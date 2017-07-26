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Заброшки


Заброшки

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

Многие популярные триллеры и фильмы ужасов рассказывают о покинутых людьми психиатрических и медицинских учреждениях, где бродят призраки больных и сумасшедших. Атмосфера в таких местах оставляет действительно гнетущее впечатление — не зря ведь говорят, что энергетика человека никуда не исчезает после его смерти. Психиатрические больницы в таком случае должны быть переполнены негативной энергией. Вот дюжина самых мрачных заброшенных мест, где ранее содержали, как говорили в старину, «скорбных духом».

1. Психиатрическая лечебница Кейн Хилл, район Кройдон, Лондон. Существовала с 1883-го по 1990-й год

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

2. Психиатрическая клиника Трентона неподалёку от городов Трентон и Юинг, штат Нью-Джерси, США. Основана в 1848-м году, действует до сих пор

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

С 1907-го по 1930-й год это медицинское учреждение возглавлял Генри Коттон, который прославился «прогрессивными» методами лечения психопатов. При нём больница действительно напоминала сплошную сцену из фильма ужасов.

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

Вот что пишет обозреватель «io9» Лорен Дэвис:

«В 1913-м году у медиков возникло подозрение, что спирохеты — возбудители сифилиса могут спровоцировать проявление симптомов психического заболевания. Коттон тут же решил, что все психические отклонения у людей вызваны различными инфекциями, и бороться с ними можно, только удаляя заражённые части тела. Начав с удаления зубов, Коттон постепенно перешёл на эксперименты с другими органами: желчным пузырём, желудком, яичниками, отделами толстой кишки и маткой. При этом он заявлял о достижении эффективности в 85% случаев, но в действительности таких цифр не было и в помине — большинство пациентов умирали на операционном столе».

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

3. Лечебница «Овербрук», медицинский центр графства Эссекс, Великобритания. Существовала с 1896-го по 1975-й год

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

4. Психиатрическая больница на острове Повеглия недалеко от побережья Венеции, Италия. Действовала с 1922-го по 1968-й год

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

5. Психиатрическая клиника Уиттингема неподалёку от города Престон, Великобритания. Была открыта с 1869-го по 1995-й год

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

6. Государственная лечебница Армана Оклерка в Вестоне, Западная Вирджиния, США (1864 — 1994-е гг.)

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

7. Государственная клиника города Топика, штат Канзас (годы работы — с 1872-го по 1997-й)

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США



8. Клиника для душевнобольных Байберри, Филадельфия, штат Пенсильвания, США. Была открыта в 1907-м, прекратила существование в 1987-м году

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

9. Психиатрическая лечебница Хартвуда, Шотландия (основана в 1890-м, просуществовала до 1998-го года)

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

10. Психиатрический центр Кингс-Парк, Нью-Йорк (был открыт с 1885-го по 1996-й год)

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

11. Комплекс Ричардсона (бывшая государственная психиатрическая лечебница города Баффало), штат Нью-Йорк. Существовала с 1881-го по 1975-й год

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

Сейчас «Комплекс Ричардсона» планируется превратить в гостиницу.

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12. Государственная клиника для душевнобольных в Дэнверсе, штат Массачусетс, США. Была открыта с 1878-го по 1990-й год

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

В настоящее время здание практически полностью разрушено.

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США



Источник.
Сегодня, 01:49 by ЛетягаПросмотров: 74Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Клиника лечебница психиатрия заброшка

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Комментарии

#1 написал: Крокозябла
Сегодня, 05:19
+1
Группа: Посетители
Репутация: (226|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 350
Жуть! Бррр... от картинок аж мурашки по коже! Вот где реальность гораздо страшнее всяких фильмов ужасов.
Сейчас «Комплекс Ричардсона» планируется превратить в гостиницу.
Это кому ж такая светлая идея пришла в голову? Из психушки сделать гостиницу!!! crazy Сколько эти стены видели людских страданий, сколько впитали в себя боли, страхов... Я думаю, что постояльцев будущей гостиницы будут призраки больных одолевать, ну или чертовщина всякая творится точно будет...
Спасибо за интересную подборку! Плюс!
Зарегистрирован: 26.07.2017
 
#2 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 08:19
+3
Группа: Авторы
Репутация: (167|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 306
Цитата: Крокозябла
Жуть! Бррр... от картинок аж мурашки по коже! Вот где реальность гораздо страшнее всяких фильмов ужасов.
Сейчас «Комплекс Ричардсона» планируется превратить в гостиницу.
Это кому ж такая светлая идея пришла в голову? Из психушки сделать гостиницу!!! crazy Сколько эти стены видели людских страданий, сколько впитали в себя боли, страхов... Я думаю, что постояльцев будущей гостиницы будут призраки больных одолевать, ну или чертовщина всякая творится точно будет...
Спасибо за интересную подборку! Плюс!

Есть на моей памяти одна бывшая псих.больница, которая сейчас переродилась в хостел. Вроде бы все норм, без призраков)
Зарегистрирован: 17.10.2017
#3 написал: Гомункул
Сегодня, 10:23
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 7
Потрясные фото. Пробрало+
Зарегистрирован: 15.11.2017
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 10:36
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1177|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 273
Впечатляют фото, особенно с лианами в окне. +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
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