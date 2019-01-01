Старая библиотека

Сделано_в_СССР Просмотров: 44 Комментарии: 0 0 Сегодня, 18:55 by

Эта мистическая история берёт свое начало в Алматы, южном городе Казахстана. Это очень красивый и вечнозеленый город с наивкуснейшими яблоками.Приключилась история с моим другом детства. Его зовут Марат. Марату в то время было 30 лет, он жил с мамой в частном секторе, который находится в нижней части г. Алматы, в районе железнодорожного вокзала.Летом 2017 года Марат в поисках работы перелистывал очередную газету с вакансиями, но, позвонив по нескольким номерам, получил отказ. Проблема была в том, что у него не было высшего образования.Во времена своей бурной молодости он не закончил университет. За постоянные прогулы его отчислили. Это нисколько его не расстроило, так как он думал, что ещё молодой и сможет все наверстать. Но годы шли, время стремительно бежало, и не успел парень оглянуться, как ему уже стукнуло 30, и перспективы найти достойную работу таяли с каждым днём.Свободное время Марат проводил либо за просмотром фильмов и любимых сериалов, либо время от времени встречаясь с друзьями.В один из дней ему позвонил знакомый и предложил работу охранника в библиотеке. Работа была несложная. Нужно было целые сутки, 2 раза в неделю, нести дежурство. Платили в принципе не так много, но за неимением большего перспектива работы там была заманчивая. Недолго думая, Марат дал своё согласие и начал готовить документы для трудоустройства. Тогда он ещё не знал, что последует за этим решением…Марат проснулся в 06.00 и начал готовиться к рабочему дню. Вставать с постели ему было нелегко. Уже давненько он не поднимался так рано, но чувство эйфории и позитива от долгожданной работы его не покидало.Выбранный им маршрут автобуса идеально подходил для проезда от дома до места нахождения библиотеки. Он не спешил, так как времени было ещё много.На работу он приехал за 15 минут до начала, а именно в 08.45.Это была старая библиотека. Увидев её можно было сказать, что время здесь остановилось около 60-ти лет назад. Старые стены, на которых уже сошла краска и, местами, штукатурка.Внутри библиотека выглядела не менее удручающе. Потолок во многих местах протекал, пол скрипел и кое-где уже несколько раз был перестелен. Огромные стеллажи с книгами были размещены в правой части библиотеки. Книги были разных жанров. В основном советские, но можно было найти и более новые издания. Благодаря поддержке меценатов библиотека старалась закупать наиболее свежие и актуальные произведения.Марат постепенно стал осваиваться, его уже проинструктировали по его должностным обязанностям. Стало смеркаться, и ровно в 19.00 он проводил последнего работника библиотеки и закрыл за ним дверь.Обстановка здесь была уже не та, что днём. Стало как-то мрачно и темно. Электрического света явно не хватало на освещение всей библиотеки, но Марата это не пугало. Он спокойно заварил себе стаканчик чая, подогрел ужин и устроился за столом, включив комедийный сериал на своем телефоне.Ближе к 22.00 со стороны самой затемненной части библиотеки стали доносится какие-то шорохи. Марат, поставив видео на телефоне на паузу, стал к ним прислушиваться.– Мыши, только их мне здесь ещё не хватало, – пробормотал парень.Взяв фонарик, он направился проверить, что там происходит. Обойдя место, он ничего не обнаружил и вернулся к просмотру сериала. Так прошло его первое дежурство.Настал день второго дежурства. Марат поел и улёгся на находящийся рядом диван, на котором днём обычно сидят посетители, в ожидании выдачи книги. Некоторое время спустя он задремал.Вдруг резко в ушах появился какой-то гул. Марат открыл глаза, но почувствовал, что его тело окаменело. Он не мог двинуться с места. Было чувство, что он спит, но при этом он видит всю обстановку библиотеки.Через какое-то время парень почувствовал на себе тяжёлый взгляд из затемнённого угла. А спустя пару секунд он увидел тёмный силуэт, медленно приближавшийся к нему. Сказать, что Марат испугался - это ничего не сказать. Его охватил дикий, животный ужас. Он пытался закричать, но не мог, словно его лишили дара речи. Тогда он стал молиться и… тут же проснулся.Тяжело дыша и вытирая со лба пот, Марат понял, что увидел кошмарный сон. До конца поверить в то, что всё приснилось, а не происходило на самом деле, было очень сложно. Находиться в библиотеке парень не мог и до утра просидел на улице.К третьему дежурству Марат подошёл настороженно, приняв решение не спать. Так прошли его последующие 5 дежурств. Но на удивление ничего не происходило, и молодой человек уже вполне уверовал, что тогда ему действительно просто приснился кошмар.В очередное дежурство Марат, плотно покушав, улёгся на диван и прикрыл глаза.Вдруг он почувствовал, что кто-то или что-то тронуло его за руку. Резко открыв глаза, Марат понял, что опять не может двигаться. Тот самый дикий ужас вновь наполнил его. Перед ним опять предстал тёмный силуэт, напоминавший ребёнка или маленького человека.Сущность навалилось сверху. Марат почувствовал, как сдавили его запястья и шею. От боли он вскрикнул, точнее, попытался это сделать.Взмолившись, он с невероятным усилием оттолкнул от себя сущность. Она не стала нападать снова, а бросилась к выходу. Марат тут же открыл глаза. Его вновь захлестнуло чувство, испытанное на второй день дежурства. Сон казался таким реальным! Посмотрев на руки, парень увидел красные пятна в тех местах, где пару минут назад чувствовал боль. Больше он не сомневался.Придя домой, Марат позвонил своему другу, увлекающемуся мистикой и магией. Друга звали Руслан. Он предложил свою помощь и сообщил Марату, что знает одного сильного медиума Вагифа, который может помочь в объяснении этой ситуации.Руслан сдержал слово и через интернет списался с Вагифом. Вагиф попросил Руслана скинуть ему фотографию Марата. Войдя в состояние транса, Вагиф увидел, что на фотографии на плече у Марата лежит рука темной сущности.Вагиф быстро написал Руслану и сообщил, что эта сущность демонического происхождения. Она пришла из какого-то портала, который находится в той самой библиотеке. Этот портал находится в зеркале. Единственный способ избавиться от сущности -протереть зеркало солью и разбить его.Всю эту информацию Руслан передал Марату. Тот вспомнил, что когда ему показывали библиотеку, он видел старый, заброшенный шкаф со сколотым зеркалом в подвале.Придя в библиотеку, Марат спросил у заведующей об этом шкафе. Шкаф оказался давно уже списанным и парню позволили его забрать. Марат, недолго думая, позвонил своим друзьям, и они вывезли шкаф.Парень проделал всё, что говорил ранее Вагиф. После этого тёмная сущность его больше не беспокоила.Автор - Джафар.

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