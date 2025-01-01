"Мрачные Тени" - от готического сериала до трагикомедии
Многие, кто хоть раз слышал название «Мрачные Тени» (ориг. англ. «Dark Shadows»), сразу вспоминают неподражаемого режиссера Тима Бёртона и всемирно известного актера Джонни Деппа. Премьера фильма состоялась в далеком 2012 году, 15 лет назад, и сама картина получила весьма неоднозначные отзывы. И у нас, и особенно — за рубежом. Я тоже была в свое время знакома с бертоновским творением, однако, когда решила посмотреть фильм на английском, совершенно случайно сделала великое открытие. Оказывается, «Мрачные Тени» Тима Бёртона, как тот же «Суини Тодд» или «Сонная Лощина», — вовсе не оригинальное произведение, а всего лишь адаптация, причем явно не единственная. Настоящий оригинал берет своё начало ещё в США далёких 1966-1970-х годов. И это был не полнометражный фильм, а готическая мыльная опера по типу «The Munsters» («Мюнстры» или «Семейка Монстров») и «The Addams Family» («Семейка Аддамс»), двух известных американских ситкомов с элементами ужасов, но, в отличие от них, «Мрачные Тени» не были столь популярны во всём мире, и особенно — на территории России, да и вообще не имели в своем сюжете никакой комедийной составляющей.
Режиссером сериала был Дэн Кёртис, известный жителям США того времени по фильму «Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда» 1968 года. История создания «Мрачных теней» гласит, что как-то раз во сне Дэн Кёртис увидел симпатичную темноволосую девушку, которая ехала в поезде посреди ночи к какому-то странному и жуткому готическому особняку. Именно так и сформировался образ одной из основных персонажей культовой вселенной — гувернантки Виктории Уинтерс. Правда, изначально героиню хотели назвать Шейла Марч, но это имя звучало не очень и было изменено на более царственное. Поэтому Викторией девочку прозвали неназванные лица, оставившие её в корзине с сопроводительной запиской у порога какого-то приюта, а вот фамилию Уинтерс придумали и дали ей уже сотрудники заведения, поскольку ребёнка обнаружили именно зимой. В сериале «Мрачные тени» роль Виктории Уинтерс сыграла шведская актриса Александра Мольтке:
Собственно, с Виктории и начинается первая серия «Мрачных теней»: как и по сюжету сна Дэна Кёртиса, девушка обладает тёмными волосами и держит путь на поезде в вымышленный город Коллинспорт, расположенный в штате Мэн. Также, стоит заметить, закадровый текст вступительной части каждого эпизода (примерно с первой по 99-ю серию) неизменно включал в себя повествование от первого лица, в котором главная героиня говорила что-то в духе:
Меня зовут Виктория Уинтерс. Мое путешествие только начинается — путешествие, которое, как я надеюсь, каким-то образом откроет тайны моего прошлого. Это путешествие приведет меня в странное и темное место — в дом высоко на вершине штормового утёса на краю моря. В дом под названием Коллинвуд. В мир, который я никогда не знала, с людьми, которых я никогда не встречала, людьми, которые сегодня ночью все еще остаются лишь смутными тенями в моем сознании, но скоро заполнят все дни и ночи моих грядущих лет.
Но одной Викторией, разумеется, дело не обошлось, и сериалу требовалось как можно больше персонажей в качестве действующих лиц, дабы он стал походить на семейный ситком вроде «Семейки Аддамс». Для этого Дэн Кёртис обратился за помощью к сценаристу Арту Уоллесу, ну а тот в качестве основы сюжета «Мрачных теней» использовал одно из своих ранних творений. Дело в том, что в США в 1957 году транслировался телеспектакль под названием «Дом» (англ. «The House»), правда, его действие так и ограничилось единственным эпизодом и не получило никакого творческого развития. Его сюжет вращался вокруг фигуры одной богатой женщины средних лет по имени Кэролайн Барнс (англ. Caroline Barnes). Она проживает где-то в Новой Англии, неназванной рыбацкой деревушки и ведёт затворнический образ жизни в роскошном особняке на холме с тех пор, как много лет назад исчез ее муж — мореплаватель (имени которого так никто и не узнал). Единственные люди, которых она видит перед собой ежедневно, — это ее дочь Элизабет, а также некоторые из учеников по игре на фортепиано. Пытаясь изменить свою уединенную жизнь, Кэролайн впервые планирует званый обед. Так было придумано ещё три главных персонажа готической мыльной оперы. Сценарист позаимствовал из телеспектакля имена и поменял женских персонажей местами: теперь хозяйку особняка зовут Элизабет Стоддард, а её дочерью уже стала блондинка по имени Кэролин. Отсылкой к «Дому» также служили и первые несколько эпизодов, где Элизабет Стоддард играла на фортепиано, но уже не являлась по сюжету учительницей музыки. Их роли в сериале исполнили две американские актрисы — Джоан Беннетт и Нэнси Барретт соответственно:
Согласно сюжету первых 200 серий «Мрачных теней», Элизабет Стоддард не покидала стен особняка на протяжении целых 18 лет. В оригинальном сериале пропавший муж этой женщины получил имя Пол (английская версия имени «Павел»), упоминался несколько раз, а показали зрителю его только в 888-м эпизоде! При этом создатели «Мрачных теней» значительно усложнили и развили характер персонажа: Кэролин с детства слышала о своём отце только вскользь и сугубо в негативном ключе, а сама Элизабет Стоддард терзалась чувством вины за то, что, разозлившись за кражу семейных реликвий и драгоценностей, она убила своего мужа кочергой, а труп спрятала в подвале особняка. Но на самом деле Пол попросту был оглушён. Он связался с мошенником Джейсоном Макгуайром и инсценировал свою смерть, а сама Элизабет, его жена, стала предметом насмешек со стороны жителей Коллинспорта, а также гнусного шантажа со стороны его «друга». Также и женился Пол Стоддард на Элизабет вовсе не по любви: он рос в нищей семье и попросту жаждал разбогатеть, нажиться на несчастной женщине. В сериале «Мрачные тени» роль Пола Стоддарда сыграли аж два актёра — Джоэл Фабиани и Деннис Патрик, да и сам персонаж продержался только 21 эпизод.
Пожалуй, это был единственный и последний раз, когда Пол Стоддард вообще появлялся на экране и фигурировал в сюжете, ибо в последующих киновоплощениях «Мрачных теней» этого персонажа нам так и не покажут. Сам особняк, в котором жила Элизабет Стоддард со своей дочерью Кэролин, изначально назывался «Дом Коллинзов», но впоследствии название было изменено на более привычное и ёмкое — «Коллинвуд». Впрочем, «Коллинзами» мать-затворница и её дочь стали только после введения в сюжет персонажа Роджера, который вскоре (с первого эпизода шоу) стал родным братом Элизабет Стоддард. Впоследствии связь фамилии «Коллинз» и наименования поместья — «Коллинвуд», а также рыбацкой деревушки — Коллинспорт в штате Мэн, прочно укрепилась в сериале в более поздних эпизодах. Поменялось также и название готической мыльной оперы: первоначально оно варьировалось от «Замок тьмы», «Дом на Вдовьем холме» до «Террор в Коллинвуде», но вскоре режиссёр Дэн Кёртис выбрал звучное и ёмкое — «Мрачные (или «Тёмные») Тени» (англ. «Dark Shadows»). Стоит сказать, что сам особняк Коллинвуд вовсе не являлся абстрактной декорацией на съёмочной площадке! Съёмки сериала проходили в реально существующей по сей день достопримечательности США — частном особняке «Кэрри» в викторианском стиле. Другое его название — Seaview Terrace. И в действительности он оказался не таким уж мрачным и готическим, когда эпизоды «Мрачных теней» впервые стали выходить в цветном, а не в черно-белом формате!Расположен этот двухэтажный особняк в городе Ньюпорте штата Род-Айленд и имеет довольно богатую историю. Особняк Кэри был построен в 1920-х годах и включал в себя части других зданий с 1885 года. В последние годы замок был сдан в аренду университету Сальве Регина и использовался в качестве учебного заведения и студенческого общежития. Сейчас он используется как частная резиденция. Возможно, скоро станет национальным музеем. В сериале «Мрачные Тени» особняк фигурировал на заставке шоу, использовался как переход между сценами, иногда — в черно-белом цвете, иногда — цветным, в размытых, окутанных туманом тонах, его демонстрировали зрителям 1960-70-х годов буквально с разных ракурсов:
Теперь, когда о главных героях и их месте обитания позаботились, нужно было привлечь в сюжет второстепенных персонажей и, исходя из этого, создавать оригинальную и интересную для того времени историю. Постепенно сериал пополнялся новыми действующими лицами. Помимо Элизабет Стоддард, ее дочери Кэролин и брата Роджера, которого сыграл американский актёр Луис Эдмондс, внешне очень похожий на нашего Альберта Филозова, в качестве постоянно фигурировавшего в шоу члена семьи Коллинз появились Лаура, жена Роджера, роль которой сыграла ныне покойная актриса Диана Миллей, и их сын Дэвид, которому по сюжету было девять лет. Роль мальчика досталась актёру-тёзке — Дэвиду Хенеси. Все они собрались в начальных эпизодах «Мрачных Теней», и сюжетная линия каждого шла параллельно или переплеталась с основной историей главной героини — Виктории Уинтерс, и её загадочная связь с состоятельным семейством была единственной тайной, покрытой мраком, которую в самой мыльной опере создатели не спешили никак раскрывать. Именно в этом и заключалась главная интрига шоу. По сюжету «Мрачных теней» Виктория Уинтерс — подкидыш, оставленный у порога приюта, а также сирота.Девушка воспитывается в приюте для сирот города Нью-Йорка под присмотром персонала — миссис Хоупвелл, и в это время кто-то постоянно анонимно перечисляет деньги на её содержание.
Достигнув совершеннолетия, Виктория неожиданно, к своему удивлению, получает таинственное письмо от женщины-затворницы Элизабет Стоддард с просьбой прибыть в Коллинспорт в качестве гувернантки для её племянника Дэвида. Но никакой Элизабет Стоддард девушка не знала, даже никогда не слышала её имени, и посему возникает резонный вопрос о намерениях пожилой отшельницы. Также Викторию Уинтерс начинают беспокоить вопросы относительно её прошлого и биологических родителей, но на них Элизабет Стоддард отвечает крайне неохотно и уклончиво. В сюжете «Мрачных теней» прослеживается явная параллель с романом «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте. С самого начала своего появления в Коллинспорте Виктория Уинтерс пытается докопаться до истины, по какой причине её вызвала к себе Элизабет Стоддард. Женщина, конечно, солгала ей, что Викторию якобы порекомендовал семье ее брат, Роджер Коллинз, однако тот был категорически против присутствия незнакомой гувернантки в их доме и искренне полагал, что со своим сыном Дэвидом вполне был способен справиться и самостоятельно. Известно, что в обязанности Виктории Уинтерс в качестве гувернантки входило обучать Дэвида естественным наукам, однако с первого дня её появления в особняке девятилетний мальчик невзлюбил её и был настроен крайне враждебно. Похожие отношения, дошедшие до взаимной ненависти, сложились у Дэвида и с его отцом Роджером Коллинзом, а любил он разве что свою маму Лауру и тётю Элизабет. Лаура и Роджер были в разводе, из-за чего первая приложилась к бутылке, долго лечилась и требовала позже опеки над Дэвидом, а фигуру матери для мальчика заменила в какой-то степени Элизабет Стоддард.
Также сериал «Мрачные тени» по первоначальному замыслу должен был иметь несколько сюжетных арок:
- Первая целиком и полностью сосредоточена на фигуре Роджера Коллинза и показывает его с наихудшей стороны. В сюжет, явно скопированный с «Графа Монте-Кристо», вводится первый второстепенный персонаж саги — Берк Девлин, который в первом эпизоде встретил Викторию Уинтерс на станции в Коллинспорте и довёз её до отеля, чтобы переночевать. Когда-то Берк и Роджер Коллинз были неразлучными друзьями, но всё закончилось, когда они оба попали в аварию — Роджер был за рулём автомобиля и сбил пешехода насмерть. Во время судебного процесса ему удалось свалить свою вину на друга (камер и систем видеонаблюдения в 20-м веке ещё не придумали), в результате чего Берка обвинили в непредумышленном убийстве. Отсидев несколько лет, Берк Девлин возвращается в Коллинспорт с целью отомстить Роджеру. Но тот и сам становится параноиком, сознаётся в содеянном Виктории Уинтерс и в попытке убить её, дабы героиня не выдала его Берку, теряет равновесие, падает с Вдовьего холма и разбивается насмерть.
