"Мрачные Тени" - от готического сериала до трагикомедии. Часть седьмая

"Как я любил Анжелику?! Мэгги, я ненавидел Анжелику! Я ненавидел землю, по которой она ходила!Это правда, что она была очень красива, но на этом правда и заканчивалась! Под этой красивой внешностью скрывалась очень злая женщина! Женщина, которая использовала и манипулировала людьми. Женщина, которая была неверна... Она была коварным человеком и садистом, и я ненавидел ее, Мэгги!".



"Барнабас: Это будет не то же самое. Мисс Эванс пришла сюда неохотно. Следующая придет по ее собственной воле.

Вилли: Ну, это невозможно.

Барнабас: Не надо меня недооценивать! Это большая ошибка, и если я обнаружу, что вы хоть немного не сотрудничаете, вы пожалеете об этом!В последнее время все слишком угнетает... Пришло время перемен. Этот дом должен стать более привлекательным местом. Я знаю, что мне делать! Я приглашу сюда семью Коллинзов на собрание. Хотя, званый обед был бы слишком формальным, слишком беззаботным... (заметив платье Жозетты на кровати): конечно! Костюмированная вечеринка! Все придут в костюмах того периода. Мы вновь переживем момент из прошлого! А Мисс Уинтерс наденет платье Жозетты!"

"Вилли Лумис: Я думаю, тебе следует держаться от нее подальше.

Барнабас: Было бы невежливо с моей стороны не пригласить ее на вечеринку. Мои кузены принимают ее как члена семьи, почему бы и мне не принять ее?!

Вилли Лумис: Это обязательно должна быть Вики?

Барнабас: Так, Вилли! Должен вас предупредить, что Вы начинаете меня раздражать. Я не хочу больше ничего об этом слышать. Это понятно?!

Вилли Лумис: Не делай этого, Барнабас. Не устраивай вечеринку!

Барнабас: Не устраивать вечеринку? Когда все мои планы идут так хорошо?! А теперь, пожалуйста! Об этом не может быть и речи!"

"Элизабет Стоддард: Я чувствую, что есть что-то неправильное в том, чтобы так близко подойти к прошлому".

"Берк Девлин (обращаясь к Виктории): Это смешно, но ... что — то меня беспокоит в этом. Не знаю почему. Может быть, это восходит к тому сеансу, когда Джозетт Коллинз говорила через тебя".

Новость отредактировал Летяга - 20-01-2025, 20:01

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Mortifer Просмотров: 304 Комментарии: 0 0 20-01-2025, 20:01 by

