12 самых жутких заброшенных психиатрических учреждений в Европе и США
Многие популярные триллеры и фильмы ужасов рассказывают о покинутых людьми психиатрических и медицинских учреждениях, где бродят призраки больных и сумасшедших. Атмосфера в таких местах оставляет действительно гнетущее впечатление — не зря ведь говорят, что энергетика человека никуда не исчезает после его смерти. Психиатрические больницы в таком случае должны быть переполнены негативной энергией. Вот дюжина самых мрачных заброшенных мест, где ранее содержали, как говорили в старину, «скорбных духом».
1. Психиатрическая лечебница Кейн Хилл, район Кройдон, Лондон. Существовала с 1883-го по 1990-й год
2. Психиатрическая клиника Трентона неподалёку от городов Трентон и Юинг, штат Нью-Джерси, США. Основана в 1848-м году, действует до сих пор
С 1907-го по 1930-й год это медицинское учреждение возглавлял Генри Коттон, который прославился «прогрессивными» методами лечения психопатов. При нём больница действительно напоминала сплошную сцену из фильма ужасов.
Вот что пишет обозреватель «io9» Лорен Дэвис:
«В 1913-м году у медиков возникло подозрение, что спирохеты — возбудители сифилиса могут спровоцировать проявление симптомов психического заболевания. Коттон тут же решил, что все психические отклонения у людей вызваны различными инфекциями, и бороться с ними можно, только удаляя заражённые части тела. Начав с удаления зубов, Коттон постепенно перешёл на эксперименты с другими органами: желчным пузырём, желудком, яичниками, отделами толстой кишки и маткой. При этом он заявлял о достижении эффективности в 85% случаев, но в действительности таких цифр не было и в помине — большинство пациентов умирали на операционном столе».
3. Лечебница «Овербрук», медицинский центр графства Эссекс, Великобритания. Существовала с 1896-го по 1975-й год
4. Психиатрическая больница на острове Повеглия недалеко от побережья Венеции, Италия. Действовала с 1922-го по 1968-й год
5. Психиатрическая клиника Уиттингема неподалёку от города Престон, Великобритания. Была открыта с 1869-го по 1995-й год
6. Государственная лечебница Армана Оклерка в Вестоне, Западная Вирджиния, США (1864 — 1994-е гг.)
7. Государственная клиника города Топика, штат Канзас (годы работы — с 1872-го по 1997-й)
8. Клиника для душевнобольных Байберри, Филадельфия, штат Пенсильвания, США. Была открыта в 1907-м, прекратила существование в 1987-м году
9. Психиатрическая лечебница Хартвуда, Шотландия (основана в 1890-м, просуществовала до 1998-го года)
10. Психиатрический центр Кингс-Парк, Нью-Йорк (был открыт с 1885-го по 1996-й год)
11. Комплекс Ричардсона (бывшая государственная психиатрическая лечебница города Баффало), штат Нью-Йорк. Существовала с 1881-го по 1975-й год
Сейчас «Комплекс Ричардсона» планируется превратить в гостиницу.
12. Государственная клиника для душевнобольных в Дэнверсе, штат Массачусетс, США. Была открыта с 1878-го по 1990-й год
В настоящее время здание практически полностью разрушено.
Источник.
Сегодня, 01:49 by ЛетягаПросмотров: 74Комментарии: 4
Ключевые слова: Клиника лечебница психиатрия заброшка