Вторая сюжетная арка касается происхождения Виктории Уинтерс, которая узнаёт лишь часть правды и предполагает, что Элизабет Стоддард и её муж Пол являются её биологическими родителями, которые отправили её в приют ещё малышкой по неизвестным причинам. Выясняется, что на самом деле именно Элизабет выплачивала алименты Виктории Уинтерс. Но она сделала это, потому что Виктория — ребенок Пола, и она испытывала чувство вины из-за того, что когда-то «убила» его. Элизабет понятия не имеет, кто мать Виктории. Всё, что она знает, это то, что это был кто-то, кого Пол встретил в Коллинспорте, потому что он был там в тот период, когда Виктория должна была быть зачата во чреве. Заранее подразумевалось, что личность биологической матери так и не была бы раскрыта, и зритель конца 1960-х годов узнал бы только одно, что Виктория Уинтерс — незаконнорождённая дочь Пола Стоддарда и, следовательно, сводная сестра Кэролин, с которой девушка была в дружеских отношениях.
Первоначально мошенника, шантажировавшего Элизабет Стоддард, звали не Джейсон Макгуайр, а Уолт Каммингс. После того как двуличность и обман Каммингса были раскрыты, персонажа с позором изгнали из Коллинспорта. Параллельно развивалась и другая сюжетная линия, связанная с загадочной смертью Лауры Коллинз, матери Дэвида, в которой подозревалась Виктория Уинтерс. Это была бы главная и первая детективная составляющая сериала.
Упоминались и другие сюжетные линии будущей на тот момент вселенной: дочь Элизабет Стоддард — Кэролайн — вступила в отношения со вторым по счёту второстепенным персонажем шоу — Джо Хаскеллом, но постепенно их брак сошёл на нет из-за неспособности Кэролин быть преданной своему мужу. Также родителей Элизабет Стоддард первоначально звали Джозефом и Кэролайн. Выходит, что дочь Элизабет попросту «унаследовала» своё имя от её бабушки по материнской линии. Из предыстории Кэролайн мы узнаём, что она умерла в возрасте тридцати восьми лет в результате рождения второго ребёнка — сына Роджера. Кратко упомянуты и другие действующие персонажи саги — Иеремия (Джеремайя) Коллинз и его супруга — француженка Жозетта Лафреньер. Они фигурируют в истории строительства поместья Коллинвуд, которое якобы было воздвигнуто в 1830 году. Судьбы персонажей Элизабет, Кэролин и Дэвида так и остались бы неопределёнными, зато в финале вернулся бы «блудный отец» Кэролин — Пол Стоддард.
Но создатели и сценаристы «Мрачных теней» быстро смекнули, что на одной лишь драме, детективе и банальной до скуки бытовухе рейтинг не поднять, а среднестатистического зрителя не впечатлить, поэтому было решено сместить фокус истории на сверхъестественные элементы сюжета и кардинально изменить сценарий. Поэтому персонажей Роджера и Лауру фактически воскресили и оставили в живых вплоть до самого конца сериала, а в самом шоу внезапно появились призраки, оборотни, вампиры и даже... спиритические сеансы (за что в наше время подобные вещи раскритиковали бы в пух и прах и наверняка не дали бы прокатного удостоверения). Что же изменилось в самом сериале? Персонаж Берк Девлин действительно появился в ранних эпизодах, но его сюжетная линия была несколько расширена. Он действительно являлся другом Роджера Коллинза и был обвинён в непредумышленном убийстве человека во время ДТП. В конечном итоге Берк сидел в тюрьме целых пять лет.
Но поскольку Роджера в «Мрачных тенях» оставили в живых, Берк Девлин не только угрожал ему расправой, но и даже начал мстить — попытался всего лишь завладеть семейным бизнесом Коллинзов. Разумеется, в современном мире этот персонаж бы начал драться, совершил бы соразмерные боевикам поступки, но в 1960-е годы в США существовала строгая цензура на телевидении. Герои могли ругаться, хвататься за нож и оружие, начать душить, но откровенную «чернуху» никогда не показывали зрителям в полной мере и крупным планом. Даже выдуманных монстров и вампиров касалось то же самое. Могли показать лишь проколы на шее и звериный оскал надвигающегося упыря. Также в сюжет «Мрачных теней» ввели ещё одного второстепенного персонажа — пожилого художника Сэма Эванса, который был другом Берка Девлина и свидетелем преступления. Роджер Коллинз, стараясь избежать ответственности, заплатил Сэму 15 000 долларов под предлогом покупки нескольких картин, чтобы тот молчал о содеянном, о чём было упомянуто в 19-м и 39-м эпизодах сериала. После случившегося Сэм Эванс начал выпивать и в конце концов проговорился. Конфронтация между Берком Девлином и Роджером произошла позже в Коллинвуде, на глазах у Элизабет Стоддард. Берк вскоре отказался от своих планов мести из-за удовлетворения от публичного унижения и признания в клевете со стороны Роджера. Позже Берк Девлин вступил в романтические отношения с гувернанткой Викторией Уинтерс:
Впрочем, история с ДТП и ложным обвинением Берка Девлина была не единственным подлым поступком со стороны Роджера Коллинза к его лучшему другу. Он увел у Берка и любимую женщину! Как мы знаем по сюжету фильма Бёртона, Лаура была матерью Дэвида Коллинза и супругой Роджера, однако в оригинальных «Мрачных Тенях» всё было не столь романтично и радужно. Настораживает ещё один факт, что у Лауры был сыном не только Дэвид, но и отец Роджера, Джеймисон, у которого была ещё и младшая сестра Нора. То есть получается, что Лаура приходилась Дэвиду не только матерью, но и бабушкой по отцу! Но эта сюжетная линия была придумана лишь в 700-х эпизодах сериала. А пока женщина носила девичью фамилию Робин в изначальном сценарии и являлась алкоголичкой.
В сериале же девичью фамилию Лауры/Лоры Коллинз изменили на Мердок, а ее проблемы с алкоголем были упомянуты только в 6, 31 и 132-м эпизодах. Из предыстории брака Роджера Коллинза и Лауры мы узнаём, что первый не просто женился на ней, но и нагло увёл у своего друга Берка Девлина, которого засадил за решётку, и переехал с ней в Огасту, пообещав своей сестре Элизабет никогда не возвращаться в Коллинвуд. В общем, поступил как полнейшая мразь и скотина. Понятно, что ничем хорошим этот брак закончиться не мог, Роджер и Лаура часто ссорились друг с другом из-за Берка. Когда у них родился сын Дэвид, Роджер искренне ненавидел мальчика, поскольку считал его не своим ребёнком. Вскоре в 130-м эпизоде после очередной встречи с Роджером Лаура заявила, что хочет развода и единоличной опеки над Дэвидом.
Но, поскольку создателям шоу нужно было хоть как-то встряхнуть ситуацию и впечатлить зрителя конца 1960-х годов, они добавили в шоу как можно больше мистики. И, честно сказать, изрядно с ней переборщили. И теперь из обычной человеческой женщины с личной трагедией и ментальными проблемами Лаура Коллинз превратилась в некое подобие Феникса, постоянно погибая в пожарах и циклично возрождаясь снова из года в год, из века в век. В целом, Лаура возрождалась и умирала за весь сериал как минимум семь раз. Она несколько раз выходила замуж, трижды рожала детей и дважды меняла свою фамилию (на Рэндклифф и Стокбридж соответственно). И теперь её желание забрать Дэвида (а также других детей) себе стало носить более угрожающий характер. Ведь это означало бы, что ребёнок вместе с Лаурой непременно должен был сгореть заживо и перевоплотиться уже в следующей эпохе! И одна из таких встреч реально едва не стоила жизни Дэвиду Коллинзу...
Новшеством оригинальных «Мрачных Теней» стало использование различных портретов некоторых центральных персонажей сюжета (в их перечень входят: предполагаемая биологическая мать Виктории Уинтерс, как две капли воды похожая на неё, Жозетта, Барнабас Коллинз и его младшая сестра Сара, Анжелика Бушар, Квентин Коллинз). Причём некоторые из них были написаны в 1700-х годах, а некоторые — в 20-м веке художником Сэмом Эвансом. Лаура Мердок Коллинз тоже не была исключением и имела аж два собственных портрета! Первый был показан в 146-м эпизоде, назывался «Портретом Феникса» (англ. «Portrait of Phoenix») и выглядел так:
С помощью «Портрета Феникса» члены семьи Коллинз сумели узнать об истинной сверхъестественной природе Лауры. Портрет сожгли в камине, саму Лауру отыскать не удалось, однако персонажа вернули в сериал только с 729-го эпизода в качестве чуть ли не единственного антагониста во временной линии 1890-х годов. Лаура Коллинз дебютировала в шоу лишь в 123-м эпизоде (до этого она лишь упоминалась другими действующими лицами — художником Сэмом Эвансом, Берком Девлином или членами семьи Коллинз) и продержалась только в 62-х сериях. Берку Девлину было также отведено намного меньше экранного времени. Он успел подружиться с Дэвидом Коллинзом, который, как выяснилось позже, и подстроил лично ту аварию, в которую попал его отец Роджер, удалив клапан из машины. В результате чего Роджер отделался лишь незначительными травмами и растяжением левой руки, а самого Дэвида, фактически совершившего покушение на собственного отца, даже не пожурили! Берк Девлин продержался в сериале с 1-го по 344-й эпизоды, всего 145 серий, после чего персонажа навсегда убрали из «Мрачных теней», заставив его за кадром разбиться на самолёте в Бразилии. Берка Девлина в шоу сыграл американский актёр Митчелл Райан. Персонаж был назван в честь тёзки и однофамильца — репортёра, которого сыграл Рок Хадсон в фильме Universal 1957 года «The Tarnished Angels» («Потускневшие ангелы»).
Хотелось бы чуть подробнее рассказать о характеристике персонажа Дэвида в «Мрачных тенях». Сериальный Дэвид Коллинз во многом отличался от милой версии персонажа из фильма Тима Бёртона. Он был раздражителен, упрям, часто пакостил семье, а кроме того, пытался убить собственного отца и искренне ненавидел Викторию Уинтерс, о чем в открытую сказал в первый же день их «знакомства» во втором эпизоде шоу. Элизабет Стоддард, тётя Дэвида, наняла Викторию для племянника только, чтобы обучать его, а мальчик подумал, что Виктория стремится заменить собой ему родную мать. А однажды Дэвид дошел до того, что запер свою гувернантку Вики в комнате в давно заброшенном западном крыле большого дома Коллинвуд. Лишь когда Лаура чуть не сожгла его заживо, и Дэвиду пришлось бежать из дому, он сблизился с Викторией, да и то ненадолго. Чаще всего в первых эпизодах шоу Дэвид сбегал с уроков и прятался от Виктории Уинтерс в подвале Коллинвуда.
Дружеские отношения у него скорее сложились с тётей Элизабет и Берком Девлином, бывшим заключённым, да ещё и врагом его отца, из-за которого Роджер часто скандалил с матерью Дэвида, Лаурой Коллинз. Узнав, что это Дэвид подстроил аварию, где его отец при спуске со склона Вдовьего Утёса (англ. Widow's Hill) чуть было не разбился насмерть, Берк не стал ругать мальчика, а лишь подыграл ему. Вопрос об отцовстве в отношении Дэвида впервые был поднят на экране персонажем Роджером Коллинзом в 32 и 132 эпизодах оригинального сериала. Однако этот вопрос, по сути, не решён, поскольку биологическая мать Дэвида — Лаура, скорее всего, настраивала Берка и Роджера друг против друга, как она делала это со своей лояльностью в суде по делу об убийстве, выжидая своего времени, чтобы забрать Дэвида с собой. В начальных эпизодах сериала «Мрачные Тени» Дэвид был показан находящимся «на ножах» со своим отцом Роджером, и то не без веской причины — Роджер часто задавался вопросом, действительно ли мальчик был сыном Берка Девлина, поскольку Берк и Лаура ранее встречались до женитьбы на ней Роджера. Это вызывало у Роджера обиду и враждебность по отношению к Дэвиду. Ненависть Роджера и частые угрозы, что Дэвиду место в учреждении (в частности — в интернате или психбольнице), не давали мальчику выбора, кроме как ответить взаимностью на чувства отца. Поскольку оба персонажа друг друга стоили, и зритель не мог сопереживать каждому из них, Роджера и Дэвида создатели сериала реабилитировали в последующих эпизодах шоу. Роджер в итоге упал с лестницы по вине Дэвида, а сблизился с сыном только в 192 эпизоде сериала, когда Лора призывала Дэвида принять огонь, который дарует ему жизнь, как солнце, и вместо этого сама сгорела в пожаре, оставив семью Коллинз в недоумении и смятении.
