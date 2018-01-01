Художник чудовищ и монстров Dave Allsop

Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 02:09

Сделано_в_СССР Просмотров: 16 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:09 by

Dave Allsop (Дэйв Аллсоп) - художник, создающий искусство в стиле, которое принято называть мрачным или тёмным. Его тёмное творчество по-настоящему пугающее. Различные химеры, чудовища и монстры из фантастических миров выглядят довольно жутко, а притом, что выполнены они в очень реалистичной манере, ещё и очень правдоподобно.Dave Allsop живёт и работает в Англии. Является цифровым художником. Чтобы создать очередной рисунок какого-нибудь монстра, он рисует его карандашом на бумаге, затем сканирует получившийся эскиз и заканчивает свой рисунок в цвете при помощи фотошопа и других графических программ. Несмотря на то, что его искусство - это страх и ужас, выглядит всё очень качественно, профессионально и талантливо. Помимо всего прочего, здесь присутствует и некий символический подтекст. Любители тёмного искусства прекрасно знают, что под такими мрачными сюжетами всегда скрывается какая-либо идея или аллегория, которая пытается проникнуть в глубины тайн жизни и смерти, в глубины подсознания людей, их страхов и слабостей. Простыми словами: тёмное искусство - всегда неоднозначное искусство, в котором могут найти что-то своё люди с разными взглядами на жизнь. Для одних - это просто треш картинки, которые могут взбодрить или подарить вдохновение, а для других - философское размышление на темы, о которых многие люди предпочитают не думать.

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