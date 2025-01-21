"Мрачные Тени" - от готического сериала до трагикомедии. Часть восьмая

"Мрачные Тени" - от готического сериала до трагикомедии. Часть восьмаяПриветствую Вас снова, дорогие читатели! В прошлый раз мы завершили обзор оригинального сериала «Мрачные Тени» 1960-70-х годов и начали обсуждение полнометражного фильма "Дом Мрачных Теней" 1970 года на его основе. Сразу скажу - в отличие от первоисточника Дэна Кертиса, этот фильм стал известен на территории России ещё задолго до экранизации Тима Бертона/Бартона! В русском дубляже фильм назывался либо "Дом тёмных теней", либо - "Дом чёрных теней". Также мы с Вами остановились на том, что с 278 по 281 эпизоды оригинального сериала, несмотря на все возражения со стороны Вилли Лумиса, Барнабас Коллинз всё-таки устроил костюмированную вечеринку в Коллинвуде... Заодно и планировал из личной неприязни убить Берка Девлина - и потому, что он внешне был похож на его дядю Иеремию/Джеремайю Коллинза, чей призрак и зомби мы Вам уже показали ранее, и ему позарез нужно было устранить конкурента, дабы вступить в отношения с гувернанткой Викторией Уинтерс. Барнабас видел девушку в роли второй после Мэгги кандидатки на роль Жозетт, своей давно потерянной возлюбленной, и он бы преуспел, если бы Джулия Хоффман тогда не вмешалась!
"Барнабас: Берк Девлин придет в роли Джереми Коллинза. О, я понимаю, Вилли, что для тебя это ничего не значит, но для меня он был объектом ненависти. Он был моим злейшим врагом. Если бы время позволило, я бы его уничтожил. Завтра вечером ... возможно, у меня будет такая возможность!"- с нескрываемым удовольствием откровенничает Барнабас с Вилли.
Вся костюмированная вечеринка в Коллинвуде была устроена самим Барнабасом и представляла собой грандиозный план по завоеванию Виктории Уинтерс, которую он, как и Мэгги, часто гипнотизировал мелодией из музыкальной шкатулки Жозетт, что привело затем к одержимости девушки личностью сведшей счеты с жизнью дамы. Сначала Виктория оделась в платье Жозетт, затем слушала ее музыкальную шкатулку, а потом и вовсе ее потянуло на кладбище, навестить ее могилу. Но "вишенкой на торте" стал тот момент, когда во время проведения спиритических сеансов Жозетт часто говорила с жителями Коллинвуда устами Виктории Уинтерс! Впрочем, самому Барнабасу это доставило немало удовольствия, а вот Элизабет Стоддард и Берка Девлина поведение Виктории очень насторожило...
Заметим, что сама костюмированная вечеринка, как таковая, оказалась с точки зрения современного зрителя, очень скучным мероприятием, и ни разу не смешным. Да, члены семьи Коллинз тогда пропускали бокал хереса один за другим, но самое главное заключалось в том, что все они сидели в гостиной в пышных нарядах 19-го столетия! И еще один момент - вечеринка проходила не в Коллинвуде, а в Старом Доме, где никто из Коллинзов, кроме самого Барнабаса, даже не жил! Барнабас лично получил разрешение Элизабет Стоддард отреставрировать поместье и хранил в подвале здания свой гроб. Но вернёмся к вечеринке, где каждый член семьи Коллинз представлял собой своих предков из 1795 года. Так, Элизабет Стоддард была внешне поразительно схожа с матерью Барнабаса, Наоми Коллинз, ее дочь Кэролин- копией кузины Барнабаса, Миллисент, а Роджер - отца Джошуа, и так далее. По странному стечению обстоятельств, на мероприятии отсутствовал Дэвид Коллинз, похожий на своего предка Дэниела, кузена Барнабаса, не было и Джулии Хоффман в наряде графини Натали ДюПре (обеих героинь еще тогда не придумали), тёти Жозетт, да и экономки Сары Джонсон, которую Виктория Уинтерс спутала с фанатичной тётей Барнабаса, Эбигейл Коллинз. Вот все они перед Вами:
Это шоу прямо изобилует всевозможными реинкарнациями главных героев, что нас весьма настораживает. Тем временем колокол бьет одиннадцать часов вечера, и Роджер Коллинз начинает говорить о призраках. Кэролин, в свою очередь, указывает на мерцание свечей, а Элизабет (Лиз) Стоддард комментирует, как ей стало холодно, и что она почувствовала чью-то руку на своем плече. А тем временем Барнабас Коллинз уже приготовил подарок для Виктории - музыкальную шкатулку Жозетты, мелодия которой раньше гипнотизировала Мэгги Эванс. Неудивительно, что такой "праздник" вместо званого ужина со всей семьёй завершается очередным спиритическим сеансом с целью связаться с неупокоенной душой несчастной Жозетты:
И на сей раз именно Роджер инициировал этот сеанс, хотя до этого момента относился ко всем этим ритуалам с презрением и скептицизмом. "Кто здесь с нами? - вопрошал он. - Кто в этой комнате? Это ты, Наоми? Миллисент? Джозетт/Жозетт?". Тем временем Виктория Винтерс медленно входила в транс, и через неё Жозетта воссоздавала картину её гибели на Вдовьем Утёсе:
" Виктория: Быстрее ... я чувствую камни под ногами! Они причинили мне боль. Почему мне так холодно? Дождь, он жжет мне лицо!
Кэролин Стоддард: Вы можете сказать нам, кто Вы такая?
Виктория: Мне некуда идти! Он приближается!
Кэролин: Кто тебя преследует?
Вики: Мое платье, я порвала свое платье!"
Кэролин Стоддард: Вы можете сказать нам, кто Вы такая?
Виктория: Мне некуда идти! Он приближается!
Кэролин: Кто тебя преследует?
Вики: Мое платье, я порвала свое платье!"
И Вы посмотрите на лицо Барнабаса! Он явно в курсе происходящего. Это ОН преследовал Жозетту, пока та бежала к скале (по крайней мере, сюжет 280-281 эпизодов именно о том и повествовал, однако 429 серия позже несколько видоизменила заданную линию):
Неудивительно, что он после того, как Жозетта, оказавшись на краю обрыва, через Викторию умоляла его держаться от неё подальше, разрывает контакт с кругом, встает и дико кричит: "Нет!”. Виктория же испускает последний крик в ответ, и ее лицо падает на стол.
"Барнабас: я не мог позволить ей продолжать. Если это была Джозетта ... она воссоздавала свою смерть..
Кэролин: Но она собиралась сказать нам имя человека, который преследовал ее.
Барнабас: Я не мог позволить ей снова пройти через эту смерть…
Роджер Коллинз: Тебе не следовало ее останавливать.
Барнабас: Это был единственный способ спасти ее!"
Кэролин: Но она собиралась сказать нам имя человека, который преследовал ее.
Барнабас: Я не мог позволить ей снова пройти через эту смерть…
Роджер Коллинз: Тебе не следовало ее останавливать.
Барнабас: Это был единственный способ спасти ее!"
И на этом костюмированная вечеринка, в общем-то, заканчивается. Ах, да, ещё впервые перед всеми членами семьи на лестнице появляется призрак Сары Коллинз, который до этого являлся только Мэгги Эванс и позднее - Дэвиду. Но её видит ТОЛЬКО Виктория Уинтерс:
В конечном итоге каждый из членов семьи Коллинз остался в расстроенных чувствах: Элизабет Стоддард сетовала, что было неправильно устраивать вечеринку такого формата и проводить сеанс, Кэролин возмущена тем, что Барнабас Коллинз прервал этот сеанс на интересном месте, а Виктория Уинтерс (Вики) была опустошена тем, что вечеринка закончилась так рано и быстро, и что все ушли и оставили Барнабаса совсем одного. Одному только Роджеру Коллинзу вся эта ситуация казалась увлекательным приключением. В финале 281 эпизода он даже заявил:
"Роджер: А теперь всем спать и мечтать о милых дамах, прыгающих со скал, и о всевозможных родовых упражнениях.
Элизабет Стоддард: Не смей смеяться над страданиями других людей!
Роджер: О, чушь, Лиз! Какая ценность страдания, если им нельзя наслаждаться?
Элизабет Стоддард:: Тогда наслаждайся своим, а не чужим.
Роджер: Я думаю, что все несчастья моих предков - это мое законное наследие, и вам не следует пытаться скрыть это от меня. Спокойной ночи, дамы!"
Элизабет Стоддард: Не смей смеяться над страданиями других людей!
Роджер: О, чушь, Лиз! Какая ценность страдания, если им нельзя наслаждаться?
Элизабет Стоддард:: Тогда наслаждайся своим, а не чужим.
Роджер: Я думаю, что все несчастья моих предков - это мое законное наследие, и вам не следует пытаться скрыть это от меня. Спокойной ночи, дамы!"
А заканчивается все тем, что Барнабас дарит музыкальную шкатулку Жозетты Виктории Уинтерс:
А затем мы снова видим Сару, когда она любуется своим платьем, случайно найденным в сундуке, в комнате Жозетт, но внезапно исчезает с приходом Барнабаса:
Возвращаясь к фильму "Дом Мрачных Теней" мы видим костюмированную вечеринку в Коллинвуде, в которой приняла участие и Джулия Хоффман:
Внимательный зритель того времени, конечно же, узнает в Джулии - графиню Натали ДюПре, в Кэролин Стоддард - Миллисент, а в Джеффе Кларке - аллюзию на лейтенанта Натана Форбса из сериала. Еще одной пасхалкой является женщина - гостья поместья, некая миссис Петтибоун, которая сказала, что "только вечеринка в Коллинвуде заставила ее покинуть стены своего дома в связи со всеми ужасными нападениями". Роджер Коллинз заверил ее, что ее страхи беспочвенны, что со стороны выглядело очень странно:
Эту женщину зовут Камила Эшленд. В оригинальном сериале в 928 эпизоде сюжетной линии "Левиафанов" она играла миссис Хатчинс, которая опекала лидера Левиафанов - Джеба Хоуска, известного под именем Майкл Хакетт, родители которого якобы погибли в результате несчастного случая:
Также эта актриса сыграла хозяйку квартиры бармена Баффи Харрингтон по имени Минни Дюваль в 997 серии сюжетной линии «Параллельного Времени 1970 года» и Миссис Парди, домовладелицу Джоанны Миллс из сюжетной линии 1840 года в 1132 эпизоде:
Однако, на сей раз вечеринка была устроена именно семьёй Коллинз в честь приезда Барнабаса, а не наоборот. В отличие от сериала, это - обычный праздник, не имеющий ничего общего с мистикой и не являющийся зловещим планом со стороны вампира.Даже музыка, написанная композитором Робертом Кобертом, представляет собой джазовую версию «I Wanna Dance for You» 1897 года. Хотя, в "Доме Мрачных Теней" изначально был диалог Роджера и его сына Дэвида, который утверждал, что он - Дэниел Коллинз, и сообщал о том, что уже сделал уроки. Но эту реплику Дэн Кертис вскоре вырезал. Зато осталась одна отсылка к сериалу, когда Мэгги Эванс нарядилась в платье Жозетт, как и Виктория Уинтерс из сериала, и именно из-за внешнего сходства с погибшей возлюбленной Барнабас влюбился в неё:
С того самого дня Мэгги целиком и полностью попадает во власть вампира, который строит на неё свои планы и даже дарит ей музыкальную шкатулку, устроив ужин при свечах. В фильме звучит всего пара реплик о том, что Мэгги очень хотела бы взглянуть на портрет Жозетт. Это отсылает нас к 225-239 по 265 эпизоды оригинального сериала, когда встреча Барнабаса и Мэгги произошла в кафе, а потом он нагло похитил у отца, Сэма Эванса, и попросту загипнотизировал девушку:
Барнабас устраивает Мэгги ужин при свечах и также преподносит ей в подарок музыкальную шкатулку,
"- А, - говорит он, - у тебя с собой музыкальная шкатулка? Ты ведь очень любила её, не так ли? А ты не знаешь, почему? Потому что я дал её тебе. Это был единственный подарок, который ты приняла от меня. Ты должна была скрывать это, потому что всегда находились те, кто были против нашей любви”.
"- Вот видишь?- продолжает Барнабас. - “Все так, как ты оставила, давным-давно. Ничего не изменилось. Даже мы не изменились! Но, возможно, ТЫ и изменилась! Ты еще прекраснее, моя дорогая Жозетта, чем я помню!”
Девушка реагирует: "Жозетта?”
Барнабас уверяет ее: "Да... отныне это будет твое имя. Имя великой красоты! Со временем ты научишься думать, как она, и действовать, как она. Ты СТАНЕШЬ ею!”
Девушка реагирует: "Жозетта?”
Барнабас уверяет ее: "Да... отныне это будет твое имя. Имя великой красоты! Со временем ты научишься думать, как она, и действовать, как она. Ты СТАНЕШЬ ею!”