Когда сценаристы вовсю ударились в мистицизм, то Дэвид из обычного и капризного ребенка со сложными отношениями с семьёй отныне стал свидетелем или даже прямым участником многих паранормальных событий шоу. То он принимал участие в одном из спиритических сеансов, и с ним заговорил дух некоего Дэвида Рэндклиффа, его тёзки из прошлого, то по своей наивности и глупости мальчик выпустил на свободу двух других призраков — Квентина Коллинза и Джерарда Стайлза, которые угрожали жизням всех членов семьи Коллинз и убивали каждого из них, и, чтобы от них избавиться раз и навсегда, взрослым обитателям поместья приходилось... немало потрудиться. Также Девида в сериале показывали и одержимым духом своего предка — Тэда Коллинза, который каким-то образом умер в 1840 году и позже преследовал поместье «Коллинвуд» в 1970 году вместе с Джерардом Стайлзом, а также двумя другими призраками — его гувернантки Дафны Харридж и подруги Кэрри Стоукс. В конечном итоге это привело к гибели Дэвида Коллинза, как и других членов его семьи (сестра Кэролайн сошла с ума, но тоже умерла последней, оставив после себя записку, содержащую основные события, которые привели к падению дома Коллинзов)... Но позже сценаристы изменили ход истории, и мальчик в итоге остался в живых.
Интересно наблюдать, как ранние эпизоды «Мрачных теней» подкрадываются к сверхъестественному. Вообще, персонажи шоу — Берк Девлин, Роджер Коллинз и Кэролин Стоддард — в начальных эпизодах используют слово «призрак» чисто метафорически, чтобы обозначить неразрешенные конфликты из прошлого, которые все еще вызывают проблемы в настоящем. Персонажи Элизабет Стоддард и Виктория Уинтерс также всячески отрицают существование привидений в реальной жизни. Между актрисами — Джоан Беннетт и Александрой Мольтке, воплотившими на экране своих героинь, существовала тёплая химия, они и внешне реально походили на мать и дочь. Подразумевалось, что Виктория Уинтерс была зеркальным отображением Элизабет Стоддард по сюжету сериала, который представлял текущую затворническую жизнь Элизабет как предполагаемое будущее для Виктории, а саму Викторию Уинтерс — как призрака прошлого чопорной и рассудительной дамы.
Первые проблески сверхъестественного дают о себе знать ещё в 4 серии оригинальных «Мрачных теней», когда Виктория Уинтерс уже легла спать и в два часа ночи отчётливо слышала женские всхлипы и рыдания, доносящиеся из подвала или чулана Коллинвуда. Идя на их позывные, гувернантка направляется в гостиную, но звук резко прекращается. Пожалуй, это были первые события шоу, которые либо должны объясняться наличием призрака в старинном особняке, либо кого-то, кто пытался заставить поверить в то, что призраки реально существуют. Впоследствии слово «призрак» приобрело в сериале слишком буквальную трактовку, из-за чего зритель постоянно наблюдал творящийся в «Мрачных Тенях» настоящий оккультизм. Первыми известными призраками на экране стали Вдовы (в честь которых и назвали утёс/холм/скалу в сериале) и небезызвестная Жозетт, к тому времени ещё не имевшая ни внятной предыстории, ни собственной постоянной фамилии. Известно было только ее французское происхождение и единственный «подвиг» — как и Вдовы, она совершила суицид, разбежавшись, прыгнув со скалы, и теперь наказана за это посмертно — дух не может упокоиться с миром и вынужден обитать как в Коллинвуде, так и в другом поместье сериала, известном как Старый Дом.
Ещё в пятом эпизоде сериала Дэвид заявляет Виктории Уинтерс, что Вдовы велели отослать её подальше от Коллинвуда. Предыстория Вдов раскрывается ещё в 12-м эпизоде, а вот поимённо они упомянуты уже в 266-м. Изначально это были три женщины, жившие в 19-м веке в штате Мэн, которые были замужем за рыбаками и моряками. Но однажды их мужья пропали в море и назад не вернулись. Тогда три женщины приходили к скале и не теряли надежду на скорую встречу с ними. Вскоре пришли и злые вести о том, что люди не пропали без вести, а погибли... Когда Джеремайя Коллинз — предок современных членов семьи 20-го столетия 1960-70-х годов, решил построить свой особняк Коллинвуд на холме, он отправил вдов домой, сказав им держать свое горе при себе. В конечном итоге, в силу отсутствия в то время нормальной психологической помощи, Вдовы покончили с собой, спрыгнув с того самого холма, на котором стояли в ожидании возвращения своих мужей. Некоторые люди в городе Коллинспорт утверждали, что с тех пор Вдовы никогда не покидали холм, и что их призраки все еще бродят по скале 150 лет спустя. В сериале Вдов впервые показали в 266-м эпизоде, как мотивацию Элизабет Стоддард покончить с собой тем же способом, дабы избежать шантажа и навязанной женитьбы на ней со стороны мошенника Джейсона Макгуайра.
Вдовы продержались в шоу намного меньше, нежели Жозетт, и так и не получили своего развития. В последний раз зритель воочию наблюдал их именно в 126 эпизоде, когда они явились с того света, дабы убить разнорабочего Мэттью Моргана, ответственного за похищение Виктории Уинтерс и убийство ещё одного важного персонажа саги — бухгалтера Билла Мэллоя, чьей детективной составляющей является череда эпизодов с 50-й серии по 126-ю соответственно. Вообще, Вдовы служили двум вещам в сериале — объяснению происхождения названия утёса/холма/скалы, с которой прыгнула Жозетт, а также в качестве предопределения дальнейшей судьбы гувернантки Виктории Уинтерс, которая, согласно местному пророчеству, должна была стать уже шестой, кто покончил бы жизнь самоубийством подобно Вдовам и ещё одной неназванной гувернантке. Поскольку персонажи больше не могли влиять на сюжет, скалу оставили, а самих Вдов вскоре навсегда вычеркнули из сценария.
Как уже сказано выше, вторым и наиболее значимым призраком сюжета «Мрачных Теней» стала Жозетта. Именно ей вскоре и приписали те душераздирающие вопли и рыдания, которые Виктория Уинтерс слышала ночью в 4-м эпизоде. О Жозетте слагали всевозможные легенды. Впервые о ней поведал художник Сэм Эванс в 5-м эпизоде. Согласно его рассказу, девушку привезли из Франции, чтобы она вышла замуж за Джеремайю Коллинза, который построил для нее особняк Коллинвуд. Однако семья Коллинз ненавидела ее, как и весь город, потому что Жозетта была чужой и отличалась от других. Она спрыгнула с Вдовьего холма с того самого места, где стоит Виктория, и иногда можно услышать, как она плачет от всего сердца. В 9-м эпизоде шоу уже Кэролин Стоддард поведала Виктории Уинтерс о том, что с вершины Вдовьего холма уже спрыгнули как минимум три человека (сама Жозетта и две неназванные гувернантки), и что по легенде следующей жертвой станет и четвертый, которого однажды также найдут мертвым у подножия скалы. И да, это тоже будет гувернантка.
