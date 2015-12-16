Подруги

Райво Просмотров: 822 Комментарии: 6 +22 Вчера, 19:44 by

Мне повезло, я вырос в мире без интернета. В то время даже самый застенчивый, ленивый и флегматичный домосед был вынужден периодически выходить во двор. Двор был нашим веб-порталом, подъезды – ветками форумов, шалаши – приватными чатами. В локации «вокруг школы» мы играли в «Counter-Strike» пластмассовыми пистолетами с пластиковыми пульками, а на карте «поле за помойкой» под красным знаменем из альбомного листа рубились в аналог «Call of Duty», пачками уничтожая фашистов, роль которых брали на себя обречённые заросли крапивы. Был и свой аналог ресурса «4stor», он представлял собой огороженную сетчатой изгородью территорию детского сада, куда мы, словно сталкеры, забирались поздними вечерами, рассаживались на вместительные веранды и, прибывая в свете необычайно ярких летних звёзд, шепотом рассказывали друг другу страшные, таинственные, а порой и мрачные истории.Во дворах нашего времени не было современных цветастых детских площадок. В лучшем случае на место разбитой песочницы из самосвала вываливали целую гору песка. Прекрасно помню, что когда у нашего дома впервые возвели подобный аттракцион, то именно на нём мне и довелось познакомиться с подругами Юлей и Ариной, что жили в соседнем подъезде. Девчонки-одногодки дружили, что называется, с пеленок. Вместе прошли все группы садика и к моменту нашего знакомства учились в одном классе. Чуть повзрослев, мы влились в местную дворовую ватагу. Вся компания нашего двора была прекрасно осведомлена о необычайно горячей, крепкой и где-то даже жертвенной дружбе Юльки и Аринки. Семьи девочек были на удивление похожи: вкалывающая на двух работах мать, часто выпивающий и перебивающийся случайными заработками отец и старшие сёстры. Однако сами подружки были полнейшими антиподами. Юльку сегодня бы назвали некрасивым словом «пацанка». Крепкая, активная, боевая. Она, не задумываясь, лезла в драку, если кто-то пытался обидеть её или, не дай Бог, Арину. Очень рано и быстро освоила крепкие дворовые выражения, в применении которых редко себя сдерживала. С друзьями же Юля была неудержимо весёлой, настоящая заводила и даже лидер. А вот её лучшая подруга Арина всегда была скромной, воспитанной и сдержанной тихоней. В наших дворовых мероприятиях она участвовала реже и только под патронажем Юльки. Вспоминая то время, отчётливо ощущаю, что в своём мироощущении девочки в точности копировали своих отцов. Если Юлькин родитель практически всё свободное время проводил во дворе, вместе с сомнительными приятелями распивал у подъезда водку, шумел, а порою и дрался (в связи с чем состоял на учёте в милиции), то отец Арины был тихим, предпочитал пиво, которое мирно глушил дома перед телевизором, и, насколько мне известно, никогда не нарушал общественного порядка.И вот в одну из посиделок на закрытой территории детского сада рассказали подруги произошедший с ними и тревожащий воображение случай. Как-то летом, подругам тогда было лет по девять, мать Арины отправилась работать в ночную смену. Пользуясь добродушием отца, девочка с лёгкостью упросила его разрешить им с Юлькой заночевать вместе. Юлькина мать тоже особо не возражала. Семья Арины жила на последнем, пятом этаже, а квартира Юлиных родителей располагалась тремя этажами ниже, собственно, на первом. Проведя целый день в детских девчоночьих забавах, подруги в упоении предвкушали, как будут сидеть допоздна, не имея над собой ощутимого контроля. И действительно, около десяти вечера отец Арины, уже порядочно охмелев от пива, велел им ложиться спать, а уже к одиннадцати крепко спал, подкошенный алкоголем. Однако насладиться безвластием в полной мере им помешал детский организм, уже в половине первого ночи они едва могли держать глаза открытыми. Убедившись, что не спать всю ночь им пока ещё не под силу, подруги улеглись на заранее раскинутый диван и моментально уснули.Посреди ночи Юлька проснулась, испытав необъяснимую тревогу. Она хотела разбудить Арину, но тут с удивлением обнаружила, что рядом никого нет. Встав с дивана и неуверенно нащупав выключатель, девочка зажгла свет и осмотрелась. Подруги нигде не было. Юля моментально вспомнила, что Арина по секрету делилась с ней, будто иногда встаёт и ходит во сне. Быстро сориентировавшись, гостья проверила коридор, кухню и санузел – ни души. Оставался один вариант – зал, в котором спал подвыпивший отец Арины. Испытывая одновременно страх и смущение, девятилетняя девчушка осторожно приоткрыла дверь в комнату, из которой слышался громкий мерный храп. Тут же она увидела, что обстоятельства приняли серьёзный оборот. Одна штора была отдёрнута, и сквозь окно Юля увидела пребывающую в тусклых лучах луны Арину, которая сидит на балконных перилах, перекинув ноги за бортик. Но Юлька не была бы собой, если бы растерялась. Она быстро подскочила к балконной двери и попыталась её открыть. Дверь оказалась защёлкнутой на хлипкую щеколду снаружи. В отчаянии девочка начала стучать в стекло, пытаясь привлечь внимание подруги, однако та явно прибывала в мире грёз и, ничего не слыша, опасно наклонялась вперёд, что-то бормоча. Тогда отважная Юлька принялась будить отца Арины, но, к своему вящему разочарованию, не достигла успеха и в этом деле. Тогда, уже неясно соображая, схватила она первую попавшуюся в руки тряпку и, что есть силы, ударила кулаком в стекло двери. Звук бьющегося стекла, казалось, ни на кого не подействовал. Впопыхах и полутьме просунула Юлька руку в образовавшийся пролом, нащупала щеколду с внешней стороны дверного проёма и с трудом разомкнула засов. Не прошло и секунды, как храбрая девчонка выскочила на балкон и схватила подругу за руки. Арина окинула её мутным взглядом и тут же заулыбалась. Всё ещё пребывая на границе сна и бодрствования, она ясно и отчётливо произнесла, пристально глядя в глаза своей спасительнице:– Ах, вот ты где! А я тебя ищу повсюду! Смотрю, машина здесь, а тебя там нет, совсем нет, и нигде тебя нет…Тут сон окончательно отступил, и испуганная Арина поспешно слезла с бортика. Ошарашено оглядываясь, она постепенно осознавала, что произошло. А Юлька только теперь почувствовала жгучую боль в руке, оказалось, что она основательно распорола себе предплечье и буквально заливала кровью пол соседского балкона.– Во! – хвасталась героиня жуткой запёкшейся раной, когда мы, раскрыв рты, слушали эту историю, принесшую ей в дворовой среде немалую славу и авторитет. Оказалось, что в ту ночь подвыпивший отец Арины позабыл закрыть балкон, подвергнув тем самым иногда лунатящую дочку серьёзной опасности. Мать Арины устроила мужу разнос, а Юлькин отец долго ещё рассказывал своим собутыльникам о том, какая у него героическая дочь и как он её буквально по кусочкам собирал. В действительности же даже скорую не вызывали, а просто, к огромному ужасу храброй девочки и под её раскатистый рёв, залили рану йодом и туго забинтовали. С тех пор девчонки стали друг другу практически сёстрами. Но долго их единению продолжаться было не суждено…Дайте угадаю! Наверняка после последнего предложения многие из читателей подумали, что подруги влюбились в одного и того же парня? Признавайтесь в комментариях.А вот и не угадали. Всё вышло до омерзения прозаично – Аринкина семья просто переехала. Не знаю, что за обстоятельства тому способствовали, но примерно через год после описанного случая по двору разнеслась весть, что Арина переезжает на другой конец города. На Юльку было жалко смотреть. Подруги клялись друг другу в вечной преданности, обменялись адресами, условились созваниваться по уличному таксофону и регулярно ездить друг к другу в гости. Поначалу так и было, однако расстояние всё равно взяло своё. Арина пошла в другую школу, у неё появились новые подруги, Юля также сменила круг общения. Девчата подросли, в итоге контакты их постепенно сократились до минимума, а через пару лет и вовсе пресеклись. Это случилось не из-за ссоры или иного разлада, а как-то само собой. Люди взрослеют, меняются, и если кто-то изменяется в отдалении, то провести непрерывную линию и отождествить того человека с прежним другом детства становится чрезвычайно трудно, особенно если изменения эти видны невооруженным глазом.Шло время. Наша дворовая компания распалась. Даже те, кто продолжал жить в одной многоэтажке, из закадычных друзей превратились в старых знакомых. Юля повзрослела и похорошела, она отлично закончила одиннадцатый класс и самостоятельно поступила в университет, немедленно съехав от родителей. Так вышло, что учились мы с ней в одном корпусе, поэтому частенько болтали, случайно пересекаясь в коридоре. Как-то за беседой о былых временах Юля рассказала, что не общалась с Ариной уже более семи лет и вообще не знает, как теперь поживает её старая подруга. По окончании университета мы сохранили некоторые контакты, благо теперь социальные сети это позволяют, однако общаться регулярно прекратили.Если бы не новая случайность, я так и не узнал бы, что эпическая легенда о спасении с балкона получила своё продолжение…Как-то во время непринуждённой прогулки по набережной тёплым весенним днём я повстречал Юлю. Она пребывала в компании двух очаровательных трёхлетних мальчиков и высокой молодой брюнетки с плавными, смутно знакомыми чертами лица. Как читатели, вероятно, уже догадались, это была Арина. Обе девушки к моменту нашей встречи уже были замужем и имели сыновей одногодок. И вот что они мне рассказали, суетясь и перебивая друг друга.В размеренную и счастливую жизнь Арины вмешался тревожный сон. В этом сне она видела свою подругу детства Юлю, которая постепенно удалялась куда-то и исчезала. Девочка-подросток, точно такая, какой её помнила Арина, не выглядела напуганной и не просила о помощи, а просто медленно уплывала в странный густой туман. Поначалу Арина не придала этому никакого значения, но, когда сон повторился, её стало одолевать неуёмное беспокойство. Во сне девушка искала свою подругу, звала её, но та всякий раз исчезала. Когда совпадающий во множестве деталей сон повторился и в третий раз, Арина решилась выйти на контакт. Оказалось, что старый телефон, записанный в истлевшем детском блокнотике, уже давно сменился. Номера сотового, естественно, не было, найти нужную страницу в социальных сетях так и не удалось. Оставалось последнее средство. Выбрав солнечный осенний день, Арина оставила ребёнка на совести мужа и на автобусах с пересадками рванула через весь город к старому заросшему двору нашей многоэтажки, куда с невероятной силой тянуло её тревожное чувство. Как раз во время пересадки, когда Арина выходила из общественного транспорта, автобус слегка дёрнулся вперёд, и девушка на секунду потеряла равновесие. Приземлилась она неудачно, с хрустом подвернув лодыжку. Ощущая резкую боль, она допрыгала до остановочной скамейки и ощупала ногу, припухлость ощущалась сразу. Нужно было принимать решение: остановиться на полпути и возвращаться домой либо попытаться ехать дальше. Чрезвычайно соблазнительным выглядел первый вариант - просто перенести поездку на другой день, и Арина уже на него решилась, даже такси до дома вызвала. Однако, оказавшись в машине, она резко и отчётливо почувствовала ту самую щемящую тревогу, как будто только что вновь увидела тот сон. Собравшись с духом, она попросила водителя везти её на другой адрес и проглотила две таблетки обезболивающих. Препарат подействовал слабо, однако способность самостоятельно передвигаться вернул. Доехав до места, преодолевая боль, Арина вышла из машины и огляделась. Район она, конечно, узнала, несмотря на то, что всё здесь было залеплено штукатуркой, замазано свежей краской, проведено много мелких работ. В помещении, где когда-то располагался продуктовый магазинчик, в котором продавались любимые ириски, теперь был оборудован модный фитнес-центр. Во дворе, на месте той самой упомянутой песочницы, раскинулась строго разлинованная, переполненная парковка. Двери подъездов были сплошь новые, с домофонами. Но дом из красного кирпича был на прежнем месте, разве что облеплявшие его когда-то тополя исчезли. Вот и окна нужного подъезда. Казалось, что они не изменились вовсе и в них может в любой момент показаться лицо часто выпивающей, но неизменно добродушной бабы Зины из квартиры напротив или тёти Клавы, что часто составляла бабе Зине компанию…Номер квартиры Арина помнила прекрасно и, постояв немного в нерешительности, выдохнув, набрала нужную комбинацию на домофоне. Однако домофон выдал отказ и сбросил вызов. Повторив действие несколько раз, разочарованная девушка выругалась и отошла от двери. Как ни странно, в тёплый осенний полдень двор был совершенно пуст. Арина поймала себя на мысли, что, пожалуй, впервые в жизни видит это место безлюдным. Тут в голову ей пришла идея, вынырнувшая из глубин прошлого. Повторяя свои детские движения, девушка подошла к зарешёченному окну и аккуратно, но напористо постучала в стекло. К её удивлению, через какое-то время в окне показалась осунувшаяся седая женщина, в которой девочка Аринка без особого труда узнала маму Юльки. Та, однако, гостью не признала и нахмурилась. Арина приветственно замахала хозяйке рукой и заулыбалась, произнеся давно забытую фразу: «А Юля дома?»– Чего надо? Свидетели Иеговы? – неприветливо рявкнула женщина, распахнув окно.– Наталья Сергеевна! Вы меня не узнаёте? Это я, Арина с пятого этажа.