Goddess bunny

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:04

Dark boy Просмотров: 45 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:04 by

Привет 4storoвцам! Сегодня я расскажу вам о файле смерти goddess bunny.P.s. я знаю что все не раз уже делали историю по этому смертельному файлу, но я хочу так сказать, вдохнуть в него жизнь! Приступаем!Происхождение на ютубе: вроде-бы декабрь 2009История: в конце 2009 года на ютубе появилось странное видео: на нём был переодетый в маленькую девочку трансвестит который пытался танцевать что-то вроде чечётки под реверснутую музыку. Казалось вроде бы на этом всё но потом goddess bunny напомнил о себе...Вроде бы в 2010 году был взломан бельгийский телеканал и во время взлома было показано то самое видео, только более жуткое.Даже была жертва, это был подросток атце меркс во время взлома он увидел это видео, и у него начались галлюцинации, вобщем его забрали психушку. Пока что всё, в следующей истории расскажу историю goddess bunnyВот ссылка:https://youtu.be/vekJBMu6hsE

Ключевые слова: Смертельне файлы goddess bunny авторская история

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