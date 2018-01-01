Шведский художник Пэр Олофссон

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:54

Сделано_в_СССР Просмотров: 27 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 19:54 by

Шведский художник Пэр Олофссон создаёт довольно мрачное искусство, которое не лишено своеобразной красоты и таланта. Большая часть его сумасшедшего творчества относится к иллюстрациям альбомов различных андеграундных групп, исполняющих музыку в таких стилистиках, как металл, тяжёлый рок и так далее. Агрессивная музыка с элементами хоррора и ужаса способствует самой стилистике иллюстраций. Характерными чертами для такого искусства являются сюрреализм и психоделика.

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