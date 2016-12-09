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Истории из жизни

Лёха и чёрт в гусе

Мы с братом Лёшкой в детстве часто жили в деревне у бабушки. У неё была особенность – она всегда крестила рот когда зевала и тарелку с едой перед обедом и нас пыталась заставить делать то же самое, говорила, мол, иначе чёрт в рот заскочит. Мы себя считали умными крутыми мужиками и на бабушкины уверения не велись.

Однажды какой-то мрачный деревенский дед принёс бабушке своей гусятины за то, что она одалживала ему ручной трактор. Бабушка отказываться не стала, но нам строго наказала перекрестить мясо в тарелке. Я вспомнил тёмное недоброе лицо дедка и от греха решил её послушаться. Но Лёха как обычно решил, что он выше этого, обманул бабушку, сказал что перекрестил, пока она хлеб на кухонном столе нарезала.

Вечером пошли с брательником на озеро купаться. Кругом красота, солнышко закатывается, сверчки трещат. С плаванием у нас проблем не было и озеро мы знали хорошо. Вот мы с ним как обычно резвимся, и вдруг брательник под воду уходит. Всплывает с оболдевшими глазами, барахтается, орёт и опять под воду. Пришлось его срочно хватать и на берег тащить. На берегу сели, я подождал, когда он хоть немного в себя придёт, спрашиваю, ты чё вообще, ногу, что ли свело? Говорит: "Да непонятно, словно потянуло вниз, до этого несколько лет плавал как жучка, а тут вдруг будто разучился." Ну что делать – вытерлись и пошли домой, коли такие дела.

На следующий день мы созвали ученую комиссию в лице деревенской ребятни. Первым подозреваемым в Лёхиных злоключениях была русалка. Но вот штука, в том озере такой шушеры никогда не замечали, замечали в другом, через 5 км, где алкоголичка утонула, но вот не в этом. Так что однозначного ответа у нас не появились.

Легли в тот день спать. Я до утра проспал как сурок, а с братом вот что с его слов было.
Просыпается среди ночи, посмотрел немного в темноту, закрыл снова глаза. Заснуть быстро не удалось. Открывает снова – а над ним такая волосатая харя висит, что можно на месте от такого вида ежа родить. Брат зажмурил глаза и лежит ни жив ни мёртв. Открыл ещё через несколько минут на свой страх – нет хари. От страха пошёл на кухню и до утра там под лампочкой сидел.

Тут Лёшку проняло и он вспомнил страшноватого деда с гусем. На следующий день снова принялись это обсуждать с деревенскими друганами. Одна мелкая девчушка у нас была из религиозной семьи и рассказала, как её мамаша от нечисти отвязывалась: купила икону Николая Угодника и семь дней каждое утро перед ней своими словами молилась.

Братцу после волосатой морды было уже не до смеха, так что мы с ним потопали в церковь за 7 км, там наших с ним накоплений хватило на маленькую бумажную иконку. И следующую неделю он каждым утром о чём-то там икону просил, тщательно скрываясь от бабушки во избежание подрыва своего сурового непоколебимого авторитета.

И вроде больше ничего такого не было. Стрёмный дед больше к нам не заходил, поводов не было. И хоть с едой у нас всё по-прежнему осталось, но Лёху проняло так, что креститься он стал каждый раз как шёл по улице мимо дома этого деда.

Вчера, 11:51 by chgusПросмотров: 847Комментарии: 13
+12

Ключевые слова: Бабушка традиция дед гусь икона авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 12:55
+8
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2883|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 896
Вот дед, ему трактор, а он чёрта, точно стрёмный. Спасибо, повеселили))) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#2 написал: VENDETTA
Вчера, 13:10
+3
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (240|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 6 207
Связь происходящего конечно впечатляет) Мужику то какой резон так поступать вообще непонятно.
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 13:22
+3
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 126
Комментариев: 6 852
Цитата: VENDETTA
Связь происходящего конечно впечатляет) Мужику то какой резон так поступать вообще непонятно.

Говорят, мол, такие не могут без того, чтобы пакостить.
А так, проняло так мальца, проняло. В воде то оно понятно, ни дед, ни нечистые ни при чём. Так бывает и с опытным пловцами. Да так это впечатлило, что потом харя "явилась".
Вот так оно обычно и случается с записными храбрецами))
Пы. Сы. А чем история не понравилась, где пылюсы?
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#4 написал: Mandor
Вчера, 13:34
+1
Группа: Посетители
Репутация: (434|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 514
Улыбнуло))) Мистика то в чём? Во сне, али судороге? Али, в том, что ежели чужого гуся перекрестишь, то порча пропадёт? )))
Зарегистрирован: 6.05.2011
 
