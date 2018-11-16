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Истории из жизни

Как ведьма показала вора в зеркале. История от моей бабушки

О чем эта история – судить вам, а не мне. Имело ли место действительно мистическое событие – или же это был сеанс коллективного внушения, что, впрочем, тоже явление не рядового порядка? Не знаю. История дошла ко мне в пересказе мамы, спустя много лет после события. Конечно, что-то стерлось, что-то приобрело черты, которых раньше не было. Одна из участниц истории – моя татарская бабушка Хатима, которой я никогда не видела и не знала. Бабушка родилась в татарском селе в начале 1910-х, была неграмотна, всю жизнь много и тяжело работала и умерла не дожив до 60 лет. По рассказам она была простым и бесхитростным человеком, и истории ее мне кажутся если не правдивыми в части событий, то правдивыми в части изложения. Она верила в то, о чем говорила, как и большинство тех, кто жил рядом с ней.

Эта история произошла в 1950-е, в маленьком городке на севере Урала. Тайга, угольные шахты, лесоповалы, зоны – вот что окружало крохотный городок Карпинск, бывший Богословск. В городе жили люди разного происхождения: татары, едва говорившие по-русски; немцы – многие из них спустя годы уедут из Союза за лучшей долей в Германию; русские - потомки ссыльных еще царских времен и мастеровых. На краю города отдельной слободкой обитали кержаки-старообрядцы.
Люди жили коммунами. Даже переселившись из деревянных бараков в квартиры, они оставались близки друг другу: нормой было не запирать двери, свободно заходить в гости, дети воспитывались вместе, кошки, куры и собаки были общими. Люди брали друг у друга взаймы продукты, посуду, дрова и мебель. Все события – и грустные, и веселые – делились на всех.

Итак, в одном дворе в квартире произошла кража – событие из ряда вон, учитывая порядки тех лет. Пропали деньги – крупная по тем временам сумма, и вор, по общему мнению, был «из своих»: он явно знал, где хозяева хранят сбережения, шел уверенно, не оставляя никаких следов. Милиция ничего не дала, и потому было решено обратиться к ведьме-кержачке, про которую говорили, что вора она может показать в зеркале. Идти нужно было поздним вечером, почти ночью, и хозяйка пропажи, соседка, попросила мою бабушку пойти с ней вместе: идти в кромешной темноте через весь город, да еще и по такому делу, было страшно. И вот, две дрожащие женщины пошли на край города в дом ведьмы. История умалчивает о том, был ли у ведьмы черный кот и был ли ее дом похож на дом, где обитает колдунья. Обряд было решено провести в погребе. Ведьма подвела их обеих – хозяйку денег и мою бабушку – к большому зеркалу в деревянной раме, которое стояло на земляном полу в погребе, зажгла свечи и сказала внимательно смотреть в отражение, где она покажет им воришку так, что они смогут его опознать. Далее произошло удивительное: обе одновременно вместо своих силуэтов увидели в зеркале вдалеке мужчину, одетого в коричневое драповое пальто. Мужчина показался им смутно знакомым, но стоял он спиной к краю зеркала, как бы отворачиваясь от смотрящих. Ведьма велела ему подойти ближе и повернуться лицом к ним. С явной неохотой, сопротивляясь, фантом это сделал, но, разворачиваясь, снял с головы шапку и прижал ее к лицу так, чтобы его невозможно было опознать. Как ни пыталась ведьма заставить его убрать шапку от лица, ничего не выходило, и воришка так и остался неузнанным. Поймать его так и не смогли.
Выбравшись из погреба и расплатившись с ведьмой, в ужасе бежали моя бабушка и ее соседка по темным улицам тем вечером. Ни поиск вора, ни возвращение денег уже не занимало их мысли так, как занимал мучивший их вопрос: что же они только что увидели? Свидетелями чему стали?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:49
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:49 by not_quite_my_tempoПросмотров: 1 277Комментарии: 12
+29

Ключевые слова: Бабушка ведьма зеркало отражение вор Урал деньги внушение фантом погреб дом свечи авторская история

