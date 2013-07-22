Иллюстрации, которые пропитаны страхамиLiam Peters — американский художник, который не гонится за технологическим процессом, создавая все свои творения в Adobe Photoshop CS3. Liam создает фантастические иллюстрации, которые пропитаны страхами. Работы художника вдохновляют, вызывают эмоции, и о них хочется говорить и обсуждать. Художник, создающий безумные сюжеты, совмещает в своих работах настоящее и будущее.
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Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:46
Вчера, 15:46 by Сделано_в_СССРПросмотров: 69Комментарии: 2
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