Примечательно, что уже в 50-м эпизоде шоу Дэвид Коллинз предрёк, что мисс Уинтерс найдет смерть на Вдовьем холме. Вскоре члены семьи и шериф города обнаружили тело на камнях у подножия печально известной скалы. Но на сей раз это была не сама Виктория, а Билл Мэллой — бухгалтер консервного завода Коллинзов и рыболовного флота, которым владела по сюжету матриарх семьи — Элизабет Стоддард. Позже, уже в 967-м эпизоде сказанное девятилетним мальчиком сбудется с несказанной точностью. Но вернёмся к Жозетт. В одном из ранних эпизодов героиню назвали Жозеттой Лафреньер, однако позже ей сменили фамилию на ДюПре. Персонаж Жозетт (в качестве призрака) дебютировал в «Мрачных Тенях» лишь в 70-м эпизоде сериала. Тогда же впервые нам показали и портрет девушки, хранящийся в Старом Доме над камином:
Роль Жозетт как призрака, так и живого человека с таким именем в сериале сыграла актриса Кэтрин Ли Скотт, известная также по роли Мэгги Эванс, бармена кафе «Синий кит» (англ. «A Blue Whale»). О Мэгги мы, пожалуй, поговорим позже. В 70-м эпизоде Дэвид Коллинз решил посетить Старый Дом и показать Виктории Уинтерс призрак Жозетт, якобы обитающий там. Но когда оба ушли с ярко выраженным разочарованием, Жозетт внезапно появилась в гостиной Старого Дома. Призрак вышел из портрета, висевшего над камином, и кружился в танце возле поместья. В 120-х эпизодах сериала портрет Жозетт часто светился сам по себе, словно заявляя персонажам о незримом присутствии своей «хозяйки». В конечном итоге частые появления призрака Жозетт в Коллинвуде стали причиной проведения семьёй различных спиритических сеансов, начиная со 170-й серии. Впоследствии эти сеансы проводились в шоу с такой частотой, словно члены семьи Коллинз играли в карты или смотрели телевизор. Мистика в шоу постепенно стала чуть ли не обыденным явлением вселенной «Мрачные тени». Но для нас важно одно — эволюция ключевых персонажей сериала, которые при грамотном написании адекватного сценария могли бы стать нечто большим, чем являлись на самом деле. Такое ощущение, что сюжет составлялся авторами, как письмо из Простоквашино, лишенное логики повествования с внезапно оборвавшимися ранее написанными линиями. Создатели «Мрачных теней» до конца сохранили интригу, связанную с причастностью Виктории Уинтерс к семье Коллинз, постоянно намекая нам, что она не просто нанятая кем-то гувернантка. Затем они придумали историю Жозетты, но вот кто она и почему даже после смерти постоянно оберегает членов семьи от грозящей опасности, а не только появляется из портрета и рыдает по ночам, также не сочли нужным объяснять. Появление портрета ещё не вышедшей толком замуж девушки из знатного рода в чужом доме также осталось загадкой для искушенного зрителя США того времени.
Дэвид Коллинз в сериале превратился в малолетнего некроманта. Начиная ещё с десятого эпизода шоу, он всегда видел призраков в доме или ощущал их присутствие. Но самым любимым призраком у него была именно Жозетт. С того самого дня, когда дух покончившей жизнь самоубийством юной леди был введен в сюжет, Дэвид буквально стал зациклен на ее личности. Мальчик желал увидеть Жозетту в Старом Доме, разговаривал с ее портретом, смотрел на него втихаря и пытался застать призрак врасплох, а также уверял других членов семьи, что Жозетт существует. А во время проведения спиритических сеансов сценаристы обозначили и другую связь умершей 200 лет назад девушки с Викторией Уинтерс, через которую дух отвечал присутствующим в гостиной Коллинвуда. Предполагалось, что Виктория и по характеру, и даже внешне будет похожа на Жозетт, однако внешнее сходство в сериале осталось только с Мэгги Эванс, а вот линию Виктории и Жозетт также решили до конца зрителям не раскрывать. Призрак Жозетт продержался до 948-й серии «Мрачных Теней», а вот сам живой персонаж — до 886-й. Но, чтобы зрителей зря не расстраивать, героиню Жозетт ДюПре таки вернули в шоу в 1206-м эпизоде, где она предстает не молодой девушкой, а женщиной средних лет, и то только в рамках Параллельной Вселенной.
Забыла упомянуть и про другого, более важного персонажа вселенной «Мрачные Тени» — миссис Джонсон. И да, она также отличалась от версии, представленной в фильме Тима Бёртона.В оригинальном сериале миссис Джонсон была женщиной средних лет и могла сама обеспечить уход за всем Коллинвудом. Также у неё было собственное имя — Сара. Кроме того, миссис Джонсон показана не только домработницей, но и замужней женщиной — у нее был взрослый сын Гарри и неназванная замужняя дочь, которая жила в Бостоне. И Сара Джонсон далеко не сразу стала экономкой в Коллинвуде. Сначала женщина занимала эту должность у недавно убитого и найденного у подножия Вдовьего холма бухгалтера Билла Маллоя, а затем устроилась на работу в Коллинвуд — в качестве шпиона Берка Девлина. Это только в более поздних эпизодах семья Коллинз приняла ее и советовалась с ней во многих животрепещущих вопросах. Примечательно, что в первоначальной версии сценария этого персонажа не было вообще, но миссис Джонсон ввели в сюжет, дабы заменить ею разнорабочего Мэттью Моргана. Роль Сары Джонсон сыграла актриса Кларисса Блэкбёрн, воплотившая в сериале и фанатичную на религиозной почве Эбигейл Коллинз, родную тётю Барнабаса Коллинза и сестру его отца Джошуа.
Что касается Барнабаса Коллинза, главного вампира «Мрачных Теней», то он появился в сериале далеко не сразу. Вы искренне думали, что Барнабас — бледный ловелас с темными тенями под глазами, трагический и достойный сочувствия персонаж, лишившийся своей возлюбленной?! А вот и нет! Оригинальный Барнабас Коллинз не имел ничего общего с бертоновской версией. Персонаж был создан Дэном Кёртисом скорее как пародия на Дракулу из экранизации культового романа Брэма Стокера и унаследовал от своего прототипа почти все присущие вампирам стереотипные характеристики: превращение в туман или летучую мышь, а также злобный нрав и жажду крови. С самого начала появления в сериале Барнабас Коллинз показан как невероятно мстительный и угрюмый персонаж, настоящий маньяк, который не прочь распускать руки, использовать в своих целях и убивать всех без разбора.
