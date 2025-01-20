"Мрачные Тени" - от готического сериала до трагикомедии. Часть седьмая

"Мрачные Тени" - от готического сериала до трагикомедии. Часть седьмаяПриветствую Вас снова, дорогие читатели! В прошлый раз мы обсуждали оригинальный сериал «Мрачные Тени» 1960-70-х годов и завершили его обзор после истории последнего ключевого персонажа саги — ведьмы Анжелики Бушар, которая в оригинальной версии была показана то вездесущим вселенским злом, то шагу не могла ступить вне контроля со стороны Диаболоса и его агента — Николаса Блэра. Как и в случае с Джулией Хоффман, отношения двух главных персонажей «Мрачных Теней», сместивших на второй план Викторию Уинтерс и всех остальных членов семьи Коллинз, двух основных фигур повествования, которые зрителям были показаны исключительно в злодейском амплуа — вампира Барнабаса Коллинза и ведьмы Анжелики Бушар — на грани ненависти и даже «любви» — были единственной сюжетной линией, которая очень цепляла аудиторию того времени и позволила сериалу продержаться на экране так долго. Но вот Анжелика снова мертва, ее вновь застрелили в 1198 эпизоде, но при этом гораздо важнее то, что она к тому моменту УЖЕ стала обычной смертной женщиной, так как способности к колдовству у нее отнял житель Коллинвуда 1840 года, Джерард Стайлз, который стал одержим духом Иуды Захари, того самого первого Темного Учителя Анжелики, которого та вскоре предала во время судебного заседания в далёком 1692 году. Примечательно, что способности Анжелики отнял у нее именно Джерард Стайлз в 1196 серии, и он же и назвал ведьму прежним именем — Миранда: «Так ты Миранда (Дюваль, прим. ред.)», — с ухмылкой сказал Джерард. «Ну, ты использовала свои силы в последний раз!» К великому разочарованию зрителей, вовсе не Жозетта ДюПре, не Виктория Уинтерс и даже не доктор Джулия Хоффман, а почему-то раскаявшаяся Анжелика стала истинной любовью Барнабаса в конце сериала! Если уточнить, то речь идет про 1198-й эпизод, завершающий сюжетную линию Барнабаса Коллинза и других членов семьи как 1840 года, так и уже — 1970-х годов...
Оставшиеся эпизоды сериала «Мрачные тени» — с 1199 по 1225-й — целиком и полностью сосредоточены на сюжете Параллельного Времени, и не 1970-х годов, а 1840-х! И эта трогательная и крайне неправдоподобная сцена примирения Барнабаса Коллинза с Анжеликой, несмотря на то, что она все эти годы не оставляла его в покое и убивала членов его семьи, была навеяна именно сценой из Параллельного Времени, которая происходила в комнате в Западном крыле поместья Коллинвуд. Барнабас Коллинз просто спутал с собой и Анжеликой двух совершенно других людей, по сюжету внешне поразительно похожих на них самих. Только теперь персонажей звали Брэмуэлл Коллинз и Кэтрин Харридж. Имя «Брэмуэлл» было придумано самим Дэном Кёртисом от сочетания имени автора «Дракулы» — Брэма Стокера — и английских инициалов имени профессора Тимоти Эллиота Стоукса, одного из ключевых персонажей шоу. Примечательно, что Брэмуэлл Коллинз был уже второй ролью канадского актера Джонатана Фрида в оригинальных «Мрачных тенях» после Барнабаса, но успеха у поклонников она все же не снискала. На фото ниже — сам Брэмуэлл Коллинз и его жена Кэтрин Харридж:
По сюжету Параллельного Времени, Брэмуэлл Коллинз являлся сыном Барнабаса Коллинза, который хоть и не был вампиром, а за кадром всё равно умер. Зато его супругой стала, как это ни странно, именно Жозетт ДюПре! Если в настоящем времени по сюжету 1795 года это была красивая девушка, которая бросилась со скалы под названием Вдовий Холм, то в Параллельном Времени нам показывают дородную женщину с белыми завитыми волосами в старомодном платье, которая и появляется в паре-тройке эпизодов и особо не влияет на сюжет:
Полностью вымышленными персонажами в сюжетной линии Параллельного Времени 1840 года были Кэтрин Харридж, Брэмуэлл, Джастин и Морган Коллинзы, остальных же — вроде Габриэля Коллинза, гувернантки Дафны Харридж, Флоры Коллинз, Бена и Кэрри Стоуксов и даже Квентина — создатели понадёргали из других знакомых зрителям сюжетных линий. И вышло так, что у Квентина Коллинза появилось аж два брата — Габриэль и Морган, и все они были сыновьями Джастина и Флоры Коллинз. А Брэмуэлл был одним из четырех детей Жозетт ДюПре, из которых поименно была названа лишь Мелани Коллинз, и ту впоследствии удочерила Флора. А супруга Брэмуэлла приходилась родной сестрой Дафне Харридж вместо Джоанны Миллс из оригинальной сюжетной линии 1840-х годов. Но в Параллельном Времени сюжет свели к банальной до скуки бытовухе и любовным похождениям Квентина и Брэмуэлла, а также наблюдались и литературные отсылки — так, в истории Брэмуэлла Коллинза и Кэтрин Харридж внимательный зритель видел параллель с романом Эмили Бронте «Грозовой перевал», а в единственной истории с призраком поместья — Брутом/Брутусом Коллинзом, убившим из ревности свою жену Аманду (примечательно, что в одном из эпизодов «Мрачных Теней» это имя было и у возлюбленной Квентина) и ее любовника Джеймса Форсайта и проклявшим ту самую секретную комнату, где тот хранил тела убитых, — с рассказом Ширли Джексон «Лотерея».