– Какая ещё Арина? – хмуро ответила Наталья Сергеевна, но внезапно лицо её изменилось и словно бы просветлело. – Арина?.. – медленно проговорила она и протяжно добавила:– Не может быть…Вскоре гостья уже сидела за кухонным столом и пила крепкий чай. Квартира Юлькиных родителей изменилась мало, всё те же ковры, всё та же мебель. Про Юлиного отца девушка расспрашивать не решилась, зато узнала, что баба Зина и тётя Клава умерли. Но самое главное было в том, что Наталья Сергеевна дала Арине сотовый телефон дочери.– Она уж давно с нами не живёт, – рассказывала пожилая женщина, – как в университет поступила, так её и след простыл. Сначала по съёмным комнатам скиталась, а как выпустилась, уже квартирку сняла, а сейчас всё, замужем. Бывает, конечно, тут, внука иногда привозит, по праздникам и так, когда придётся, – сетовала Наталья Сергеевна, – только ей некогда всё. Работает в какой-то конторе адвокатской, то в Москву летает, то ещё куда, – не без гордости заключала хозяйка.Пребывая в растревоженных чувствах, Арина не стала ждать и немедленно набрала Юлю. Как проходил их первый разговор спустя долгие годы забвения подруги рассказывали по-разному, перекрикивая друг друга и заразительно смеясь, одно было понятно - восторгу обеих не было предела. Более того, муж Юли вместе с сыном на тот момент был в деревне, куда сама она поехать не смогла из-за срочной рабочей поездки, назначенной на завтра, и поэтому сейчас была совершенно свободна и в свободной, что называется, «хате».Уже через полчаса подруги обнялись впервые за много лет. Оказалось, что Юля успела основательно подготовиться к прибытию Арины, она купила торт, пару бутылок вина, заказала суши и ещё каких-то вкусняшек. Угасшая дружба вспыхнула, подобно сухой траве. Оказалось, что они по-прежнему идентично смотрят на мир, похоже выстраивают свою жизнь и одеваются. Им даже сериалы нравились одни и те же – обе болеют за Дейнерис Бурерожденную! Воссоединившиеся подруги совершенно не понимали, что им мешало увидеться раньше. Встреча получилась настолько эмоциональной, что вторая бутылка вина закончилась внезапно. Отдавая должное сделанному Ариной первому шагу и называя её «раненной боевой подругой», возродившаяся из прошлого напористая и энергичная Юлька немедленно собралась за добавкой. Более сдержанная и аккуратная Аринка попыталась отговорить неугомонную хозяйку, однако преуспела мало, поскольку и сама была уже навеселе и буквально позабыла про распухшую ногу. Пришлось ей звонить мужу и объяснять, что она задержится. Покончив с разговорами о текущих делах и третьей бутылкой, изрядно захмелевшие подруги предались ностальгии о былом. И так увлеклись этим процессом, что у Юли на кухне сама собой нашлась какая-то медовая наливка, а Арина была вынуждена отпрашиваться у мужа провести у вновь обретённой подруги ночь. Вставать на следующее утро Юле нужно было не рано, к десяти. И всё же она, заранее предчувствуя, как могут повернуться обстоятельства, поставила на телефоне будильник. Глубокой ночью, когда подруги, изрядно досадившие соседям громким цитированием текстов «Короля и шута», решили всё ж таки улечься, телефон с будильником остался в зале. Едва державшаяся на ногах хозяйка уговаривала подругу ложиться вместе с ней в спальне, на большой свободной кровати, но сохранившая, несмотря на выпитое, высокий уровень скромности Арина напрочь отказалась и осталась спать на узком нераскладывающемся диване рядом с будильником.Противный резкий звук ворвался в сознание спящей Арины, обрушив на неё всю мощь похмелья. Едва подняв голову, она инстинктивно вырубила пищалку и снова провалилась в спасительный сон. В следующий раз её разбудил севший до неузнаваемости голос Юли. Хозяйка ругалась и сыпала проклятиями направо и налево, оказалось, что каким-то непостижимым образом при манипуляциях с будильником Арина отключила на телефоне ещё и звук. Теперь в журнале звонков отображалась куча пропущенных от Юлиной начальницы, с которой они должны были сегодня в полдень отправляться на машине в соседний город. Там была назначена архиважная встреча с очень высокопоставленным клиентом. Время было уже к двум пополудни. Попытка связаться с уже, несомненно, уехавшей начальницей ни к чему не привела, абонент находился вне зоны доступа.Нельзя сказать, что Арина и Юля расставались врагами, но всё же чувствовалось напряжение. Юля была ужасно раздражена, злилась на себя, на подругу, на весь белый свет вообще и, конечно же, переживала из-за удара по карьере. Арина чувствовала себя дико виноватой и в немалой степени опустошенной, поскольку столь яркая встреча закончилась таким крахом.