В фильме же мы видим Мэгги, как минимум, трижды: когда её пытался предупредить Вилли Лумис об угрожающей опасности со стороны его хозяина, во время романтической прогулки, где Барнабас любуется деревьями, и в конце, когда она в свадебном одеянии уже идет к алтарю, чтобы тот обратил её в себе подобное существо:
Дальнейшая судьба девушки неизвестна, однако в "Доме Мрачных Теней" ее лишь чудом вызволяют из рук Барнабаса Коллинза. В новелле Мерилина Дэна Росса Мэгги уделяется гораздо больше внимания - она ходит на пикник с Дэвидом и Джеффом Кларком, высказывает Элизабет Стоддард претензии насчет своей должности и планирует уволиться из-за неприсойного поведения Дэвида, однако Кэролин и Барнабас убеждают девушку в обратном. Об остальных персонажах хочется сказать чуть меньше, чем, например, о самом Барнабасе, который из весьма неоднозначной фигуры в сериале с непростой судьбой в фильме превратился в аналог Дракулы из экранизации 1968 года "Dracula Has Risen from the Grave" ("Дракула восстал из могилы") с Кристофером Ли в главной роли. Здесь он - типичный злодейский злодей, который ближе к финалу убил половину обитателей Коллинвуда, за исключением Элизабет Стоддард и ее сына Дэвида. И, хоть жертв по сравнению с сериалом было значительно меньше (8 вместо 32-х), среди них пятеро умерли своей смертью, а трое - превратились в вампиров (включая Роджера Коллинза и профессора Стоукса), и тех слишком быстро зарубил Джефф Кларк своим арбалетом. От выстрела из арбалета умер и сам Барнабас в финале, но превратился потом в летучую мышь, что намекало на продолжение сюжета, которого и не состоялось. В сериале же Барнабаса Коллинза трижды пытались убить осиновым колом, и то эти попытки были вскоре предотвращены.
"Я не видел дневного света почти двести лет", - говорит Барнабас Джулии Хоффман. Сказать точно, сколько лет было вампиру на момент его освобождения, весьма затруднительно, так как из его предыстории мы почти ничего толком не знаем. Также "Дом Мрачных Теней" вскользь упоминает о том, кто был ответственен за превращение Барнабаса в вампира. «Когда они наложили на меня это проклятие...», - сказал Барнабас Вилли, намекая зрителям на то, что это мог сделать не один персонаж сюжетной линии сериала! Поскольку сюжетная линия Левиафанов, в которой их лидер - Джеб Хоукс - проклял Барнабаса во время его вторичного путешествия во времени в 1795 год, недавно завершилась в сериале, это подразумевает, что ответственны были именно Левиафаны. С другой стороны,Барнабас мог говорить и в абстрактной, гендерно-нейтральной манере, подразумевая и Анжелику Бушар из оригинального шоу, которая также не появилась в фильме.
Хочу обратить особое внимание на то, что Барнабас часто говорит фразу "Ты предал(а) меня!" будь то по отношению к Джулии, будь то по отношению к Вилли Лумису, которого тот колотит беспощадно своей тростью:
В оригинальном сериале, особенно в начальных эпизодах, связанных с похищением Мэгги Эванс (конец 230-й серии), он этим неоднократно злоупотребляет:
"- Я должен преподать тебе урок, Вилли, - кричит Барнабас. Ты никогда больше не должен меня предавать!"
Позже эта фраза перекочует в уста Копполовского Дракулы в 1992 году, когда тот убьет безумного Рэнфилда (не имеющего ничего общего с ним в оригинальном романе Брэма Стокера):
В "Доме Мрачных Теней" почти все знакомые нам персонажи изменились не в лучшую сторону, за исключением разве что Роджера Коллинза. Он теперь не уводит любимых женщин у своих друзей, никого не подставляет, да и с Дэвидом пытается найти общий язык, постоянно его наставляет и поучает. Большую часть времени Роджер в фильме уделял и проблемам рабочего персонала в Коллинвуде. А потом вместе со своей сестрой Элизабет пережил ужасное горе - внезапную смерть своей племянницы Кэролайн, отчитав затем Дэвида за неуместные шутки во время поминального обеда. Едва создателям удалось в какой-то степени реабилитировать этого персонажа, который за весь сериал был показан далеко не в лучшем свете, как тут же Барнабас Коллинз за кадром умудрился превратить его в вампира, и в итоге от Роджера тупо избавились!
Его сестре, Элизабет Стоддард, в "Доме Мрачных Теней" уделено гораздо меньше времени, чем в телесериале. Она также является полновластной хозяйкой Коллинвуда и, кроме того, у неё есть личный секретарь по имени Дафна Бадд и две домработницы - Сара Джонсон и Карлотта Дрейк (о ней сказано во 2 фильме Дэна Кёртиса). Здесь она играет роль человека, пережившего немало трагедий и замкнувшегося в себе на этой почве. Убийство Дафны, гибель собственной дочери, нападение на Мэгги Эванс и, наконец, смерть её брата Роджера - все это отрицательно сказалось на психическом здоровье несчастной Элизабет. Известно, что она последние дни своей жизни провела на успокоительных, а дом завещала не Кэролин/Дэвиду, как в оригинальном шоу, а последнему оставшемуся в живых взрослому члену семьи Коллинз - Квентину, который в фильме ни разу не был ни показан, ни упомянут.