Единственное проклятие, показанное в рамках Параллельного Времени 1840 года, гласило, что только тот, кто сможет остаться в этой тайной комнате на всю ночь, будет достоин имени Коллинз, и что до тех пор, пока не наступит это время, семья будет страдать от безумия или смерти один раз в поколение. Хотя по сюжету сериала такими счастливчиками стали именно Кэтрин и Брэмуэлл, их судьбы уже никого не волновали. Зрители хотели видеть привычных персонажей – Барнабаса, Роджера, Элизабет и даже Джулию Хоффман, но никто не мог поверить в то, что после закадровой поездки в исторический центр сюжетная линия подойдет к окончательному финалу. Как и в прежних сюжетных линиях, связанных с путешествиями во времени, актёры Луис Эдмондс, Джоан Беннетт, Нэнси Барретт, Джонатан Фрид и Грейсон Холл сыграли роли очередных предков семьи Коллинз из 1970-х годов, внешне на них похожих, но ведущих абсолютно другую жизнь. Такой расклад никому не понравился, и 1245-й эпизод завершился тем, что на шее Мелани были обнаружены две отметины, и все озадачились, напал ли на девушку вампир.
На фото ниже - призрак Брутуса/Брута Коллинза:
Однако, эпилог оригинальных «Мрачных Теней» 1966-1970-х годов гласил следующее: «В большом поместье не было ни одного вампира. Впервые в Коллинвуде отметины на шее действительно были отметинами животного. Мелани вскоре поправилась и переехала жить в Бостон к своему любимому Кендрику. Там они преуспели и родили троих детей. Брамвелл/Брэмуэлл и Кэтрин вскоре поженились и, по настоянию Флоры, остались в Коллинвуде, где Брамвелл взял под контроль деловые интересы Коллинзов. Их любовь стала живой легендой. И, пока они были живы, темные тени в Коллинвуде были всего лишь воспоминанием о далеком прошлом». Примечательно, что последняя строка диалога персонажей, «Если бы я не знал, что это невозможно, я бы поклялся, что в Коллинвуде есть вампир!», изначально была написана для актёра Джонатана Фрида, игравшего роль Брэмуэлла Коллинза в сюжетной линии Параллельного Времени. Предполагалось, что этот персонаж, являющийся биологическим сыном самого Барнабаса Коллинза, зловеще подмигнёт зрителям в финале, как бы намекая на то, что даже в Параллельном Времени Барнабас мог бы стать вампиром и быть одним из тех, кто напал на Мелани. Но Джонатан Фрид, посчитав фразу несколько саркастичной и высмеивающей характер Барнабаса Коллинза, отказался ее произносить. И поэтому вместо него эту цитату произнёс Бен Стоукс — знакомый нам персонаж из флэшбека 1795 года, который являлся бывшим заключенным и слугой семьи Барнабаса Коллинза (а для последнего и вовсе стал лучшим другом), а в Параллельном Времени он стал смотрителем поместья Коллинвуд, у которого была дочь по имени Кэрри Стоукс (у Бена из реального времени была внучка с таким именем, которая жила в сюжетной линии 1841 года).
И да, что касается Анжелики Бушар, то в сюжетной линии Параллельного Времени, но уже 1970 года, а не 1841-го, ей место тоже нашлось. Хотя она уже и не ведьма, но показана была как ученица оккультизма и падчерица Тимоти Стоукса, который теперь с какого-то перепугу оказался родственником семьи Коллинз, а не Бена Стоукса! А если точнее, Тимоти Стоукс из Параллельного Времени был дедушкой Дэниела Коллинза и тестем Квентина. Да-да, у сценаристов «Мрачных Теней» явно не хватило фантазии придумать персонажам из Параллельного Времени новые имена, и поэтому они брали знакомые зрителям ранее по сюжету. Либо это был весьма продуманный сюжетный ход, дабы провести параллель между реальной жизнью героев и альтернативной версией событий сериала. В Параллельном Времени Анжелика являлась женой Квентина Коллинза, сместившего в рамках этой сюжетной линии Элизабет Стоддард и Роджера Коллинза в должности полновластного владельца особняка Коллинвуд. Согласно сюжету уже 1000-го эпизода сериала, Анжелика из Параллельного Времени была мертва.
Незадолго до своей смерти она зачем-то провела спиритический сеанс, в котором приняли участие как привычные нам герои вроде Элизабет Стоддард и Роджера Коллинза, так и совершенно новые персонажи в лице Сайруса Лонгворта, близкого друга Квентина и Бруно Хесса - музыканта и любовника Анжелики. С кем именно и с какой целью проводился этот сеанс - неясно, но факт остается фактом - именно он и стал причиной смерти Анжелики. Разумеется, на сей раз сам ритуал произошёл за кадром, а Анжелику зрителям показали лежащей в гробу. Причем ее даже не предали земле, а заперли гроб с телом в мавзолее Коллинзов, который также показали не снаружи, а изнутри. Из родных у Анжелики остались лишь ее отчим - Тимоти Стоукс, тётя - Ханна Стоукс да Алексис - сестра-близнец. Сам Тимоти Стоукс предстает в этой линии не мудрым профессором, а мстительным и расчетливым злодеем. Основной причиной смерти героини считался инсульт, однако при осмотре тела была обнаружена шляпка с острой булавкой, которая во время сеанса воткнулась ей в шею. Не иначе, как колдовство Вуду имело место быть!
Поскольку сюжетная линия Параллельного Времени 1970 года была навеяна готическим романом Дафны Дюморье «Ребекка» 1938 года, в котором жена богатого англичанина, 42-летнего вдовца Максима де Винтера по имени Ребекка погибла при странных обстоятельствах во время крушения парусной лодки, сериал "Мрачные Тени" также сохранил элементы повествования, сместив фокус на детективную составляющую сюжета, а не на взаимоотношения вдовца с новой женой и домочадцами. С 1000 по 1050-й эпизоды персонажи отчаянно пытались выяснить, кто же убил Анжелику в тот роковой день во время проведения сеанса? Подозреваемыми в этом уголовном деле стали Квентин и Бруно Хесс, позже посвятивший своей возлюбленной "Оду к Анжелике". Что уж говорить, даже сама Элизабет Стоддард из Параллельного Времени вскоре едва не оказалась причастна к преступлению! Поскольку сериал и так изобиловал всевозможными сверхъестественными элементами, зрители вполне могли ожидать, что Анжелика по своей глупости наверняка вызвала очередного мстительного призрака или самого Дьявола, который сделал ее своей жертвой и вскоре решил отыграться на других членах семьи Коллинз. Но - нет, создатели сериала решили вдоволь поиздеваться над Роджером Коллинзом, которого зачем-то выставили если не беспринципной сволочью, то отъявленным извращенцем и нахлебником, жившим за счет Квентина Коллинза и ничего не смыслящим в бизнесе! Мало того - именно Роджер положил глаз на жену Квентина и убил ее на том сеансе, умудрившись не только совершить преступление практически без свидетелей, но и идеально замести следы!
И под конец сериала (почти) Роджер настолько обезумел, что превратился в настоящего маньяка под стать Барнабасу Коллинзу, который отправил на тот свет почти всю свою семью - его сестру Элизабет Стоддард, племянницу Кэролин Лумис и даже напал на Мэгги. Но правосудие Роджера настигло свыше - Анжелика вернулась из мёртвых (причем - в буквальном смысле!) и задушила его со словами: "Ты познакомил меня с холодом могилы, Роджер Коллинз! Я чувствовала, что не могу сделать для тебя меньшего! Человек, убивший Анжелику, заслуживает особого наказания/возмездия!". Но и Анжелика тоже оказалась не так проста, как кажется! Еще задолго до проведения спиритического сеанса, она неоднократно уверяла, что вернется из мертвых. В обычной жизни над этой фразой бы посмеялись и восприняли, как несусветный бред, но в мире "Мрачных Теней" тёмная магия - вещь довольно-таки серьёзная даже в рамках Параллельного Времени! Многих удивило то, что Анжелика Стоукс была мертва уже шесть месяцев, но ее останки были нетленны, как святые мощи, и выглядела она скорее спящей. Когда ее сестра-близнец Алексис, с которой Анжелику постоянно путали и сравнивали, явилась в мавзолей, чтобы в последний раз попрощаться с сестрой, от прикосновения та неожиданно воскресла в 1001 эпизоде и выкачала из бедной девушки всю жизненную силу, поменявшись с ней местами!
«Как мое тело сохранилось, это останется моей тайной! - сказала Анжелика. - Но я всегда знала, что мой дух никогда не умрет! Что когда-нибудь кто-то придет и откроет мой гроб, и тогда — все, что нужно было, — это прикосновение человеческой руки!». В этом эпизоде Анжелика напомнила зрителям еще одного литературного персонажа - Лигейю Эдгара Аллана По из одноименного рассказа, которая вселилась (по предположению пристрастившегося к опиуму Рассказчика) в тело Ровены Тремейон. Никто в Коллинвуде и не догадался, что с кладбища вернулась не Алексис, а ее сестра-близнец Анжелика! Сам Квентин обманулся! Даже тело в склепе было предано огню именно Алексис! Далее, пока персонажи выясняли, кто есть кто, Анжелика успешно разыгрывала спектакль «скорбящая Алексис разыскивает убийцу своей сестры», пытаясь докопаться до истины, но её поиски так ни к чему не привели. Однако, внезапно умер доктор Сайрус Лонгворт, и единственной зацепкой стал его дневник, обнаруженный в доме. В нём была указана информация о ране на шее Анжелики, вызванной булавкой, что только расширило круг подозреваемых лиц. При этом, как и в настоящем времени, Анжелика сохранила свою злодейскую натуру, и даже Квентин Коллинз в 1056 эпизоде отзывался о ней весьма нелестным образом:
"Как я любил Анжелику?! Мэгги, я ненавидел Анжелику! Я ненавидел землю, по которой она ходила!Это правда, что она была очень красива, но на этом правда и заканчивалась! Под этой красивой внешностью скрывалась очень злая женщина! Женщина, которая использовала и манипулировала людьми. Женщина, которая была неверна... Она была коварным человеком и садистом, и я ненавидел ее, Мэгги!".
Стоит сказать, что сама Анжелика в Параллельном Времени не могла быть воскресшей слишком долгое время - она постоянно чувствовала возвращение «холода склепа» и была вынуждена высасывать тепло из живого человека. На ее счету было уже четыре мёртвых человека, включая Роджера Коллинза, и один - живой, которым являлась Роксана Дрю. Девушка была в буквальном смысле источником жизненной энергии и дойной коровой до тех пор, пока Барнабас Коллинз и Джулия Хоффман из реального времени не попали в Параллельное и не вмешались в ход событий. Одним словом, Анжелику из Параллельного Времени можно было бы назвать настоящим энергетическим вампиром! Но, когда Роксана была спасена, Анжелика внезапно скончалась, а тело - пропало. Полный решимости вновь его отыскать и вернуть свою любимую падчерицу, Тимоти Стоукс из Параллельного Времени в качестве акта возмездия Коллинзам устроил пожар, оставив при этом неясными для зрителей дальнейшие судьбы Роксаны Дрю, Квентина и Мэгги.
