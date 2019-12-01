Альфред Леопольд Изидор Кубин - австрийский художник-график

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:27

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Альфред Леопольд Изидор Кубин (Alfred Leopold Isidor Kubin) (1877-1959) – австрийский художник-график, книжный иллюстратор и писатель.Альфред Кубин родился 10 апреля 1877 года в городе Лейтмериц (ныне Литомержице, Чехия).В 1896 году Альфред Кубин совершил неудачную попытку самоубийства на могиле своей матери. Сия попытка была обусловлена состоянием глубокой депрессии, в которой находился юноша из-за смерти близких ему людей – матери и брата. К счастью, поддержка друзей и усилия сотрудников психиатрических лечебниц смогли в какой-то мере выправить душевное состояние Кубина.В 1890-х годах Кубин жил в Мюнхене и учился в частной художественной школе Людвига Шмидта-Ройтте. В мае 1899 года Альфред Кубин был зачислен в Королевскую академию художеств на факультет живописи, однако в скором времени он забросил учёбу и начал путешествовать по Европе, а в 1906 году обосновался в коммуне Вернштайн-на-Инне, поселившись в усадьбе Цвикледт, где вместе с женой прожил до самой своей смерти.В 1909 году Кубин написал свой первый фантастический роман «Другая сторона» и сам же его обильно проиллюстрировал. В этой книге Кубин описал мир галлюцинаций и образов Конца Света, в котором три года прожил главный герой произведения, сперва испытывающий экстаз от открывающихся образов, а потом начавший воспринимать их омерзительными.Всё в том же 1909 году, Альфред Кубин вместе с В.Кандинским, А.Явленским, Г.Мюнтер и другими художниками-абстракционистами организовал творческую группу "Новое мюнхенское художественное объединение", которое предшествовало более известной художественной группе "Синий всадник". К середине 1910-х годов Альфред полностью забросил общение с абстракционистами.На протяжении своей жизни художник Альфред Кубин регулярно иллюстрировал книги, как свои, так и чужие. Наследие художника насчитывает более 1000 рисунков. Графические произведения Альфреда Кубина известны своей мрачностью и депрессивностью, нередко художник переносил на бумагу образы, преследующие его в кошмарах.В период Второй Мировой войны творчество Альфреда Кубина было причислено к категории дегенеративного искусства, однако немецко-австрийские фашисты не стали применять к немолодому художнику какие-либо "санкции".20 августа 1959 года Альфред Кубин скончался во сне в усадьбе Цвикледт.Автор - yavarda.ru.

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