В рамках явно альтернативной сюжетной линии "Дома Мрачных Теней" 1970 года Дэвид Коллинз не дружит с призраком Сары Коллинз и не принимает участие в мистических событиях. Зато он показан как хулиган, который только и делает, что вечно сбегает от родных или злобно подшучивает над своей гувернанткой, Мэгги Эванс, которую однажды запирает в Старом Доме. При знакомстве с Барнабасом и во время костюмированной вечеринки Дэвид толком не появляется, зато мы видим мальчика в бассейне, где его находит вампирша Кэролин.
Он отбивал теннисный мячик от бетонных стен, напевая:"если я поймаю его – Кэролин не умрет". Кэролин Стоддард восстала из могилы как одна из бессмертных. Она появилась перед Дэвидом во мраке бассейна и начала его манить. Дэвид испугался, что Кэролин хочет причинить ему вред, и помчался обратно в главный дом. Он взволнованно воскликнул, что Кэролин жива, но остальные члены семьи отнеслись к его рассказам, как к побочному продукту горя, и лишь профессор Стоукс ему поверил. Однако, вскоре его рассказ оказался правдой, и Кэролин была уничтожена. Дальнейшая судьба Дэвида осталась неизвестна.
В отличие от оригинального сериала, где Кэролин/Кэролайн Стоддард была обычной девушкой, хоть и стала жертвой Барнабаса Коллинза, в "Доме мрачных теней" её превратили в вампира, который наряду с дракулоподобным Барнабасом терроризировал Коллинзпорт. В этом плане девушку скорее можно было бы сравнить с Люси Вестенра из "Дракулы" Стокера, на которого, видимо, и опирался Дэн Кёртис, когда пытался реализовать в этом фильме свой первоначальный замысел. Если в сериале её спасла Джулия Хоффман, то в фильме она сама спровоцировала это нападение на себя. А вообще, Барнабас напал на неё ещё раньше, вечером, когда невинная девушка готовила платье для вечеринки. Позже мы видим Кэролин, как и Джулию Хоффман, ревнующей к Мэгги Эванс.
За весь фильм Кэролин дважды без спроса и стука входила в Старый дом, и всякий раз Вилли Лумис пытался тщетно предостеречь ее от беды. Но во второй девушка подслушала разговор Барнабаса и Вилли относительно Мэгги Эванс, которой грозила участь стать одним из живых мертвецов, и закатила сцену ревности:
"Кэролин: - Я тебе этого не позволю, Барнабас!
Барнабас Коллинз: Как ты смеешь (посмела) следовать (последовать) за мной в этот дом? Я тебя не звал (не вызывал/не призывал/не приглашал)! Не входи (не смей входить) в эту комнату!
Кэролин: Люби меня, Барнабас! Не её! (Только не она!)
Барнабас: Я не позволю тебе говорить о любви здесь!"
Барнабас Коллинз: Как ты смеешь (посмела) следовать (последовать) за мной в этот дом? Я тебя не звал (не вызывал/не призывал/не приглашал)! Не входи (не смей входить) в эту комнату!
Кэролин: Люби меня, Барнабас! Не её! (Только не она!)
Барнабас: Я не позволю тебе говорить о любви здесь!"
Но настойчивость Кэролин вывела вампира из себя. В ярости Барнабас нападает на нее:
Вилли, конечно, пытается спасти глупую девушку и чуть было не попадает под горячую руку Барнабаса, который велит своему слуге вынести Кэролин из комнаты Жозетт, осквернённой ее присутствием:
И посмотрите на несчастную Кэролин! Это уже второй укус Барнабаса за весь фильм! Вилли пытается увести Кэролин подальше от Старого Дома, где девушку, уже мёртвой, находит домработница. Эмоции Нэнси Барретт просто бесценны!
А затем проходят торжественные похороны Кэролин. И что не трагический момент в фильме, то и погода соответствующая, и обязательно дождь ливнем льет...