Барнабасу Коллинзу же и Джулии Хоффман удалось сбежать, при этом еще и убив двойника Джулии в Параллельном Времени в 1036-м эпизоде, который, как миссис Дэнверс из романа Дафны Дюморье "Ребекка", был фанатично предан своей покойной госпоже и едва не уничтожил Барнабаса! Однако, вместо настоящего времени - 1970-х годов, персонажей внезапно отбросило в лихие 90-е, а точнее - в 1995-й год, где поместье Коллинвуд постигла страшная катастрофа - сам особняк лежал в руинах, и все обитатели, кроме профессора Стоукса, престарелой экономки миссис Джонсон и полубезумной Кэролин Стоддард, были мертвы... И с этого момента сюжетная линия сериала полностью сосредоточена сначала на мстительном призраке Джерарда Стайлза, а затем - на одержимости уже живого человека в далеком 1841 году духом чернокнижника Иуды Захари, который и заварил всю кашу с проклятиями семьи Коллинз. Сначала персонажи пытались выяснить, что же стряслось с семьёй Коллинз, пытались дважды предотвратить трагедию и уже попутно раскрыли и происхождение Анжелики Бушар, оказавшейся пешкой в большой игре тёмных сил.
На этой ноте и закончился оригинальный готический сериал "Мрачные Тени", уступив место сюжетной линии Параллельного Времени 1841 года. Но и тогда создатели мыльной оперы предались сентиментальности, заканчивая шоу побежденным злодеем и воссоединением двух пар. Также нам намекнули и на продолжение шоу ужасов, когда в заключительном 1245-м эпизоде случился поворот в виде неожиданного укуса в шею Мелани Коллинз со стороны вампира, но затем отступили с неубедительным логическим объяснением и обещанием, что все будет хорошо. Конечно, это не настоящий финал. Да, таинственная коробка снова запечатана, но это только для того, чтобы мы могли передать ее следующему человеку, как шестиклассник в 1982 году, который понятия не имеет, что произойдет дальше. Рейтинги шоу, которые успешно продержались высокими исключительно из-за харизмы канадского актёра Джонатана Фрида в роли Барнабаса Коллинза, вновь стали падать, что привело к неизбежному закрытию проекта. Людям не нравились высосанные из пальца сюжеты про персонажей Параллельного Времени 1841 года, которым посвятили львиную долю сюжета с 1199 по 1245-й эпизоды включительно. Даже начавшаяся в 884 серии сюжетная линия инопланетян -Левиафанов с их культом Змей (Наг), основанная на библейских сказаниях и произведениях Говарда Лавкрафта, воспринималась зрителями того времени, как несусветный бред! Поклонникам оригинального шоу конца 1960-х и начала 1970-х годов намного больше нравились архетипы классических фильмов ужасов — вампир, ведьма, оборотень — чем закадровые предположения сценаристов и изображения ключевых персонажей в качестве безвольных марионеток в руках более могущественных высших сил.
Но одним сериалом дело не обошлось. В 1970-х годах создатель и режиссер "Мрачных Теней" - Дэн Кёртис - внезапно загорелся идеей снять по собственной вселенной полнометражный фильм. В конечном итоге в эфир вышло сразу две картины под названием "House of Dark Shadows" ("Дом Мрачных Теней") 1970 года и "Night of Dark Shadows" ("Ночь Мрачных Теней") 1971 года. Именно эти два фильма и хотелось бы рассмотреть поподробнее в рамках данной статьи. Для воплощения своей идеи в реальность режиссёр Дэн Кёртис вступил в сотрудничество с компанией "Metro-Goldwyn-Mayer", известной нам по полюбившемуся с детства мультсериалу "Том и Джерри". Изначально планировалось смонтировать кадры из оригинального телесериала в полнометражный фильм, но от этой идеи быстро отказались. Зачем же зрителям показывать одно и то же, если они в сериале это уже видели? В итоге пришлось сценаристу Сэму Холлу изрядно потрудиться, дабы придумать сюжет знакомой всем истории практически с нуля, но при этом финал несколько видоизменить. Так и появился фильм "House of Dark Shadows" ("Дом Мрачных Теней") 1970 года.
Слоган фильма звучал поистине многообещающе: "История кровного родства. Вампир Барнабас Коллинз берет невесту в причудливом акте неестественной похоти. Пойдем посмотрим, как это делают вампиры!". То есть, по задумке автора, как и оригинальный сериал, новый полнометражный фильм того времени, а по сути - спин-офф, был целиком и полностью сосредоточен на фигуре Барнабаса Коллинза, который за четыре года стал культовым персонажем в американской истории ужасов. Удивительно, не так ли, как Барнабас конца 1960-х годов значительно опережает свое время лет на 100 и уже делает "селфи" со своей семьей до того, как это стало мейнстримом в 2010-х и 2020-х, используя свою фирменную трость с серебряной ручкой в виде волчьей головы в качестве "селфи -палки"?:
На сей раз в качестве поместья Коллинвуд использовался другой, реально существующий особняк, национальный исторический памятник США. Это - построенное в готическом стиле поместье Линдхерст, известное ещё как особняк Джея Гулда, которое расположено в Нью-Йоркском штате, в Тарритауне:
История поместья Линдхёрст гласит, что американский архитектор по имени Александр Джексон Дэвис, известный ещё как Эй Джей Дэвис, известный своей ассоциацией со стилем готического возрождения, воздвиг это здание ещё в 1838 году. Когда-то этот дом принадлежал нью-йоркскому мэру, Уильяму Полдингу-младшему. Полдинг назвал свой дом "Холм", хотя критики быстро окрестили его "безумием Полдинга" из-за его необычного дизайна, включающего причудливые башенки и асимметричные очертания. Второй владелец особняка по фамилии Меррит несколько расширил помещение и дал собственное название дому, которое существует уже несколько веков: "Линденхерст" в честь липовых деревьев, растущих возле поместья. Правда, третий владелец особняка, некто Гулд, купивший дом в 1880 году, сократил его название до "Линдхерст" и занимал его до своей смерти в 1892 году. После его смерти дочь Анна пожертвовала поместье в Национальный фонд по сохранению исторических памятников в США. На данный момент там находится музей, и особняк открыт для посещения туристами. В отличие от более поздних особняков, построенных вдоль реки Гудзон, комнаты Линдхерста немногочисленны и имеют более скромный масштаб, а также ярко выраженный готический характер. Коридоры узкие, окна маленькие и резко изогнутые, а потолки фантастически остроконечные, сводчатые и украшенные орнаментом. Эффект одновременно мрачный и очень романтичный - что ещё нужно для съемок фильма ужасов и готики?!
