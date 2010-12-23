Усадьба Исаково

Летяга Просмотров: 92 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 09:04 by

Про остатки усадьбы в Исаково Веневского района Тульской области я слышал давно, когда только начинал свои поездки по заброшкам, но почему-то это место долгое время меня не прельщало. А тут, в один из немногочисленных теплых майских деньков, я наконец-то решил на нее посмотреть:Село Исаково располагается примерно в 67 км от Тулы и 16 км от города Венева. Уже при подъезде к селу видно, что в советское время здесь все было отдано в распоряжение колхозов. А когда-то здесь главенствовал Иван Игнатьев, при котором здесь построили храм и усадебный дом, интересно то, что в обеих постройках использовались схожие архитектурные детали. Дальнейшую судьбу усадьбы связывают с помещицей и женой надворного советника Натальей Резвой. Судя по данным, которые мне попадались, она была той еще угнетательницей крестьян, на которую последние постоянно писали жалобы. В советское время здесь размещалось общежитий для рабочих, а после распада СССР здание стало никому не нужным. И так, настало время немного по нему прогуляться.Когда-то здесь было подобие двух башен, делающих дом чем-то похожим на замок:Одна из них давно обвалилась:Напротив входа находится лестница, у первого пролета которой оторвали все ступени:Остатки плитки:Очень необычная архитектура потолка и окон:Кто-то с жадностью вырвал всю проводку:Хотя нет, кое-что осталось:Кое-как взобрался по обломкам лестницы на второй этаж, тут надо ходить аккуратнее:Окно в башне действительно больше напоминает бойницу:Сама башня изнутри:Спуститься со второго этажа оказалось сложнее, чем попасть наверх, поэтому советую всегда заранее продумывать пути отступления. Недалеко от дома располагается храм Знамения Богородицы, построенный в середине 18-го века:В храме замурованы все окна, а сам он закрыт на замок:Можно лишь заглядывать сквозь щели:Доступ открыт только к колокольне:Колокольня заметно разрушается:Зато тут можно без проблем подняться на один проем по лестнице:Хотя особо прекрасных видов это не прибавит:Не исключаю, что в храме иногда проходит служба, хотя в ранее посещенном мною селе Прудищи местный священнослужитель спрашивал, не был ли я в Исаковской церкви, а то ему кто-то из местных сообщил, что тут обвалился купол. Как видно, это были недостоверные слухи.Жалко, что не удалось посмотреть, что же сохранилось внутри храма, но если он закрыт долгое время, то есть шанс, что там не все так плачевно, как могло быть.Координаты храма и усадьбы в Исаково: 54.432448, 38.345290Автор: Rubets

Ключевые слова: Усадьба Тульская область развалины заброшка

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