Обращаю Ваше внимание на то, что молитву Господню над убитой Барнабасом Кэролин читает Преподобный Траск (или персонаж, похожий на него). В оригинальном сериале он был охотником на ведьм, вызванным фанатичной тетушкой Барнабаса, Эбигейл Коллинз, чтобы наказать Викторию Уинтерс за то, что на самом деле совершила Анжелика Бушар. В отместку Барнабас замуровал Траска в стене, в подвале Старого Дома ( этот эпизод был навеян рассказом Эдгара По "Бочонок амонтильядо"):
Девушку несут хоронить в семейный мавзолей Коллинз, который снимали в реально существовавшем склепе на кладбище Сонной Лощины:
Странно, что Кэролин оказалась в одном месте с Барнабасом, тогда как в оригинальном сериале гроб Барнабаса находился и в тайной комнате Мавзолея, и в подвале Старого Дома:
Вообще, Мавзолей в сериале - это действующее место развития событий. Здесь Барнабас предавался размышлениям о Жозетте и оплакивал её потерю, именно сюда в 300-х эпизодах привел Дэвида призрак Сары Коллинз...
Если в оригинальном сериале, чтобы попасть в тайную комнату, достаточно было всего лишь повернуть повернуть ручку в виде головы льва, как показал однажды призрак Сары Коллинз Дэвиду над мемориальной доской Наоми, где открывается подвижная панель, а за ней стоит гроб Барнабаса:
То в фильме "Дом мрачных (тёмных) теней Вилли Лумису приходилось разгадывать загадку:
"Мадонны покоятся высоко наверху,
Львиная голова наблюдает за голубем,
И в утробе матери под холмом
Пылающий свет горит ярко и неподвижно".
Львиная голова наблюдает за голубем,
И в утробе матери под холмом
Пылающий свет горит ярко и неподвижно".
В романизации фильма она звучит иначе:
"Три грации вращаются высоко вверху,
Львиная голова смотрит вниз на голубя,
И в утробе матери под холмом
Тайный огонь горит ярко и тихо".
Львиная голова смотрит вниз на голубя,
И в утробе матери под холмом
Тайный огонь горит ярко и тихо".
Итак, Кэролин по сюжету и сама стала вампиром:
Она прокралась обратно к Коллинвуду и обнаружила своего кузена Дэвида, играющего в бассейне, потом сделала своего возлюбленного - Тодда Блэйка - своей жертвой. Но потом профессор Стоукс узнал о ней, и местные власти положили конец её существованию:
К тому же, весьма неуклюжа сюжетная линия с полицией. Странно смотрится поведение шерифа и его подчинённых, чтобы участвовать в облаве на вампиров, вбивая осиновые колья без оглядки на правосудие или сомнения в легенды об упырях, будто на дворе девятнадцатый век, и всё происходит в глухой трансильванской деревушке. Последним значительным персонажем сериала был профессор Тимоти Эллиот Стоукс. В фильме его сделали эдаким аналогом профессора Абрахама Ван Хельсинга. Да что там говорить, даже имя этого персонажа, Т. Элиот Стоукс, является слиянием имени и фамилий двух известных литературных авторов: американского поэта Томаса Стернса Элиота и ирладского автора "Дракулы" - Брэма Стокера! Хотя и в оригинальном сериале профессор Стоукс был представлен как ученый, специализирующийся в вопросах оккультизма. Он таит в себе богатство знаний, касающихся призраков, экзорцизм, спиритические сеансы и восточными медитативными практиками гадания известного как И-Цзин. Также профессор Стоукс является реинкарнацией и потомком Бена Стоукса, который служил верой и правдой семье Коллинз, а также был близким другом Барнабаса Коллинза и хранителем семейной истории. В фильме, конечно, об этом не сказано ни слова.
В оригинальном сериале именно Стоукс научил Барнабаса Коллинза этому процессу, который отправил его астральный дух назад во времени, в 1897 год, где Джулии Хоффман и Барнабасу удалось остановить и разоблачить злонамеренные действия оппортуниста Джерарда Стайлза, одержимого призраком Иуды Захари, и помог им использовать лестницу во времени, построенную одним из Квентинов Коллинзов, чтобы вернуть их домой. Если в сериале Стоукс сначала подозревал Барнабаса в вампиризме, а потом стараниями Джулии Хоффман все-таки с ним сблизился и противостоял сверхъестественным силам вроде ведьмы Анжелике Бушар или призрака Квентина Коллинза, то в фильме 1970-го года "Дом мрачных теней" он навсегда остаётся врагом Барнабаса, особенно после того, как он с помощниками шерифа, Джорджа Паттерсона, убил Кэролайн, воткнув ей кол в сердце. Вскоре после этого Стоукс обнаружил, что Джулия сделала несколько замечательных открытий в своей гематологической работе. Она выделила разрушительную клетку вампира из других образцов крови и была убеждена, что сможет создать сыворотку, которая действительно вылечит вампиризм. Теперь настала очередь и Стоукса быть скептиком. Он пожурил Джулию за ее исследования и напомнил ей, что вампиризм-это не болезнь.