Помимо "Дома Мрачных Теней" особняк фигурировал и в других картинах, таких как - фильм "Хэллоуин, которого почти не было" 1979 года, снятого на Канале Дисней, где Линдхерст стал обителью самого Графа Дракулы. Но вернемся к "Дому мрачных Теней". Также местом съёмок для сцен интерьера поместья послужил и другой особняк Локвуд–Мэтьюз, расположенном в штате Коннектикут. Вот как он выглядит:
Особняк Локвуд - Метьюз был описан как "один из самых ранних и лучших сохранившихся загородных домов в стиле второго ампира", когда-либо построенных в Соединенных Штатах и был воздвигнут в 1864-68 годах для железнодорожного и банковского магната, Леграна Локвуда. Теперь это - тоже национальный музей. Дополнительные кадры фильма были сняты на близлежащем кладбище Сонной Лощины.
Что же мы видим в этой экранизации? Не знаю, как Вам, но лично мне сюжет "Дома Мрачных Теней" больше напомнил не оригинальный сериал, а скорее "Дракулу" Брэма Стокера, и выглядел, как пародия на него же. Тут тебе и жертвы вампира, и желание местного врача выяснить, кто за этим стоит, а потом столкнуться лицом к лицу со злом. Без ограничений телевизионных цензоров, которые присутствовали в сериале, этот фильм был гораздо более графически жестокий, с многочисленными каплями крови, укусами вампиров и ужасными смертями. Основная задача Дэна Кёртиса состояла в том, чтобы ужать знакомую нам сюжетную линию с 210 по 280-й эпизоды оригинального сериала, которые начинаются с прибытия Барнабаса Коллинза в поместье Коллинвуд и заканчиваются историей сумасшествия Мэгги Эванс из-за частых угроз и похищения, плюс гипноза и заточения в подвале Старого Дома вплоть до появления в сюжете призрака младшей сестры Барнабаса - Сары Коллинз и доктора Джулии Хоффман. Как ни странно, Мэгги Эванс также появилась в фильме, однако вместо должности бармена в кафе "Синий кит" она неожиданно стала гувернанткой Дэвида Коллинза, как и в 652-653-х эпизодах оригинального сериала. Изначально Дэн Кёртис планировал вернуть в сюжет свою героиню Викторию Уинтерс, но актриса Александра Мольтке, игравшая ее в сериале, ушла в декретный отпуск и вовсе не собиралась принимать дальнейшее участие в съёмках, и поэтому в "Доме Мрачных Теней" ее заменила актриса Кэтрин Ли Скотт.
Все актёры, снимавшиеся в оригинальном сериале, повторили свои роли в "Доме Мрачных Теней". Дэну Кертису даже не нужно было их представлять аудитории того времени, ибо их персонажи и так были знакомы каждому. Вышло так, что сюжет фильма "Дом Мрачных Теней" напоминал "Параллельное Время 1970 года", которое зритель уже лицезрел в оригинальном сериале. Так, мы уже не увидим в нём ни Сару Коллинз, призрачную девятилетнюю сестру Барнабаса, опекающую Мэгги Эванс и Дэвида и поющую "London Bridge is Falling Down", ни даже Лауру, мать Дэвида, исчезли с поля зрения и пропавший муж Элизабет Стоддард - Пол, мошенник Джейсон Макгуайр, Берк Девлин... Это уже альтернативная история со знакомыми героями и совершенно новой сюжетной линией. Появились и новые персонажи в лице некой Дафны Бадд, секретаря Элизабет Стоддард, и Тодда Блейка, жениха Кэролин, доктора Форбса, но и их толком зрителю не раскрывают. Тодд и Дафна являются чисто "людьми в беде", по сюжету фильма подвергаются нападению со стороны вампиров (один - на кладбище у мавзолея Коллинзов, другая - возле машины темным вечером), и на этом их роль заканчивается. Дафна умирает мгновенно, а вот дальнейшая судьба Тодда неизвестна.
В отличие от оригинального сериала, фильм "Дом Мрачных Теней" сразу отказался от закадрового вступления вроде "Меня зовут Мэгги Эванс..." или "Тревожная ночь опустилась над поместьем Коллинвуд. Здесь есть два великих дома, один из которых живет настоящим, а другой - медленно разрушается, наполненный мертвыми воспоминаниями о прошлом. Однако, страх и подозрения все еще сохраняются. Ложная тишина может предсказывать новый всплеск разрушений. Ложное спокойствие может скрывать присутствие еще большей жестокости, а звенящая тишина может скрывать невыразимое зло. В Коллинвуде есть странная болезнь. Болезнь, которая вызывает упадок и потерю сил, болезнь, которая появляется с наступлением дня и исчезает с заходом солнца и наступлением темноты. Жители Коллинвуда знают о незнакомце среди них, человеке, чье присутствие ощущают все. Другие, находящиеся далеко от большого дома, скоро узнают о его присутствии, скоро узнают о тайне, которая его окружает.Прошлое и настоящее переплелись в Коллинвуде , и родовой дом стал источником странных происшествий и сильных курьезов. Зловещая структура может привлечь даже самых подозрительных". Нам сразу же показывают кадры того, как домочадцы поместья буквально сбились с ног в поисках Дэвида Коллинза, которому уже явно было не десять лет, но свою способность подшучивать над гувернанткой сохранил. В отличие от сериала, фильм "Дом Мрачных теней" не раскрывает нам истинной причины, почему Дэвид невзлюбил Мэгги Эванс.
