Лёха и чёрт в гусе

chgus Просмотров: 847 Комментарии: 13 +12 Вчера, 11:51 by

Мы с братом Лёшкой в детстве часто жили в деревне у бабушки. У неё была особенность – она всегда крестила рот когда зевала и тарелку с едой перед обедом и нас пыталась заставить делать то же самое, говорила, мол, иначе чёрт в рот заскочит. Мы себя считали умными крутыми мужиками и на бабушкины уверения не велись.Однажды какой-то мрачный деревенский дед принёс бабушке своей гусятины за то, что она одалживала ему ручной трактор. Бабушка отказываться не стала, но нам строго наказала перекрестить мясо в тарелке. Я вспомнил тёмное недоброе лицо дедка и от греха решил её послушаться. Но Лёха как обычно решил, что он выше этого, обманул бабушку, сказал что перекрестил, пока она хлеб на кухонном столе нарезала.Вечером пошли с брательником на озеро купаться. Кругом красота, солнышко закатывается, сверчки трещат. С плаванием у нас проблем не было и озеро мы знали хорошо. Вот мы с ним как обычно резвимся, и вдруг брательник под воду уходит. Всплывает с оболдевшими глазами, барахтается, орёт и опять под воду. Пришлось его срочно хватать и на берег тащить. На берегу сели, я подождал, когда он хоть немного в себя придёт, спрашиваю, ты чё вообще, ногу, что ли свело? Говорит: "Да непонятно, словно потянуло вниз, до этого несколько лет плавал как жучка, а тут вдруг будто разучился." Ну что делать – вытерлись и пошли домой, коли такие дела.На следующий день мы созвали ученую комиссию в лице деревенской ребятни. Первым подозреваемым в Лёхиных злоключениях была русалка. Но вот штука, в том озере такой шушеры никогда не замечали, замечали в другом, через 5 км, где алкоголичка утонула, но вот не в этом. Так что однозначного ответа у нас не появились.Легли в тот день спать. Я до утра проспал как сурок, а с братом вот что с его слов было.Просыпается среди ночи, посмотрел немного в темноту, закрыл снова глаза. Заснуть быстро не удалось. Открывает снова – а над ним такая волосатая харя висит, что можно на месте от такого вида ежа родить. Брат зажмурил глаза и лежит ни жив ни мёртв. Открыл ещё через несколько минут на свой страх – нет хари. От страха пошёл на кухню и до утра там под лампочкой сидел.Тут Лёшку проняло и он вспомнил страшноватого деда с гусем. На следующий день снова принялись это обсуждать с деревенскими друганами. Одна мелкая девчушка у нас была из религиозной семьи и рассказала, как её мамаша от нечисти отвязывалась: купила икону Николая Угодника и семь дней каждое утро перед ней своими словами молилась.Братцу после волосатой морды было уже не до смеха, так что мы с ним потопали в церковь за 7 км, там наших с ним накоплений хватило на маленькую бумажную иконку. И следующую неделю он каждым утром о чём-то там икону просил, тщательно скрываясь от бабушки во избежание подрыва своего сурового непоколебимого авторитета.И вроде больше ничего такого не было. Стрёмный дед больше к нам не заходил, поводов не было. И хоть с едой у нас всё по-прежнему осталось, но Лёху проняло так, что креститься он стал каждый раз как шёл по улице мимо дома этого деда.

Ключевые слова: Бабушка традиция дед гусь икона авторская история

Другие, подобные истории: