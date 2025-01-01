"Мрачные Тени" - от готического сериала до трагикомедии

Меня зовут Виктория Уинтерс. Мое путешествие только начинается — путешествие, которое, как я надеюсь, каким-то образом откроет тайны моего прошлого. Это путешествие приведет меня в странное и темное место — в дом высоко на вершине штормового утёса на краю моря. В дом под названием Коллинвуд. В мир, который я никогда не знала, с людьми, которых я никогда не встречала, людьми, которые сегодня ночью все еще остаются лишь смутными тенями в моем сознании, но скоро заполнят все дни и ночи моих грядущих лет.

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:04

Причина: Стилистика автора сохранена

Mortifer Просмотров: 132 Комментарии: 0 0 Вчера, 09:04 by

15 лет назад, и сама картина получила весьма неоднозначные отзывы. И у нас, и особенно — за рубежом. Я тоже была в свое время знакома с бертоновским творением, однако, когда решила посмотреть фильм на английском, совершенно случайно сделала великое открытие., да и вообще не имели в своем сюжете никакой комедийной составляющей.История создания «Мрачных теней» гласит, чтоИменно так и сформировался образ. Правда,. Поэтомудевочку прозвали неназванные лица, оставившие её в корзине с сопроводительной запиской у порога какого-то приюта, а вот фамилиюпридумали и дали ей уже сотрудники заведения, поскольку ребёнка обнаружили именно зимой. В сериале «Мрачные тени» роль Виктории Уинтерс сыгралаСобственно, с Виктории и начинается первая серия «Мрачных теней»: как и по сюжету сна Дэна Кёртиса, девушка обладает тёмными волосами и держит путь на поезде в вымышленный город Коллинспорт, расположенный в штате Мэн. Также, стоит заметить,, в котором главная героиня говорила что-то в духе:Но одной Викторией, разумеется, дело не обошлось, и. Для этого Дэн Кёртис обратился за помощью к, ну а тот в качестве основы сюжета «Мрачных теней» использовал одно из своих ранних творений. Дело в том, что в США в 1957 году транслировался телеспектакль под названием «Дом» (англ. «The House»), правда, его действие так и ограничилось единственным эпизодом и не получило никакого творческого развития. Его сюжет вращался вокруг фигуры одной. Она проживает где-то в Новой Англии, неназванной рыбацкой деревушки и ведёт затворнический образ жизни в роскошном особняке на холме с тех пор, как много лет назад исчез ее муж — мореплаватель (имени которого так никто и не узнал). Единственные люди, которых она видит перед собой ежедневно, — это ее, а также некоторые из учеников по игре на фортепиано. Пытаясь изменить свою уединенную жизнь, Кэролайн впервые планирует званый обед. Так. Сценаристиз телеспектакля имена и поменял женских персонажей местами: теперь. Их роли в сериале исполнили две американские актрисы —соответственно:упоминался несколько раз, аПри этом создатели «Мрачных теней» значительно усложнили и развили характер персонажа: Кэролин с детства слышала о своём отце только вскользь и сугубо в негативном ключе, а сама Элизабет Стоддард терзалась чувством вины за то, что, разозлившись за кражу семейных реликвий и драгоценностей, она убила своего мужа кочергой, а труп спрятала в подвале особняка. Но на самом деле Пол попросту был оглушён. Он связался си инсценировал свою смерть, а сама Элизабет, его жена, стала предметом насмешек со стороны жителей Коллинспорта, а также гнусного шантажа со стороны его. Также и женился Пол Стоддард на Элизабет вовсе не по любви: он рос в нищей семье и попросту жаждал разбогатеть, нажиться на несчастной женщине. В сериале «Мрачные тени»Пожалуй,. Сам. Впрочем,мать-затворница и её дочь стали только после введения в сюжет персонажа. Впоследствиив более поздних эпизодах. Поменялось также и название готической мыльной оперы:. Стоит сказать, что сам. И в действительности он оказался не таким уж мрачным и готическим, когда эпизоды «Мрачных теней» впервые стали выходить в цветном, а не в черно-белом формате!. Особняк Кэри был построен в 1920-х годах и включал в себя части других зданий с 1885 года. В последние годы замок был сдан в аренду университету Сальве Регина и использовался в качестве учебного заведения и студенческого общежития. Сейчас он используется как частная резиденция. Возможно, скоро станет национальным музеем.его демонстрировали зрителям 1960-70-х годов буквально с разных ракурсов:Теперь, когда о главных героях и их месте обитания позаботились, нужно было привлечь в сюжет второстепенных персонажей и, исходя из этого, создавать оригинальную и интересную для того времени историю. Постепенно сериал пополнялся новыми действующими лицами. Помимо Элизабет Стоддард, ее дочери Кэролин и брата Роджера, которого сыграл, внешне очень похожий на нашего Альберта Филозова,Все они собрались в начальных эпизодах «Мрачных Теней», и, и. Именно в этом и заключалась главная интрига шоу.Девушка воспитывается в приюте для сирот города Нью-Йорка под присмотром персонала —, и в это время кто-то постоянно анонимно перечисляет деньги на её содержание.Достигнув совершеннолетия,. Но никакой Элизабет Стоддард девушка не знала, даже никогда не слышала её имени, и посему возникает резонный вопрос о намерениях пожилой отшельницы. Также Викторию Уинтерс начинают беспокоить вопросы относительно её прошлого и биологических родителей, но на них Элизабет Стоддард отвечает крайне неохотно и уклончиво.. С самого начала своего появления в Коллинспорте Виктория Уинтерс пытается докопаться до истины, по какой причине её вызвала к себе Элизабет Стоддард. Женщина, конечно, солгала ей, что Викторию якобы порекомендовал семье ее брат, Роджер Коллинз, однако тот был категорически против присутствия незнакомой гувернантки в их доме и искренне полагал, что со своим сыном Дэвидом вполне был способен справиться и самостоятельно. Известно, что. Лаура и Роджер были в разводе, из-за чего первая приложилась к бутылке, долго лечилась и требовала позже опеки над Дэвидом, а фигуру матери для мальчика заменила в какой-то степени Элизабет Стоддард.Также сериал «Мрачные тени» по первоначальному замыслу должен был иметь несколько сюжетных арок:. В, который в первом эпизоде встретил Викторию Уинтерс на станции в Коллинспорте и довёз её до отеля, чтобы переночевать. Когда-то Берк и Роджер Коллинз были неразлучными друзьями, но всё закончилось, когда они оба попали в аварию — Роджер был за рулём автомобиля и сбил пешехода насмерть. Во время судебного процесса ему удалось свалить свою вину на друга (камер и систем видеонаблюдения в 20-м веке ещё не придумали), в результате чего Берка обвинили в непредумышленном убийстве. Отсидев несколько лет, Берк Девлин возвращается в Коллинспорт с целью отомстить Роджеру. Но тот и сам становится параноиком, сознаётся в содеянном Виктории Уинтерс и в попытке убить её, дабы героиня не выдала его Берку, теряет равновесие, падает с Вдовьего холма и разбивается насмерть.которая узнаёт лишь часть правды и предполагает, что Элизабет Стоддард и её муж Пол являются её биологическими родителями, которые отправили её в приют ещё малышкой по неизвестным причинам. Выясняется, что на самом деле именно Элизабет выплачивала алименты Виктории Уинтерс. Но она сделала это, потому что Виктория — ребенок Пола, и она испытывала чувство вины из-за того, что когда-то «убила» его. Элизабет понятия не имеет, кто мать Виктории. Всё, что она знает, это то, что это был кто-то, кого Пол встретил в Коллинспорте, потому что он был там в тот период, когда Виктория должна была быть зачата во чреве. Заранее подразумевалось, что личность биологической матери так и не была бы раскрыта, и зритель конца 1960-х годов узнал бы только одно, что Виктория Уинтерс — незаконнорождённая дочь Пола Стоддарда и, следовательно, сводная сестра Кэролин, с которой девушка была в дружеских отношениях.. После того как двуличность и обман Каммингса были раскрыты, персонажа с позором изгнали из Коллинспорта.. Это была бы главная и первая детективная составляющая сериала.. Также. Выходит, что дочь Элизабет попростусвоё имя от её бабушки по материнской линии.. Кратко упомянуты и другие действующие персонажи саги —. Они фигурируют в истории строительства поместья Коллинвуд, которое якобы было воздвигнуто в 1830 году. Судьбы персонажей Элизабет, Кэролин и Дэвида так и остались бы неопределёнными, зато в финале вернулся быКэролин — Пол Стоддард.Но создатели и сценаристы «Мрачных теней» быстро смекнули, что на одной лишь драме, детективе и банальной до скуки бытовухе рейтинг не поднять, а среднестатистического зрителя не впечатлить,и кардинально изменить сценарий. Поэтому персонажей Роджера и Лауру фактическии оставили в живых вплоть до самого конца сериала, а(за что в наше время подобные вещи раскритиковали бы в пух и прах и наверняка не дали бы прокатного удостоверения). Что же изменилось в самом сериале? Персонаж Берк Девлин действительно появился в ранних эпизодах, но его сюжетная линия была несколько расширена. Он действительно являлся другом Роджера Коллинза и был обвинён в непредумышленном убийстве человека во время ДТП. В конечном итогеНо поскольку Роджера в «Мрачных тенях» оставили в живых,. Разумеется, в современном мире этот персонаж бы начал драться, совершил бы соразмерные боевикам поступки, но в 1960-е годы в США существовала строгая цензура на телевидении. Герои могли ругаться, хвататься за нож и оружие, начать душить, но откровенную «чернуху» никогда не показывали зрителям в полной мере и крупным планом. Даже выдуманных монстров и вампиров касалось то же самое. Могли показать лишь проколы на шее и звериный оскал надвигающегося упыря. Также, который был другом Берка Девлина и свидетелем преступления. Роджер Коллинз, стараясь избежать ответственности, заплатил Сэму 15 000 долларов под предлогом покупки нескольких картин, чтобы тот молчал о содеянном, о чём было упомянуто в 19-м и 39-м эпизодах сериала. После случившегося Сэм Эванс начал выпивать и в конце концов проговорился. Конфронтация между Берком Девлином и Роджером произошла позже в Коллинвуде, на глазах у Элизабет Стоддард. Берк вскоре отказался от своих планов мести из-за удовлетворения от публичного унижения и признания в клевете со стороны Роджера. Позже Берк Девлин вступил в романтические отношения с гувернанткой Викторией Уинтерс:Как мы знаем по сюжету фильма Бёртона, Лаура была матерью Дэвида Коллинза и супругой Роджера, однако в оригинальных «Мрачных Тенях» всё было не столь романтично и радужно.. То есть получается, чтоНо эта сюжетная линия была придумана лишь. А пока женщина носила девичью фамилиюв изначальном сценарии и являлась алкоголичкой.. Из предыстории брака Роджера Коллинза и Лауры мы узнаём, что первый не просто женился на ней, но и нагло увёл у своего друга Берка Девлина, которого засадил за решётку, и переехал с ней в Огасту, пообещав своей сестре Элизабет никогда не возвращаться в Коллинвуд. В общем, поступил как полнейшая мразь и скотина. Понятно, что ничем хорошим этот брак закончиться не мог, Роджер и Лаура часто ссорились друг с другом из-за Берка. Когда у них родился сын Дэвид, Роджер искренне ненавидел мальчика, поскольку считал его не своим ребёнком. Вскоре в 130-м эпизоде после очередной встречи с Роджером Лаура заявила, что хочет развода и единоличной опеки над Дэвидом.. И, честно сказать, изрядно с ней переборщили. Ииз года в год, из века в век. В целом,. Она несколько раз выходила замуж, трижды рожала детей исоответственно). И теперь её желание забрать Дэвида (а также других детей) себе стало носить более угрожающий характер. Ведь это означало бы, что ребёнок вместе с Лаурой непременно должен был сгореть заживо и перевоплотиться уже в следующей эпохе! И одна из такихреально едва не стоила жизни Дэвиду Коллинзу.... Причём. Лаура Мердок Коллинз тоже не была исключением и имела аж два собственных портрета!