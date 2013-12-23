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Истории из жизни

За гранью реальности

Странная история произошла со мной в сентябре прошлого года. Я бы, может, так никогда и не догадалась о всей нелепости ситуации, если б случайно не вылезли некие подробности. А дело было так.

Новый туристический сезон 2018-го года я решила начать на новом рабочем месте. Долго колебалась и, наконец, определилась с выбором, но неудачно. Новый хозяин оказался ещё тем породистым... ну, впрочем воздержусь от крепких выражений, просто он оказался мерзким, скользким типом, который то и дело нарушает все договоры. В итоге, к сентябрю я была на полном взводе, высказала Токли, так его звали, всё прямо в глаза, вытребовала причитающeеся мне по закону и уволилась. Буквально на следующий день я уже работала в другом магазине. Вот тут-то и произошла эта странная история.

После увольнения я пошла к своему старому знакомому Феодорису в магазин с традиционными островными товарами. Сам Феодорис - албанец с противоположного берега, но ещё в 1940-ом году его дед купил четырёхэтажный дом напротив церкви Святого Спиридона, но из-за политических влияний Феодорис не мог въехать на греческую территорию очень долго, и вся их семья проживала в Албании. В начале двухтысячных он наконец-то смог приехать на остров и предъявить свои права на наследство. А года два назад он из Албании привёз своих родителей, когда они совсем постарели. Отец почти сразу умер, а мать я хорошо знала. Когда выдавалась свободная минутка после работы, я иногда приходила в магазин к Феодорису и разговаривала то с ними, то с его мамой. А когда я в сентябре стала у него работать постоянно, то с бабулей мы разговаривали намного дольше, и она мне рассказала много подробностей о детстве её сына, моего хозяина, да и так, по мелочи, в основном, как жили в Албании раньше. Всё это общение происходило, когда мы оставались вдвоём, бабушка каждый вечер спускалась из дома и сидела у магазинчика.

А потом случилось то, что случилось. Бабушка скоропостижно скончалась, возраст уже был под девяносто лет.

Уже после похорон Феодорис начал рассказывать одну историю из своего детства, а я сказала, что знаю, и продолжила за него. У того глаза на лоб полезли - откуда я знаю и кто мне рассказал? Я честно ответила, что рассказала мне его мама. Феодорис как-то странно на меня посмотрел и спросил, что его мама мне ещё рассказывала, ну я честно и поведала обо всём, что успела от неё узнать. Хозяин странно молчал и хмурился, а потом сказал, что его мама совершенно не знала греческого языка.

Я подумала, что он просто преувеличивает, и не обратила внимания. Но позже всё же спросила его жену Катерину, знала ли её свекровь греческий язык. Катерина даже рукой махнула.

Оказывается, для свекрови она специально нашла подружку-албанку, чтоб та могла с кем-то общаться. Мне было настолько дико это слышать, что я решила спросить у их дочери, всё-таки девица взрослая, может, она более реально смотрит на вещи. Но ответ был прежним: не знала бабушка греческий язык совершенно.

Теперь я мучаюсь вопросом, каким образом я общалась с бабушкой? Я ведь воспринимала её речь, мне казалось, что она говорит на греческом, и я ещё удивлялась, как это она так правильно без акцента разговаривает, в то время как её сын страшно коверкает слова и путает род и число глаголов? Тогда мне это казалось очень странным, а теперь меня озадачивает другой вопрос. И ведь самое главное, что всё то, что якобы мне бабушка рассказывала, является чистой правдой, я знаю такие подробности из их прошлой жизни, что просто так придумать это невозможно.

Если у кого есть какие соображения по этому поводу, то пишите, пожалуйста, в комментариях. Или, может, кто-то знает о подобных случаях?

Спасибо всем, кто дочитал.

P.S. Албанский язык я совершенно не понимаю, он для меня, как китайский.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30 by ErnestaПросмотров: 464Комментарии: 6
+13

Ключевые слова: Магазин работа албанский язык бабушка авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:36
+3
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Комментариев: 4 904
Тут только одно можно сказать. Общение происходило на каком то другом молекулярном уровне. Обмен мыслями что ли? Телепатия.
Вопрос тогда: а как?
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: МАСЯНЯ1808
Сегодня, 15:36
+1
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Действительно мистика! sun
Зарегистрирован: 19.03.2018
#3 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 16:04
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Может, бабушка недоговаривала своим родным о владении греческим языком? Просто других разумных пояснений не приходит в голову.
Зарегистрирован: 27.02.2016
 
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 16:32
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Чудеса) Она говорила на албанском, а ты, так как была в основном слушателем, на уровне телепатии улавливала мыслеобразы, трансформируя в привычный греческий) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#5 написал: AlphaOme
Сегодня, 17:51
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Скорее всего бабушка знала греческий,но по каким-то своим причинам никому об этом не говорила.
Зарегистрирован: 2.04.2017
#6 написал: Ernesta
Сегодня, 18:57
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Комментариев: 1 093
Цитата: AlphaOme
Скорее всего бабушка знала греческий,но по каким-то своим причинам никому об этом не говорила.

Спасибо за высказанное мнение, но бабушка не могла знать греческий язык, она всю жизнь в Албании в деревне прожила и только 2 года в Греции. Подружку, которую ей нашли тоже греческим не владеет. Она иногда заходит к нам в магазин и я с ней общаюсь так: - У тебя всё хороршо? - Да, а у тебя? Дальше она не понимает практически ничего и акцент у неё такой тяжёлый, что не сразу понимаешь что она хочет сказать. Бывшая подружка бабушки такая же бабушка албанка, а этот народ очень закрытый сам по себе и их общение редко связано с греками, они между собойные отношения имеют и так и по работе, а она так и вовсе не работает, её сын привёз и кормит и одевает, так что она и без греческого замечательно живёт
Зарегистрирован: 5.01.2016
      
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