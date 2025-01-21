"Мрачные Тени" - от готического сериала до трагикомедии. Часть восьмая

"Барнабас: Берк Девлин придет в роли Джереми Коллинза. О, я понимаю, Вилли, что для тебя это ничего не значит, но для меня он был объектом ненависти. Он был моим злейшим врагом. Если бы время позволило, я бы его уничтожил. Завтра вечером ... возможно, у меня будет такая возможность!"

" Виктория: Быстрее ... я чувствую камни под ногами! Они причинили мне боль. Почему мне так холодно? Дождь, он жжет мне лицо!



Кэролин Стоддард: Вы можете сказать нам, кто Вы такая?



Виктория: Мне некуда идти! Он приближается!



Кэролин: Кто тебя преследует?



Вики: Мое платье, я порвала свое платье!"

"Барнабас: я не мог позволить ей продолжать. Если это была Джозетта ... она воссоздавала свою смерть.

Кэролин: Но она собиралась сказать нам имя человека, который преследовал ее.



Барнабас: Я не мог позволить ей снова пройти через эту смерть…



Роджер Коллинз: Тебе не следовало ее останавливать.



Барнабас: Это был единственный способ спасти ее!"

"Роджер: А теперь всем спать и мечтать о милых дамах, прыгающих со скал, и о всевозможных родовых упражнениях.

Элизабет Стоддард: Не смей смеяться над страданиями других людей!

Роджер: О, чушь, Лиз! Какая ценность страдания, если им нельзя наслаждаться?

Элизабет Стоддард:: Тогда наслаждайся своим, а не чужим.

Роджер: Я думаю, что все несчастья моих предков - это мое законное наследие, и вам не следует пытаться скрыть это от меня. Спокойной ночи, дамы!"

"- А, - говорит он, - у тебя с собой музыкальная шкатулка? Ты ведь очень любила её, не так ли? А ты не знаешь, почему? Потому что я дал её тебе. Это был единственный подарок, который ты приняла от меня. Ты должна была скрывать это, потому что всегда находились те, кто были против нашей любви”.



"- Вот видишь?- продолжает Барнабас. - “Все так, как ты оставила, давным-давно. Ничего не изменилось. Даже мы не изменились! Но, возможно, ТЫ и изменилась! Ты еще прекраснее, моя дорогая Жозетта, чем я помню!”



Девушка реагирует: "Жозетта?”



Барнабас уверяет ее: "Да... отныне это будет твое имя. Имя великой красоты! Со временем ты научишься думать, как она, и действовать, как она. Ты СТАНЕШЬ ею!”

"Кэролин: - Я тебе этого не позволю, Барнабас!

Барнабас Коллинз: Как ты смеешь (посмела) следовать (последовать) за мной в этот дом? Я тебя не звал (не вызывал/не призывал/не приглашал)! Не входи (не смей входить) в эту комнату!

Кэролин: Люби меня, Барнабас! Не её! (Только не она!)

Барнабас: Я не позволю тебе говорить о любви здесь!"

"Мадонны покоятся высоко наверху,



Львиная голова наблюдает за голубем,



И в утробе матери под холмом



Пылающий свет горит ярко и неподвижно".

"Три грации вращаются высоко вверху,



Львиная голова смотрит вниз на голубя,



И в утробе матери под холмом



Тайный огонь горит ярко и тихо".