#5 написал: Jako tako
Вчера, 13:34
+1
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Публикаций: 2
Комментариев: 1 037
Ой ну ладно, бедный дед. Может у него в принципе такое лицо от жизни его сложной.
А рожа могла и присниться.
Самовнушение вообще интересная штука.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#6 написал: Zero Endorphine
Вчера, 15:01
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Публикаций: 7
Комментариев: 540
Ничего непонятно, но очень интересно)) Логические цепочки просто бомбические, при чем тут вообще был тот мужик?.. как его связали с этим? потому что он мрачный?
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#7 написал: Talisha
Вчера, 15:02
+3
Группа: Посетители
Репутация: (2068|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 265
А мне кажется дед не причем. А вот запугивания бабушки и детская вера творят причудливую реальность. Мистики ее вижу, а вот психосоматикой повеяло.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#8 написал: NatLi
Вчера, 15:21
+10
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Репутация: (14|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 107
Я за историю плюс поставила, только не понятно зачем деду за хорошее гадости делать?
Обычно человек за добро угощает от души.
У меня как-то был случай.
Я развожу фиалки уже много лет, у меня большая коллекция. Иду в магазин у дома, смотрю, бабуля продаёт цветущие фиалки рядом со входом в магазин. Хорошие, красивые растения, но сами сорта - ерунда промышленная, ни размера, ни махровости, простушки. Пожалела я бабку от души, вот просто за её старание и возраст, у самой мама старенькая. Сбегала домой, взяла листики от красивый сортов. Сама я их покупаю в других городах через интернет. Упаковала, сорта подписала и принесла ей к магазину, подарила.
Прошло года два наверно, смотрю стоит опять эта бабуся опять с фиалками, но сорта уже хорошие, красивые, даже их название могу сказать потому что явно вырастила из моих листиков. Ну вот я и спрашиваю у неё, как мол дела, как растут? Меня она конечно не узнала. И слышу ответ, меня убивший - "Да не все листики выжили, некоторые пропали, наверно та что мне их дала, ПОЖАЛЕЛА листочки, поэтому так." Я чуть не села на месте.
Занавес, как говорится. Теперь я за такую "благодарность" делаю подарки исключительно своим покупателям.
Зарегистрирован: 14.06.2012
#9 написал: Летяга
Вчера, 17:52
+5
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (12343|-4)
Публикаций: 1 021
Комментариев: 9 663
Ответ не столько на историю, сколько на комментарии. Ну вот просто есть люди, которые не в состоянии принять идею, что кто-то может совершать добрые дела от чистого сердца. Без задней мысли и без злого умысла. Бог им судья.
У NatLi очень показательная история в этом отношении. Нафиг таких бабок.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#10 написал: Wildmar
Вчера, 20:24
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 10
Ну,конечно, это ж дядька Лешку заколдовал через гуся? Детские глупые фантазии...
Зарегистрирован: 16.01.2022
#11 написал: NEMO 1
Сегодня, 00:43
+2
Группа: Посетители
Репутация: (272|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 580
Странная история.... ощущение не досказанности, много белых пятен в пересказе на мой взгляд.... одно радует всё обошлось без аннунаков)))
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#12 написал: svv43
Сегодня, 07:00
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 67
это всё неправильный гусь, при чём здесь дед то!?

Цитата: NatLi
Я за историю плюс поставила, только не понятно зачем деду за хорошее гадости делать?
Обычно человек за добро угощает от души.
У меня как-то был случай.
Я развожу фиалки уже много лет, у меня большая коллекция. Иду в магазин у дома, смотрю, бабуля продаёт цветущие фиалки рядом со входом в магазин. Хорошие, красивые растения, но сами сорта - ерунда промышленная, ни размера, ни махровости, простушки. Пожалела я бабку от души, вот просто за её старание и возраст, у самой мама старенькая. Сбегала домой, взяла листики от красивый сортов. Сама я их покупаю в других городах через интернет. Упаковала, сорта подписала и принесла ей к магазину, подарила.
Прошло года два наверно, смотрю стоит опять эта бабуся опять с фиалками, но сорта уже хорошие, красивые, даже их название могу сказать потому что явно вырастила из моих листиков. Ну вот я и спрашиваю у неё, как мол дела, как растут? Меня она конечно не узнала. И слышу ответ, меня убивший - "Да не все листики выжили, некоторые пропали, наверно та что мне их дала, ПОЖАЛЕЛА листочки, поэтому так." Я чуть не села на месте.
Занавес, как говорится. Теперь я за такую "благодарность" делаю подарки исключительно своим покупателям.

не делай добра, не получишь зла
Зарегистрирован: 1.02.2016
#13 написал: Tigger power
Сегодня, 11:18
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2883|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 896
Цитата: svv43
это всё неправильный гусь, при чём здесь дед то!?

Да, это чертов гусь виноват, а не стремный дед!)
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
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