- "Вампиры-это живые мертвецы", - объяснил он.
Шли дни, и Стоукс был абсолютно уверен, что вампиром был Барнабас Коллинз. Он взял на себя смелость встретиться с Барнабасом лицом к лицу. Во второй половине дня профессор Стоукс наведался в Старый Дом с намерением найти его гроб и был поражен, обнаружив самого Барнабаса, прогуливающегося среди бела дня. Мудрый профессор сразу догадался, в чем тут дело. Он сделал выговор Джулии Хоффман, которая продолжала свои исследования по лечению этого заболевания и тайно работала с Барнабасом над достижением этой цели, и сказал ей, что вылечить вампира-это абсолютно невозможный подвиг. Нам показывали Стоукса, как весьма рассудительного и здравомыслящего персонажа, который сообщил Джулии: «Если бы я сказал полиции, что существо, которое они ищут, живет ночью, а днем спит в гробу, они могли бы усомниться в моем здравомыслии», однако ближе к финалу мы наблюдаем противоположную картину, когда правоохранительные органы, вооружившись распятиями, устроили облаву на Кэролин Стоддард. Также - за кадром - профессор Стоукс сговорился с Роджером убить Барнабаса Коллинза и отправился на остров Святого Юстаса. Однако, смерть поджидала обоих персонажей - их сначала превратили в вампиров, а затем убили выстрелом серебряными пулями. Как говорится, начали за здравие, кончили за упокой.
Режиссёр не ударяет в грязь лицом, выдерживая нужную атмосферу современной готики. А тем временем, персонажи из оригинального сериала стремительно вводятся в историю или единожды мелькают, дабы отыграть камео и вернуться к параллельным съёмкам. Так, несколько актеров, появлявшихся в "Доме Мрачных Теней", были вычеркнуты из телесериала, чтобы они были доступны для съемок в фильме:
Кэтрин Ли Скотт отсутствовала с 986 по 1015 год , на протяжении 30 эпизодов.
Джонатан Фрид отсутствовал с 983 по 1010 год , то есть в 28 эпизодах.
Грейсон Холл отсутствовала с 986 по 1006 год , то есть в 21 серии.
Джон Карлен отсутствовал с 990 по 1010 год , на протяжении 21 эпизода.
Нэнси Барретт отсутствовала с 991 по 1010 год , на протяжении 20 эпизодов.
Луи Эдмондс отсутствовал с 991 по 1008 год , то есть в 17 эпизодах.
Дон Бриско отсутствовал с 986 по 1000 год , на протяжении 15 эпизодов.
Джоан Беннетт отсутствовала с 991 по 1006 год , то есть в 15 эпизодах.
Дэвид Хенеси отсутствовал с 993 по 1001 год , то есть в течение 9 эпизодов.
Вообще, сюжетная линия Барнабаса Коллинза в фильме показала зрителям того времени альтернативный вариант событий, если бы актер Джонатан Фрид продержался бы 13 недель в шоу, и его персонаж никогда не стал бы культовым. Вампира ждала бы неминуемая гибель, да и персонаж оказался бы слишком посредственным, скопированным с Дракулы, скучным и унылым монстром, никому не интересным. Его даже не стали бы толком развивать. Однако, несмотря на все эти разногласия, фильм "Дом Мрачных Теней" был снят на пике популярности сериала, собрал немалую сумму, но потом в итоге не пошел картине на пользу.
Второй фильм - "Ночь Мрачных Теней" - вышел в 1971 году. Он изначально должен был вернуть Барнабаса, и должен был называться "Проклятие темных теней", но Джонатан Фрид покинул проект из-за страха быть типичным, и сценарий изменили. Понимая, что было бы ошибкой переделывать популярный персонаж, Кертис работал с писателем Сэмом Холлом, чтобы придумать совершенно новую сюжетную линию. Джон Карлен , Грейсон Холл , Нэнси Барретт и Тайер Дэвид -единственные актеры из "Дома Мрачных Теней", которые также сыграли главные роли во втором фильме, созданном по мотивам оригинального сериала. Только сюжет его теперь вращается вокруг Квентина Коллинза и Анжелики Бушар. Это - тоже автономная история, не связанная напрямую ни с сериалом, ни с фильмом 1970 года.
Слоган фильма гласил:
"Просто еще одна ночь... ужаса! Когда заходит солнце, начинается ужас!"