Новость отредактировал Летяга - 21-01-2025, 07:14

Причина: Стилистика автора сохранена

Mortifer Просмотров: 437 Комментарии: 0 0 21-01-2025, 07:14 by

Приветствую Вас снова, дорогие читатели!. Также мы с Вами остановились на том, что... Заодно ии он бы преуспел, если бы Джулия Хоффман тогда не вмешалась!- с нескрываемым удовольствием откровенничает Барнабас с Вилли.. Сначала Виктория оделась в платье Жозетт, затем слушала ее музыкальную шкатулку, а потом и вовсе ее потянуло на кладбище, навестить ее могилу. Ностал тот момент,Впрочем, самому Барнабасу это доставило немало удовольствия, а вот Элизабет Стоддард и Берка Девлина поведение Виктории очень насторожило...Заметим, что. Да, члены семьи Коллинз тогда пропускали бокал хереса один за другим, но самое главное заключалось в том, чтогде никто из Коллинзов, кроме самого Барнабаса, даже не жил!. Но вернёмся к вечеринке, гдеи так далее.. Вот все они перед Вами:Это шоу прямо изобилует всевозможными реинкарнациями главных героев, что нас весьма настораживает. Тем временем колокол бьет одиннадцать часов вечера, и Роджер Коллинз начинает говорить о призраках. Кэролин, в свою очередь, указывает на мерцание свечей, а Элизабет (Лиз) Стоддард комментирует, как ей стало холодно, и что она почувствовала чью-то руку на своем плече. А. Неудивительно, что такойвместо званого ужина со всей семьёй завершается очередным спиритическим сеансом с целью связаться с неупокоенной душой несчастной Жозетты:И на сей раз- вопрошал он. -. Тем временем Виктория Винтерс медленно входила в транс, и через неё Жозетта воссоздавала картину её гибели на Вдовьем Утёсе:И Вы посмотрите на лицо Барнабаса! Он явно в курсе происходящего. Это ОН преследовал Жозетту, пока та бежала к скале (по крайней мере, сюжет 280-281 эпизодов именно о том и повествовал, однако 429 серия позже несколько видоизменила заданную линию):Неудивительно, что он после того, как Жозетта, оказавшись на краю обрыва, через Викторию умоляла его держаться от неё подальше, разрывает контакт с кругом, встает и дико кричит:. Виктория же испускает последний крик в ответ, и ее лицо падает на стол.И на этом костюмированная вечеринка, в общем-то, заканчивается. Ах, да,В конечном итоге. В финале 281 эпизода он даже заявил:А заканчивается все тем, что Барнабас дарит музыкальную шкатулку Жозетты Виктории Уинтерс:А затем мы снова видим Сару,с приходом Барнабаса:Возвращаясь к фильму "Дом Мрачных Теней" мы видим костюмированную вечеринку в Коллинвуде, в которой приняла участие и Джулия Хоффман:Внимательный зритель того времени, конечно же, узнает в Джулии - графиню Натали ДюПре, в Кэролин Стоддард - Миллисент, а в Джеффе Кларке - аллюзию на лейтенанта Натана Форбса из сериала.которая сказала, что. Роджер Коллинз заверил ее, что ее страхи беспочвенны, что со стороны выглядело очень странно:Эту женщину зовутродители которого якобы погибли в результате несчастного случая:ТакжеОднако,, а не наоборот. В отличие от сериала, это - обычный праздник, не имеющий ничего общего с мистикой и не являющийся зловещим планом со стороны вампира.Даже музыка, написанная композитором Робертом Кобертом, представляет собой джазовую версию. Хотя,и сообщал о том, что уже сделал уроки. Но эту реплику Дэн Кертис вскоре вырезал. Зато осталась одна отсылка к сериалу, когда Мэгги Эванс нарядилась в платье Жозетт, как и Виктория Уинтерс из сериала, и именно из-за внешнего сходства с погибшей возлюбленной Барнабас влюбился в неё:С того самого дня Мэгги целиком и полностью попадает во власть вампира, который строит на неё свои планы и даже дарит ей музыкальную шкатулку, устроив ужин при свечах. В фильме звучит всего пара реплик о том, что Мэгги очень хотела бы взглянуть на портрет Жозетт. Этокогда встреча Барнабаса и Мэгги произошла в кафе, а потом он нагло похитил у отца, Сэма Эванса, и попросту загипнотизировал девушку:Барнабас устраивает Мэгги ужин при свечах и также преподносит ей в подарок музыкальную шкатулку,В фильме же мы видим Мэгги, как минимум, трижды: когда её пытался предупредить Вилли Лумис об угрожающей опасности со стороны его хозяина, во время романтической прогулки, где Барнабас любуется деревьями, и в конце, когда она в свадебном одеянии уже идет к алтарю, чтобы тот обратил её в себе подобное существо:Дальнейшая судьба девушки неизвестна, однако в "Доме Мрачных Теней" ее лишь чудом вызволяют из рук Барнабаса Коллинза. В новелле Мерилина Дэна Росса Мэгги уделяется гораздо больше внимания - она ходит на пикник с Дэвидом и Джеффом Кларком, высказывает Элизабет Стоддард претензии насчет своей должности и планирует уволиться из-за неприсойного поведения Дэвида, однако Кэролин и Барнабас убеждают девушку в обратном. Об остальных персонажах хочется сказать чуть меньше, чем, например, о самомв главной роли. Здесь он - типичный злодейский злодей, который ближе к финалу убил половину обитателей Коллинвуда, за исключением Элизабет Стоддард и ее сына Дэвида. И, хоть жертв по сравнению с сериалом было значительно меньше (8 вместо 32-х), среди них пятеро умерли своей смертью, а трое - превратились в вампиров (включая Роджера Коллинза и профессора Стоукса), и тех слишком быстро зарубил Джефф Кларк своим арбалетом., - говорит Барнабас Джулии Хоффман. Сказать точно, сколько лет было вампиру на момент его освобождения, весьма затруднительно, так как из его предыстории мы почти ничего толком не знаем. Также, - сказал Барнабас Вилли,Поскольку сюжетная линия Левиафанов, в которой их лидер - Джеб Хоукс - проклял Барнабаса во время его вторичного путешествия во времени в 1795 год, недавно завершилась в сериале, это подразумевает, чтокоторая также не появилась в фильме.Хочукоторого тот колотит беспощадно своей тростью:В оригинальном сериале, особенно в начальных эпизодах, связанных с похищением Мэгги Эванс (конец 230-й серии), он этим неоднократно злоупотребляет:Позже(не имеющего ничего общего с ним в оригинальном романе Брэма Стокера):. Он теперь не уводит любимых женщин у своих друзей, никого не подставляет, да и с Дэвидом пытается найти общий язык, постоянно его наставляет и поучает. Большую часть времени Роджер в фильме уделял и проблемам рабочего персонала в Коллинвуде. А потом вместе со своей сестрой Элизабет пережил ужасное горе - внезапную смерть своей племянницы Кэролайн, отчитав затем Дэвида за неуместные шутки во время поминального обеда.Его сестре,. Она также является полновластной хозяйкой Коллинвуда и, кроме того, у неё есть. Здесь. Убийство Дафны, гибель собственной дочери, нападение на Мэгги Эванс и, наконец, смерть её брата Роджера - все это отрицательно сказалось на психическом здоровье несчастной Элизабет. Известно, чтокоторый только и делает, что вечно сбегает от родных или злобно подшучивает над своей гувернанткой, Мэгги Эванс, которую однажды запирает в Старом Доме. При знакомстве с Барнабасом и во время костюмированной вечеринки Дэвид толком не появляется, зато мы видим мальчика в бассейне, где его находит вампирша Кэролин.Он отбивал теннисный мячик от бетонных стен, напевая:"если я поймаю его – Кэролин не умрет". Кэролин Стоддард восстала из могилы как одна из бессмертных. Она появилась перед Дэвидом во мраке бассейна и начала его манить. Дэвид испугался, что Кэролин хочет причинить ему вред, и помчался обратно в главный дом. Он взволнованно воскликнул, что Кэролин жива, но остальные члены семьи отнеслись к его рассказам, как к побочному продукту горя, и лишь профессор Стоукс ему поверил. Однако, вскоре его рассказ оказался правдой, и Кэролин была уничтожена. Дальнейшая судьба Дэвида осталась неизвестна.который наряду с дракулоподобным Барнабасом терроризировал Коллинзпорт. В этом плане, на которого, видимо, и опирался Дэн Кёртис, когда пытался реализовать в этом фильме свой первоначальный замысел. Если в сериале её спасла Джулия Хоффман, то в фильме она сама спровоцировала это нападение на себя. А вообще,. Позже мы видим Кэролин, как и Джулию Хоффман, ревнующей к Мэгги Эванс.За весь фильм. Но во второй девушка подслушала разговор Барнабаса и Вилли относительно Мэгги Эванс, которой грозила участь стать одним из живых мертвецов, и закатила сцену ревности:Но настойчивость Кэролин вывела вампира из себя. В ярости Барнабас нападает на нее:Вилли, конечно, пытается спасти глупую девушку и чуть было не попадает под горячую руку Барнабаса, который велит своему слуге вынести Кэролин из комнаты Жозетт, осквернённой ее присутствием:И посмотрите на несчастную Кэролин! Это уже второй укус Барнабаса за весь фильм! Вилли пытается увести Кэролин подальше от Старого Дома, где девушку, уже мёртвой, находит домработница. Эмоции Нэнси Барретт просто бесценны!А затем проходят торжественные похороны Кэролин. И что не трагический момент в фильме, то и погода соответствующая, и обязательно дождь ливнем льет...