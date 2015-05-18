Мы иногда «подглядываем» за вами

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 03:37

Cover Просмотров: 476 Комментарии: 1 +9 Сегодня, 03:36 by

Эта мистическая история связана с моей покойной мамой, которая погибла в ДТП еще в 2003 году.3 года назад мне приснился сон. Мы с мамой у кого-то в гостях, время уже позднее и я говорю ей:– Мам, поехали домой, уже поздно, засиделись!– А вдруг что-нибудь случится, – отвечает мне мама. – На дорогах сейчас очень опасно.– Ну что может случиться? – настаиваю я. – Поехали!Мы одеваемся. Мама уже берется за ручку входной двери… Вдруг, резко оборачивается, поднимает на меня полные слез глаза и шепчет:– Опасность…Я просыпаюсь и чувствую на душе тяжелый камень. До сих пор ощущаю на себе взгляд ее печальных, полных слез глаз. В тот же день я съездила в церковь и поставила свечку за упокой.Через 3 дня после сна я поздно возвращалась из гостей на машине. На кольцевом движении меня ждала «опасность», о которой предупреждала мама во сне.Только заехав на кольцо, я увидела большую фуру, летевшую прямо на меня... К счастью, все обошлось! Я увернулась в последний момент; мою машину немного занесло, но фура все же в нескольких сантиметрах промчалась мимо. Предчувствие возможной катастрофы меня посетило еще до того, как я села за руль. Я ощущала слабость, и ужасно хотелось спать. По пути зазвонил телефон, номер не определился, но когда я сняла трубку, услышала лишь короткие гудки, а по левой руке пробежал неприятный холодок. Все это я вспомнила в один миг – в ослепляющем свете фар фуры…Это был не единственный наш с мамой «разговор». Как-то мне приснилось, что я гуляю по большому прекрасному саду вокруг огромного дома. И тут замечаю маму, ухаживающую за одной из клумб. Я окликнула ее, она повернулась, помахала мне и пошла навстречу.– Как здесь прекрасно, – сквозь слезы выговорила я, как только мама подошла ко мне. – Я не хочу возвращаться. Можно мне остаться?– Нет, доченька, еще не время, – отвечает мне мама. – Потерпи немного.Я с влажными глазами начинаю ей рассказывать, как мне плохо живется, что меня постоянно преследуют неудачи, что мне одиноко и тоскливо… Мама непреклонна. Она принимает серьезный вид и качает головой.Немного успокоившись, я рассказываю ей о своей жизни, она кивает, уточняет детали. Затем, неожиданно для меня, она сообщает новости о людях, с которыми я познакомилась уже после ее смерти.– А ты откуда их знаешь, – удивляюсь я?– Ну, мы иногда «подглядываем» за вами, – улыбается мама…Проснулась я со смешанным чувством: радости от того, что поговорила с мамой и грусти, что ее сейчас нет рядом.Близкие нам люди не умирают, они просто рядом быть перестают…

Ключевые слова: Предостережение мама опасность мертвые забота

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