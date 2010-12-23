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Заброшки


Заброшки

Усадьба Исаково

Про остатки усадьбы в Исаково Веневского района Тульской области я слышал давно, когда только начинал свои поездки по заброшкам, но почему-то это место долгое время меня не прельщало. А тут, в один из немногочисленных теплых майских деньков, я наконец-то решил на нее посмотреть:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2017/06/06/6/1496737136118470736.jpg
Село Исаково располагается примерно в 67 км от Тулы и 16 км от города Венева. Уже при подъезде к селу видно, что в советское время здесь все было отдано в распоряжение колхозов. А когда-то здесь главенствовал Иван Игнатьев, при котором здесь построили храм и усадебный дом, интересно то, что в обеих постройках использовались схожие архитектурные детали. Дальнейшую судьбу усадьбы связывают с помещицей и женой надворного советника Натальей Резвой. Судя по данным, которые мне попадались, она была той еще угнетательницей крестьян, на которую последние постоянно писали жалобы. В советское время здесь размещалось общежитий для рабочих, а после распада СССР здание стало никому не нужным. И так, настало время немного по нему прогуляться.
Когда-то здесь было подобие двух башен, делающих дом чем-то похожим на замок:
http://cs6.pikabu.ru/post_img/big/2017/06/06/6/149673716418139953.jpg
Одна из них давно обвалилась:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/2017/06/06/6/1496737243139386074.jpg
Напротив входа находится лестница, у первого пролета которой оторвали все ступени:
http://cs6.pikabu.ru/post_img/big/2017/06/06/6/1496737263198973891.jpg
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2017/06/06/6/1496737265162672914.jpg
Остатки плитки:
http://cs6.pikabu.ru/post_img/big/2017/06/06/6/1496737284139426279.jpg
Очень необычная архитектура потолка и окон:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2017/06/06/6/149673730412799292.jpg
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2017/06/06/6/1496737307158615495.jpg
http://cs6.pikabu.ru/post_img/big/2017/06/06/6/1496737311184480561.jpg
Кто-то с жадностью вырвал всю проводку:
http://cs6.pikabu.ru/post_img/big/2017/06/06/6/1496737328197575775.jpg
Хотя нет, кое-что осталось:
http://cs6.pikabu.ru/post_img/big/2017/06/06/6/1496737344199844800.jpg
http://cs9.pikabu.ru/post_img/2017/06/06/6/1496737346164367971.jpg
Кое-как взобрался по обломкам лестницы на второй этаж, тут надо ходить аккуратнее:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2017/06/06/6/149673736518447104.jpg
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2017/06/06/6/1496737367124365553.jpg
Окно в башне действительно больше напоминает бойницу:
http://cs6.pikabu.ru/post_img/big/2017/06/06/6/149673738019361519.jpg
Сама башня изнутри:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2017/06/06/6/149673739313188594.jpg
Спуститься со второго этажа оказалось сложнее, чем попасть наверх, поэтому советую всегда заранее продумывать пути отступления. Недалеко от дома располагается храм Знамения Богородицы, построенный в середине 18-го века:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/2017/06/06/6/1496737425169125165.jpg
В храме замурованы все окна, а сам он закрыт на замок:
http://cs6.pikabu.ru/post_img/big/2017/06/06/6/1496737459125635122.jpg
Можно лишь заглядывать сквозь щели:
http://cs6.pikabu.ru/post_img/big/2017/06/06/6/1496737469118159198.jpg
Доступ открыт только к колокольне:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2017/06/06/6/1496737487168070471.jpg
Колокольня заметно разрушается:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2017/06/06/6/1496737496184982034.jpg
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2017/06/06/6/1496737522156513810.jpg
Зато тут можно без проблем подняться на один проем по лестнице:
http://cs6.pikabu.ru/post_img/big/2017/06/06/6/1496737536118294920.jpg
Хотя особо прекрасных видов это не прибавит:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/2017/06/06/6/149673754819307425.jpg
Не исключаю, что в храме иногда проходит служба, хотя в ранее посещенном мною селе Прудищи местный священнослужитель спрашивал, не был ли я в Исаковской церкви, а то ему кто-то из местных сообщил, что тут обвалился купол. Как видно, это были недостоверные слухи.
Жалко, что не удалось посмотреть, что же сохранилось внутри храма, но если он закрыт долгое время, то есть шанс, что там не все так плачевно, как могло быть.
http://cs6.pikabu.ru/post_img/big/2017/06/06/6/149673760916769437.jpg
Координаты храма и усадьбы в Исаково: 54.432448, 38.345290



Автор: Rubets
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Сегодня, 09:04 by ЛетягаПросмотров: 92Комментарии: 1
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Ключевые слова: Усадьба Тульская область развалины заброшка

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 09:18
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Репутация: (1976|-2)
Публикаций: 34
Комментариев: 1 466
Срам один да и только! Ведь кому то енти руины принадлежат ведь. Сам не живет и другим не дает. Скоро домик в земельку уйдет, недолго осталось. Плюс.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
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