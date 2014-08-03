"Не пущу домой!"

Lynx Просмотров: 351 Комментарии: 3 +13 Сегодня, 13:52 by

Хочу поведать вам историю, произошедшую в нашей семье в 1998 году. Мне тогда было 7 лет. История не вымышлена, хотя, как я полагаю, большинство, кто никогда не сталкивался с чем-то необъяснимым, сочтут ее очередной выдумкой, коих полно в интернете. Итак, как я уже говорила, случилось всё в 1998 году…На тот момент мы проживали вчетвером – я, моя мама, бабушка и дедушка. Отец бросил нас с мамой и укатил за красивой жизнью в Москву.Жили мы обычно: мама работала следователем, бабушка и дедушка были на пенсии, я уже ходила в школу. Единственным минусом, наверное, были частые запои деда. Ни постоянная ругань по этому поводу с бабушкой, ни уговоры моей мамы не имели эффекта – дед то и дело являлся домой подшофе.Бабушка же спиртного в рот не брала, но страдала другой зависимостью – никотиновой и несколько раз за день выбегала курить на лестничную площадку.Как-то раз вечером маму вызвали на работу (ее частенько срывали на ночное дежурство, и возвращалась она лишь в 9-10 утра), деда дома не было, а мы с бабулей смотрели какой-то фильм в гостиной. Во время очередной рекламы бабушка, как это у нее водится, вышла в подъезд покурить.Спустя несколько минут я услышала из коридора ругань бабушки. Дословно, что она говорила, конечно, не помню, но что-то типа: «Вот, Дмитриев (она всегда называла деда по фамилии), проклятый, опять на ногах не стоит, по лестнице там пьяный поднимается! Не пущу домой! Пусть идет туда, где напился».Бабушка закрыла дверь на щеколду и вернулась в гостиную. Через минуту мы услышали стук в дверь, затем опять, более настойчивый, а потом все стихло. Бабуля подошла к двери и посмотрела в глазок – никого.«Обратно к собутыльникам своим, видимо, отправился», – заключила бабушка (опять же - это не дословно) и отправилась в комнату деда, чтоб поискать и избавиться от возможных запасов алкоголя. Но когда зашла – обомлела. Дед лежал в своей кровати. Бабуля подошла к нему, попыталась разбудить, но тщетно. Дедушка был мертв. Видимо, он, как это не раз бывало, желая избежать скандала, уже давно пробрался в квартиру в свою комнату и лег спать.Ну а дальше суета, люди какие-то, мама, приехавшая с работы… Не помню особо, что потом происходило…Будучи уже взрослой, я разговаривала с бабушкой об этом. Она на 110% уверена, что тогда в подъезде видела деда. И я ей верю.

Ключевые слова: Дед бабушка подъезд покойник стук в дверь смерть

Другие, подобные истории: