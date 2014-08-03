Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

"Не пущу домой!"

Хочу поведать вам историю, произошедшую в нашей семье в 1998 году. Мне тогда было 7 лет. История не вымышлена, хотя, как я полагаю, большинство, кто никогда не сталкивался с чем-то необъяснимым, сочтут ее очередной выдумкой, коих полно в интернете. Итак, как я уже говорила, случилось всё в 1998 году…

На тот момент мы проживали вчетвером – я, моя мама, бабушка и дедушка. Отец бросил нас с мамой и укатил за красивой жизнью в Москву.
Жили мы обычно: мама работала следователем, бабушка и дедушка были на пенсии, я уже ходила в школу. Единственным минусом, наверное, были частые запои деда. Ни постоянная ругань по этому поводу с бабушкой, ни уговоры моей мамы не имели эффекта – дед то и дело являлся домой подшофе.
Бабушка же спиртного в рот не брала, но страдала другой зависимостью – никотиновой и несколько раз за день выбегала курить на лестничную площадку.

Как-то раз вечером маму вызвали на работу (ее частенько срывали на ночное дежурство, и возвращалась она лишь в 9-10 утра), деда дома не было, а мы с бабулей смотрели какой-то фильм в гостиной. Во время очередной рекламы бабушка, как это у нее водится, вышла в подъезд покурить.

Спустя несколько минут я услышала из коридора ругань бабушки. Дословно, что она говорила, конечно, не помню, но что-то типа: «Вот, Дмитриев (она всегда называла деда по фамилии), проклятый, опять на ногах не стоит, по лестнице там пьяный поднимается! Не пущу домой! Пусть идет туда, где напился».
Бабушка закрыла дверь на щеколду и вернулась в гостиную. Через минуту мы услышали стук в дверь, затем опять, более настойчивый, а потом все стихло. Бабуля подошла к двери и посмотрела в глазок – никого.
«Обратно к собутыльникам своим, видимо, отправился», – заключила бабушка (опять же - это не дословно) и отправилась в комнату деда, чтоб поискать и избавиться от возможных запасов алкоголя. Но когда зашла – обомлела. Дед лежал в своей кровати. Бабуля подошла к нему, попыталась разбудить, но тщетно. Дедушка был мертв. Видимо, он, как это не раз бывало, желая избежать скандала, уже давно пробрался в квартиру в свою комнату и лег спать.

Ну а дальше суета, люди какие-то, мама, приехавшая с работы… Не помню особо, что потом происходило…

Будучи уже взрослой, я разговаривала с бабушкой об этом. Она на 110% уверена, что тогда в подъезде видела деда. И я ей верю.
Источник.
Сегодня, 13:52 by LynxПросмотров: 351Комментарии: 3
+13

Ключевые слова: Дед бабушка подъезд покойник стук в дверь смерть

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 14:49
0
Группа: Модераторы
Репутация: (6808|-1)
Публикаций: 119
Комментариев: 5 516
Ну что тут скажешь? Похоже, дед весьма серьёзно опасался свою супругу, раз даже после смерти попытался пройти квест "попади в квартиру". Жуть конечно. Обычная такая, бытовая жуть.
Плюс
Зарегистрирован: 3.08.2014
              
#2 написал: Maxim80
Сегодня, 15:12
+1
Группа: Посетители
Репутация: (75|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 187
Ни когда не понимал женщин -ругающих своих мужиков за алкоголь...Ну не устраивает-развод и девичья фамилия и тапочки по почте...Если человек пьёт -значит есть причина...Другое дело-когда буянит-меня самого от подобного рода комнатных орлов вымораживает...А так-ну выпил человек,ну и что?Беречь людей надо-пока они живые...+
Зарегистрирован: 14.04.2017
#3 написал: Xomski
Сегодня, 15:42
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 9
Верю, плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2017
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.