Обращаю Ваше внимание на то, что(или персонаж, похожий на него). В оригинальном сериале он был охотником на ведьм, вызванным фанатичной тетушкой Барнабаса, Эбигейл Коллинз, чтобы наказать Викторию Уинтерс за то, что на самом деле совершила Анжелика Бушар. В отместку Барнабас замуровал Траска в стене, в подвале Старого Дома ( этот эпизод был навеян рассказом Эдгара По "Бочонок амонтильядо"):Девушку несут хоронить в семейный мавзолей Коллинз, который снимали в реально существовавшем склепе на кладбище Сонной Лощины:Странно, чтотогда как в оригинальном сериале гроб Барнабаса находился и в тайной комнате Мавзолея, и в подвале Старого Дома:Вообще, Мавзолей в сериале - это действующее место развития событий. Здесь Барнабас предавался размышлениям о Жозетте и оплакивал её потерю, именно сюда в 300-х эпизодах привел Дэвида призрак Сары Коллинз...как показал однажды призрак Сары Коллинз Дэвиду над мемориальной доской Наоми, где открывается подвижная панель, а за ней стоит гроб Барнабаса:То в фильме "Дом мрачных (тёмных) теней Вилли Лумису приходилось разгадывать загадку:В романизации фильма она звучит иначе:Итак, Кэролин по сюжету и сама стала вампиром:Она прокралась обратно к Коллинвуду и обнаружила своего кузена Дэвида, играющего в бассейне, потом сделала своего возлюбленного - Тодда Блэйка - своей жертвой. Но потом профессор Стоукс узнал о ней, и местные власти положили конец её существованию:. Странно смотрится поведение шерифа и его подчинённых, чтобы участвовать в облаве на вампиров, вбивая осиновые колья без оглядки на правосудие или сомнения в легенды об упырях, будто на дворе девятнадцатый век, и всё происходит в глухой трансильванской деревушке.. Да что там говорить, даже имя этого персонажа, Т. Элиот Стоукс, является слиянием имени и фамилий двух известных литературных авторов: американского поэта Томаса Стернса Элиота и ирладского автора "Дракулы" - Брэма Стокера! Хотя и в оригинальном сериале профессор Стоукс был представлен как. Он таит в себе богатство знаний, касающихся призраков, экзорцизм, спиритические сеансы и восточными медитативными практиками гадания известного как И-Цзин. Такжекоторый служил верой и правдой семье Коллинз, а также был близким другом Барнабаса Коллинза и хранителем семейной истории. В фильме, конечно, об этом не сказано ни слова.В оригинальном сериале именно Стоукс научил Барнабаса Коллинза этому процессу, который отправил его астральный дух назад во времени, в 1897 год, где Джулии Хоффман и Барнабасу удалось остановить и разоблачить злонамеренные действия оппортуниста Джерарда Стайлза, одержимого призраком Иуды Захари, и помог им использовать лестницу во времени, построенную одним из Квентинов Коллинзов, чтобы вернуть их домой., особенно после того, как он с помощниками шерифа, Джорджа Паттерсона, убил Кэролайн, воткнув ей кол в сердце. Вскоре после этого. Она выделила разрушительную клетку вампира из других образцов крови и была убеждена, что сможет создать сыворотку, которая действительно вылечит вампиризм. Теперь настала очередь и Стоукса быть скептиком. Он пожурил Джулию за ее исследования и напомнил ей, что вампиризм-это не болезнь., - объяснил он.Шли дни, и Стоукс был абсолютно уверен, что вампиром был Барнабас Коллинз. Он взял на себя смелость встретиться с Барнабасом лицом к лицу. Во второй половине дня профессор Стоукс наведался в Старый Дом с намерением найти его гроб и был поражен, обнаружив самого Барнабаса, прогуливающегося среди бела дня. Мудрый профессор сразу догадался, в чем тут дело. Он сделал выговор Джулии Хоффман, которая продолжала свои исследования по лечению этого заболевания и тайно работала с Барнабасом над достижением этой цели, и сказал ей, что. Нам показывали Стоукса, как весьма рассудительного и здравомыслящего персонажа, который сообщил Джулии: «Если бы я сказал полиции, что существо, которое они ищут, живет ночью, а днем ​​спит в гробу, они могли бы усомниться в моем здравомыслии», однако ближе к финалу мы наблюдаем противоположную картину, когда правоохранительные органы, вооружившись распятиями, устроили облаву на Кэролин Стоддард. Также - за кадром - профессор Стоукс сговорился с Роджером убить Барнабаса Коллинза и отправился на остров Святого Юстаса. Однако, смерть поджидала обоих персонажей - их сначала превратили в вампиров, а затем убили выстрелом серебряными пулями. Как говорится, начали за здравие, кончили за упокой.