Роджер Коллинз, отец Дэвида, искренне хотел, чтобы мальчика нашли, но сам не был заинтересован в его поисках. Он поручил гувернантке Мэгги Эванс патрулировать территорию поместья. В итоге девушка пошла в другой особняк, известный по оригинальному сериалу, как Старый Дом. В телесериале конца 1960-х годов здание сильно напоминало визуально Белый Дом и находилось в руинах до прихода Барнабаса, там давно уже никто из Коллинзов не жил. В качестве места съемок Старого дома использовался Особняк Спрэтта (англ. SPRATT MANSION a.k.a. THE COLONNADES) в штате Тарритаун. Единственным "украшением" особняка был портрет Жозетт, который висел над камином в фойе здания, но позже был убран на второй этаж, в комнату Жозетт, к великому разочарованию сериального Дэвида.
А вот такой была комната Барнабаса Коллинза в оригинальном шоу:
В фильме же Старый Дом выглядел иначе:
Поскольку, как и в оригинальном сериале, Дэвид Коллинз обожал играть в Старом Доме, Мэгги намеренно отправилась именно туда. Но вскоре девушку ждал неприятный "сюрприз" - Дэвид подкараулил Мэгги и запер ее в одной из комнат, где ее вскоре и обнаружил Джефф Кларк, персонаж из сериала, который стал бойфрендом Мэгги в этой альтернативной версии оригинального сюжета. Сама Мэгги упоминается в "Доме Мрачных Теней", как некая молодая женщина из Бостона, которую нанял Роджер Коллинз (а вовсе не Элизабет Стоддард, как в телесериале) в качестве гувернантки для его сына Дэвида. На этом роль Мэгги и заканчивается. Она не является барменом кафе "Синий кит", которое теперь в фильме вовсе не упоминается, да и ее отца - художника Сэма Эванса - вырезали из истории.
Была даже сцена, в которой Дэвид Коллинз притворяется, что вешается в шкафу своей спальни, чем и пугает Мэгги. Та в ужасе обращается за помощью к Элизабет Стоддард, но обе женщины находят шкаф пустым. Вскоре после этого Дэвиду предстоит серьёзный разговор с отцом и публичными извинениями в присутствии его сестры Элизабет и самой Мэгги Эванс. Однако, из опасений, что многие американские дети могут повторить опасный трюк дома, эпизод из этических соображений удалили. Сцена никогда не была включена в "Дом Мрачных Теней" и считается утерянной, однако более подробно ее описал Мэрилин Дэн Росс в своей одноименной новелле по мотивам фильма. Стоит обратить особое внимание и на портреты персонажей, показанные в "Доме Мрачных Теней":
Первый, перед которым позирует в фильме актер Джонатан Фрид - это портрет Наоми Коллинз, покойной матери Барнабаса, роль которой в сериале сыграла актриса Джоан Беннетт во флешбеке 1795 года. Кстати, Вы заметили, почему из всех персонажей сериала Барнабас Коллинз НИКОГДА не кусал саму Элизабет Стоддард, а вот на ее дочь Кэролин - напал? Во-первых, здесь сыграло свою роль глубокое уважение Барнабаса Коллинза к самой Элизабет, как к матриарху - полновластному владельцу как консервного завода Коллинзов, показанного в сериале мельком, так и особняка Коллинвуд. Во-вторых, персонаж отчаянно пытался скрыть от современных членов семьи Коллинз то, что он является вампиром, и нападать на Элизабет не входило в его планы. В - третьих, учитывая то, как члены семьи конца 1960-х и начала 1970-х годов внешне поразительно напоминали членов семьи из прошлого самого Барнабаса, вампир видел в Элизабет знакомые черты собственной матери, которую искренне любил, и это обстоятельство также спасло Элизабет Стоддард от гибели!
Второй портрет - это сам Барнабас из оригинального сериала. За весь сюжет оригинальных "Мрачных Теней" портрет Барнабаса висел в фойе особняка Кэрри, чьи локации использовались для вымышленного Коллинвуда. Однако, к моменту съёмок 1008-го эпизода реликвия пропала со студии. И то, что мы видим в фильме, это - копия оригинального портрета Барнабаса Коллинза. И третьим портретом является изображение Жозетт, возлюбленной Барнабаса, которое также разительно отличается от портрета, который мы видели в телесериале:
В оригинальном сериале 1960-70-х годов было гораздо больше портретов персонажей (за исключением разве что Джулии Хоффман), сыгравших свою определенную роль в сюжете. В "Доме Мрачных Теней" портреты эти уже не несли никакого сверхъестественного смысла, а просто служили зрителям отсылкой к мыльной опере. Итак, как мы уже сказали, "Дом Мрачных Теней" разительно отличается от того, что было показано в первоисточнике Кертиса. Действие сюжета начинается без привычного закадрового повествования, но под мрачную атмосферную музыку композитора Роберта Коберта, написавшего вступительную увертюру в сериале и мелодию к музыкальной шкатулке Жозетт. Пока все члены семьи Коллинз озабочены поисками Дэвида, нам демонстрируют с первых кадров персонажа Вилли Лумиса, которого в сериале сыграли аж два актёра, но более популярным стал именно Джон Карлен:
Теперь вместо развязного рецидивиста и раскаявшегося мошенника из оригинального сериала Вилли Лумис предстает в качестве разнорабочего и садовника семьи Коллинз, кем в первоисточнике являлся Мэттью Морган, пока он не умер, увидев призраки Вдов, бухгалтера Билла Мэллоя и самой Жозетт, и не был заменен на экономку Сару Джонсон, которую никогда не называли по имени. Кстати, в "Доме Мрачных Теней" она тоже фигурирует, но ее роль в сюжете небольшая - сначала мы видим женщину, приветствующую Барнабаса Коллинза в поместье Линдхёрст, а затем - когда она в ужасе роняет поднос, обнаружив у входа в дом окровавленную и бледную Кэролин Стоддард. И да, актрису, игравшую роль миссис Джонсон, в фильме поменяли:
Как и в оригинальном сериале, Вилли Лумис отправляется на кладбище в поисках потерянных драгоценностей семьи Коллинз, а натыкается на гроб с вампиром и случайно освобождает из цепей великое зло. Если по сюжету сериала Вилли был показан сообщником Джейсона Макгуайра, шантажировавшего Элизабет Стоддард и искал легких денег, то в фильме "Дом Мрачных теней" его мотивы не до конца ясны. В то время, когда все в поместье Коллинвуд были заняты поисками Дэвида, Роджер Коллинз попросил Вилли о помощи. Но тот ему фактически нахамил: "Он Ваш сын, а не мой! Сами его и ищите!". В ответ Роджер только хладнокровно произнёс: "Хорошо, Вилли! Завтра явишься за расчётом!". Вилли Лумис же многозначительно заявляет: «Хорошо, я получу свою зарплату. Утром. Но я получу гораздо больше... до этого!» и со спокойной душой отправляется грабить могилы. Одно из двух - либо Вилли был недоволен тем, как работодатели Коллинзы платили ему, при этом позволял себе и часто выпивать, либо у него созрел план, как отомстить Роджеру за увольнение. Уж отомстил, так отомстил! Также про драгоценности в первоисточнике ему сдуру проболталась экономка миссис Джонсон, а в фильме Вилли просто нашел необходимую ему информацию из архивов семьи Коллинз, куда залез без разрешения хозяев! Еще и приставал со своим сомнительным предложением к Мэгги Эванс, намереваясь сделать ее богатой незаконным путём!
Далее, сюжет "Дома Мрачных теней" подчистую копирует сцены из 210-212-х эпизодов оригинального сериала. Также, как и там, Барнабас Коллинз освобождается из гроба, душит Вилли Лумиса, а затем приходит к своим дальним родственникам и представляется кузеном из Англии, что в сериале было лишь прикрытием со стороны его отца, Джошуа Коллинза, которого в фильме тоже не покажут. Персонаж был лишь кратко упомянут, когда Барнабас Коллинз рассказывал свою историю Вилли Лумису, стоя у портрета Жозетт. Стоит также заметить, что сценаристы придерживались клишированного в нынешнее время сюжета - значительного и зловещего персонажа показывали так, чтобы зритель не видел его лица - сначала, как и в 210-м эпизоде шоу, нам показывали руку Барнабаса Коллинза с черным ониксовым кольцом, которая душила Вилли:
Потом Барнабас Коллинз после освобождения из гроба был замечен в ресторане гостиницы The Collins Port Inn, и его от Кэролин заслонял собой Вилли Лумис, и мы также видели руку Барнабаса, сжимающую салфетку:
Затем уже нам показывают Барнабаса со спины, когда он идет к поместью Линдхёрст под покровом ночи:
И тут тоже есть расхождения с сериалом - по сюжету 212 серии мыльной оперы первой, кто обнаруживает сходство между портретом и Барнабасом, является Элизабет Стоддард, однако в фильме "Дом Мрачных Теней" это делает ее брат Роджер:
Чтобы завоевать расположение Коллинзов к себе, Барнабас показал им пропавшее ожерелье или колье его собственной матери, Наоми Коллинз и вручил в качестве подарка Элизабет Стоддард:
В сериале же, конечно, такого эпизода не было, да и украшения нам толком так и не показали. Но обращаем внимание на то, что среди всей этой компании - Элизабет Стоддард, ее дочки Кэролин и брата Роджера нет ни гувернантки Мэгги Эванс, ни самого Дэвида, который в сериале с первого взгляда боялся Барнабаса Коллинза, но с какого-то перепугу затесались Джулия Хоффман и профессор Тимоти Стоукс, дебютировавший только в 400-х эпизодах сериала. В первоисточнике Джулия была исключительно врачом психиатром из санатория Уиндклифф, куда поступила после своего похищения Мэгги Эванс. С помощью сестры Барнабаса - Сары, ей удалось сбежать из тюремной камеры подвала Старого Дома, и вампир навсегда упустил свою жертву из виду и делал все возможное для того, чтобы правда не вскрылась. Пытаясь докопаться до истины, Джулия подробно расспрашивала Мэгги о случившемся, не боясь того, что девушка получит вторичную травму, после чего - сыграла роль сыщика и даже притворилась семейным историком. Все это и привело Джулию Хоффман к столкновению с Барнабасом, которого та только под угрозой смерти согласилась вылечить на свой страх и риск. В фильме "Дом Мрачных теней" - история прямо противоположная. Джулия теперь является врачом общей практики, специализирующимся в области гематологии и альтернативной медицины. Вместо Мэгги Эванс ей приходится лечить сразу двух жертв Барнабаса (в новелле - даже трёх) - Дафну Бадд, Нэнси Ходиак и Кэролин Стоддард - от потери крови, вызванной укусом в шею странным существом, оставившим две характерные отметины.
Джулия Хоффман признаётся, что обнаружила в них странную клетку, не поддающуюся идентификации, которая медленно разрушала их тромбоциты. Уверенная в том, что преуспеет, Джулия на свой страх и риск направляется прямиком в логово вампира, где предлагает ему свою помощь. Однако, тут намерения Джулии идут вразрез с сериалом. Если в оригинальной мыльной опере она искренне хотела вылечить Барнабаса, да и то случайно узнав его секрет, когда вела расследование после нервного срыва Мэгги Эванс, то здесь она просто хотела проверить, удачлив ли будет её эксперимент по превращению вампира в человека, если обнаруженную клетку в его организме удастся изолировать. Но вот момент, когда Джулия Хоффман внезапно становится историком семьи Коллинз, в фильме не до конца понятен. И, если в сериале Барнабас сам попросил Джулию ускорить процесс лечения и в итоге превратился в старика, то в "Доме мрачных теней" Джулия влюбилась в него и приревновала к Мэгги Эванс (аналогу Виктории Уинтерс в сериале). В конечном итоге она сама испортила сыворотку, увеличив дозу, чем и вызвала незамедлительное старение у Барнабаса. В ярости тот с криком "Ты предала меня!" задушил Джулию, и никакого перемирия между этими персонажами и превращения вражды в дружбу, как в сериале, здесь не происходит:
И в фильме отсутствуют кадры, где Джулия и Барнабас гуляют по лесопарку, обсуждая дальнейшие их планы, и, пожалуй, это была единственная и первая экранизация, в которой Джулия показана курящей:
Надобно сказать, что по сравнению с 291 по 350 эпизодами оригинального сериала, постаревший Барнабас выглядит лысым, но вместо того, чтобы напасть на Кэролин Стоддард и вернуть себе молодость, он атакует Мэгги Эванс - прямо на глазах у Элизабет Стоддард! Также, как и в 280-х эпизодах сериала, по сюжету "Дома Мрачных Теней" Барнабас Коллинз устраивает в Коллинвуде костюмированную вечеринку. Тема праздника требовала, чтобы все гости были одеты в костюмы, характерные для XVIII века. Для сравнения давайте посмотрим на вечеринку, устроенную в оригинальном сериале, с 278 по 281 эпизоды оригинального сериала:
На самом деле ничего веселого в ней не было. Просто Барнабас преследовал цель не только подружиться со своей семьёй, а заманить к себе Викторию Уинтерс, которая была следующей его жертвой для превращения в копию Жозетты, на которой он помешался, после неудачного опыта с Мэгги Эванс. Вот как сам персонаж говорил о своих планах Вилли Лумису, который, в свою очередь его предупреждал, что люди будут подозрительны, если в городе исчезнет еще одна девушка:
"Барнабас: Это будет не то же самое. Мисс Эванс пришла сюда неохотно. Следующая придет по ее собственной воле.
Вилли: Ну, это невозможно.
Барнабас: Не надо меня недооценивать! Это большая ошибка, и если я обнаружу, что вы хоть немного не сотрудничаете, вы пожалеете об этом!В последнее время все слишком угнетает... Пришло время перемен. Этот дом должен стать более привлекательным местом. Я знаю, что мне делать! Я приглашу сюда семью Коллинзов на собрание. Хотя, званый обед был бы слишком формальным, слишком беззаботным... (заметив платье Жозетты на кровати): конечно! Костюмированная вечеринка! Все придут в костюмах того периода. Мы вновь переживем момент из прошлого! А Мисс Уинтерс наденет платье Жозетты!"
Вилли Лумис отчаянно запротестовал, умолял Барнабаса не устраивать вечеринку, но вампир был непреклонен:
"Вилли Лумис: Я думаю, тебе следует держаться от нее подальше..
Барнабас: Было бы невежливо с моей стороны не пригласить ее на вечеринку. Мои кузены принимают ее как члена семьи, почему бы и мне не принять ее?!
Вилли Лумис: Это обязательно должна быть Вики?
Барнабас: Так, Вилли! Должен вас предупредить, что Вы начинаете меня раздражать. Я не хочу больше ничего об этом слышать. Это понятно?!
Вилли Лумис: Не делай этого, Барнабас. Не устраивай вечеринку!
Барнабас: Не устраивать вечеринку? Когда все мои планы идут так хорошо?! А теперь, пожалуйста! Об этом не может быть и речи!"
Барнабас: Было бы невежливо с моей стороны не пригласить ее на вечеринку. Мои кузены принимают ее как члена семьи, почему бы и мне не принять ее?!
Вилли Лумис: Это обязательно должна быть Вики?
Барнабас: Так, Вилли! Должен вас предупредить, что Вы начинаете меня раздражать. Я не хочу больше ничего об этом слышать. Это понятно?!
Вилли Лумис: Не делай этого, Барнабас. Не устраивай вечеринку!
Барнабас: Не устраивать вечеринку? Когда все мои планы идут так хорошо?! А теперь, пожалуйста! Об этом не может быть и речи!"
С Вилли Лумисом была солидарна и Элизабет Стоддард, которая испытала неловкое суеверное чувство:
"Элизабет Стоддард: Я чувствую, что есть что-то неправильное в том, чтобы так близко подойти к прошлому".
И даже Берк Девлин, которому досталась роль Иеремии Коллинза (о них я уже упомянула в прошлой статье):
"Берк Девлин (обращаясь к Виктории): Это смешно, но ... что — то меня беспокоит в этом. Не знаю почему. Может быть, это восходит к тому сеансу, когда Джозетт Коллинз говорила через тебя".
В итоге вечеринка все же состоялась. И вот на следующий день все уже сидели в гостиной в Коллинвуде, в пышных нарядах 19-го века.
Продолжение следует.
Новость отредактировал Летяга - 20-01-2025, 20:01
Причина: Стилистика автора сохранена
20-01-2025, 20:01 by MortiferПросмотров: 304Комментарии: 0
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