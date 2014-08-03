"Не пущу домой!"Хочу поведать вам историю, произошедшую в нашей семье в 1998 году. Мне тогда было 7 лет. История не вымышлена, хотя, как я полагаю, большинство, кто никогда не сталкивался с чем-то необъяснимым, сочтут ее очередной выдумкой, коих полно в интернете. Итак, как я уже говорила, случилось всё в 1998 году…
На тот момент мы проживали вчетвером – я, моя мама, бабушка и дедушка. Отец бросил нас с мамой и укатил за красивой жизнью в Москву.
Жили мы обычно: мама работала следователем, бабушка и дедушка были на пенсии, я уже ходила в школу. Единственным минусом, наверное, были частые запои деда. Ни постоянная ругань по этому поводу с бабушкой, ни уговоры моей мамы не имели эффекта – дед то и дело являлся домой подшофе.
Бабушка же спиртного в рот не брала, но страдала другой зависимостью – никотиновой и несколько раз за день выбегала курить на лестничную площадку.
Как-то раз вечером маму вызвали на работу (ее частенько срывали на ночное дежурство, и возвращалась она лишь в 9-10 утра), деда дома не было, а мы с бабулей смотрели какой-то фильм в гостиной. Во время очередной рекламы бабушка, как это у нее водится, вышла в подъезд покурить.
Спустя несколько минут я услышала из коридора ругань бабушки. Дословно, что она говорила, конечно, не помню, но что-то типа: «Вот, Дмитриев (она всегда называла деда по фамилии), проклятый, опять на ногах не стоит, по лестнице там пьяный поднимается! Не пущу домой! Пусть идет туда, где напился».
Бабушка закрыла дверь на щеколду и вернулась в гостиную. Через минуту мы услышали стук в дверь, затем опять, более настойчивый, а потом все стихло. Бабуля подошла к двери и посмотрела в глазок – никого.
«Обратно к собутыльникам своим, видимо, отправился», – заключила бабушка (опять же - это не дословно) и отправилась в комнату деда, чтоб поискать и избавиться от возможных запасов алкоголя. Но когда зашла – обомлела. Дед лежал в своей кровати. Бабуля подошла к нему, попыталась разбудить, но тщетно. Дедушка был мертв. Видимо, он, как это не раз бывало, желая избежать скандала, уже давно пробрался в квартиру в свою комнату и лег спать.
Ну а дальше суета, люди какие-то, мама, приехавшая с работы… Не помню особо, что потом происходило…
Будучи уже взрослой, я разговаривала с бабушкой об этом. Она на 110% уверена, что тогда в подъезде видела деда. И я ей верю.
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Сегодня, 13:52 by LynxПросмотров: 351Комментарии: 3
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