры с местного курорта, было уже давно утеряно. Благодаря свету уличного фонаря через большие окна нижнего этажа была видна обстановка пустого буфета. Вся эта картина казалась мне довольно грустной.Я сел в машину, припаркованную на улочке посёлка, и приготовился ехать домой. Включил радио. Поднял взгляд на лобовое стекло и вздрогнул от неожиданности: недалеко от машины на безлюдной улице, в жёлтом свете фонарей стояла та самая девочка. Стояла и смотрела в мою сторону.Что, думаю, это значит? На лесной дороге она повернула обратно и пошла за мной? Почему тогда я не слышал позади ни звука? Выбралась из леса другой тропинкой? Может быть. В любом случае, появилась она совершенно неожиданно, вдруг. На вид — обычная девочка в спортивном костюме, с распущенными русыми волосами. Но стоит неподвижно, как статуя. И смотрит, смотрит...Примерно минуту я тоже глядел на неё исподлобья и, честно говоря, опасался заводить мотор. Хотя бы пошевелилась, что ли. Достала бы телефон. Тогда всё бы выглядело более или менее естественно.Я уже не на шутку испугался. Заблокировал двери и стал потихоньку сдавать назад, чтобы, развернувшись, выехать на главную улицу посёлка. Я пятился на машине, нервно посматривая то назад, то вперёд. Девочка так и стояла без движения, глядя в мою сторону, словно находилась под гипнозом. Теперь я был от неё достаточно далеко.Я развернулся и, наконец-то, с облегчением выехал из посёлка.* * *Ночью после этой прогулки мне снился такой сон. Я иду по полузаросшей травой старой железной дороге. Узнаю место — это окрестности старого шахтёрского посёлка. Мальчишками мы часто приходили к дороге, строили недалеко убежища из веток, играли в партизан, закладывающих под рельсы динамит...Я бреду вдоль полотна и вижу: навстречу идёт группа людей. Многие из них были в тёмных шахтёрских одеждах, а кто-то — даже в каске с горящим фонариком. Вскоре среди первых я увидел моего дедушку. Он мягко улыбался и шёл ко мне, раскинув руки. Я остановился в нерешительности, чего-то боясь. Тогда дедушка негромко позвал:— Женик... Это я.Именно так он и называл меня, когда был жив. На меня опустилось спокойствие, и я уверенно зашагал по шпалам ему навстречу. И сразу увидел знакомые лица идущих за дедушкой людей. Они вполголоса переговаривались и тоже мирно улыбались.Я узнал своих знакомых из посёлка. Пацанов, с которыми в детстве бегал по окрестностям. Дедушкиного соседа дядю Гришу, невысокого жилистого татарина, до пенсии работавшего в шахте крепёжником. А вот мой тёзка Женя, один из летних друзей, обожавший слушать и рассказывать страшные истории. Он погиб в Чечне в 1996-м. Люда, девчонка из нашей компании. Мы с ней иногда курили вдвоём за дровяным складом. Мой дядя Саша. Когда-то он был красивым мужчиной, успешным боксёром, а потом получил несколько судимостей, стал алкоголиком и рано состарился. Он замёрз у дороги здесь же, в посёлке, несколько лет назад. И его сын Витенька, скончавшийся от передозировки ещё до смерти отца. Серёга Зюзин… Дядя Саша Жирнов… Ирина Ивановна… Все уже покойные.Они глядели на меня из-за дедушкиной спины. Мы с ним обнялись. Я почувствовал характерный угольный запах его шахтёрской робы. Начали говорить о чём-то повседневном. Я рассказывал, а дедушка иногда задавал вопросы. Другие люди тоже беседовали, чему-то негромко смеялись.Я на секунду замолчал, а потом спросил, нет ли здесь Юры, моего двоюродного брата. К нему, его родителям и дедушке мы и приезжали сюда в гости каждое лето. За год до нас семья Юры уехала в Германию, где через какое-то время он умер от рака.— Юра? - переспросил дедушка. — А он сегодня не смог прийти. Уроки...— Ну а вы-то тут как? Вижу, все вместе.Об уроках я не спросил. Постеснялся или, быть может, испугался узнать какую-то тайну.— Очень хорошо. Разговариваем и разговариваем, и всё не можем наговориться. Нам всегда интересно, и мы никогда друг от друга не устаём. Понимаешь?Дедушка при жизни очень любил побеседовать. Пока возвращался из магазина через посёлок с хлебом, не раз останавливался — покурить с одним соседом, узнать у другого местные новости, порассуждать с третьим о политике. В итоге поход в магазин растягивался на пару часов. Иногда наши родители немного ругали его за чрезмерную общительность, но чаще мы просто шутили по этому поводу.— Всё разговариваем и разговариваем. И никогда не устаём. Здесь все про тебя спрашивают, — показал дедушка на собравшихся позади людей.— Дедушка, скажи мне... это ведь наши места, посёлок? Значит, здесь он тоже есть? Как хорошо... Я только недавно думал — не увижу больше родные места.Дедушка хотел ответить, но люди позади забеспокоились. «Поезд, поезд», — тихо повторяли они. За всё время к нашему разговору так никто из них и не присоединился.Из-за далекого поворота выехал тепловоз. Обычный тепловоз, который возил с шахты вагоны с углём. Поезд медленно и беззвучно шёл в нашу сторону.Мы стали быстро прощаться. Снова обнялись......И всё. Я погрузился в тёмное пространство сна без сновидений и полностью растворился в нём.* * *Теперь никак не могу отогнать от себя мысль, что первая часть моей истории связана со второй. Думаю: уж не смерть ли приходила ко мне в облике девочки?Когда утром я проснулся и включил телевизор, первой услышанной мною фразой было: «Смерть, улыбаясь, глядит на людей с экранов».

Ключевые слова: Лес вечер дорога посёлок девочка авторская история

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