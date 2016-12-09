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Истории из жизни

Нечто

Если бы эта история случилась ночью, то можно было бы списать события на то, что разум, находясь в тонком и тревожном состоянии между сном и явью, многое воспринимает странно и необычно. Звуки спящего дома - вздохи, скрипы иногда пугают. Да, можно было бы списать..., но эта история случилась со мной днем. В обычный, солнечный летний полдень.

1985 год, мне одиннадцать и я с родителями летом, как обычно гостила у бабушки с дедушкой. Это небольшой провинциальный городок в одной из тогда еще автономных республик Советского Союза, ровно на две части разделенный железной дорогой. Правая часть - скучная, пыльная со стандартными пятиэтажками, универмагами, кафе и незамысловатой историей. Но левая - более интересная. На одной единственной центральной улице расположились двухэтажные купеческие дома с кое-где обвалившейся лепниной, арочными окнами, тяжелыми дверями и коваными решетками, в которых располагались гастроном, детский мир, кулинария, комиссионка и фотоателье. На углу улицы возвышалась старинная водонапорная башня из красного кирпича, которая из-за глухой неприступности и зубчатых эркеров представлялась мне средневековой крепостью, притягательной и в тоже время пугающей. Этой башней в моем понимании город заканчивался. Дальше веером расходились одноэтажные улочки. Деревянные домишки, со ставнями, резными наличниками и петухами на заборах, утопали в зелени. Чем дальше от центральной улицы, тем чаще можно было встретить на скамеечках бабушек в цветастых, как-то по особенному повязанных платках, закрывающих лоб, вышитых сложным орнаментом жилетках, обязательных черных блестящих калошах, шерстяных вязаных носках, они всегда о чем-то быстро и непонятно разговаривали. Именно здесь стоял родительский дом, в котором вырос мой отец. Дом кирпичный и по сравнению с избушками, стоявшими рядом, он выглядел новым, большим и богатым.

В тот год лето выдалось жарким. В первый же день я надолго задержалась в малиннике за домом, собирая по большей части в рот крупные, сладкие, теплые ягоды, и моя светлая кожа обгорела на солнце. Мама весь вечер обмазывала меня то спасительным кефиром, то сметаной и на следующий день запретила мне даже нос обгорелый на улицу высовывать.

В полдень вся взрослая часть семьи находилась в саду, собирая смородину, вишню и крыжовник. В открытое окно с улицы доносился мамин смех и негромкая веселая музыка - это папа вытащил в сад транзисторный приемник. В зале, где я уютно расположилась с книжкой на тахте, даже в такую жару была тень и прохлада.
Я с удовольствием валялась в холодке, читала книжку про Митю Малеева поплевывая в пакетик вишневые косточки, когда услышала, что кто-то ходит по кухне. Кто-то прошел от входной двери к печи и обратно к двери, а потом снова к печи. Конечно это принесли очередное ведро с ягодами. Я позвала бабушку, потом - погромче - глуховатого деда, чтобы они отсыпали и принесли мне еще ягодок. Уже настойчивее я покричала маму, папу, дядю - папиного брата. Но опять никто не отозвался, хотя кто - то явно медленно ходил туда-сюда по кухне, хозяйничал, что-то двигал. Я слышала, как скрипят половицы, как этот кто-то одышливо вздыхает и тяжело дышит. Я в негодовании встала с дивана и застыла в дверном проеме. От кухни меня отделял небольшой прямой коридорчик. Вот шаги раздались снова. Кто-то неторопливый подходил все ближе и ближе к распахнутым кухонным дверям. Еще чуть-чуть и я увижу того, кто пройдет мимо. Почему - то вдруг стало страшно. Обычный светлый день, я дома, но страх холодный и липкий запульсировал в груди, рядом с сердцем, которое бешено колотилось от предчувствия. Шаг, еще... Шаги замерли прямо напротив меня, но там никого не было! Никого! Я стояла, ничего не понимая,
на одном конце половиц, а кто-то невидимый, но тяжелый и грузный - на другом. Пропали все звуки, кроме невозможного, нарастающего звона в ушах, и этот кто-то шагнул в мою сторону. Раз - шаг, пауза, два - шаг, пауза. Я не только слышала шаркающий звук шагов, но и видела, физически ощущала, как под тяжестью прогибаются половицы. Я в оцепенении отсчитала третий шаг. Еще чуть-чуть и у меня не будет возможности сбежать. Казалось, время превратилось в тягучую липкую и удушливую массу. Четвертый шаг, и я с визгом выскочила в открытое окно, угодив в заросли крапивы. Пальцы сводило от холода, зубы стучали, я не чувствовала жары и долго не могла согреться. С тех пор я ни разу не переступила порог этого дома. Под любым предлогом я старалась остаться в квартире в новостройках, уходила гулять или сидела в саду под яблонями, но не могла себя заставить еще раз зайти в этот дом. Я знаю, там живет Некто или Нечто, которому я и сегодня не могу найти разумного объяснения. Даже на улице в саду я ощущала его незримое присутствие, его тяжелый, пристальный, выжидательный взгляд сквозь стекло. Родителям рассказала уже будучи взрослой, но они совсем не удивились. Оказывается, каждый из них в свое время слышал и шаги, и тяжелое дыхание, но ночью, когда явь и сон связаны тонкой призрачной нитью, а разум подсказывает самые нереальные, фантасмагорические образы.

Сегодня, 09:09 by АлимоваПросмотров: 575Комментарии: 7
+13

Ключевые слова: Городок сад дом малина ощущения шаги дыхание страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 09:51
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (2506|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 416
Спасибо автору, написано - зачитаешься) жаль, что так вышло, сколько бы еще автор пережил счастливых моментов, похожих на описанный, если бы не Нечто. Хозяин был стар и серьезен. Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#2 написал: DRUID
Сегодня, 10:00
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (340|-1)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 436
"Липкий страх" ненавижу это словосочетание, присудствующее в 90% ИиЖ. Скучновато, много лирики. Но это всё мои сугубо личные вкусовые заморочки.

+ за труд.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#3 написал: Jako tako
Сегодня, 10:30
+1
Группа: Посетители
Репутация: (48|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 463
Хорошая история. Видно автор настолько испугалась, что так и не смогла перебороть свой страх.
Наверное все старые дома имеют своих обитателей. А это нечто, судя по всему, никому не делало ничего плохого.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#4 написал: Light_a_dark
Сегодня, 10:37
+2
Группа: Посетители
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Публикаций: 43
Комментариев: 1 484
А я. как будто опять фильм - страшилку посмотрела.
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Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#5 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 12:49
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Комментариев: 670
Шаги и дыхание scream
Однажды и мне довелось такое пережить. Ужас, который я испытала тогда я и сейчас помню. Но у меня не возникало желания удрать. Продолжаю жить в квартире. И все эти звуки больше не повторяются.
Кстати говоря, звуки шагов соседей сверху совсем другие. Я уже пыталась так объяснить эту ситуацию.
Зарегистрирован: 1.02.2019
  
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:27
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Группа: V.I.P.
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Публикаций: 121
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Полдень. Как будто самое время появления Пужайло, про которого мало кто знает. И ощущения ГГ говорят о том же.
Но вот страх совсем уж разума её лишил впоследствии
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#7 написал: Евангелион
Сегодня, 16:24
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