и выглядел так:С помощью «Портрета Феникса» члены семьи Коллинз сумели узнать об истинной сверхъестественной природе Лауры.. Он успел подружиться с Дэвидом Коллинзом, который, как выяснилось позже, и подстроил лично ту аварию, в которую попал его отец Роджер, удалив клапан из машины. В результате чего Роджер отделался лишь незначительными травмами и растяжением левой руки, а самого Дэвида, фактически совершившего покушение на собственного отца, даже не пожурили!Хотелось бы чуть подробнее рассказать о характеристике персонажа Дэвида в «Мрачных тенях»., о чем в открытую сказал в первый же день ихво втором эпизоде шоу.. А однажды Дэвид дошел до того, что запер свою гувернантку Вики в комнате в давно заброшенном западном крыле большого дома Коллинвуд.. Чаще всего в первых эпизодах шоу Дэвид сбегал с уроков и прятался от Виктории Уинтерс в подвале Коллинвуда., из-за которого Роджер часто скандалил с матерью Дэвида, Лаурой Коллинз. Узнав, что это Дэвид подстроил аварию, где его отец при спуске со склона Вдовьего Утёса (англ. Widow's Hill) чуть было не разбился насмерть, Берк не стал ругать мальчика, а лишь подыграл ему.. Однако этот вопрос, по сути, не решён, поскольку биологическая мать Дэвида — Лаура, скорее всего, настраивала Берка и Роджера друг против друга, как она делала это со своей лояльностью в суде по делу об убийстве, выжидая своего времени, чтобы забрать Дэвида с собой., поскольку Берк и Лаура ранее встречались до женитьбы на ней Роджера. Это вызывало у Роджера обиду и враждебность по отношению к Дэвиду. Ненависть Роджера и частые угрозы, что Дэвиду место в учреждении (в частности — в интернате или психбольнице), не давали мальчику выбора, кроме как ответить взаимностью на чувства отца.. Роджер в итоге упал с лестницы по вине Дэвида, а, оставив семью Коллинз в недоумении и смятении.Когда сценаристы вовсю, то. То, то, которые угрожали жизням всех членов семьи Коллинз и убивали каждого из них, и, чтобы от них избавиться раз и навсегда, взрослым обитателям поместья приходилось... немало потрудиться. Также, как и других членов его семьи (сестра Кэролайн сошла с ума, но тоже умерла последней, оставив после себя записку, содержащую основные события, которые привели к падению дома Коллинзов)... Но позже сценаристы изменили ход истории, и мальчик в итоге остался в живых.Интересно наблюдать, как ранние эпизоды «Мрачных теней» подкрадываются к сверхъестественному. Вообще,. Персонажи Элизабет Стоддард и Виктория Уинтерс также всячески отрицают существование привидений в реальной жизни. Между актрисами — Джоан Беннетт и Александрой Мольтке, воплотившими на экране своих героинь, существовала тёплая химия, они и внешне реально походили на мать и дочь., который представлял текущую затворническую жизнь Элизабет как предполагаемое будущее для Виктории, а саму Викторию Уинтерс — как призрака прошлого чопорной и рассудительной дамы.Коллинвуда. Идя на их позывные, гувернантка направляется в гостиную, но звук резко прекращается. Пожалуй,. Впоследствиик тому времени ещё не имевшая ни внятной предыстории, ни собственной постоянной фамилии., и теперь наказана за это посмертно — дух не может упокоиться с миром и вынужден обитать как в Коллинвуде, так иЕщё в пятом эпизоде сериала Дэвид заявляет Виктории Уинтерс, что Вдовы велели отослать её подальше от Коллинвуда.