Приветствую Вас снова, дорогие читатели!. Но вотв далёком 1692 году. Примечательно, что способности Анжелики отнял у нее именно Джерард Стайлз в 1196 серии, и он же и назвал ведьму прежним именем — Миранда: «Так ты Миранда (Дюваль, прим. ред.)», — с ухмылкой сказал Джерард. «Ну, ты использовала свои силы в последний раз!»! Если уточнить, то...И эта трогательная и, несмотря на то, что она все эти годы не оставляла его в покое и убивала членов его семьи,, по сюжетуна них самих. Только теперь, одного из ключевых персонажей шоу. Примечательно, что. На фото ниже — сам Брэмуэлл Коллинз и его жена Кэтрин Харридж:Если в настоящем времени по сюжету 1795 года это была красивая девушка, которая бросилась со скалы под названием Вдовий Холм, то в Параллельном Времени нам показывают дородную женщину с белыми завитыми волосами в старомодном платье, которая и появляется в паре-тройке эпизодов и особо не влияет на сюжет:. И вышло так, что у Квентина Коллинза появилось аж два брата — Габриэль и Морган, и все они были сыновьями Джастина и Флоры Коллинз. А Брэмуэлл был одним из четырех детей Жозетт ДюПре, из которых поименно была названа лишь Мелани Коллинз, и ту впоследствии удочерила Флора. А супруга Брэмуэлла приходилась родной сестрой Дафне Харридж вместо Джоанны Миллс из оригинальной сюжетной линии 1840-х годов. НоЕдинственное проклятие, показанное в рамках Параллельного Времени 1840 года, гласило, что. Хотя по сюжету сериала такими счастливчиками стали именно Кэтрин и Брэмуэлл, их судьбы уже никого не волновали. Зрители хотели видеть привычных персонажей – Барнабаса, Роджера, Элизабет и даже Джулию Хоффман, но никто не мог поверить в то, что после закадровой поездки в исторический центр сюжетная линия подойдет к окончательному финалу.На фото ниже - призрак Брутуса/Брута Коллинза:Однако,оригинальных «Мрачных Теней» 1966-1970-х годов гласил следующее:. Примечательно, что последняя строка диалога персонажей,, изначально была написана для актёра Джонатана Фрида, игравшего роль Брэмуэлла Коллинза в сюжетной линии Параллельного Времени. Предполагалось, что этот персонаж, являющийся биологическим сыном самого Барнабаса Коллинза, зловеще подмигнёт зрителям в финале, как бы намекая на то, что даже в Параллельном Времени Барнабас мог бы стать вампиром и быть одним из тех, кто напал на Мелани. Но Джонатан Фрид, посчитав фразу несколько саркастичной и высмеивающей характер Барнабаса Коллинза, отказался ее произносить. И поэтому вместо него эту цитату произнёсИ да,А если точнее,. Да-да, у сценаристов «Мрачных Теней» явно не хватило фантазии придумать персонажам из Параллельного Времени новые имена, и поэтому они брали знакомые зрителям ранее по сюжету. Либо. В Параллельном ВремениНезадолго до своей смерти она зачем-то. Причем, который также показали не снаружи, а изнутри.. Сам. Основной причиной смерти героини считался инсульт, однако при осмотре тела была обнаружена шляпка с острой булавкой, которая во время сеанса воткнулась ей в шею. Не иначе, какимело место быть!в котором жена богатого англичанина, 42-летнего вдовца Максима де Винтера по имени Ребекка погибла при странных обстоятельствах во время крушения парусной лодки,во время проведения сеанса?позже посвятивший своей возлюбленной "Оду к Анжелике". Что уж говорить,Поскольку сериал и так изобиловал всевозможными сверхъестественными элементами, зрители вполне могли ожидать, чтокоторый сделал ее своей жертвой и вскоре решил отыграться на других членах семьи Коллинз. Но - нет,и ничего не смыслящим в бизнесе!И под конец сериала (почти)- его сестру Элизабет Стоддард, племянницу Кэролин Лумис и даже напал на Мэгги. Но правосудие Роджера настигло свыше - Анжелика вернулась из мёртвых (причем - в буквальном смысле!) и задушила его со словами:. Но. В обычной жизни над этой фразой бы посмеялись и восприняли, как несусветный бред, ноМногих удивило то, чтои выглядела она скорее спящей. Когда еес ней местами!- сказала Анжелика. -. В этом эпизоде Анжелика напомнила зрителям еще одного литературного персонажа - Лигейю Эдгара Аллана По из одноименного рассказа, которая вселилась (по предположению пристрастившегося к опиуму Рассказчика) в тело Ровены Тремейон. Никто в Коллинвуде и не догадался, что с кладбища вернулась не Алексис, а ее сестра-близнец Анжелика! Сам Квентин обманулся! Даже тело в склепе было предано огню именно Алексис! Далее, пока персонажи выясняли, кто есть кто, Анжелика успешно разыгрывала спектакль, пытаясь докопаться до истины, но её поиски так ни к чему не привели. Однако,, обнаруженный в доме. В нём была указана информация о ране на шее Анжелики, вызванной булавкой, что только расширило круг подозреваемых лиц. При этом,Стоит сказать, что сама. На ее счету было уже. Девушка была в буквальном смысле источником жизненной энергии и дойной коровой до тех пор, пока. Одним словом,Но, когда Роксана была спасена, Анжелика внезапно скончалась, а тело - пропало. Полный решимости вновь его отыскать и вернуть свою любимую падчерицу,и едва не уничтожил Барнабаса! Однако,- сам особняк лежал в руинах, и все обитатели, кроме профессора Стоукса, престарелой