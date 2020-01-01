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Истории из жизни

Ночной гость

Уважаемые читатели, хочу сообщить вам, что я здесь, на этом сайте совсем недавно появилась, и я хочу поделиться с вами одной историей, произошедшей со мной ещё в детстве. Верить или нет, решать вам, ну а я же начну.

Ещё давно, когда мне было где-то 5, а может, 6 лет, (сейчас, на данный момент, мне 17), случилась одна история: я почти всё своё детство гостила у бабушки с дедушкой (царство небесное), позже, уже когда пришла пара поступить в 1 класс, мне пришлось отойти от них к родителям, но суть в истории не в этом.

Так вот, за окном было темно. Ночь. Пора уже ложиться спать, но мне было не до этого, так как я увлеклась одним мультиком, шедшим по телевизору, что был за мультик я уже и не помню, столь увлечённая мультиком и не заметила, как подошла бабушка и выключила телек со словами: "Внуча, выключаем мультики и пора баиньки". Я заупрямилась: "Ну бабушка, ещё хочу посмотреть можно ещё минутку?" На что она дала отрицательный ответ и настойчиво говорила мне ложиться, а ещё она мне сказала: "Вот ляжешь спать", - говорит, - "придет к тебе дедушка-сон, и тебе приснятся хорошие сны". Я хоть и была ребёнком, но понимала, что это специально говорит она так, но против старших ты не пойдешь, и поэтому пришлось выполнять указания бабушки.

Нехотя я встала с дивана и, сделав все процедуры перед сном, улеглась в свою постельку, немного поворочавшись на кровати, и не заметила как начала потихоньку "впадать" в сон, вот сплю себе значит, как чувствую, что кто-то сквозь сон меня гладит, и чувствую, что я не одна в своей комнате, я подумала, что это дедушка или бабушка ко мне зашли в комнату проведать, и продолжила спать, как опять почувствовала лёгкий холодок по коже и прикосновения. Тут я не выдержала и осторожно разлепила сонные глаза и осмотрела комнату, но каково было удивление, что я никого не обнаружила рядом с собой. Не сказать чтобы я испугалась, просто я слегка удивилась, и с мыслями, что "это дедушка-сон, значит бабушка не врала", я вместо того чтобы звать от испуга бабушку, я улыбнулась в темноту незваному ночному гостю и, улегшись на бок, я уснула теплым приятным сном. Я забыла сказать вам, дорогие читатели, что когда я чувствовала, что меня кто-то гладил, мне стало удивительно легче, и в моей душе было спокойствие и уверенность в себе.
Вот такая удивительная ситуация произошла со мной, друзья, на самом деле со мной много случалось подобных историй, и я привела вам один случай из всего, что со мной было, и я это не забуду никогда.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:57
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 06:57 by Venera AngelПросмотров: 64Комментарии: 0
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Ключевые слова: Сон ночной гость бабушка авторская история

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