Изначально это были три женщины, жившие в 19-м веке в штате Мэн, которые были замужем за рыбаками и моряками. Но однажды их мужья пропали в море и назад не вернулись. Тогда три женщины приходили к скале и не теряли надежду на скорую встречу с ними. Вскоре пришли и злые вести о том, что люди не пропали без вести, а погибли... Когда Джеремайя Коллинз — предок современных членов семьи 20-го столетия 1960-70-х годов, решил построить свой особняк Коллинвуд на холме, он отправил вдов домой, сказав им держать свое горе при себе. В конечном итоге, в силу отсутствия в то время нормальной психологической помощи, Вдовы покончили с собой, спрыгнув с того самого холма, на котором стояли в ожидании возвращения своих мужей., дабы избежать шантажа и навязанной женитьбы на ней со стороны мошенника Джейсона Макгуайра.когда они явились с того света, дабы убить, чьейсоответственно. Вообще,подобно Вдовам и ещё одной неназванной гувернантке. Поскольку персонажи больше не могли влиять на сюжет, скалу оставили, а самих Вдов вскоре навсегда вычеркнули из сценария.Как уже сказано выше, вторым и наиболее значимым призраком сюжета «Мрачных Теней» стала Жозетта. Именно ей вскоре и приписали те душераздирающие вопли и рыдания, которые Виктория Уинтерс слышала ночью в 4-м эпизоде. О Жозетте слагали всевозможные легенды.Согласно его рассказу, девушку привезли из Франции, чтобы она вышла замуж за Джеремайю Коллинза, который построил для нее особняк Коллинвуд. Однако. Она спрыгнула с Вдовьего холма с того самого места, где стоит Виктория, и иногда можно услышать, как она плачет от всего сердца.которого однажды также найдут мертвым у подножия скалы. И да, это тоже будет гувернантка.Примечательно, что уже. Вскоре члены семьи и шериф города обнаружили тело на камнях у подножия печально известной скалы. Но на сей раз это была не сама Виктория, а Билл Мэллой — бухгалтер консервного завода Коллинзов и рыболовного флота, которым владела по сюжету матриарх семьи — Элизабет Стоддард. Позже,. Но вернёмся к Жозетт.. Тогда же впервые нам показали иО Мэгги мы, пожалуй, поговорим позже. В 70-м эпизоде Дэвид Коллинз решил посетить Старый Дом и показать Виктории Уинтерс призрак Жозетт, якобы обитающий там. Но когда оба ушли с ярко выраженным разочарованием, Жозетт внезапно появилась в гостиной Старого Дома. Призрак вышел из портрета, висевшего над камином, и кружился в танце возле поместья.В конечном итогеВпоследствии эти сеансы проводились в шоу с такой частотой, словно члены семьи Коллинз играли в карты или смотрели телевизор. Мистика в шоу постепенно стала чуть ли не обыденным явлением вселенной «Мрачные тени». Но для нас важно одно —Такое ощущение, что сюжет составлялся авторами, как письмо из Простоквашино, лишенное логики повествования с внезапно оборвавшимися ранее написанными линиями.Появление портрета ещё не вышедшей толком замуж девушки из знатного рода в чужом доме также осталось загадкой для искушенного зрителя США того времени.. С того самого дня, когда дух покончившей жизнь самоубийством юной леди был введен в сюжет, Дэвид буквально стал зациклен на ее личности. Мальчик желал увидеть Жозетту в Старом Доме, разговаривал с ее портретом, смотрел на него втихаря и пытался застать призрак врасплох, а также уверял других членов семьи, что Жозетт существует. А. Но, чтобы зрителей зря не расстраивать,Забыла упомянуть и, которая жила в Бостоне. И. Это только в более поздних эпизодах семья Коллинз приняла ее и советовалась с ней во многих животрепещущих вопросах.Вы искренне думали, что Барнабас — бледный ловелас с темными тенями под глазами, трагический и достойный сочувствия персонаж, лишившийся своей возлюбленной?! А вот и нет!: превращение в туман или летучую мышь, а также злобный нрав и жажду крови. С самого начала появления, который не прочь распускать руки, использовать в своих целях и убивать всех без разбора.и искал легких денег. Поскольку, склонного к дракам, преследованиям и домогательствам, который до того зашугал несчастную Кэролин Стоддард, что та стала обороняться от него огнестрельным оружием. Также Вилли Лумис в исполнении Джеймса Холла хамил Роджеру Коллинзу и устроил потасовку с Берком Девлином в кафе «Синий кит»., вынужденного и приносить ему телят для утоления голода, и быть соучастником во многих совершенных вампиром злодеяниях.