экономки миссис Джонсон и полубезумной Кэролин Стоддард, были мертвы... Икоторый и заварил всю кашу с проклятиями семьи Коллинз. Сначала персонажи пытались выяснить, что же стряслось с семьёй Коллинз, пытались дважды предотвратить трагедию и уже попутно раскрыли и происхождение Анжелики Бушар, оказавшейся пешкой в большой игре тёмных сил.. Но и тогда создатели мыльной оперы предались сентиментальности, заканчивая шоу побежденным злодеем и воссоединением двух пар. Также нам намекнули и на продолжение шоу ужасов, когда в заключительном 1245-м эпизоде случился поворот в виде неожиданного укуса в шею Мелани Коллинз со стороны вампира, но затем отступили с неубедительным логическим объяснением и обещанием, что все будет хорошо. Конечно, это не настоящий финал. Да, таинственная коробка снова запечатана, но это только для того, чтобы мы могли передать ее следующему человеку, как шестиклассник в 1982 году, который понятия не имеет, что произойдет дальше.. Людям не нравились высосанные из пальца сюжеты про персонажей Параллельного Времени 1841 года, которым посвятили львиную долю сюжета с 1199 по 1245-й эпизоды включительно. ДажеНо. В конечном итоге. Именно эти два фильма и хотелось бы рассмотреть поподробнее в рамках данной статьи. Для воплощения своей идеи в реальность режиссёр. Изначально планировалось смонтировать кадры из оригинального телесериала в полнометражный фильм, но от этой идеи быстро отказались. Зачем же зрителям показывать одно и то же, если они в сериале это уже видели? В итоге пришлось сценаристу Сэму Холлу изрядно потрудиться, дабы придумать сюжет знакомой всем истории практически с нуля, но при этом финал несколько видоизменить. Так и появился фильм "House of Dark Shadows" ("Дом Мрачных Теней") 1970 года.Слоган фильма звучал поистине многообещающе:. То есть,в американской истории ужасов. Удивительно, не так ли, какдо того, как это стало мейнстримом в 2010-х и 2020-х, используя свою фирменную трость с серебряной ручкой в виде волчьей головы в качестве "селфи -палки"?:На сей раз, которое расположено в Нью-Йоркском штате, в Тарритауне:История поместья Линдхёрст гласит, что. Когда-то этот дом принадлежал нью-йоркскому мэру, Уильяму Полдингу-младшему. Полдинг назвал свой дом "Холм", хотя критики быстро окрестили егоиз-за его необычного дизайна, включающего причудливые башенки и асимметричные очертания. Второй владелец особняка по фамилии Меррит несколько расширил помещение и дал собственное название дому, которое существует уже несколько веков: "Линденхерст" в честь липовых деревьев, растущих возле поместья. Правда, третий владелец особняка, некто Гулд, купивший дом в 1880 году, сократил его название до "Линдхерст" и занимал его до своей смерти в 1892 году. После его смерти дочь Анна пожертвовала поместье в Национальный фонд по сохранению исторических памятников в США. На данный момент там находится музей, и особняк открыт для посещения туристами.- что ещё нужно для съемок фильма ужасов и готики?!Помимо "Дома Мрачных Теней" особняк фигурировал и в других картинах, таких как - фильм1979 года, снятого на Канале Дисней, где Линдхерст стал обителью самого Графа Дракулы. Но вернемся к "Дому мрачных Теней". Также. Вот как он выглядит:Особняк Локвуд - Метьюз был описан как, когда-либо построенных в Соединенных Штатах и был воздвигнут в 1864-68 годах для железнодорожного и банковского магната, Леграна Локвуда. Теперь это - тоже национальный музей.Что же мы видим в этой экранизации?. Тут тебе и жертвы вампира, и желание местного врача выяснить, кто за этим стоит, а потом столкнуться лицом к лицу со злом., с многочисленными каплями крови, укусами вампиров и ужасными смертями.. Как ни странно,. Изначально. Дэну Кертису даже не нужно было их представлять аудитории того времени, ибо их персонажи и так были знакомы каждому. Вышло так, что... Это ужено и их толком зрителю не раскрывают.вродеили. Нам сразу же показывают кадры того, каккоторому уже явно было не десять лет, но свою способность подшучивать над гувернанткой сохранил.Роджер Коллинз, отец Дэвида, искренне хотел, чтобы мальчика нашли, но сам не был заинтересован в его поисках. Он поручил гувернантке Мэгги Эванс патрулировать территорию поместья.. В телесериале конца 1960-х годов здание сильно напоминало визуально Белый Дом и находилось в руинах до прихода Барнабаса, там давно уже никто из Коллинзов не жил.. Единственнымособняка был портрет Жозетт, который висел над камином в фойе здания, но позже был убран на второй этаж, в комнату Жозетт, к великому разочарованию сериального Дэвида.А вот такой была комната Барнабаса Коллинза в оригинальном шоу:В фильме же Старый Дом выглядел иначе:Поскольку,. Но вскоре девушку ждал неприятный "сюрприз" - Дэвид подкараулил Мэгги и запер ее в одной из комнат, где ее вскоре и обнаружилв этой альтернативной версии оригинального сюжета. Самадля его сына Дэвида. На этом роль Мэгги и заканчивается.