Так бы всё и закончилось, но, думаю, читателям уже ясно, что начальница до важного клиента не доехала. Вечером того же дня крайне раздосадованный клиент звонил в контору и возмущался, почему на встречу с ним никто не явился. Телефоны начальницы, ровно как и водителя, находились вне зоны. На следующий день родственники пропавшей женщины исколесили вдоль и поперёк всю трассу, по которой пролегал маршрут, и побывали с расспросами во всех прилегающих населённых пунктах. На третий день обратились в полицию. Приблизительно через неделю в доме Юли раздался звонок. Вежливый следователь приглашал её на опознание. Услышав это, девушка едва не лишилась чувств, однако опознавать нужно было лишь документы. Оказалось, что автомобиль, на котором должна была отправиться в тот роковой путь и Юля, обнаружили на пшеничном поле, в десятке километров от основной трассы. Транспорт был пуст, исправен, следы каких-либо повреждений отсутствовали, бензина было ещё как минимум пол бака. В нем находились личные вещи пропавших, документы, которые везли на встречу с клиентом, большая сумма денег, очки, без которых начальница Юли очень плохо видела, бумажный пакет с едой и водой. Не было обнаружено пятен крови, мелких внутренних дефектов салона, вообще никаких следов борьбы. Создавалось впечатление, что люди сначала зачем-то ушли с маршрута, затем заехали глубоко в поле, остановились и по проторённой борозде ушли пешком, оставив при этом в незапертой машине свои вещи, деньги, еду и важные документы. Полиция пробовала пустить по следу собак, но за день до обнаружения в тех местах прошёл сильный ливень, и ищейки след не взяли.Насколько Юле известно, оперативники прочесали всю округу, проверили все близлежащие деревеньки, но всё тщетно, начальница Юли и сопровождавший её водитель таинственно исчезли без следа. На том лишь основании, что водитель был человеком одиноким и не имел близких родственников, следствие объявило его подозреваемым. Однако оперуполномоченный, который вёл опознание, после того, как Юля подтвердила, что все документы на месте и ничего из бумаг не пропало, уже напоследок тоном человека, который что-то недоговаривает, сказал шокированной девушке:– Хорошо, что с ними не поехала, третьей была бы, да видно счастливой уродилась.«Конечно, счастливой, не у каждого такая подруга есть» – подумала про себя Юля.Кто-то говорил потом, что якобы на этом поле круги какие-то загадочные появились, но Юля на этот счёт непреклонна, фотографии найденной машины ей в полиции показывали и вблизи, и с общего плана. Никаких там кругов не было, только борозда примятой пшеницы, которую автомобиль оставил, да тракторные борозды.Арина так и открыла рот, когда увидела у себя на пороге Юлю с сынишкой и мужем. У молодого человека едва помещался в руках предназначенный для Арины букет роз. Ещё большее потрясение ждало её, когда подруга поведала, что своим невероятно своевременным появлением она фактически спасла Юлю от пугающего исчезновения. По всей видимости, именно это увидела Арина в том странном сне, что погнал её на балкон далёкой летней ночью.С тех пор Юля и Арина вновь стали сестрами. Ходят вместе на прогулки, в кафе, кинотеатры и «ашан», водят сыновей в одну спортивную секцию. Постоянно придумывают бизнес-идею для совместной реализации.Периодически мы собираемся общей компанией. Умилительно видеть, как девчонки, словно бы навёрстывая упущенное, вцепились вдруг в друга, вызывая даже некоторую ревность у своих супругов. Наблюдать за такой искренней, горячей, верной и, повторюсь, жертвенной дружбой - всё равно, что созерцать редкое космическое явление. Восхищают одновременно захватывающая дух красота происходящего и его редкая уникальность. И всё же, когда кто-то мне говорит, что не верит в женскую дружбу, я лишь иронически улыбаюсь в ответ.В заключение не могу не отметить, что Юля с тех пор немного изменилась. Она стала слегка более замкнута, поубавилось в её характере задора, импульсивности, горячности. Бывает так, что посреди всеобщего веселья она ненадолго замирает с каменным лицом и направленным в одну точку невидящим взглядом. Набравшись наглости, я как-то спросил её об этом. На что она призналась, что действительно, нет-нет, да и задумывается о той мрачной безымянной бездне, что была от неё в двух шагах, но в тот раз, благодаря верной подруге, ничего не смогла.

Ключевые слова: Сны лунатизм дружба ностальгия исчезновения людей авторская история

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