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Комментарии

#1 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 22:10
+4
Группа: Посетители
Репутация: (30|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 387
Спасибо за рассказ. Прекрасно понимаю чувства вашей бабушки и ее соседки.
Но даже если бы они распознали вора, вряд ли смогли вернуть деньги. Тот человек ушел бы в глухую несознанку, а в милиции вообще бы их на смех подняли, если еще чего не хуже в 50- е то годы.
++++
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#2 написал: Tigger power
Вчера, 22:29
+1
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (2267|-7)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 767
Вот так воришка, находчивый. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#3 написал: Шонди
Вчера, 22:59
+2
Группа: Посетители
Репутация: (28|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 330
"Ведьма" находчивая. Внушила двум перепуганным теткам, что они видят в зеркале одно и то же. Могла бы с таким даром гипноза стать знаменитой.
Зарегистрирован: 10.07.2015
 
#4 написал: Tigger power
Вчера, 23:20
+2
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (2267|-7)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 767
Цитата: Шонди
"Ведьма" находчивая. Внушила двум перепуганным теткам, что они видят в зеркале одно и то же. Могла бы с таким даром гипноза стать знаменитой.

Думаете? Раз слава о ней шла, значит не впервой показывать. Кому-то раньше правильно срабатывала видимо.
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#5 написал: ponchik
Сегодня, 00:38
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 50
Жаль, что главного, за чем пришли к ведьме, так и не узнали, вор остался неузнанным. История интересная, читала с удовольствием. Автору +.
Зарегистрирован: 7.07.2019
#6 написал: marzzz
Сегодня, 01:05
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (531|0)
Публикаций: 91
Комментариев: 6 870
Ну, раз лицо не показал, а прикрылся шляпой, как фИговым листом, оставалось одно: опознать воришку по коричневому драповому пальто! Это ж такая колоритная вещица! Практически, улика! И эксклюзивная, поди. Сколько таких пальто в Карпинске? Хотя... если там кошки-собаки, дрова и мебель общие были, то пальтишко одолжить можно было втихоря у соседа. Сходить на дело и вернуть обратно при незапирающихся дверях. Эх, плакали денежки! sob
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#7 написал: Pmariam
Сегодня, 09:04
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1169|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 3 300
Да даже если бы и ушёл в несознанку если бы лицо показал, то хоть на будущее для него были бы закрыты все двери.
+
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#8 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 11:43
+1
Группа: Посетители
Репутация: (948|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 708
Интересный случай, действительно, только толку мало от проведенных манипуляций... Плюс!
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#9 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 12:30
+1
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 688
Я в восторге от описания уклада жизни. Я хоть и 70-х годов рождения, но застала те времена когда сосед ближе родни. Да жалко, что не смогла ведьма помочь. Да и такая ли уж она ведьма, раз помогала людям.
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#10 написал: not_quite_my_tempo
Сегодня, 18:39
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1
Спасибо всем, кто прочел историю и отметился в комментариях! Мне приятно. А насчет того, что не получилось вычислить вора: думаю, именно этот момент делает ее более живой и интересной, по крайней мере, в моих глазах. Если бы они просто увидели знакомое лицо и смогли обвинить его в воровстве, это не было бы таким чудом, как фантом, который отказывается подчиниться воле колдуньи. Всемогущая-всемогущая, а вот и нет!
Есть у меня еще парочка историй из числа провинциальной и деревенской магии. Будет время - обязательно расскажу.
Зарегистрирован: 1.09.2019
#11 написал: Talisha
Сегодня, 19:10
0
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Комментариев: 3 867
Обалдеть, какой воришка интересный человек, что даже ведьма не смогла его "расколоть"... Но раз показался им смутно знакомым, может, позже вспомнили? Или нет? История умалчивает
Зарегистрирован: 18.05.2015
          
#12 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 22:25
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Репутация: (25|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 688
Цитата: not_quite_my_tempo
Спасибо всем, кто прочел историю и отметился в комментариях! Мне приятно. А насчет того, что не получилось вычислить вора: думаю, именно этот момент делает ее более живой и интересной, по крайней мере, в моих глазах. Если бы они просто увидели знакомое лицо и смогли обвинить его в воровстве, это не было бы таким чудом, как фантом, который отказывается подчиниться воле колдуньи. Всемогущая-всемогущая, а вот и нет!
Есть у меня еще парочка историй из числа провинциальной и деревенской магии. Будет время - обязательно расскажу.

Пишите, будем ждать. Последнее время редко с автором истории в комментах пообщаться можно.
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
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