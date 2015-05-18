И еще о голубоглазых

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:13

Причина: Стилистика автора сохранена

Tengu Просмотров: 737 Комментарии: 2 +9 Сегодня, 13:13 by

Идем мы с героиней основной истории по шумной улице в центре города, а навстречу, выделяясь в пестрой толпе, шагает высокий красивый старик - не старик, но немолодой уже мужик. Лет пятидесяти, бородатый, седеющие русые волосы собраны в короткий хвост. И голубые ясные глаза. У меня слегка екает сердце, потому что издали, на секунду, он напомнил мне умершего за полгода до того старого художника, которого знал и хоронил весь город. Ну, не весь, конечно, но люди шли и шли. И шли с цветами. Он был добрый, и он был как... как дух города, и улыбался на всю улицу, на бегу завидев тебя через дорогу. Стремительный такой, взъерошенный, борода по ветру, морпеховский берет набекрень (служил во флоте, пронес флотскую дружбу через всю жизнь). Он был частью города, и теперь на стене одного из старых зданий - граффити с его изображением.И вот на какую-то краткую долю секунды, издалека, я почти уверена, что вижу его - старого художника, у которого дома в остове старой микроволновки жили две мыши-альбиноса, и который пойманных тараканов выносил на улицу, потому что не любил убивать. "Ой", - думаю я, и сходство тут же гаснет, потому что этот, при всей колоритности, куда более благообразен, чем наш художник. Как минимум, борода у него по ветру не развевается.Он приближается, встречается с моей родственницей глазами... Я прям вижу, как в них вспыхивает уверенное узнавание. Но он не кивает, не улыбается, не здоровается - он ей. Не очень глубоким, но совершенно однозначным и, похоже, даже не шутливым поклоном. Это выглядит настолько странно, что мы притормаживаем - а старик преспокойно шагает дальше.- Это вот что? - спрашивает она. - Я его не знаю.- А это твои голубоглазые, - отвечаю. - Забыла, что ли?

Ключевые слова: Старик художник голубоглазый знакомый странности авторская история

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