Как и предыдущий фильм, "Ночь Мрачных Теней" была снята в сотрудничестве Дэна Кёртиса с компанией "Metro-Goldwyn-Mayer", а в качестве Коллинвуда также использовался особняк Линдхерст.
"Ночь темных теней" не была столь успешной, как "Дом темных теней", хоть и являлась экранизацией романа по мотивам фильма 1970-го года.
А теперь давайте расскажем о трех действующих лицах данной экранизации.
1. Квентин Коллинз
Мы знаем, что в оригинальном сериале "Мрачные Тени" Квентинов было четыре: двое из реального, и двое из Параллельного Времени. Один из них был оборотнем из-за проклятия цыганки, второй слыл изобретателем своеобразной машины времени - лестницы в восточном крыле замка, третий был убийцей и бывшим заключенным, четвертый же владел всем Коллинвудом. В этой версии Квентин не имеет ничего общего с персонажами из сериала. Он - женатый художник, который наследует Коллинвуд после смерти последнего оставшегося члена семьи, Элизабет Стоддард. Вместе с женой Трейси Квентин становится жертвой ведьмы Анжелики, умершей более ста лет назад. Дух её медленно разрушает волю Квентина. Вскоре душа Квентина поглощается злом в виде еще одного нового персонажа и возлюбленного Анжелики - Чарльза Коллинза, и он начинает преследовать свою жену и друзей.
2. Анжелика (здесь её фамилия звучит как Коллинз)
Это - тоже Ведьма, жившая в Коллинвуде в 19-м веке, которая была женой Габриэля Коллинза, который ничего поначалу не знал о ее способностях. Когда он узнал, что Анжелика завела интрижку с его старшим братом Чарльзом, то связался с местным священником, преподобным Стрэком. Анжелика была схвачена и казнена на территории поместья Коллинвуд. Свидетельницей казни была маленькая Сара Касл. За время своего пребывания в Коллинвуде Анжелика установила тесные отношения с экономкой, миссис Касл, и её дочерью Сарой. Вскоре после этого разъяренный и скорбящий Чарльз Коллинз убил преподобного Стрэка, затоптав его своей лошадью. Однако это только начало истории Анжелики, сила колдовства которой позволила ее духу остаться на Земле.
Затем она переключилась на Квентина, поскольку тот был прямым потомком и реинкарнацией Чарльза. Анжелика смогла повлиять на призрак Чарльза и завладеть телом Квентина. И подчинить себе домработницу, Карлотту Дрейк, так как та была реинкарнацией Сары Касл, и как таковая, она была полностью предана Анжелике. Анжелика стала вызывать у Квентина ужасные кошмары, в которых он представлял себе, как изображает действия Чарльза Коллинза в 1810 году. Он также начал испытывать видения наяву, в которых перед его глазами возникали образы казни Анжелики. В течение следующего месяца дух Чарльза Коллинза начал оказывать все большее и большее влияние на Квентина. Анжелика наконец обрела достаточно духовной силы, чтобы проявить себя на телесном плане. Она напала на Трейси Коллинз в подвале старого дома, но Трейси удалось ненадолго ускользнуть от нее. Наконец, дух Чарльза Коллинза полностью овладел Квентином, и они с Анжеликой воссоединились. Такой вот грустный хэппи-энд, если можно это так назвать.
3. Чарльз Коллинз
Чарльз Коллинз был владельцем поместья Коллинвуд 19-го века и любовником Анжелики, с которой был страстный, хотя и краткий роман. Шарль узнал, что Анжелика на самом деле была ведьмой и что она наложила на него заклятие, которое заставило его влюбиться в нее. Однажды вечером Габриэль узнал о мистическом наследии своей жены, а также о ее внебрачных связях с Чарльзом. Два брата подрались, и брак Габриэля с Анжеликой был практически разрушен. Однако история Анжелики не закончилась ее смертью. Ее призрак жил на протяжении многих лет и проявился в Коллинвуде в1971 году, выбрав своей жертвой Квентина Коллинза. Квентин был воплощением Чарльза Коллинза. Призрак Анжелики использовал свою магию, чтобы медленно вселить дух Чарльза Коллинза в тело Квентина. Закончилось все победой Анжелики и Чарльза над бедным юношей.
В следующей статье Вы узнаете ещё о двух адаптациях Мрачных Теней - одноименном сериале 1991 года и пилотной версии 2004-го года.
На этом все, дорогие ребята.
Новость отредактировал Летяга - 21-01-2025, 07:14
Причина: Стилистика автора сохранена
21-01-2025, 07:14 by MortiferПросмотров: 437Комментарии: 0
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