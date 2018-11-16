Как ведьма показала вора в зеркале. История от моей бабушки

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:49

Причина: Стилистика автора сохранена.

not_quite_my_tempo Просмотров: 1 277 Комментарии: 12 +29 Вчера, 21:49 by

О чем эта история – судить вам, а не мне. Имело ли место действительно мистическое событие – или же это был сеанс коллективного внушения, что, впрочем, тоже явление не рядового порядка? Не знаю. История дошла ко мне в пересказе мамы, спустя много лет после события. Конечно, что-то стерлось, что-то приобрело черты, которых раньше не было. Одна из участниц истории – моя татарская бабушка Хатима, которой я никогда не видела и не знала. Бабушка родилась в татарском селе в начале 1910-х, была неграмотна, всю жизнь много и тяжело работала и умерла не дожив до 60 лет. По рассказам она была простым и бесхитростным человеком, и истории ее мне кажутся если не правдивыми в части событий, то правдивыми в части изложения. Она верила в то, о чем говорила, как и большинство тех, кто жил рядом с ней.Эта история произошла в 1950-е, в маленьком городке на севере Урала. Тайга, угольные шахты, лесоповалы, зоны – вот что окружало крохотный городок Карпинск, бывший Богословск. В городе жили люди разного происхождения: татары, едва говорившие по-русски; немцы – многие из них спустя годы уедут из Союза за лучшей долей в Германию; русские - потомки ссыльных еще царских времен и мастеровых. На краю города отдельной слободкой обитали кержаки-старообрядцы.Люди жили коммунами. Даже переселившись из деревянных бараков в квартиры, они оставались близки друг другу: нормой было не запирать двери, свободно заходить в гости, дети воспитывались вместе, кошки, куры и собаки были общими. Люди брали друг у друга взаймы продукты, посуду, дрова и мебель. Все события – и грустные, и веселые – делились на всех.Итак, в одном дворе в квартире произошла кража – событие из ряда вон, учитывая порядки тех лет. Пропали деньги – крупная по тем временам сумма, и вор, по общему мнению, был «из своих»: он явно знал, где хозяева хранят сбережения, шел уверенно, не оставляя никаких следов. Милиция ничего не дала, и потому было решено обратиться к ведьме-кержачке, про которую говорили, что вора она может показать в зеркале. Идти нужно было поздним вечером, почти ночью, и хозяйка пропажи, соседка, попросила мою бабушку пойти с ней вместе: идти в кромешной темноте через весь город, да еще и по такому делу, было страшно. И вот, две дрожащие женщины пошли на край города в дом ведьмы. История умалчивает о том, был ли у ведьмы черный кот и был ли ее дом похож на дом, где обитает колдунья. Обряд было решено провести в погребе. Ведьма подвела их обеих – хозяйку денег и мою бабушку – к большому зеркалу в деревянной раме, которое стояло на земляном полу в погребе, зажгла свечи и сказала внимательно смотреть в отражение, где она покажет им воришку так, что они смогут его опознать. Далее произошло удивительное: обе одновременно вместо своих силуэтов увидели в зеркале вдалеке мужчину, одетого в коричневое драповое пальто. Мужчина показался им смутно знакомым, но стоял он спиной к краю зеркала, как бы отворачиваясь от смотрящих. Ведьма велела ему подойти ближе и повернуться лицом к ним. С явной неохотой, сопротивляясь, фантом это сделал, но, разворачиваясь, снял с головы шапку и прижал ее к лицу так, чтобы его невозможно было опознать. Как ни пыталась ведьма заставить его убрать шапку от лица, ничего не выходило, и воришка так и остался неузнанным. Поймать его так и не смогли.Выбравшись из погреба и расплатившись с ведьмой, в ужасе бежали моя бабушка и ее соседка по темным улицам тем вечером. Ни поиск вора, ни возвращение денег уже не занимало их мысли так, как занимал мучивший их вопрос: что же они только что увидели? Свидетелями чему стали?

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