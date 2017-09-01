Цыганка

Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Вчера, 23:34

TiTaN_2017 Просмотров: 139 Комментарии: 0 +5 Вчера, 23:15 by

Эта история про мою подругу, а если быть точнее, о том, как и благодаря чему, она появилась на свет.Ее мать, Надежда, долгое время не могла забеременеть – была проблема с гормонами. Она перенесла не одну операцию, но всё без толку. На тот момент, она жила с мужем уже 15 лет!Однажды, к Надежде на работу пришла цыганка. Она часто приходила, продавала то халаты, то полотенца, ну а в этот раз, предложила ещё и погадать. Надя не хотела, но цыганка была настырной и, в конце концов, уговорила ее.Нагадала цыганка, что у Надежды будет двое детей – девочка и мальчик. Женщина расстроилась при этих словах, ведь ей было уже почти 40, а в этом возрасте матерями становятся редко. Цыганка же продолжала говорить, что уверена в своем пророчестве, а чтобы оно быстрее сбылось, посоветовала Надежде в Рождественскую ночь кинуть на перекрестке мелочь и молить Бога о детях. Кроме того, она заговорила чашку и полотенце, которые Надя у нее купила немногим ранее и наказала каждое утро пить из этой чашки и вытираться полотенцем.Прошло 3 месяца, Надежда уже и забыла о гадании, наступило Рождество. Женщина с мужем возвращались из гостей. Проходя перекресток, Надя вдруг вспомнила о гадалке и скорее ради шутки решила сделать так, как та ей советовала.Вместе с мужем бросили они на перекресток мелочь, посмеялись, и зашагали дальше. Каково же было удивление супругов, когда через 3 недели они узнали, что Надежда беременна. 5 октября – практически ровно через 9 месяцев от Рождества – у них родилась дочь.Через 3 года женщина забеременела во второй раз. Однако, к сожалению, новорожденный мальчик умер через пару недель.Сейчас моей подруге Евгении 25, и каждый ее день рождения Надежда рассказывает гостям эту удивительную историю.

Ключевые слова: История подруги цыганка пророчество. Рождество история

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