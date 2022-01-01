Предсказание...

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:23

Причина: Изменен раздел.

Козерог Просмотров: 38 Комментарии: 0 +1 Вчера, 21:23 by

В большом частном доме с огородом жили бабушка с дочкой и внучкой. Мужа у дочки не было (развелись), а ребенок у неё остался от первого брака. Внезапно в доме завелись тараканы.. Никогда не было, а тут раз- и целая прорва.. Бабушка: -эти твари выживают кого-то из членов семьи, пришли по чью-то душу и кто-то в этом доме не жилец..Леночка(внучка):- Аааа! Ползёт! А вот и ещё! Таракан! Мама!! Наталья (дочка) взяла тапок и хлоп одного таракана, потом второго, третьего, десятого.. Мария Николаевна (бабушка): Ай-да Наташка! Лихо ты их побеждаешь!На улице стало совсем темно. Выключив телевизор, стали расходиться по комнатам и готовиться ко сну. Бабушка быстро уснула и захрапела. Леночка закуталась под одеяло с головой, опасаясь, что с потолка на неё свалится таракан. Рядом легла мама, всячески успокаивая дочь и советуя раскрыться, иначе под одеялом дышать будет нечем. Наталья долго ворочалась и не могла уснуть. А ночью ей снится кошмар: бородатый дед (наверно, домовой) обвиняет её в том, что она убила его сыновей и говорит, что детей у неё больше не будет.Наутро Наташка рассказала бабушке сон. Бабушка: - не бери в голову, забудь, это недоразумение какое-то. Суббота, дел было на сегодня невпроворот: надо было топить баню, топить печку, колоть дрова, носить воду с колонки. Работы на полдня для всей семьи. И вот, после обеда вся семья (бабушка, дочка, внучка) отправилась в баню. А дверь в баню располагалась в кухне возле большой русской печи, так что, кухня одновременно служила и раздевалкой, предбанником. Женщины напарились вволю вениками, вымылись, пора уже и выходить из бани одеваться, но дверь не открывается, словно со стороны кухни её на щеколду кто-то намертво закрыл. Но кто мог закрыть, если дома никого нет, они внутри, а заперто снаружи? Дамы в бане оказались словно запертыми в клетке. Кричать бесполезно- соседи не услышат и никто на помощь не придёт. Телефона в бане нет- никому не дозвонишься. Ломать дверь- бесполезно, она массивная, голыми руками не свернёшь. Можно было разбить маленькое окошко, напоминавшую форточку, и попытаться прокричать на помощь, надеясь что кто-то из случайных прохожих услышит, но на такую разрушительную меру женщины не решились. Хотелось сохранить всё банное имущество в целости и сохранности, поэтому вновь и вновь дергали ручку двери, надеясь, что она откроется.Журчание воды из крана и шум пара из каменки напоминали старческий смех, словно незримый банник откуда-то сверху насмехался над женщинами. Прошёл час, другой, третий. Леночка запричитала: мама, я хочу кушать! Воды в бане было полно, но еды не было. Кроме тараканов, шевеливших усами из углов. Наташка захотела в туалет по-крупному. Бабушка отдала 1 ведро под нужды туалета. В результате, вдобавок к жару и духоте, стало вонять на всю баню. Наташка решилась разбить окошко металлической кружкой, проветрить помещение. Прокричала в разбитое окошко о помощи- никто не отозвался. Ближайшие соседи то ли не слышали, то ли принципиально не захотели помогать (отношения с соседями были неприязненными, бабушка считала их ворами, кто у неё тащит то яблоки, то малину, и не поддерживала с ними отношений. Соседи взамен отвечали такой же недружелюбностью). Женщины стали жалеть о разбитом окне: за окном холодная февральская погода, тепло в бане сменилось зимним холодом, голые женщины стали замерзать.Проведя сутки взаперти, голодная бабушка начала есть окружающих тараканов. Ленка с Наташкой тоже перестали ими брезговать.. Бабушка охает, дочка вторит ей: как я устала перед этой дверью стоять! И тут маленькая внучка, то ли шутя, то ли серьёзно говорит: а может у тебя ничего не получается потому, что ты передом к двери стоишь? Попробуй открыть, стоя задом наперёд! Мать с бабушкой переглянулись, но решили попробовать.. А что? А вдруг! Внезапно дверь открылась.. Вскоре девушка познакомилась с молодым человеком и вышла замуж, но детей у неё больше так не родилось.. А тараканы в доме исчезли столь же внезапно, как и появились, как только дочь съехала на квартиру мужа..

Ключевые слова: Тараканы предсказание баня авторская история

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