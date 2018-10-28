Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

На ночной дороге

Эту историю рассказал один мой приятель в начале 2000-ых, произошла же она приблизительно в 1998-1999. Она может быть выдумкой, она может быть таинственной правдой, она может быть прозаической правдой, она может быть и просто пересказом чужой истории, бродящей по стране, или даже вовсе сценой из какого-то фильма. Собственно, как и все былички на свете: хотите - верьте, хотите - нет.

Рассказчик в то время был студентом техникума и жил в одном ПГТ в Харьковской области. Одним летним вечером он со своей девушкой поехал на мотоцикле в соседний населённый пункт - то ли в гости к друзьям, то ли на какой-то праздник, то ли просто на танцы, не помню уж. Так или иначе, они задержались там до позднего вечера и домой поехали затемно. Дорога шла среди сосновых лесов - такие леса, внезапно обрывающиеся и начинающиеся, часто можно встретить в центре, на севере и востоке Украины. (Если кто не знал, леса эти, по преимуществу, были посажены людьми - настоящие сосняки для украинских лесостепей малохарактерны).

Слева - стена сосен, справа - стена сосен. На извивах дороги свет фары упирается в сосны. Даже жутковато: кажется, что так можно бесконечно ехать среди одинаковых сосен. Наконец, по левую руку лесопосадка закончилась, открылось поле под звёздным небом. И тут-то мотоцикл и заглох - даже фара погасла. Рассказчик и его спутница оказались в темноте - только звёзды и луна на небе, да вдалеке, за полем, огоньки какого-то посёлка. Тишина...

Попытки завести мотоцикл были безуспешны. Стало жутко: вспомнились фильмы про пришельцев, колдовство и прочую чертовщину. Рассказчик слез с седла, склонился к мотору - да только темно, ничего не разглядеть, фонаря с собой не взяли. Пробовал спичкой осветить - куда там.

И тут девушка тихо ахнула. Герой наш тоже обернулся к дороге, увидев краем глаза какое-то движение.

В нескольких метрах перед ними пронеслось - совершенно беззвучно! - животное, похожее не то на волка, не то на крупную собаку, "почти с телёнка ростом". Окрас вроде бы был чёрным - хотя мог просто показаться таким из-за темноты. Зверь выбежал из леса, пересёк дорогу и помчался куда-то в сторону посёлка. Через пару секунд пробежало ещё одно такое же животное.

Какое-то время парень с девушкой пребывали в оцепенении от испуга. Затем рассказчик, очнувшись, прыгнул в седло и начал бешено жать на газ. Мотоцикл, к его великому облегчению, ожил. До родного посёлка неслись, "как ненормальные".

Парень рассказывал об этом случае ярко и искренне, будто и действительно вспоминал былой испуг - впрочем, так рассказывают все рассказчики быличек. Всегда слушаешь такие истории - и хочется сказать, как Фокс Малдер: I WANT TO BELIEVE.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 15:17
Вчера, 15:17 by ТемнокрыскинПросмотров: 767Комментарии: 9
+9

Ключевые слова: Мотоцикл лес ночная дорога собаки оборотни авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Юлия Рысь
Вчера, 16:48
+2
Группа: Посетители
Репутация: (19|-1)
Публикаций: 76
Комментариев: 399
Ну в такой обстановке легко себя накрутить, особенно если все страшилки вспомнить. А зверье в таких местах это обычное дело. Собаки в том числе дикие, волки итд. Нас косуля однажды напугала, пронеслась как тень и исчезла. Да и звуки звери и птицы могут издавать такие, что можно реально испугаться.
Зарегистрирован: 28.10.2018
  
#2 написал: Arhip
Вчера, 19:33
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1798|0)
Публикаций: 80
Комментариев: 1 712
Может кабан был
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#3 написал: Kreisleiter13
Вчера, 20:34
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 281
Цитата: Arhip
Может кабан был

Ну если только секач, но и шумят иногда когда ломанутся куда-то.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#4 написал: Юлия Рысь
Вчера, 20:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (19|-1)
Публикаций: 76
Комментариев: 399
Цитата: Kreisleiter13
Ну если только секач, но и шумят иногда когда ломанутся куда-то.

зато хищники типо волка, рыси, лисы передвигаются почти бесшумно, можно рядом пройти и не заметить, хотя здоровый зверь человека сам старается обойти
Зарегистрирован: 28.10.2018
  
#5 написал: Kreisleiter13
Вчера, 21:27
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 281
Цитата: Юлия Рысь
Цитата: Kreisleiter13
Ну если только секач, но и шумят иногда когда ломанутся куда-то.

зато хищники типо волка, рыси, лисы передвигаются почти бесшумно, можно рядом пройти и не заметить, хотя здоровый зверь человека сам старается обойти

Рысь, лиса и волк на теленка по размеру не подходят.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#6 написал: Arhip
Вчера, 21:36
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1798|0)
Публикаций: 80
Комментариев: 1 712
Цитата: Kreisleiter13
Ну если только секач, но и шумят иногда когда ломанутся куда-то.


Шумят когда через заросли продираются. По грунту они не топают
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#7 написал: Юлия Рысь
Вчера, 22:42
+1
Группа: Посетители
Репутация: (19|-1)
Публикаций: 76
Комментариев: 399
Цитата: Kreisleiter13
Цитата: Юлия Рысь
Цитата: Kreisleiter13
Ну если только секач, но и шумят иногда когда ломанутся куда-то.

зато хищники типо волка, рыси, лисы передвигаются почти бесшумно, можно рядом пройти и не заметить, хотя здоровый зверь человека сам старается обойти

Рысь, лиса и волк на теленка по размеру не подходят.

У страха глаза велики
Зарегистрирован: 28.10.2018
  
#8 написал: Eulalia
Вчера, 22:46
0
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 515
В темноте устращающе всё, но ещё страшнее от цен на услуги стоматолога laughing простите, просто актуально))
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#9 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 06:39
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 281
Цитата: Юлия Рысь
Цитата: Kreisleiter13
Цитата: Юлия Рысь
Цитата: Kreisleiter13
Ну если только секач, но и шумят иногда когда ломанутся куда-то.

зато хищники типо волка, рыси, лисы передвигаются почти бесшумно, можно рядом пройти и не заметить, хотя здоровый зверь человека сам старается обойти

Рысь, лиса и волк на теленка по размеру не подходят.

У страха глаза велики

Не спорю, со страху всякое бывает.

Цитата: Arhip
Цитата: Kreisleiter13
Ну если только секач, но и шумят иногда когда ломанутся куда-то.


Шумят когда через заросли продираются. По грунту они не топают

Я про топот не говорил. Зато похрюкивают они хорошо.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.