При этом сам, дабы тот не сумел рассказать правду о Барнабасе и его причастности к внезапному исчезновению бармена кафе «Синий кит». Такжекоторого его младшая сестра заперла в мавзолее, дабы тот не разболтал его жуткий секрет...так как рейтинги шоу резко упали, и Дэн Кёртис решил добавить в сюжет несколько сверхъестественных моментов. Однако персонажа оставили в живых до конца сериала. А всё из-за того, что исполнитель его роли — канадский актёр Джонатан Фрид, ранее никому не известный и выступавший исключительно в театре, обладал невероятной харизмой. Его персонаж хоть и выглядел несколько староватым для вампира (а такими были и сам Дракула из экранизации 1930-х годов, и граф фон Кролок из «Бала вампиров» Романа Полански), зато более грозным и в какой-то степени опасным для окружающих. Вероятно, если бы этого не случилось, попытка Барнабаса превратить Мэгги в вампирскую копию Жозетты ДюПре закончилась бы его разоблачением и уничтожением.. Какой, спрашивается, идиот будет прятать сокровища НА КЛАДБИЩЕ?! ПричемТакже,. И, что удивительно, все ему на слово поверили, и даже теста ДНК не провели — его тогда попросту не было, чтоб подтвердить иль опровергнуть эту информацию. К тому же, после истории с мошенником Джейсоном Макгуайром и его махинациями эта сюжетная линия выглядит весьма нелогично — разве Элизабет Стоддард не должна была стать подозрительной к любому незнакомцу, проникшему к ней в дом? Неужто у этой женщины не возникло ни единого вопроса о его намерениях? Вместо этого Элизабет Стоддард лично приветствует Барнабаса в 211 серии и даже знакомит с ним остальных членов его семьи. И да,, висевший в фойе Коллинвуда на глазах у всех:Однако. Изначально. А вот, которые были представлены в начальных эпизодах, но так и не получили должного развития.. Несмотря на то, что Барнабас являлся вампиром, он без труда мог пользоваться. Кто такой был вампир в мифологии и массовой культуре?. Как известно, древние люди очень боялись смерти, поэтому не говорили о ней вслух и всячески сакрализировали, дабы уберечь себя от неприятностей. Возникла на этой почве и вера в то, что. К ним относились как вампиры, так и зомби с призраками. В основном,А чтобы они не могли навредить, призраков всячески пытались задобрить, а вот вампиров и зомби — уничтожали. Примечательно, чтоС возникновением литературы и кинематографа ситуация с вампирами резко изменилась. В 19-м веке образ вампира претерпел существенную трансформацию, когда. Его персонаж уже не вылезал из кладбища и могилы, не был неотёсанным, тупым и гниющим дикарём с животными инстинктами, а обитал в замке (причём явно не в готическом), спал в гробу своей усыпальницы, обладал развитым интеллектом и являлся романтическим героем. Это вскоре. Последняя, кстати, стала родоначальницей тропа. Последним романом о вампирах в литературе того времени стал знаменитый, написанный в эпистолярном формате (в виде выдержки из писем и дневников главных героев). Этот. Да иБыли здесь ина которой спал и восстанавливал силы, да и долго появляться на людях он не мог.. И. Такие ограничения были важны — зло по меркам того времени не могло быть столь всемогущим, как Бог.. Дракуломания дошла до того, что в США в сфере кинематографа стали появляться и другие персонажи, основанные на популярном образе.. Судя по мюзиклу «Бал вампиров», в нем можно узреть некий. Однако, такая версия появилась намного позднее, и то в мюзикле.В оригинале же. А вот(тот же ученик профессора Амброзиуса был безмерно влюблён в Сару).. Барнабас хоть и был мстительным и вспыльчивым, тем не менее, он предан членам семьи Коллинз и своим друзьям, глубоко заботится о них и даже спасает им жизнь, путешествуя во времени в течение 1198 серий подряд.. Говоря про[b]&

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