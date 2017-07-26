12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США

Летяга Просмотров: 74 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 01:49 by

Многие популярные триллеры и фильмы ужасов рассказывают о покинутых людьми психиатрических и медицинских учреждениях, где бродят призраки больных и сумасшедших. Атмосфера в таких местах оставляет действительно гнетущее впечатление — не зря ведь говорят, что энергетика человека никуда не исчезает после его смерти. Психиатрические больницы в таком случае должны быть переполнены негативной энергией. Вот дюжина самых мрачных заброшенных мест, где ранее содержали, как говорили в старину, «скорбных духом».С 1907-го по 1930-й год это медицинское учреждение возглавлял Генри Коттон, который прославился «прогрессивными» методами лечения психопатов. При нём больница действительно напоминала сплошную сцену из фильма ужасов.Вот что пишет обозреватель «io9» Лорен Дэвис:Сейчас «Комплекс Ричардсона» планируется превратить в гостиницу.В настоящее время здание практически полностью разрушено.

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