чем и пугает Мэгги. Та в ужасе обращается за помощью к Элизабет Стоддард, но обе женщины находят шкаф пустым. Вскоре после этого Дэвиду предстоит серьёзный разговор с отцом и публичными извинениями в присутствии его сестры Элизабет и самой Мэгги Эванс. Однако, из опасений, что многие американские дети могут повторить опасный трюк дома, эпизод из этических соображений удалили.. Стоит обратитьпоказанные в "Доме Мрачных Теней":покойной матери Барнабаса, роль которой в сериале сыграла актриса Джоан Беннетт во флешбеке 1795 года. Кстати, Вы заметили,? Во-первых,. Во-вторых,и нападать на Элизабет не входило в его планы. В - третьих, учитывая то, каккоторую искренне любил, и это обстоятельство также спасло Элизабет Стоддард от гибели!За весь сюжет оригинальных "Мрачных Теней" портрет Барнабаса висел в фойе особняка Кэрри, чьи локации использовались для вымышленного Коллинвуда. Однако,оригинального портрета Барнабаса Коллинза. И, которое также разительно отличается от портрета, который мы видели в телесериале:. В "Доме Мрачных Теней"к мыльной опере. Итак, как мы уже сказали, "Дом Мрачных Теней" разительно отличается от того, что было показано в первоисточнике Кертиса.. Пока все члены семьи Коллинз озабочены поисками Дэвида, намТеперь, пока он не умер, увидев призраки Вдов, бухгалтера Билла Мэллоя и самой Жозетт, и не был заменен на- сначала мы видим женщину, приветствующую Барнабаса Коллинза в поместье Линдхёрст, а затем - когда она в ужасе роняет поднос, обнаружив у входа в дом окровавленную и бледную Кэролин Стоддард. И да,Как и в оригинальном сериале, Вилли Лумис отправляется на кладбище в поисках потерянных драгоценностей семьи Коллинз, а натыкается на гроб с вампиром и случайно освобождает из цепей великое зло.. В то время, когда все в поместье Коллинвуд были заняты поисками Дэвида, Роджер Коллинз попросил Вилли о помощи. Но тот ему фактически нахамил:. В ответ Роджер только хладнокровно произнёс:. Вилли Лумис же многозначительно заявляет:и со спокойной душой отправляется грабить могилы. Одно из двух -. Уж отомстил, так отомстил! Такжесемьи Коллинз, куда залез без разрешения хозяев! Еще и приставал со своим сомнительным предложением к Мэгги Эванс, намереваясь сделать ее богатой незаконным путём!Далее,которого в фильме тоже не покажут. Персонаж был лишь кратко упомянут, когда Барнабас Коллинз рассказывал свою историю Вилли Лумису, стоя у портрета Жозетт. Стоит также заметить, чтоВилли:Потоми его от Кэролин заслонял собой Вилли Лумис, и мы также видели руку Барнабаса, сжимающую салфетку:Затем уже намкогда он идет к поместью Линдхёрст под покровом ночи:И тут тоже есть расхождения с сериалом -Чтобы завоевать расположение Коллинзов к себе,и вручил в качестве подарка Элизабет Стоддард:В сериале же, конечно, такого эпизода не было, да и украшения нам толком так и не показали. Но обращаем внимание на то, чтодебютировавший только в 400-х эпизодах сериала.. С помощью сестры Барнабаса - Сары, ей удалось сбежать из тюремной камеры подвала Старого Дома, и вампир навсегда упустил свою жертву из виду и делал все возможное для того, чтобы правда не вскрылась.. В фильме "Дом Мрачных теней" - история прямо противоположная.и альтернативной медицины.вызванной укусом в шею странным существом, оставившим две характерные отметины.Джулия Хоффман признаётся, что обнаружила в них странную клетку, не поддающуюся идентификации, которая медленно разрушала их тромбоциты. Уверенная в том, что преуспеет, Джулия на свой страх и риск направляется прямиком в логово вампира, где предлагает ему свою помощь. Однако, тут. Если, то здесьесли обнаруженную клетку в его организме удастся изолировать. Но вот. И,в сериале). В конечном итоге она сама испортила сыворотку, увеличив дозу, чем и вызвала незамедлительное старение у Барнабаса. В ярости тот с крикомзадушил Джулию, и никакого перемирия между этими персонажами и превращения вражды в дружбу, как в сериале, здесь не происходит:И в фильме отсутствуют кадры, где Джулия и Барнабас гуляют по лесопарку, обсуждая дальнейшие их планы, и, пожалуй, это была единственная и первая экранизация, в которой Джулия показана курящей:Надобно сказать, что- прямо на глазах у Элизабет Стоддард! Также,. Тема праздника требовала, чтобы все гости были одеты в костюмы, характерные для XVIII века.эпизоды оригинального сериала:На самом деле ничего веселого в ней не было. Просто Барнабас преследовал цель не только подружиться со своей семьёй, а заманить к себе Викторию Уинтерс, которая была следующей его жертвой для превращения в копию Жозетты, на которой он помешался, после неудачного опыта с Мэгги Эванс. Вот как сам персонаж говорил о своих планах Вилли Лумису, который, в свою очередь его предупреждал, что люди будут подозрительны, если в городе исчезнет еще одна девушка:Вилли Лумис отчаянно запротестовал, умолял Барнабаса не устраивать вечеринку, но вампир был непреклонен:С Вилли Лумисом была солидарна и Элизабет Стоддард, которая испытала неловкое суеверное чувство:И даже Берк Девлин, которому досталась роль Иеремии Коллинза (о них я уже упомянула в прошлой статье):В итоге вечеринка все же состоялась. И вот на следующий день все уже сидели в гостиной в Коллинвуде, в пышных нарядах 19-го века.Продолжение следует.

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