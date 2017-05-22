Параллельный Питер

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 15:50

Шерри Просмотров: 932 Комментарии: 7 +14 Вчера, 15:50 by

История эта произошла с моей бабушкой в годы её юности. В культурной столице нашей родины Санкт-Петербурге. Шёл 1930-й год. Бабушка моя на тот момент училась в 6 классе. Просыпалась она рано, в 6 часов, завтракала и отправлялась через полгорода в школу. Нельзя сказать, что родители не следили за ребёнком. Просто время было такое: партия призывала поднимать страну. Вместе со всеми поднимали страну и родители бабушки - с утра до ночи проводили на работе. Ребёнок был предоставлен сам себе, и ни у кого проблем с этим не возникало. До одного случая.Для тех, кто живет в Питере, и для тех, кто в Питере не живет, поясню. Город наш строился не хаотично. Даже самые захудалые районы возводились по чёткому проекту, согласованному с архитекторами, и поддавались определённой логике. Единственное место, которое прямо может похвастаться нагромождением непонятно как построенных зданий, это Центральный район. Если не верите, можете смело свернуть прямо с Невского проспекта в любую сторону. Петлять вы будете долго.Школа, в которой училась моя бабушка, находилась около Кикиных палат. А жила она чуть дальше – к Исаакиевскому собору. Пешком это расстояние можно преодолеть примерно за час с небольшим.Утро того дня ничем не отличалось от ему подобных. Наскоро позавтракав, бабушка схватила свой маленький портфельчик и побежала в школу.Когда родители вернулись вечером с работы, ребёнка дома не обнаружили. Каково же было их удивление, когда они узнали, что в школе бабушка сегодня не появлялась. Случай для семьи был прямо новый. Бабушка никогда не прогуливала учёбу и всегда отличалась чрезмерной пунктуальностью. Явно что-то случилось.Стали искать, напрягли почти весь город. В районе 2-х часов ночи ребёнка удалось обнаружить. Бабушка бесцельно бродила по городу, не понимая где она... и что с ней происходит. Она не могла ответить ни на один вопрос.Лишь после того как бабушка выспалась и немного пришла в себя, она рассказала, что с ней случилось.Миновав Невский проспект и отправившись привычными дворами в сторону школы, бабушка вдруг поняла, что совершенно не понимает, куда идет. Дома были вроде как знакомые, и в то же время местность отличалась от той, к которой привыкла девочка. На Питер спустился утренний туман. Шли часы. Маленький ребёнок всё больше углублялся внутрь города. Как только бабушке казалось, что вот... сейчас она наконец-то выйдет к нужному зданию, оказывалось, что здания этого нет на месте. И она снова не понимает, где она, и что происходит. Затем, как будто выплывая из тумана, ей стали попадаться странно одетые люди. Такие одежды бабушка видела лишь на картинках. Завидев девочку, многие из них округляли от удивления глаза, перешёптывались о чём-то друг с другом и долго провожали взглядом…Конечно, никто бабушке тогда не поверил. Родители решили, что ребёнок врёт и попросту прогулял все уроки.– Потом я слышала немало историй подобных моей. Рассказывают, что были случаи и бесследного исчезновения людей в Центральном районе, – закончила свой рассказа бабуля.Автор - Габайдулин Даниил.

Ключевые слова: Питер бабушка люди

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