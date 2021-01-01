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Дурдом

Катя Лель. Exe

Я записал странный момент в мурмашах на кабельном тв 21+,
Неизвестные хакеры знают как пугать людей(не вайомингским инцидентом, а катей лель)и запустили это.
Во время взлома написано: Ты слушаешь Катю Лель и появляется катя лель без глаз в кровавая и написано транслитом попробуй мм джага джага под снова я напиваюсь реверс
После замелденное начало видео ксенона потом ты боишся ксенона? Может еще что то подкинуть, а потом...
Скример Катя Лель под муси пуси(в реверсе)
После этого эфир возобновился
Вот взлом https://m.vk.com/wall593674043_19


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:19
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 20:19 by astr79Просмотров: 73Комментарии: 0
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Ключевые слова: Видео файл нечто авторская история

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