На ночной дороге

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 15:17

Темнокрыскин Просмотров: 767 Комментарии: 9 +9 Вчера, 15:17 by

Эту историю рассказал один мой приятель в начале 2000-ых, произошла же она приблизительно в 1998-1999. Она может быть выдумкой, она может быть таинственной правдой, она может быть прозаической правдой, она может быть и просто пересказом чужой истории, бродящей по стране, или даже вовсе сценой из какого-то фильма. Собственно, как и все былички на свете: хотите - верьте, хотите - нет.Рассказчик в то время был студентом техникума и жил в одном ПГТ в Харьковской области. Одним летним вечером он со своей девушкой поехал на мотоцикле в соседний населённый пункт - то ли в гости к друзьям, то ли на какой-то праздник, то ли просто на танцы, не помню уж. Так или иначе, они задержались там до позднего вечера и домой поехали затемно. Дорога шла среди сосновых лесов - такие леса, внезапно обрывающиеся и начинающиеся, часто можно встретить в центре, на севере и востоке Украины. (Если кто не знал, леса эти, по преимуществу, были посажены людьми - настоящие сосняки для украинских лесостепей малохарактерны).Слева - стена сосен, справа - стена сосен. На извивах дороги свет фары упирается в сосны. Даже жутковато: кажется, что так можно бесконечно ехать среди одинаковых сосен. Наконец, по левую руку лесопосадка закончилась, открылось поле под звёздным небом. И тут-то мотоцикл и заглох - даже фара погасла. Рассказчик и его спутница оказались в темноте - только звёзды и луна на небе, да вдалеке, за полем, огоньки какого-то посёлка. Тишина...Попытки завести мотоцикл были безуспешны. Стало жутко: вспомнились фильмы про пришельцев, колдовство и прочую чертовщину. Рассказчик слез с седла, склонился к мотору - да только темно, ничего не разглядеть, фонаря с собой не взяли. Пробовал спичкой осветить - куда там.И тут девушка тихо ахнула. Герой наш тоже обернулся к дороге, увидев краем глаза какое-то движение.В нескольких метрах перед ними пронеслось - совершенно беззвучно! - животное, похожее не то на волка, не то на крупную собаку, "почти с телёнка ростом". Окрас вроде бы был чёрным - хотя мог просто показаться таким из-за темноты. Зверь выбежал из леса, пересёк дорогу и помчался куда-то в сторону посёлка. Через пару секунд пробежало ещё одно такое же животное.Какое-то время парень с девушкой пребывали в оцепенении от испуга. Затем рассказчик, очнувшись, прыгнул в седло и начал бешено жать на газ. Мотоцикл, к его великому облегчению, ожил. До родного посёлка неслись, "как ненормальные".Парень рассказывал об этом случае ярко и искренне, будто и действительно вспоминал былой испуг - впрочем, так рассказывают все рассказчики быличек. Всегда слушаешь такие истории - и хочется сказать, как Фокс Малдер: I WANT TO BELIEVE.

Ключевые слова: Мотоцикл лес ночная дорога собаки оборотни авторская история

Другие, подобные истории: