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Истории из жизни

Поход. Мистическая история

Поход. Мистическая история

Я люблю походы, собраться с друзьями и отправиться вдаль от цивилизации дышать чистым воздухом, любоваться прекрасными пейзажами и в очередной раз испытать чувство собственной ничтожности перед величественной природой.

Маршрут того похода проходил по горнолесной местности. Мы шли по узкой тропинке и, миновав очередной ее крутой изгиб, увидели большую скалу. Я решил взобраться на неё, дабы сделать пару-тройку красивых фотографий для своей коллекции.

Цепляясь за поросшие мхом камни, я начал карабкаться вверх. Через пару минут я достиг небольшого выступа, находящегося немного в стороне от того места, где я начал свое восхождение и где ждали меня друзья. Из-за этого, а также из-за густого массива деревьев мы потеряли друг друга из виду. Но находились в радиусе слышимости и время от времени перекрикивались.

Я принялся делать фотографии. В какой- то момент моя нога стала на камень, усыпанный мхом, и соскользнула. Секунда, и я полетел вниз. Перед глазами мелькнул небольшой пятачок земли и, успев спружинить рукой, я все же ударился головой. Потерял сознание.

Что со мной происходило дальше, я не знаю. Помню, что смог открыть глаза и увидел перед собой чей-то прозрачный силуэт. Он склонился надо мной, я чувствовал его прикосновения к своей голове. Затем в глазах снова все поплыло, и я обмяк.

Пришёл я в себя от того, что меня тормошили друзья. Они рассказали, что когда я перестал отвечать на их крики, отправились меня искать и нашли через несколько минут с перебинтованной головой и обработанной раной на руке. Под головой лежал рюкзак, а рядом моя раскрытая аптечка. Друзья божатся, что не трогали меня, а нашли в таком состоянии.

Кто же помог мне? Что это за силуэт был рядом мной? Друзья предположили, что находясь в шоковом состоянии, я сам перебинтовал себе голову и обработал руку, а затем потерял сознание и забыл об этом. Может оно и так, но полной уверенности в этом у меня нет. Прозрачный силуэт никак не идет из головы – кажется чем-то знакомым, родным…


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:14
Сегодня, 05:14 by Kate23Просмотров: 35Комментарии: 0
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Ключевые слова: Падение поход силуэт травма головы друзья

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