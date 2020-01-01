Телевизор смерти

Ziggy.exe Просмотров: 79 Комментарии: 1 -2 Сегодня, 11:40 by

История эта произошла в 2003 году. Мы приехали домой в Колорадо от родителей из Норвегии и увидели, что наш телевизор сломался. Мы позвонили провайдеру, но проблему никто так и не выявил. Я поехал в центр за новым. Телевизоров в магазине почти не было. Был только один старенький (1989 года выпуска). Он выглядел странно. Я заметил внутри него небольшие красные пятна, но все же купил этот телевизор за 82$ и поехал домой. На нём было 64 канала и 3 частоты радио. В нём была одна странность... Телевизор включался сам всегда каждое утро ровно в 4:20. Сначала мы ругали сыновей за то, что они допоздна смотрели мультики, но потом, запись, которую нам показал 6 канал, повергнул меня в шок. Там было написано "Страдай и умри!" Мы позвонили в магазин, который продал нам телевизор. Мужчина ответил грубым голосом: "Теперь живи с таким, тварь". Не успели ничего ответить, как он сбросил трубку. Я выбросил телевизор на свалку и грустил из-за потерянных денег, но этот кусок металлолома появлялся у нас снова и снова всё с более жуткими и пугающими событиями на экране. В итоге, мы привели священика домой, и он освятил телевизор. Вечером мы спокойно смотрели передачи без разных негативных мыслей. А ночью, в 4:20 телевизор просто исчез. На столе, где он стоял, лежал мёртвый кот, а его кровью была сделана надпись - "Я вернусь, тварь". После всего этого телевизор ни где не светился.

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