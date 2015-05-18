Неизвестный

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:04

drakylayla Просмотров: 564 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 06:04 by

Эта история приключилась со мной в детстве, но помню я тот ужас до сих пор. Было мне тогда лет 10-11.В ту пору, летом, около недели меня доставали ночные кошмары. Они были не периодичны, но раза 4-5 стабильно.Спала я в одной комнате с родителями, моя кровать стояла у самой стены, под окном. Рядом у стены стоял небольшой шкаф, и у самой моей головы, сзади меня, стояла небольшая тумба, на которой стоял цветок. У этой тумбы не было дверцы и она всегда была пустой. Складывать внутрь что-либо было бессмысленно. Что не положи - всегда куда-то пропадало. Как-то во время уборки внутри нее я нашла свой кулончик, который потерялся еще весной. Пока я спала. Чтобы туда ничего случайно не упало, я заткнула ее небольшой диванной подушкой. Пропажа вещей, конечно, была не единственной причиной. Иногда это помогало избавляться от ночных кошмаров. Получалось это не всегда, подушка то падала в саму тумбу, то вовсе ее там не было, будто ее вытаскивали и убирали. Ну, что же еще не придумает детское воображение?Сама история воображением не является, я очень хорошо помню эти тактильные ощущения, звуки. Это точно было наяву.Одной ночью, наигравшись в ноутбуке, я отправилась спать. Родители в ту ночь уехали в поселок, а меня оставили с бабушкой, она жила на другой стороне дома.По неизвестной мне причине я проснулась среди ночи. Я лежала лицом к стенке, позади меня была дверь. То, что моя кровать располагалась под окном, давало понять, что еще ночь, ведь летом светало рано.В следующую секунду, не успев полностью переварить факт того, что сейчас еще ночь, я услышала тихие шаги, которые явно направлялись в комнату, где находилась я. Меня словно парализовало, мне было настолько страшно, что я даже была не в силах закрыть глаза.Шаги все приближались, они были тяжелыми, шаркающими. Довольно быстро этот неизвестный гость оказался в комнате, я не слышала скрип двери, по всей видимости, я забыла ее закрыть. Он начал ходить по комнате своим тяжелым шагом, он явно бормотал что-то. Что-то тихое, несвязное, явно недружелюбное. Я боялась пошевелиться, я боялась дышать, я лишь смотрела в стену и боялась даже поменять точку взора. Он знает. Он видит.То, что произошло далее, напугало меня еще сильнее. Его тихое бормотание прошло прямо над моим ухом, он склонился надо мной. Он замолчал.Я почувствовала резкий и сильный удар по моей кровати. Словно кто-то с большой злобой пнул кровать ногой. Удар был такой силы, что я подпрыгнула вместе с матрасом и вжалась в стену. Ужас этих мгновений не передать, оцепенение как рукой сняло. Я зажмурила глаза и накрыла голову одеялом, все стихло. Я боялась, что он все еще в комнате.Наступило утро. Воспоминания о ночном происшествии вызывали страх, смешанный с интересом. Тем утром первым же делом я начала спрашивать у бабушки не приходил ли к нам кто, не приезжали ли родители? Я получила отрицательный ответ.Кто же посетил меня той ночью?

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