Режиссёр не ударяет в грязь лицом, выдерживая нужную атмосферу современной готики. А тем временем, персонажи из оригинального сериала стремительно вводятся в историю или единожды мелькают, дабы отыграть камео и вернуться к параллельным съёмкам. Так, несколько актеров, появлявшихся в "Доме Мрачных Теней", были вычеркнуты из телесериала, чтобы они были доступны для съемок в фильме:Вообще,. Вампира ждала бы неминуемая гибель, да и. Его даже не стали бы толком развивать. Однако, несмотря на все эти разногласия,Второй фильм - "Ночь Мрачных Теней" - вышел в 1971 году. Он изначально должен был вернуть Барнабаса, и должен был называться "Проклятие темных теней", но Джонатан Фрид покинул проект из-за страха быть типичным, и сценарий изменили. Понимая, что было бы ошибкой переделывать популярный персонаж, Кертис работал с писателем Сэмом Холлом, чтобы придумать совершенно новую сюжетную линию.созданном по мотивам оригинального сериала. Только. Это - тоже автономная история, не связанная напрямую ни с сериалом, ни с фильмом 1970 года.Слоган фильма гласил:Как и предыдущий фильм, "Ночь Мрачных Теней" была снята в сотрудничестве Дэна Кёртиса с компанией "Metro-Goldwyn-Mayer", а в качестве Коллинвуда также использовался особняк Линдхерст."Ночь темных теней" не была столь успешной, как "Дом темных теней", хоть и являлась экранизацией романа по мотивам фильма 1970-го года.А теперь давайте расскажем о трех действующих лицах данной экранизации.1.Мы знаем, чтовсем Коллинвудом. В этой версии. Вместе с женой Трейси. Дух её медленно разрушает волю Квентина. Вскореи он начинает преследовать свою жену и друзей.2.(здесь её фамилия звучит как Коллинз)Это - тоже Ведьма, жившая в Коллинвуде в 19-м веке, которая была женой Габриэля Коллинза, который ничего поначалу не знал о ее способностях. Когда он узнал, что Анжелика завела интрижку с его старшим братом Чарльзом, то связался с местным священником, преподобным Стрэком. Анжелика была схвачена и казнена на территории поместья Коллинвуд. Свидетельницей казни была маленькая Сара Касл. За время своего пребывания в Коллинвуде Анжелика установила тесные отношения с экономкой, миссис Касл, и её дочерью Сарой. Вскоре после этого разъяренный и скорбящий Чарльз Коллинз убил преподобного Стрэка, затоптав его своей лошадью. Однако это только начало истории Анжелики, сила колдовства которой позволила ее духу остаться на Земле.Затем она переключилась на Квентина, поскольку тот был прямым потомком и реинкарнацией Чарльза. Анжелика смогла повлиять на призрак Чарльза и завладеть телом Квентина. И подчинить себе домработницу, Карлотту Дрейк, так как та была реинкарнацией Сары Касл, и как таковая, она была полностью предана Анжелике. Анжелика стала вызывать у Квентина ужасные кошмары, в которых он представлял себе, как изображает действия Чарльза Коллинза в 1810 году. Он также начал испытывать видения наяву, в которых перед его глазами возникали образы казни Анжелики. В течение следующего месяца дух Чарльза Коллинза начал оказывать все большее и большее влияние на Квентина. Анжелика наконец обрела достаточно духовной силы, чтобы проявить себя на телесном плане. Она напала на Трейси Коллинз в подвале старого дома, но Трейси удалось ненадолго ускользнуть от нее. Наконец, дух Чарльза Коллинза полностью овладел Квентином, и они с Анжеликой воссоединились. Такой вот грустный хэппи-энд, если можно это так назвать.3.Чарльз Коллинз был владельцем поместья Коллинвуд 19-го века и любовником Анжелики, с которой был страстный, хотя и краткий роман. Шарль узнал, что Анжелика на самом деле была ведьмой и что она наложила на него заклятие, которое заставило его влюбиться в нее. Однажды вечером Габриэль узнал о мистическом наследии своей жены, а также о ее внебрачных связях с Чарльзом. Два брата подрались, и брак Габриэля с Анжеликой был практически разрушен. Однако история Анжелики не закончилась ее смертью. Ее призрак жил на протяжении многих лет и проявился в Коллинвуде в1971 году, выбрав своей жертвой Квентина Коллинза. Квентин был воплощением Чарльза Коллинза. Призрак Анжелики использовал свою магию, чтобы медленно вселить дух Чарльза Коллинза в тело Квентина. Закончилось все победой Анжелики и Чарльза над бедным юношей.В следующей статьеНа этом все, дорогие ребята.

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