Список преступлений, совершенных этим вампиром, в сериале возрастает во сто крат. Именно он завербовал Вилли Лумиса, который по сюжету был таким же мошенником, как и Джейсон Макгуайр, и искал легких денег. Поскольку персонажа в сериале играли сразу два актёра — Джеймс Холл и Джон Карлен, то зритель наблюдал как физические изменения, так и радикальные отличия в характере Лумиса. Джеймс Холл воплотил на экране агрессивного преступника и развязного рецидивиста, склонного к дракам, преследованиям и домогательствам, который до того зашугал несчастную Кэролин Стоддард, что та стала обороняться от него огнестрельным оружием. Также Вилли Лумис в исполнении Джеймса Холла хамил Роджеру Коллинзу и устроил потасовку с Берком Девлином в кафе «Синий кит». Таким негодяем Вилли был показан только на протяжении пяти эпизодов оригинального сериала, а конкретно — с 199 по 205-й. Когда актёра заменил Джон Карлен и остался с этой ролью до конца сериала, зрители наблюдали уже нерешительного, доброго и симпатичного парня, вызывающего сочувствие. На протяжении около трёх сотен серий — с 215 по 516-й эпизод Вилли Лумис был фактически безвольным рабом Барнабаса Коллинза, вынужденного и приносить ему телят для утоления голода, и быть соучастником во многих совершенных вампиром злодеяниях. Впоследствии роль Вилли Лумиса в сериале заключалась в роли совести и голоса разума для взбешенного вампира.
При этом сам Барнабас умело водил за нос соседей, семью и власти Коллинспорта, умел красиво послать, запутать и замести следы и даже обставить дело так, что виноватым в случившемся оказывался вовсе не он сам, а Вилли. В одном из эпизодов (а точнее — 329-м) Лумиса также насильно упекли в психлечебницу — санаторий Уиндклифф, дабы тот не сумел рассказать правду о Барнабасе и его причастности к внезапному исчезновению бармена кафе «Синий кит». Также Барнабас Коллинз лично похитил Мэгги Эванс у отца-художника и загипнотизировал её, дабы из-за внешнего сходства с Жозетт насильно сделать ее своей женой, затем чуть было не задушил психиатра Джулию Хоффман, а потом заставил её убить доктора Вударда, замуровал мошенника Джейсона Макгуайра в семейном мавзолее, преследовал Викторию Уинтерс после костюмированной вечеринки в Коллинвуде, из ревности к Виктории планировал убить её возлюбленного, Берка Девлина, угрожал жизни Дэвиду Коллинзу, которого его младшая сестра заперла в мавзолее, дабы тот не разболтал его жуткий секрет...
Первоначально Барнабас в сериале должен был быть только краткосрочным (то есть 13-недельным) персонажем, так как рейтинги шоу резко упали, и Дэн Кёртис решил добавить в сюжет несколько сверхъестественных моментов. Однако персонажа оставили в живых до конца сериала. А всё из-за того, что исполнитель его роли — канадский актёр Джонатан Фрид, ранее никому не известный и выступавший исключительно в театре, обладал невероятной харизмой. Его персонаж хоть и выглядел несколько староватым для вампира (а такими были и сам Дракула из экранизации 1930-х годов, и граф фон Кролок из «Бала вампиров» Романа Полански), зато более грозным и в какой-то степени опасным для окружающих. Вероятно, если бы этого не случилось, попытка Барнабаса превратить Мэгги в вампирскую копию Жозетты ДюПре закончилась бы его разоблачением и уничтожением. В самом оригинальном сериале Барнабас Коллинз дебютировал в 210-211 эпизодах, когда Вилли Лумис, охотясь за семейными реликвиями Коллинзов, о которых ему по глупости проболталась экономка Сара Джонсон, поперся прямиком на кладбище Eagle Hill, забрался в мавзолей, вскрыл закованный цепями гроб в секретной камере и потревожил покойника. Какой, спрашивается, идиот будет прятать сокровища НА КЛАДБИЩЕ?! Причем в самой 210-й серии нам Барнабаса толком-то и не показывают. Вместо него появляется его рука, которая душит Вилли.
Также, как и в фильме Бёртона, Барнабас является в Коллинвуд и представляется членам семьи Коллинз дальним родственником из Англии. И, что удивительно, все ему на слово поверили, и даже теста ДНК не провели — его тогда попросту не было, чтоб подтвердить иль опровергнуть эту информацию. К тому же, после истории с мошенником Джейсоном Макгуайром и его махинациями эта сюжетная линия выглядит весьма нелогично — разве Элизабет Стоддард не должна была стать подозрительной к любому незнакомцу, проникшему к ней в дом? Неужто у этой женщины не возникло ни единого вопроса о его намерениях? Вместо этого Элизабет Стоддард лично приветствует Барнабаса в 211 серии и даже знакомит с ним остальных членов его семьи. И да, еще Барнабас оказался ПОРАЗИТЕЛЬНО похож на свой собственный портрет, висевший в фойе Коллинвуда на глазах у всех:
Однако сам портрет персонажа зрителю показали задолго до появления Барнабаса в сериале! Так, в 205-м эпизоде картина описывается как «портрет Джереда Коллинза в фойе». Изначально именем нового действующего персонажа было Джеред, но оно звучало неэстетично и было заменено на библейское — Барнабас. А вот вампиром его сделали практически сразу же после введения в сюжет. Портрет стал неотъемлемой частью как повествования в целом, так и самого Барнабаса Коллинза, который в 210-300-х сериях оставался второстепенной фигурой повествования. Затем этот брутальный вампир и вовсе стал одним из главных и постоянных персонажей шоу, перетянул одеяло на себя и практически вытеснил собой семью Коллинз и даже гувернантку Викторию Уинтерс, которые были представлены в начальных эпизодах, но так и не получили должного развития. Двумя другими постоянными атрибутами Барнабаса Коллинза были чёрное кольцо и музыкальная шкатулка, явно позаимствованные из киновоплощения Дракулы, которого сыграл актёр Бела Лугоши в 1930-40-х годах. Несмотря на то, что Барнабас являлся вампиром, он без труда мог пользоваться тростью с серебряной ручкой в виде волчьей головы.
