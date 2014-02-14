Лыжник из прошлого

Lynx Просмотров: 440 Комментарии: 5 +16 Сегодня, 00:47 by

Хочу рассказать вам одну историю, которая произошла со мной несколько лет назад, когда я со своими коллегами из РФ ездил на раскопки на Невском пятачке. Если кто не знает: находится это историческое место в Ленинградской области. Информации о военных событиях, происходивших здесь более 70-ти лет назад полным полно. Мой же рассказ совсем о другом.Итак, как я уже говорил, несколько лет назад я откликнулся на приглашение моих питерских коллег и решил поехать вместе с ними на раскопки, на этот самый пятачок. Они давно уже ведут там работу и хоронят найденных бойцов. К сожалению, судьбами погибших в той страшной войне занимаются в основном энтузиасты.Когда друзья приглашали меня в гости, упомянули, что во время этой экспедиции я, возможно, смогу увидеть одну очень интересную штуку. Правда, что именно это будет, не сказали. Я ожидал увидеть какой-то ДОТ или что-то в этом роде. Но, как позднее выяснилось, явление это совсем из другой области – непонятное и даже мистическое.В общем, приехал я в Питер. Меня встретили. Вечером, как полагается, было небольшое застолье, а наутро мы двинулись к месту, где должны были проводить раскопки и поиск останков бойцов РККА.Лагерь разбили сразу, ведь работа нам предстояла непростая, и, по нашим прикидкам, мы должны были задержаться тут как минимум на неделю. В первый день мы не вели никаких раскопок – только разведку местности.С момента последнего визита сюда моих коллег прошёл почти год, и нужно было определиться – где уже копали, а где ещё нет. Следует отметить, что за это время тут изрядно потрудились «чёрные» археологи, которых мало интересует моральная часть раскопок – они лишь хотят поиметь выгоду с артефактов прошлого. На местах таких раскопок мы нашли несколько костей, которые были бережно упакованы нами в мешки.Работа велась уже несколько дней, и возле нашего лагеря выросло целое кладбище. За это время мы нашли останки более десятка бойцов, правда, идентифицировать их нам не удалось.И вот, после очередного поискового дня, мы сидели у костра, уставшие, но довольные. Настроение было приподнято, ведь нам удалось найти останки одного из бойцов. При нём был медальон и его удалось идентифицировать. Еще один солдат вернулся с войны. Мы обсуждали планы о том, как будем разыскивать родственников погибшего и так далее.Заболтавшись, не заметили, что вокруг нас сгустился туман. Такого густого тумана я еще не видел – серые пласты прямо стелились между стволами деревьев и были похожи не на капельки воды, подвешенные в воздухе, а на манную кашу. Один из моих товарищей прошептал: «Началось».Что началось, я понял несколькими минутами позже. Присмотревшись внимательнее, в тумане, между деревьев, я увидел бегущую фигуру человека. Это был не очень ясный силуэт, но было понятно, что человек одет в военную форму. На нём был маскхалат, который делал фигуру похожей на размытое пятно. Человек бежал, но как-то странно. И тут я понял, что бежит он на лыжах! На спине лыжника было что-то большое. Через мгновение до меня дошло, что у него за плечами висит полевая рация 40-х годов.Это завораживающее и мистическое зрелище длилось около минуты. Потом лыжник исчез в тумане, а вместе с его исчезновением и сам туман стал рассеиваться.Друзья рассказали мне, что наблюдают этого пришельца из прошлого каждый раз, как приезжают сюда на раскопки. Такое впечатление, что он приходит поблагодарить за ту работу, которую мы делаем.Что случилось с этим лыжником - мы не знаем. Может быть, его кости и сейчас лежат неподалеку от того места, где мы работали в те дни. Удивительно, но после встречи с лыжником из прошлого мы нашли ещё троих бойцов, у каждого был заполненный медальон. Может, везение, а может, призрак решил помочь солдатам вернуться с той войны.

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