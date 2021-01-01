Катя Лель. Exe

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:19

Причина: Изменен раздел.

astr79 Просмотров: 73 Комментарии: 0 0 Вчера, 20:19 by

Я записал странный момент в мурмашах на кабельном тв 21+,Неизвестные хакеры знают как пугать людей(не вайомингским инцидентом, а катей лель)и запустили это.Во время взлома написано: Ты слушаешь Катю Лель и появляется катя лель без глаз в кровавая и написано транслитом попробуй мм джага джага под снова я напиваюсь реверсПосле замелденное начало видео ксенона потом ты боишся ксенона? Может еще что то подкинуть, а потом...Скример Катя Лель под муси пуси(в реверсе)После этого эфир возобновилсяВот взлом https://m.vk.com/wall593674043_19

Ключевые слова: Видео файл нечто авторская история

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