Обращаем особое внимание на то, каким Барнабаса Коллинза представил зрителям того времени режиссер Дэн Кёртис. Хоть персонаж и был основан на Дракуле, он, подобно графу Фон Кролоку из «Бала вампиров» Романа Полански, все же не являлся его точным подобием или же, не побоюсь этого слова, плагиатом. Кто такой был вампир в мифологии и массовой культуре? Дабы понять, чем сериальный Барнабас отличался от большинства его «коллег» по сцене, придется обратиться к истории самого этого зловещего образа. Как известно, древние люди очень боялись смерти, поэтому не говорили о ней вслух и всячески сакрализировали, дабы уберечь себя от неприятностей. Возникла на этой почве и вера в то, что души и тела умерших имеют свойство возвращаться с того света. В мифологии их называли «ревенантами». К ним относились как вампиры, так и зомби с призраками. В основном, это были ожившие мертвецы или неупокоенные духи, которые могли не только выть по ночам, греметь цепями и доводить до инфаркта, но и пожирать плоть живых и пить их кровь! А чтобы они не могли навредить, призраков всячески пытались задобрить, а вот вампиров и зомби — уничтожали. Примечательно, что некоторые виды вампиров — вырколаки и приколичи — скорее близки оборотням: и те, и другие, и третьи принимали облик волка или собаки, реже — свиньи. И такими вот чудовищами вампиры воспринимались людьми вплоть до 19-20 веков.
С возникновением литературы и кинематографа ситуация с вампирами резко изменилась. В 19-м веке образ вампира претерпел существенную трансформацию, когда Джон Полидори, врач самого Байрона, впервые опубликовал свой роман про Лорда Ратвена. Его персонаж уже не вылезал из кладбища и могилы, не был неотёсанным, тупым и гниющим дикарём с животными инстинктами, а обитал в замке (причём явно не в готическом), спал в гробу своей усыпальницы, обладал развитым интеллектом и являлся романтическим героем. Это вскоре породило в массовой культуре извечный архетипический образ «вампира-аристократа». Также в моду вошли и обольстительные, как греческие сирены, женщины-вампиры, которые губили людей. Начало положили два вышедших в свет произведения: незаконченная поэма «Кристабель» и роман Шеридана Ле Фаню «Камилла» 1872 года. Последняя, кстати, стала родоначальницей тропа «вампирши-лесбиянки». Последним романом о вампирах в литературе того времени стал знаменитый «Дракула» Брэма Стокера, написанный в эпистолярном формате (в виде выдержки из писем и дневников главных героев). Этот роман изобразил вампиризм не как сверхъестественное явление, а как своего рода болезнь. Да и сам вампир здесь не ключевой, а второстепенный и очень опасный персонаж.
Стокер списал Дракулу с валашского правителя Влада Цепеша (частично), но вплоть до 1991 года в кинематографе между ними не было прочной ассоциации.Подобно Приколичу, книжный Дракула мог превратиться в волка или пса, и уж потом — в летучую мышь (это новшество было настолько сильно использовано в экранизациях, что уже превратилось в избитое клише). Были здесь и ограничения, так и оставшиеся в фильмах за кадром повествования — солнечный свет на самом деле не убивал вампира, а лишь ослаблял его, Дракула то и дело таскал с собой ящик с трансильванской землёй, на которой спал и восстанавливал силы, да и долго появляться на людях он не мог. Чтобы войти в дом к жертве, Дракуле нужно было приглашение (он же всё-таки аристократ, а не грабитель какой-то!). И никакого осинового кола в сердце книжный вампир так и не получил — его попросту обезглавили. Такие ограничения были важны — зло по меркам того времени не могло быть столь всемогущим, как Бог.
Многочисленные экранизации романа Брэма Стокера, начиная от фильмов 1930–40-х годов с участием Бэлы Лугоши (именно его образ, а вовсе не книжное описание персонажа, вскоре приобрёл культовый статус и неповторимый стиль), с бессмысленными продолжениями с участием сыновей и дочерей Дракулы (одним из них был как раз Алукард, позже ставший персонажем игр Castlevania), кроссоверами с Человеком-Волком и Чудовищем Франкенштейна (тоже популярным киношным образом) и реальными людьми вроде комиков Эббота и Костелло, породили целый культ вокруг вампира. Дракуломания дошла до того, что в США в сфере кинематографа стали появляться и другие персонажи, основанные на популярном образе. К примеру, можно вспомнить того же Лестата из «Интервью с вампиром», комедию Романа Полански «Бесстрашные убийцы вампиров» (по нему позже поставили мюзикл), где фигурировал граф фон Кролок, и фильм-плагиат 1920-х годов под названием «Носферату. Симфония ужаса», где вампира звали граф Орлок. Судя по мюзиклу «Бал вампиров», в нем можно узреть некий намёк на романтическую линию между графом фон Кролоком и Сарой, прекрасной дамой и вампиром-аристократом. Однако, такая версия появилась намного позднее, и то в мюзикле.
В оригинале же что у Стокера, что у Полански и бедная Люси Вестенра, и Сара, дочь владельца таверны Йони, выступают скорее невинными жертвами, чем любовным интересом вампиров. А вот любовь между обычным парнем и девушкой-вампиршей в те времена была привычным явлением(тот же ученик профессора Амброзиуса был безмерно влюблён в Сару). То, что показал в «Мрачных тенях» Дэн Кёртис, также в 1960-х годах изменило взгляд общества того времени на популярного мифического персонажа. Вампиризм в оригинальном сериале воспринимается аж в двух аспектах: и как болезнь (и здесь есть аж два аналога профессора Абрахама Ван Хельсинга: психиатр Джулия Хоффман (ещё тогда образ врача изрядно феминизировали, а не только в сериале 2020 года), Эрик Лэнг и профессор в сфере оккультизма Тимоти Стоукс), и как сверхъестественное явление (зачастую рассматривается как проклятие ведьмы).
Помимо популяризации тропа «вампир-аристократ», в сериале «Мрачные тени» всё же было показано, что Барнабас Коллинз — не бездушная машина для убийств, а вполне разумное существо, способное любить. Книжному и киношному Дракуле, а также графу фон Кролоку это было не свойственно. Барнабас хоть и был мстительным и вспыльчивым, тем не менее, он предан членам семьи Коллинз и своим друзьям, глубоко заботится о них и даже спасает им жизнь, путешествуя во времени в течение 1198 серий подряд. Если говорить о характеристике Барнабаса в начальных эпизодах после его дебюта на экране, то в своей телеверсии он постоянно колеблется от антигероя и серийного убийцы до трагичного злодея, который никого не слушает и ни с кем не считается, а просто берет свое, убивает людей и остается при этом безнаказанным. Говоря про возраст Барнабаса в сериале, то он провел в гробу не 200 лет, а всего лишь 175, поскольку появился на свет в 1770 году, скончался в 1795-м, а воскрес как вампир уже в 1970-м.
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Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:04
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 09:04 by MortiferПросмотров: 132Комментарии: 0
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