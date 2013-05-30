Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Фотография прабабушки

Моя прабабушка Тамара умерла за пару лет до моего появления на свет, при этом разница с моим днём рождения и днём ее смерти всего 48 часов. Естественно, прабабушку я не знала, даже не видела никогда ее фотографий. До этого случая...

С моей бабушкой (дочерью прабабушки) я всегда была и остаюсь в прекрасных отношениях, поэтому, будучи пятилетним ребенком, я не отходила от неё ни на шаг.
Как-то мы с бабулей в очередной раз поехали к ее сестре в деревню, в другую область. Эти поездки я очень любила. У тети Лины (сестры бабушки) типичный деревенский дом с огромной печью, двумя комнатами, наполненными запахами свежей выпечки и молока.

Когда мы приехали, первым же делом меня уложили спать.
На следующий день бабушка с тётей Линой ушли на кладбище, на могилку своей матери. Я осталась дома одна. Играя, я возомнила себя хозяйкой избы: сходила на колодец, принесла воображаемой воды и сварила воображаемый суп. Затем я залезла в какой-то шкаф и откопала там старые фотографии, на которых узнала бабулю, семью тети Лины и ее саму. Но старушка, изображенная на одном из снимков, была мне незнакома, да и ни на кого из нашей семьи она не была похожа. Тёмные волосы, синяки под глазами и впалые щеки. Старуха мне не понравилась, и я решила выбросить фото в печь. Тогда я и подумать не могла, что это моя прабабушка.

Скоро вернулись бабушка и ее сестра. Они растопили печь, мы поужинали и занялись своими делами. Когда время подошло ко сну, меня уложили в кровать рядом с печкой, и я не заметила, как уснула.
Открыв глаза среди ночи, я не сразу поняла, где нахожусь. Все тело будто горело. Я решила, что заболела и слабым голосом позвала бабушку, но та молчала. Встав на непослушные ноги, я медленно побрела к кровати бабули. Когда же я стянула с нее одеяло, то засипела от ужаса – на ее подушке лежала старуха с фотографии! Собрав последние силы, я побежала прочь, однако дорогу мне преградила появившаяся из воздуха прабабушка. Она схватила меня за плечи и стала теснить к печи. Вложив в крик ужаса остатки сил, я потеряла сознание.

Очнулась я утром в своей кровати с холодным компрессом на лбу. Бабушка рассказала, что ночью услышала, как я бегаю по дому, встала и нашла меня у печки без чувств, да еще с сильнейшим жаром. Я рассказала ей о пережитом ужасе, но она не поверила мне и списала все на детскую фантазию. Затем она порылась в шкафу и достала целую и невредимую фотографию прабабушки.

Возможно, все это мне привиделось, но как бросила снимок в печь, я помню отчетливо. Прошло много лет, но после того случая я больше ни разу не была в гостях у тётушки. А прабабушка иногда посещает меня во снах.
Источник.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:29
Причина: Изменен раздел
Вчера, 17:29 by CoverПросмотров: 831Комментарии: 3
+12

Ключевые слова: Бабушка печь старая фотография жар прабабушка страх

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Вчера, 21:35
+1
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 346
Две бабуля оставили пятилетнего ребенка в деревенской доме одного? ... . Как-то не верится.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#2 написал: Lynx
Вчера, 21:40
+3
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1884|0)
Публикаций: 159
Комментариев: 1 273
Цитата: Eifersucht
Две бабуля оставили пятилетнего ребенка в деревенской доме одного? ... . Как-то не верится.


Меня трильон раз оставляли одну. Да, в деревенском доме. Я тоже мнила себя хозяйкой, только другого профиля. Стучала молотком, красила забор и тому подобное (про подожженные березовые веники уже где-то говорила) и ничО. Все вроде живы)
Зарегистрирован: 23.02.2016
        
#3 написал: Елена Соловова
Сегодня, 00:06
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 45
Раньше в пять лет, ребенок уже считался самостоятельным. Это сейчас, не то что пятилетнего пятнадцтилетнего страшно одного оставить.
Зарегистрирован: 10.02.2017
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.