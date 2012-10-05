Взлом НТВ в 2017 году

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 10:38

Причина: Стилистика автора сохранена

Rubenson Просмотров: 273 Комментарии: 1 -1 Вчера, 10:28 by

Данный взлом произошёл 25 мая 2017 года в 21:30 по московскому времени. Он нанёс психологическую травму многим телезрителям, которым не посчастливилось находиться в этот момент около экранов своих телевизоров. Один из очевидцев данного взлома, некий Даниил С., описал свои впечатления от увиденного на официальном сайте телеканала.«Однажды после работы я вернулся домой пораньше и решил немного посмотреть телевизор. Вроде бы всё было как обычно, досмотрел мой любимый сериал «Пропавший без вести. Последнее дыхание». После новостей телеканал ушёл на профилактику, и я уже собирался выключить телевизор и готовиться ко сну. Но пока я искал пульт, на экране начало происходить нечто странное и пугающее. Сперва показались помехи, после показали экстренное обращение правительства к народу. Я был сильно напуган. Следует также сказать, что картинка была в негативе, и порой понять, что вообще происходит, не представлялось возможным. После была показана какая-то заставка НТВ, но она шла как бы задом наперёд. После этого показали какие-то непонятные часы, скорее всего символизировавшие отсчёт времени до конца эфира. Меня это ввело в ступор. «Что за фигня? Эфир же уже закончился», — подумал я тогда, но продолжил просмотр. Далее всё стало ещё более странным: пошли помехи, и после них в эфир было запущено обращение от каких-то непонятных «мёртвых сотрудников НТВ». Что за чертовщина вообще? Что это могло быть? Чья-то злая шутка или послание из мира иного от реально существовавших когда-то людей? Одни вопросы и никаких ответов…»Далее всё стало ещё безумнее. Сперва я подумал, что эфир возвращается в норму, но не тут-то было! Внезапно я увидел какой-то видеоряд, который я вообще не могу описать. Было похоже на сон человека, больного шизофренией. Настолько видео было абсурдным, но при этом пугающим. Больше ничего сказать о нём не могу. Затем последовало очередное очень странное послание к смотрящим эфир. Оно привлекло моё внимание тем, что на фоне был пиратский флаг. Что бы это могло значить? Захват эфира осуществила группа пиратов? После пошли помехи, и дальше диктор какой-то сделал заявление об угоне эфира. Далее на протяжении 5 часов была просто настроечная таблица. Что это было, я так и не понял.P.S. это моя первая крипипаста,не судите строго))Ссылки на ролик:

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