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Истории из жизни

Шестое чувство

Когда мне было 13 лет, родители отправили меня и мою сестру Стешу в летний лагерь в Болгарию. Июнь, море и первое в жизни ощущение полной свободы. Свободы от родителей, учителей и вообще любых запретов и правил. С нами, конечно, были 2 преподавателя, но, поняв, что они не справятся с толпой таких испорченных жизнью молодых людей, как мы, наши «воспитательницы» сдались без боя и наслаждались жизнью, купаясь и загорая все дни напролет. Мы же ходили на дискотеки, пробовали впервые алкоголь, влюблялись и встречали рассвет на пляже.

22 июня, за 2 дня до окончания нашего отдыха, около 10 вечера я была на дискотеке. Внезапно, ни с того ни с сего, меня бросило в жар, из ниоткуда накатилась какая-то тоска и грусть. Я вышла на улицу. У входа сидела Стеша. Взглянув на нее, я поняла, что она находится в таком же состоянии.
– Такое чувство, будто с кем-то случилась беда! – словно прочла мои мысли Стеша.
Мы решили прогуляться по территории лагеря. Сестре вдруг пришла в голову странная мысль: она предположила, что от тягостного чувства можно попытаться избавиться, как от икоты, перечисляя разных людей.
— Мама? – начала она.
— …Нет.
— Папа?..
В этот момент что-то больно кольнуло в сердце. Мы переглянулись и бегом бросились к учительнице. Стали требовать, чтоб нам разрешили позвонить домой, кричали, что с нашим отцом что-то случилось. Учительница отвела нас к телефону (мобильных тогда еще почти ни у кого не было), но дозвониться до родителей мы так и не смогли.
Преподаватель мягко предположила, что необъяснимую тревогу мы, возможно, испытываем из-за 22 июня – дня начала Великой Отечественной Войны. Сказала, что существует немало людей, чувствующих темную энергетику этого дня, который повлек за собой гибель более 26-ти миллионов наших соотечественников. Мы немного успокоились и полночи провели, слушая рассказы о войне.

Через 2 дня мы прилетели домой. В аэропорту нас встретила мама в черном платье и с жутко опухшим лицом, в окружении десятков друзей семьи и родственников.
Наш папа разбился в автокатастрофе 22 июня в 10 часов вечера, в тот момент, когда мы с сестрой шестым чувством почуяли что-то нехорошее.
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Новость отредактировал Lynx - Вчера, 17:59
Вчера, 17:59 by CoverПросмотров: 842Комментарии: 7
+21

Ключевые слова: Шестое чувство тоска лагерь папа автокатастрофа смерть

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Вчера, 18:50
+3
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 321
Плюсанул. Так точно есть. Дети чувствуют смерть родителей. Я чувствовал, когда умерла моя мама. Тоже далеко был от дома.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#2 написал: Isadora
Вчера, 19:29
+2
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 26
За историю +!
Честно говоря, тоскливо стало. Очень жаль Вашего отца. Царствие ему небесное!


Цитата: Eifersucht
Плюсанул. Так точно есть. Дети чувствуют смерть родителей. Я чувствовал, когда умерла моя мама. Тоже далеко был от дома.


Собалезную Вашей потере! И вправду, дети чувствуют многое.
Зарегистрирован: 31.03.2017
#3 написал: Tigger power
Вчера, 20:26
+2
Группа: Посетители
Репутация: (121|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 581
Сочувствую Вашей потере, смерть близких люди часто ощущают, некоторые в виде ухудшения самочувствия, а кто-то во снах видит.+
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#4 написал: Tigger power
Вчера, 21:16
+3
Группа: Посетители
Репутация: (121|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 581
Увидела наконец, что сочувствовать некому-автора на сайте нет.
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#5 написал: Lynx
Вчера, 21:17
+3
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1822|0)
Публикаций: 159
Комментариев: 1 238
Цитата: Tigger power
Увидела наконец, что сочувствовать некому-автора на сайте нет.


Пусть это будет как мысленный посыл ему)
Плюсик тоже поставлю.
Зарегистрирован: 23.02.2016
        
#6 написал: Cover
Вчера, 21:36
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (3|0)
Публикаций: 111
Комментариев: 377
Цитата: Tigger power
Увидела наконец, что сочувствовать некому-автора на сайте нет.

Я хотел вам раньше написать, но подумал такой, ладно, пусть пишут:) Все равно приятно осознавать что читатели нашего сайта проявляют сочувствие друг к другу, даже если авторов и вовсе нет)
Зарегистрирован: 29.03.2013
    
#7 написал: Tigger power
Вчера, 22:10
+2
Группа: Посетители
Репутация: (121|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 581
Цитата: Lynx
Цитата: Tigger power
Увидела наконец, что сочувствовать некому-автора на сайте нет.


Пусть это будет как мысленный посыл ему)
Плюсик тоже поставлю.

Цитата: Cover
Цитата: Tigger power
Увидела наконец, что сочувствовать некому-автора на сайте нет.

Я хотел вам раньше написать, но подумал такой, ладно, пусть пишут:) Все равно приятно осознавать что читатели нашего сайта проявляют сочувствие друг к другу, даже если авторов и вовсе нет)
. И то верно!)
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
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