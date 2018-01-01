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Страшные Арты

Шведский художник Пэр Олофссон

Шведский художник Пэр Олофссон создаёт довольно мрачное искусство, которое не лишено своеобразной красоты и таланта. Большая часть его сумасшедшего творчества относится к иллюстрациям альбомов различных андеграундных групп, исполняющих музыку в таких стилистиках, как металл, тяжёлый рок и так далее. Агрессивная музыка с элементами хоррора и ужаса способствует самой стилистике иллюстраций. Характерными чертами для такого искусства являются сюрреализм и психоделика.

Шведский художник Пэр Олофссон
Шведский художник Пэр Олофссон
Шведский художник Пэр Олофссон
Шведский художник Пэр Олофссон
Шведский художник Пэр Олофссон
Шведский художник Пэр Олофссон
Шведский художник Пэр Олофссон
Шведский художник Пэр Олофссон
Шведский художник Пэр Олофссон
Шведский художник Пэр Олофссон
Шведский художник Пэр Олофссон

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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:54
Сегодня, 19:54 by Сделано_в_СССРПросмотров: 27Комментарии: 0
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Ключевые слова: Пэр Олофссон художник хоррор ужасы сюрреализм искусство

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