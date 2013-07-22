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Страшные Арты

Иллюстрации, которые пропитаны страхами

Liam Peters — американский художник, который не гонится за технологическим процессом, создавая все свои творения в Adobe Photoshop CS3. Liam создает фантастические иллюстрации, которые пропитаны страхами. Работы художника вдохновляют, вызывают эмоции, и о них хочется говорить и обсуждать. Художник, создающий безумные сюжеты, совмещает в своих работах настоящее и будущее.

Иллюстрации, которые пропитаны страхами
Иллюстрации, которые пропитаны страхами
Иллюстрации, которые пропитаны страхами
Иллюстрации, которые пропитаны страхами
Иллюстрации, которые пропитаны страхами
Иллюстрации, которые пропитаны страхами
Иллюстрации, которые пропитаны страхами
Иллюстрации, которые пропитаны страхами
Иллюстрации, которые пропитаны страхами
Иллюстрации, которые пропитаны страхами
Иллюстрации, которые пропитаны страхами
Иллюстрации, которые пропитаны страхами
Иллюстрации, которые пропитаны страхами
Иллюстрации, которые пропитаны страхами
Иллюстрации, которые пропитаны страхами
Иллюстрации, которые пропитаны страхами

Автор - Admin.
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Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:46
Вчера, 15:46 by Сделано_в_СССРПросмотров: 69Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Liam Peters художник иллюстратор безумные сюжеты страх

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Комментарии

#1 написал: Pmariam
Вчера, 15:49
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1025|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 2 189
иллюстрация про психолога понравилась
Зарегистрирован: 22.07.2013
     
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 15:56
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2367|-1)
Публикаций: 1 118
Комментариев: 8 359
Цитата: Pmariam
иллюстрация про психолога понравилась

Замечательный художник, прекрасные иллюстрации! +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
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