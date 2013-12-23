За гранью реальности

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:30

Ernesta Просмотров: 464 Комментарии: 6 +13 Сегодня, 15:30 by

Странная история произошла со мной в сентябре прошлого года. Я бы, может, так никогда и не догадалась о всей нелепости ситуации, если б случайно не вылезли некие подробности. А дело было так.Новый туристический сезон 2018-го года я решила начать на новом рабочем месте. Долго колебалась и, наконец, определилась с выбором, но неудачно. Новый хозяин оказался ещё тем породистым... ну, впрочем воздержусь от крепких выражений, просто он оказался мерзким, скользким типом, который то и дело нарушает все договоры. В итоге, к сентябрю я была на полном взводе, высказала Токли, так его звали, всё прямо в глаза, вытребовала причитающeеся мне по закону и уволилась. Буквально на следующий день я уже работала в другом магазине. Вот тут-то и произошла эта странная история.После увольнения я пошла к своему старому знакомому Феодорису в магазин с традиционными островными товарами. Сам Феодорис - албанец с противоположного берега, но ещё в 1940-ом году его дед купил четырёхэтажный дом напротив церкви Святого Спиридона, но из-за политических влияний Феодорис не мог въехать на греческую территорию очень долго, и вся их семья проживала в Албании. В начале двухтысячных он наконец-то смог приехать на остров и предъявить свои права на наследство. А года два назад он из Албании привёз своих родителей, когда они совсем постарели. Отец почти сразу умер, а мать я хорошо знала. Когда выдавалась свободная минутка после работы, я иногда приходила в магазин к Феодорису и разговаривала то с ними, то с его мамой. А когда я в сентябре стала у него работать постоянно, то с бабулей мы разговаривали намного дольше, и она мне рассказала много подробностей о детстве её сына, моего хозяина, да и так, по мелочи, в основном, как жили в Албании раньше. Всё это общение происходило, когда мы оставались вдвоём, бабушка каждый вечер спускалась из дома и сидела у магазинчика.А потом случилось то, что случилось. Бабушка скоропостижно скончалась, возраст уже был под девяносто лет.Уже после похорон Феодорис начал рассказывать одну историю из своего детства, а я сказала, что знаю, и продолжила за него. У того глаза на лоб полезли - откуда я знаю и кто мне рассказал? Я честно ответила, что рассказала мне его мама. Феодорис как-то странно на меня посмотрел и спросил, что его мама мне ещё рассказывала, ну я честно и поведала обо всём, что успела от неё узнать. Хозяин странно молчал и хмурился, а потом сказал, что его мама совершенно не знала греческого языка.Я подумала, что он просто преувеличивает, и не обратила внимания. Но позже всё же спросила его жену Катерину, знала ли её свекровь греческий язык. Катерина даже рукой махнула.Оказывается, для свекрови она специально нашла подружку-албанку, чтоб та могла с кем-то общаться. Мне было настолько дико это слышать, что я решила спросить у их дочери, всё-таки девица взрослая, может, она более реально смотрит на вещи. Но ответ был прежним: не знала бабушка греческий язык совершенно.Теперь я мучаюсь вопросом, каким образом я общалась с бабушкой? Я ведь воспринимала её речь, мне казалось, что она говорит на греческом, и я ещё удивлялась, как это она так правильно без акцента разговаривает, в то время как её сын страшно коверкает слова и путает род и число глаголов? Тогда мне это казалось очень странным, а теперь меня озадачивает другой вопрос. И ведь самое главное, что всё то, что якобы мне бабушка рассказывала, является чистой правдой, я знаю такие подробности из их прошлой жизни, что просто так придумать это невозможно.Если у кого есть какие соображения по этому поводу, то пишите, пожалуйста, в комментариях. Или, может, кто-то знает о подобных случаях?Спасибо всем, кто дочитал.P.S. Албанский язык я совершенно не понимаю, он для меня, как китайский.

Ключевые слова: Магазин работа албанский язык бабушка авторская история

Другие, подобные истории: