"Мрачные Тени" - от готического сериала до трагикомедии. Часть шестая

"Мрачные Тени" - от готического сериала до трагикомедии. Часть шестаяПриветствую вас, дорогие читатели! Вновь продолжается обзор и обсуждение сюжета американской культовой вселенной «Мрачные Тени», а именно — оригинального готического телесериала 1966–70-х годов. Поскольку предыдущую статью мою рано опубликовали, хотя я ее даже толком не успела отредактировать, придется вместить остальную часть в рамках этой. Итак, в прошлый раз мы остановились на обсуждении еще одного колоритного персонажа — ревнивой ведьмы Анжелики Бушар. Напомним, в телесериале Дэна Кертиса она дебютировала в 368/369-м эпизоде в качестве служанки семьи Жозетт ДюПре, и с первого же дня появления в Старом Доме приступила к колдовству в отместку за то, что Барнабас Коллинз тайно ухаживал за ней и даже занимался любовью на Мартинике(что в телесериале из цензурных соображений 1960-х годов зрителям не показывали), а затем отверг, переключив свое внимание на Жозетту. Оскорблённая безответными чувствами девушка стала с того момента изощрённо мстить Барнабасу Коллинзу: когда он целовался с Жозетт, с помощью носового платка и импровизированной куклы Вуду в виде игрушечного солдатика Анжелика спровоцировала приступ удушья, затем в 373-м эпизоде — поработила слугу семьи Коллинз, жившей в 1795-м году, Бена Стоукса, чтобы тот помогал ей в ее планах. Примечательно, что по прибытии в дом жениха Жозетт ее тётя — графиня Натали ДюПре, принялась гадать на картах Таро и сделала поразительное открытие, ставшее еще одной движущей силой сериала: «В этом доме злая женщина. Это то, что говорят нам карты. Женщина принесет горе... но карты не говорят нам, кто она» — призналась графиня. Да-да, как вы и могли догадаться, все подозрения домочадцев были направлены в адрес гувернантки и попаданки Виктории Уинтерс, а сама Анжелика осталась не при делах!
Но злоключения на этом не заканчиваются. Анжелика Бушар в курсе, что Барнабас Коллинз был особенно близок с Иеремией, его родным дядей, братом отца по имени Джошуа. В ее планах было не просто расстроить предстоящую свадьбу, но и внушить Барнабасу ненависть к Жозетт, когда тот будет потрясён, узнав об адюльтере. Жозетт ДюПре должна будет завести интрижку с Иеремией/Джеремайей Коллинзом, а когда Барнабас ее бросит, Анжелика Бушар сыграет роль утешительницы и семейного психолога. Каким образом Анжелика попытается воплотить свой подлый замысел в жизнь? Правильно, снова прибегнув к черной магии! Она вновь достала очередную куклу Вуду на племянницу своей госпожи, графини Натали ДюПре, и произнесла: «Платок моей госпожи Жозетты станет платьем... а паутина покроет платье. И они будут удерживаться на фигуре прядью волос ее возлюбленного. Масло с кольца Иеремии, масло с его кожи, свяжет его волосы в пояс... для паутины любви! Паутина любви поймает Жозетту... и нити паутины будут как железо. Вот и все. Жозетта любит Иеремию. Жозетта любит Иеремию! Жозетта любит... Иеремию».
Несчастный Иеремия, самый здравомыслящий персонаж флэшбека 1795 года, стал второй жертвой Анжелики и пешкой в ее игре. Несмотря на отчаянное сопротивление, он и Жозетт полюбили друг друга. Анжелике даже удалось их поженить и организовать побег из Коллинвуда, куда они вскоре вернулись, но разумных объяснений своему поступку дать не могли. Вопреки изначальному замыслу ведьмы, вышло наоборот. В 384–385-х эпизодах «Мрачных Теней» махинации Анжелики спровоцировали дуэль между Барнабасом Коллинзом и его дядей, но объектом ненависти со стороны возлюбленного Жозетт таки не стала. Барнабас и Иеремия превратились в злейших врагов и ненавидели друг друга из ревности к Жозетт даже посмертно! Но вскоре Анжелике Бушар все магические ухищрения вышли боком: когда в 392–394-х эпизодах сериала она то вызывала призрак смертельно раненого в голову револьвером Иеремии/Джеремайи, то воскресила его из мертвых, чтоб помучить и напугать Жозетт, неупокоенный восстал против нее. Зомбак Иеремия вышел из-под контроля, вскоре явился Анжелике и со словами: ««ТЫ ВЫЗВАЛА МЕНЯ ИЗ МОГИЛЫ! ТЫ НАРУШИЛА МОЙ ПОКОЙ! ТЫ ВЕРНУЛА МЕНЯ ИЗ МИРА МЕРТВЫХ, И ТЕПЕРЬ ПОПЛАТИШЬСЯ ЗА ЭТО! ТЕ, КТО БЕСПОКОИТ МЕРТВЫХ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАКАЗАНЫ! Через мгновение ты узнаешь, что ты со мной сделала! Ты узнаешь, каково это — быть одним из живых мертвецов!»», похитил ее, отнёс на кладбище Игл-Хилл и попытался похоронить заживо в собственной могиле! При этом, повторюсь, орущая от страха дама в подвенечном платье и полуразложившийся труп с перебинтованной головой и вытекшим глазом привлекли 0,01% внимания со стороны населения поместья и города в целом!
И тут нашей Анжелике наверняка пришел бы конец, если бы слуга Бен Стоукс не обнаружил ее. В диком стрессе рыдающая и лежащая в открытой могиле, в перепачканном кладбищенской землёй подвенечном платье Анжелика Бушар поклялась, что этот опыт изменил ее, и она не причинит никому вреда. Но Иеремия демонически насмехается над ней. В какой-то момент Анжелике даже удается женить на себе Барнабаса, несмотря на то, что этот брак не одобрял ни сам Барнабас, ни его родные. Но даже во время церемонии бракосочетания происходили странности: странная сила опрокидывает мебель в гостиной, гасит свечи и гремит люстра. А когда Бен Стоукс принес шампанское, призрак Иеремии превратил вино в кровь... Едва оправившись от потрясения, Анжелика принялась за старое: в 378–379-х эпизодах она превратила Джошуа Коллинза, отца Барнабаса Коллинза, в черно-белого кота и обратно в человека, в 400-м и последующих эпизодах передала Викторию Уинтерс в руки охотника на ведьм Преподобного Траска и даже сама лично свидетельствовала против нее, найдя крайнего в этой истории. Затем последовал шантаж жизнью и здоровьем младшей сестры Барнабаса — Сары Коллинз, которая вскоре умерла от пневмонии, порча портрета Жозетт ДюПре. В ход также пошли угрозы расправы в адрес самой девушки и, наконец, само проклятие Барнабаса Коллинза, которое заключалось не только в превращении в вампира, но и в потере всех тех, кого он любил и кто любил его, включая и Жозетт.
«Ты недостаточно хорошо справился с работой, Барнабас! Я еще не умерла! И пока я еще дышу, я отомщу! Я проклинаю тебя, Барнабас Коллинз! Ты так хотел свою Жозетту?! Ну что ж, ты ее получишь! Но не так, как ты бы выбрал. Ты никогда не упокоишься, Варнава... и ты никогда не сможешь никого полюбить... ибо всякий, кто любит тебя, умрет! Это мое проклятие, и ты будешь жить с ним — всю вечность!» — сказала Анжелика. Узнав о том, что она — ведьма, Барнабас трижды попытался ее убить: отравить, заколоть кинжалом, пока она спала, и застрелить из револьвера. Но Анжелика Бушар выжила странным образом. Когда она потеряла сознание, в окно влетела летучая мышь и укусила Барнабаса в шею, отчего тот долго хворал, умер и переродился в качестве вампира. Анжелика хотела вбить ему в сердце осиновый кол (о чем Барнабас позже умолял и своего слугу, Бена Стоукса), но в 410-м эпизоде вампир в ярости атаковал ее и задушил. Теперь она действительно умерла.
Но даже неживая, Анжелика нашла способ воскреснуть и по сюжету сериала навредить семье Коллинз и дальше. В виде бестелесной головы она явилась в 417-м эпизоде, когда уже Бен Стоукс попытался по просьбе Барнабаса вонзить ему в сердце осиновый кол. Тем временем бесконечная череда террора и ужаса в Коллинвуде неумолимо двигалась вперед — Барнабас убил большую часть населения, пытаясь утолить жажду крови, напал на проститутку Руби Тейт и жену лейтенанта Натана Форбса по имени Суки, пережил смерть младшей сестры Сары от пневмонии... Но Анжелика вовсе не собиралась оставлять его в покое — именно в 420-х эпизодах сериала она, имитируя голос Барнабаса, заманила Жозетт ДюПре на Вдовий Холм, где показала ей ее будущую уродливую вампирскую внешность, что и привело потом впечатлительную даму к падению со скалы...
Затем уже сам Барнабас, который тогда в сердцах воскликнул: «Я положу конец твоему проклятию, Анжелика! Я найду способ положить ему конец. Ты больше никого не убьешь, кого я люблю. Ты слышишь меня? Послушай меня, Анжелика! Ты не дашь мне умереть, я знаю. Ты лишила меня Жозетты. Ну, я больше не буду любить. Ты слышишь меня? Я больше не буду! Тебе больше никого не нужно убивать. Я больше никогда не проявлю любви к человеку. Твое проклятие окончено! Я такой, каким ты меня сделал, я знаю, но я больше никогда не полюблю! Так что ОТПРАВЛЯЙСЯ В СВОЮ МОГИЛУ!», лично совершил кучу других преступлений: из-за неутолимой жажды крови атаковал проституток, как Джек Потрошитель, и других жителей Коллинспорта по ночам, в отместку за казнь Виктории Уинтерс замуровал преподобного Траска в подвале, довел тётю Эбигейл до сердечного приступа, и это продолжалось до тех пор, пока лейтенант Нейтан Форбс не сообщил о Барнабасе его родителям, и его гроб не обнаружил сам Джошуа Коллинз, его отец. За свои злодеяния Барнабас был прозван «Душителем Коллинспорта», долгое время его не мог никто поймать и остановить, он обращал кого-то в нежить-гулей, да и даже дебютировав в 210-м эпизоде, уже спустя 175 лет с момента своего заточения в гробу в мавзолее Коллинзов, показал себя зрителям хуже серийного убийцы. Джошуа не мог поверить в то, что стало с его сыном, и ради всеобщей безопасности удерживал вампира в изоляции в комнате в одной из башен Коллинвуда. Также отец Барнабаса стал свидетелем странных вещей — например, в 449-м эпизоде портрет одного из предков трансформировался... в портрет Анжелики Бушар! Этот портрет в сериале 1960-х годов вскоре сыграл свою определенную роль. Вот как он выглядел:
Анжелика Бушар была уже пятым по счету персонажем вселенной «Мрачные Тени», который также удостоился собственного портрета в шоу. И создатели явно любили с помощью него не только подчеркивать сходство изображения и самого прототипа, но и наделять это искусство элементами мистики. Так, портрет Жозетт, висевший над камином в Старом Доме, имел свойство светиться, и призрак несчастной утопленницы часто появлялся из него. Портрет Лауры Коллинз оказался незаконченным, но затем призрак Жозетт восстановил картину, показав Дэвида Коллинза и его мать, объятых пламенем пожара. Затем художник Сэм Эванс в одном из эпизодов написал портрет Сары Коллинз, которая опять же по сюжету была призраком, как ни странно, имеющим плоть и кровь. Портрет Барнабаса Коллинза висел в фойе Коллинвуда, и с ним также происходили странности — через свое изображение вампир мог гипнотизировать своих жертв, как Дракула. И теперь в сюжет ввели портрет Анжелики Бушар, которая являлась ведьмой по сюжету. И да, с ним также происходили мистические вещи. Будучи в крайнем изумлении от всех этих превращений, Джошуа Коллинз устроил в Коллинвуде очередной спиритический сеанс и вместе с графиней Натали ДюПре для изгнания злого духа призвал некую Батию Мейпс, Белую Ведьму:
Но ее появление, по сути, ничего толком и не решило. Создатели сериала показали нам Анжелику слишком могущественной и опасной, которая даже после смерти своей незримо присутствует рядом, способна менять портреты местами, вселяться в других людей и даже появляться в виде бестелесной головы! Всё, что могла сделать Батия, это выведать у Джошуа, где находится Барнабас, а у самого Барнабаса — кто стал причиной проклятия. Также она чертила круги призыва и постоянно повторяла: «Дух Анжелики! Ты меня слышишь? Явись нам! Если ты меня слышишь… говори со мной через него!». Но в очень скором времени старушку вывели из игры — в какой-то момент ее едва не задушил сам Барнабас, а затем невесть откуда явившаяся колдунья без роду и племени оказалась охвачена пламенем и бесследно сгинула в нем в 451-м эпизоде. Зачем вообще надо было вводить в сюжет истории совершенно бесполезного персонажа, непонятно...
Это первый раз, когда мы видим, как в сериале говорят о влиянии вампира на общество в целом. Это проклятие — не просто проблема для семьи Коллинз! Это зараза, которая распространится по всей сельской местности, если они не найдут способ сдержать ее. Джошуа и Батия Мейпс сражаются не только за душу одного человека или даже одной семьи. Они сражаются за всех нас, за всех, кого коснется эта неумолимая волна тьмы, которая распространится из Коллинвуда во всех направлениях. Именно в 451-м эпизоде Анжелика Бушар рассматривалась уже не как безумная и ревнивая служанка, а как чистейшее Зло, причём явно в глобальном масштабе. Определение персонажа Анжелики как Зла, а не эгоистичного или безумного, означает, что у него есть более широкие цели. Он работает как агент гораздо большей системы, действуя от имени Сатаны или Вельзевула или кого-то еще. События выходят за рамки личного и становятся политическими. Но Батия Мейпс терпит неудачу и сгорает заживо, а Джошуа Коллинзу ничего не оставалось, кроме как не только изолировать Барнабаса, но и держать его в гробу в мавзолее, приковав цепями, надеясь на то, что проклятие исчезнет и его сын умрет своей смертью. Хозяин Старого Дома даже не сумел заставить себя убить Барнабаса из пистолета с серебряными пулями. А поскольку такому колоритному персонажу, как Барнабас Коллинз, еще не пришло время удаляться из сериала и погибать навсегда, то он умудрился провести 200 лет в гробу без пищи, воды, и его мышцы чудом не атрофировались. Сериал подходит к логическому завершению ключевых событий флэшбека 1790-х годов, показав зрителю истинную причину, по которой Барнабас стал жестоким, мстительным и убивал всех подряд, сумел дожить аж до 1968 года, и его по своей глупости освободил из гроба мошенник Вилли Лумис, ища на кладбище потерянные фамильные драгоценности семьи Коллинз.
Но главная загвоздка была в том, что во время спиритического сеанса именно Викторию Уинтерс из всех главных героев сериала отправила в прошлое Барнабаса его младшая сестра Сара Коллинз. Ибо Виктория всегда была движущей силой сюжета, глазами и ушами зрителей того времени, именно с нее и началось повествование. Но из-за чрезмерной болтливости и глупости Виктория оказывается на суде за колдовство и буквально на краю гибели в 461-462-х эпизодах, в самый распоследний момент вместо нее вешают за кадром «гостью из прошлого» — истинную гувернантку Сары — Филлипс Уик, а сама Виктория возвращается в свое время, так и не сумев ничего толком ни понять, ни увидеть. После ее возвращения все внимание зрителя вновь сфокусировано на фигуре Барнабаса Коллинза, который был убежден, что Виктория узнала его секрет, и из страха разоблачения даже кусал ее в шею и гипнотизировал, стараясь стереть память.
События 1795 года окончательно завершились. Все действующие лица сюжетной линии, начиная с Иеремии, Сары и Жозетт и заканчивая лейтенантом Нейтаном Форбсом, были мертвы. Иеремия Коллинз погиб на дуэли с Барнабасом, Сара умерла от пневмонии в десять лет, Жозетт ДюПре совершила свой знаменитый прыжок с Вдовьего Холма, о котором вскоре слагали легенды, наконец, от укуса летучей мыши умер и тут же воскрес, как вампир, сам Барнабас. Фанатичная тётя Барнабаса, Эбигейл, умерла от страха и сердечного приступа такой же сумасшедшей, как и прежде. Натан Форбс являлся отчаянным интриганом и был застрелен Барнабасом самым последним из всех. Кузина Миллисент после посещения комнаты в башне подверглась нападению Барнабаса и в итоге сошла с ума, а вот его мать Наоми не смогла посмотреть реальности в лицо и в конце концов спилась и отравилась мышьяком. В живых остались только Джошуа Коллинз, который прожил остаток своих дней в строгом уединении поместья Коллинвуд, да младший кузен Барнабаса — Дэниел Коллинз, ставший впоследствии и наследником особняка, и убийцей своей жены Харриет (за кадром), и параноиком с частыми провалами в памяти в зрелом возрасте. Кстати, почему Анжелика Бушар не убила Джошуа Коллинза в оригинальном сериале? Ее проклятие распространялось лишь на тех, кто искренне любил Барнабаса Коллинза и кого любил он, а по словам Джошуа, прежде он никогда не отличался способностью проявлять большую привязанность к своим детям и вообще к кому-либо. Джошуа Коллинз прекрасно знал, что в своем вампирском обличии его сын оказался опасен для общества и не может позволить ему свободно разгуливать, но он любит его слишком сильно, чтобы выстрелить ему в сердце. Поэтому Джошуа решает заковать Барнабаса цепями в гробу, обрекая того на вечный сон, а затем идет и рассказывает всем, что его сын отправился в Англию. Вот в чем секрет закованного в цепи гроба — в том, что Джошуа Коллинз в самый последний момент, потеряв почти всех членов своей семьи, всё же оказался способен любить. Это может быть одним из самых экзотических способов показать это, но именно это здесь и происходит.
Итак, на дворе уже были 1970-е года, когда вышел в эфир 461-й эпизод, демонстрирующий зрителям знакомую сцену из 365–366 эпизодов, когда современные члены семьи Коллинз — Кэролин Стоддард, ее мать Элизабет, Роджер Коллинз, сам Барнабас и Джулия Хоффман — проводили спиритический сеанс с Сарой Коллинз, но после перемещения Виктории Уинтерс во времени неподвижно застыли на месте, как вкопанные. Наконец, все вернулось на свои места, Филлипс Уик была повешена в своем времени, а Виктория вернулась назад... с огнестрельным ранением в плечо и следами на шее от веревки. Все члены семьи Коллинз мигом забыли и о сеансе, и про Сару Коллинз и сосредоточили свое внимание на мисс Уинтерс. Доктор Хоффман осмотрела ее, а нынешний Барнабас отнесся с подозрением и все еще боялся своего разоблачения. А дальше сюжет стал стремительно набирать обороты — сначала мы видим сон перепуганной и растерянной Виктории Уинтерс с участием выходящего из могилы зомби Иеремии/Джеремайи, предостерегающего девушку насчет Барнабаса Коллинза (это могло означать, что либо у Джеремайи возникли чувства к Вики, когда он был еще жив, либо это могла быть тонкая уловка сценаристов, чтобы этот персонаж также символизировал своего рода Берка Девлина («двойника» Джеремайи в 1960-х годах), пытающегося помочь Вики справиться с ее горем и смятением), затем — поиски могилы Питера Бредфорда, адвоката гувернантки из 1795 года, которого повесили вместе с ней, затем — поездка на машине ночью Виктории Уинтерс с Барнабасом Коллинзом, потом — авария, во время которой был сбит похожий на Питера незнакомец Джефф Кларк, и, наконец, введение в сюжет доктора Эрика Лэнга, создавшего «свой» аналог Монстра Франкенштейна, дабы избавить Барнабаса от проклятия вампира.
Надобно сказать, что после всех этих событий в поместье Коллинвуд неожиданно исчез Роджер Коллинз, но затем вернулся вновь в 473-м эпизоде, представив членам своей семьи... Анжелику Бушар! Да-да, женщина каким-то образом последовала за Викторией Уинтерс в ее настоящее время, в 1970-е года, воскресла или переродилась за кадром. Правда, теперь она была с короткими кудрявыми волосами цвета воронова крыла, да и имя сменила — на Кассандру Блэр.
Ранее в сериале показали и портрет Анжелики, который, к своему удивлению, приобрела Виктория Уинтерс в антикварной лавке. И с помощью этого портрета Анжелика Бушар загипнотизировала и поработила Роджера Коллинза. Да, пришло время для трюка суперзлодея Анжелики — появиться живой, более или менее, когда вы меньше всего этого ожидаете. Основная формула выглядит так:
"Варнава: Анжелика, мы тебя убили и оставили в прошлом! Ты никак не могла выжить!
Анжелика: Но я это сделала! Та-да!"
В тот самый момент, когда был обнаружен портрет Анжелики Бушар, в 464-м эпизоде сериала произошел дебют еще одного значительного персонажа саги — профессора Тимоти Стоукса, специалиста по паранормальным явлениям. Сначала Тимоти Стоукс отнесся к Барнабасу враждебно, а затем стал сотрудничать с ним и Джулией Хоффман, помогая тем в борьбе со злыми призраками, оборотнями да вампирами...
Ранее, в 463-м эпизоде сериала, Барнабас Коллинз буквально вышел из себя, увидев портрет своего давнего врага. В ярости он изорвал картину в клочья и бросил в горящий камин со словами: «Я жил с этим проклятием почти двести лет. Разве этого времени недостаточно?! Теперь, когда ты снова меня нашла, все вокруг меня должны умереть, как и прежде? Нет! Я не позволю тебе сделать это! Гори! ГОРИ! Только так ты умрешь. Только так это проклятие прекратится! ГОРИ! ГОРИ!». Но когда вампир обернулся, портрет на мольберте чудесным образом восстановился, а за кадром раздался зловещий смех Анжелики, как и тогда, в 425-й серии, когда Жозетт упала с Вдовьего Холма и разбилась насмерть...
Хотя хотелось бы, чтобы Кассандра была ДЕЙСТВИТЕЛЬНО Кассандрой — ученицей профессора Стоукса и женщиной с сомнительными мотивами, которую принимают за Анжелику, но на самом деле она ею не является. Она определенно ослеплена богатством Коллинзов в духе Суки Форбс, но также искренне одинока и по-своему привязана к Роджеру, хотя на самом деле не любит его. И она также баловалась «черными искусствами», но не обладает реальными силами. Она делает пару попыток колдовства, которые показывают ее склонность к этому, но на самом деле не имеют никакого реального эффекта. А Анжелика бы позже овладела ее телом и начала бы сеять хаос... Но в сериале этого не происходит. Анжелику принимают в семье вяло, Барнабас и Виктория Уинтерс узнают ее в лицо практически мгновенно, и даже Роджер Коллинз, отходя от транса, приходит в ужас от скорой свадьбы с ней, ведь на самом деле они едва были знакомы!
Едва оказавшись в чужом доме столетия спустя, Анжелика Бушар вновь принялась строить козни семье Коллинз. Откуда-то прознав о том, что Барнабас Коллинз после аварии сумел избавиться от проклятия вампира благодаря доктору Эрику Лэнгу, который также замедлил побочный эффект старения (в отличие от Джулии Хоффман), она манипулировала и использовала Роджера, дабы устранить его. В общей сложности, на врача было совершено два покушения, а в 485-й серии он и вовсе скончался от сердечного приступа, вызванного магией вуду:
А в 477-м эпизоде и вовсе начала терроризировать всех подряд своим новым магическим трюком — Проклятием Снов (англ. Dream Curse). Весь смысл кошмара состоял в том, что человек, увидевший его, обязан рассказать сюжет сна другому, и так далее по цепочке, пока не дойдет очередь до Барнабаса Коллинза, который после всех этих мучений должен был непременно превратиться в вампира. Конечно же, с точки зрения современного человека никакой логики между вторжением в разум других людей, как это делал Фредди Крюгер уже в фильме «Кошмар на улице Вязов» в 80-е годы, и банальным вампиризмом не наблюдается, но сюжет оригинального сериала 1960-70-х годов был построен именно таким образом.
«Остерегайся снов, Барнабас!» — сказала Анжелика Бушар, явившись своему спящему «возлюбленному». — «Твоих и чужих. Ибо твоё проклятие вернётся к тебе снова. Сначала сон приснится одному человеку, и этот человек останется в ужасе от увиденного! Пока не расскажет сон другому человеку... Только на этот раз сон зайдет на шаг дальше и станет еще более ужасающим! И это будет продолжаться и продолжаться, и с каждым разом ужас будет возрастать! Пока — наконец — кто-нибудь не расскажет тебе об этом, Варнава! И темная и ужасающая вещь, которую вы там найдете, — превратит вашу кровь в ЛЕД!».
Но предисловие и нагнетание атмосферы — одно дело, а в конечном итоге зритель 1960-х годов видел совершенно противоположную картину, которая напугать способна была разве что малолетних детей. Сначала каждый персонаж слышал три стука в дверь и вставал с постели, как это сделала Мэгги Эванс, по иронии судьбы став первой жертвой проклятия со стороны Анжелики Бушар (а как мы помним, в 200-х эпизодах сериала на нее из-за внешнего сходства с Жозетт положил глаз и сам Барнабас Коллинз, что закончилось в итоге похищением девушки, гипнозом и заточением в подвале Старого Дома, а затем и безумием на этой почве). Затем за дверью он видел другого человека, который наяву обязан был стать следующей жертвой проклятия (Мэгги Эванс рассказала сон Джеффу Кларку в данном случае). Далее сновидец попадал в какую-то комнату с тремя дверьми, четырьмя свечками на черном столе и тремя розовыми занавесками, окутанную туманом, и слышал закадровый голос, который в оригинале приобретал стихотворную форму:
Сквозь зрение и слух, и безликий ужас,
Сквозь бесконечные коридоры проб и ошибок,
Впереди горит пылающий свет,
И одна дверь ведет к точке возврата.
Сквозь бесконечные коридоры проб и ошибок,
Впереди горит пылающий свет,
И одна дверь ведет к точке возврата.
Оригинал фразы на английском языке звучит так:
Through sight and sound, and faceless terror,
Through endless corridors by trial and error,
Ahead a blazing light does burn,
And one door leads to the point of return.
Through endless corridors by trial and error,
Ahead a blazing light does burn,
And one door leads to the point of return.
Открывая каждую дверь, персонаж - сновидец видел примерно следующее:
1. Пугающий светящийся череп, символизирующий смерть:
2. Гильотину:
3.
4. Летучую мышь.
5. Собственную могилу (в случае с Кэролайн Стоддард)
6. Паутину:
И так далее. И лишь одна из дверей возвращала персонажа обратно в комнату - там во тьме виднелся какой-то круглый свет, напоминающий фонарь:
Почти у каждого персонажа, кто ни проснется после такого зрелища, случалась истерика. А затем он был вынужден поведать сюжет сна остальным. Единственным из всех, на кого Проклятие Сна не подействовало, был в 508 серии оригинальных «Мрачных Теней» профессор Тимоти Стоукс, которому Анжелика Бушар была вынуждена явиться лично, дабы образумить его:
"Анжелика: Почему ты так настроен спасти Барнабаса Коллинза? Он получает только то, что заслуживает. А ты показал себя дураком!.
Стоукс: Почему я не открываю ваши двери?
Анжелика: Ты знаешь, кто он? Ты знаешь все, что он сделал?
Стоукс: Нет.
Анжелика: Тогда почему ты вмешиваешься?
Стоукс: О... ты признаешь, что я прав! Я чувствую себя польщенным"
Стоукс: Почему я не открываю ваши двери?
Анжелика: Ты знаешь, кто он? Ты знаешь все, что он сделал?
Стоукс: Нет.
Анжелика: Тогда почему ты вмешиваешься?
Стоукс: О... ты признаешь, что я прав! Я чувствую себя польщенным"
Но сюжетная линия Проклятия Сна происходит на фоне и других злодейств, также совершенных Анжеликой Бушар под псевдонимом Кассандра Блэр. Помимо того, что она превратила Роджера в безвольную марионетку, убила доктора Эрика Лэнга, узнав от него тайну излечения Барнабаса от вампиризма - создание "Монстра Франкенштейна" с библейским именем Адам, так ещё и пыталась причинить вред самому Адаму, поработила адвоката Энтони Петерсона и заставила украсть принесенный профессором Стоуксом медальон - оберег, оскорбила Элизабет Стоддард. Затем, когда мнимый роман Кассандры-Анжелики с Роджером Коллинзом постепенно сошел на нет, та стала увлекаться другими мужчинами - тем же Тони Петерсоном, и свидетелями ее интрижки стали Дэвид Коллинз и его тётя Элизабет. Но у Анжелики все же были планы относительно Роджера, и просто так терять его она не хотела. Поэтому ведьма заставила Элизабет думать о собственной смерти и внушила страх быть похороненной заживо (что потом и произошло) в 517 серии, а Дэвида сделала немым в 482 серии.
Но и это еще не всё - в обличии Кассандры Блэр колдунья Анжелика пыталась дважды заставить Викторию Уинтерс поведать о Сне Барнабасу Коллинзу. В итоге он сам чуть ли не вынуждает гувернантку сделать это, пьет красную таблетку и засыпает...Когда он открывает дверь во Сне, там неожиданно оказывается Кассандра Блэр, а не Анжелика в истинном обличии. Манящий человек по сюжету сериала всегда следующая жертва проклятия, которой приснится Сон, но этот Сон был уже последний в шоу, так что на этот раз манящая именно Кассандра. И Барнабас восклицает при встрече с ней: «Я знал, что это можешь быть только ты. Но я ожидал, что ты будешь Анжеликой, а не Кассандрой».
И вот Барнабас оказался последним из двенадцати жертв проклятия, которое началось с Мэгги Эванс, продолжилось в лице Джеффа Кларка, доктора Эрика Лэнга, Джулии Хоффман, Дэвида Коллинза и Вилли Лумиса, который по сюжету потом обезумел, напал на Кэролайн Стоддард и поведал лишь первую часть своего Сна. Затем в ход событий вмешался профессор Тимоти Стоукс, но ничего изменить не сумел. Сон все равно против своей воли увидели Кэролайн/Кэролин Стоддард, художник Сэм Эванс, которого Анжелика успела ослепить и убить за то, что тот изобразил ее на портрете седой пожилой женщиной, и Виктория Уинтерс, соответственно. Итак, Барнабас заходит в ту же самую таинственную комнату, окутанную туманом, со множеством дверей, слышит знакомую мелодию из музыкальной шкатулки Жозетт и стихотворение, которое за кадром читала актриса Лара Паркер, играющая роль Анжелики/Кассандры. Он судорожно начинает открывать одну дверь за другой и натыкаться то на гильотину, то - на череп с огромными глазами, то на невесту - скелет в свадебном наряде...
Наконец, ему попадается правильная дверь, которая возвращает Барнабаса назад, и тот к своему изумлению обнаруживает, что не умер, в отличие от того, что незадолго до этого приснилось Виктории Уинтерс. После пробуждения Барнабаса Джулия Хоффман говорит, что должна быть причина, по которой Сон был другим. Барнабас же, напротив, уверял, что он пережил Сон и остался в живых, и теперь он полностью свободен от Анжелики. Он говорит, что что-то пошло не так с ее проклятием, и он уверен, что теперь все кончено. Но как бы не так - не успел Барнабас выйти за дверь из Коллинвуда, как на него снова напала летучая мышь, возвращая зрителей в 445-й эпизод флэшбека 1795 года. Так и закончился 535-й эпизод сериала, который также не был оригинальной идеей шоу. Как выяснилось, сценаристы позаимствовали сюжет из романа американского писателя Роджера Мэнвелла 1957 года под названием "The Dreamers". Сюжет произведения был примерно таким: «Пять жителей деревни недалеко от Лондона подвергаются одному и тому же сну, после того как один рассказал его другому, и пятый сновидец едва не становится его жертвой. Отслеживание его силы, его источника и его смертельного потенциала поручено ... доктору Кингу, и благодаря его работе с пятью злые последствия рассеиваются и возникают новые отношения. НЕ перед сном».
Итак, Анжелике Бушар вроде как вторично удалось убить Барнабаса, и его даже предали земле в 536 эпизоде, однако сюжет надо было продолжать, и значимого персонажа снова воскресили - в 538 серии. От проклятия вампира его спасло лишь существование Адама, и Проклятие Сна не сработало. И с 540-го эпизода "Мрачных Теней" все в свои руки решил взять еще один новый мужской персонаж вселенной - Николас Блэр. Дебют Николаса состоялся ещё в 522 серии, когда он лично заявился в Коллинвуд и представился семье Коллинз, как брат Кассандры. Роль Николаса Блэра сыграл американский актёр Гумберт Аллен Астредо, и его персонаж продержался всего 64 эпизода - вплоть до 979 серии, когда создатели шоу развивали сюжетную линию с Левиафанами, а Николас уже к тому времени являлся промежуточным звеном, чем полноценным злодеем.
И вот тут, друзья мои, произошло самое главное изменение сюжетного хода сериала. Только что нам показывали Анжелику Бушар как могущественное, подобное Богу, единое и всепоглощающее зло, которое ни один спиритический сеанс, серебряная пуля и даже костер инквизиции был не в силах уничтожить! Но теперь же все изменилось, и Анжелика сама превратилась фактически в беспомощную марионетку в руках более могущественных чародеев, чем она сама, хотя и уверяла, что способности к колдовству ей дал сам Вельзевул, Повелитель Мух. Да-да, в оригинальных "Мрачных Тенях" 1960-70-х годов Анжелика Бушар, как оказалось, вовсе не была свободна в своих колдовских полномочиях - её деятельность постоянно держали под контролем более могущественные силы в лице Николаса Блэра и так называемого Тёмного Лорда, известного как Диаболос, который представал перед зрителями безликой фигурой, одетой в темную мантию с капюшоном. Дебют Диаболоса произошел в 628 эпизоде, да и исчез он с поля зрения зрителей достаточно быстро, не продержавшись и двух серий, и персонажи о нем только упоминали. На фото ниже - Диаболос и Анжелика Бушар:
Сюжет закрутили так, что и Анжелика Бушар, и даже сам Николас Блэр - оба являлись агентами Диаболоса, которых тот послал на землю для выполнения своей особой миссии. Николас очень заинтересовался портретом Анжелики после своего прибытия в Коллинвуд. «На этот раз ты влипла в неприятности, моя милая Анжелика! Где ты? Шепни мне, если можешь, где ты находишься… Дай мне знак, что ты еще существуешь!», - сказал чернокнижник, обращаясь к портрету. С того самого дня он установил с Анжеликой незримую ментальную связь и поработил ее так же, как она пыталась поступить с Барнабасом Коллинзом. Николас Блэр контролировал каждый шаг Анжелики, превратил ее руку в скелет и однажды сумел состарить портрет женщины, вернув ей истинный возраст. Саму Анжелику в роли Кассандры Блэр сжег заживо воскресший из мертвых Преподобный Траск, затем уже сам Николас Блэр воскресил ее, затем - состарил в 547 серии в отместку за то, что та не смогла уничтожить Адама и даже превратил в вампира - в 555-м эпизоде!
Но даже тогда Анжелика не переставала творить зло. Она была причиной нервного срыва Джо Хаскелла, которого также использовала в своих целях, напала на Джеффа Кларка, стала виновницей того, что один из братьев Дженнингсов - Том - стал вампиром, постоянно сбегала из-под контроля Николаса Блэра, который отчитывал ее за привязанность к Барнабасу Коллинзу, но сам по иронии судьбы вскоре влюбился в Мэгги Эванс и поплатился за это - персонаж был сожжен заживо в 634 серии, а вернулся на экран только в 953-м эпизоде. Также Анжелика пыталась вернуть проклятие вампира Барнабасу Коллинзу, постоянно кусая его в 606-612-х эпизодах сериала, отчего он лишь слабел и чувствовал себя плохо, но одним из нежити все же не становился. Он был вампиром только в 1840-м и в 1795-м годах, когда пытался остановить призрак Джерарда Стайлза и спасти Викторию Уинтерс от повешения, но она, как и Жозетт, все равно умерла - за кадром...
В 1960-х -70-х годах Анжелика Бушар то портила Коллинзам жизнь, то помогала им в борьбе со сверхъестественными угрозами (и да - она там не самая большая проблема) вроде цыган во главе с графом Андреасом Петефи и Магдой Ракоши, которые прокляли Квентина Коллинза и превратили его в оборотня. Так, именно Анжелика в 1840-х годах неожиданно вступилась за Барнабаса Коллинза, когда его хотела уничтожить Лаура Стокбридж Мердок Коллинз... А когда в сюжет зачем-то ввели расу Левиафанов, то уже сам Барнабас почему-то просил Анжелику о помощи, хотя та по сюжету сериала отказалась от своих чар и вступила в отношения со Скайлером Рамсоном, от которого и взяла новую фамилию. А вот предысторию Анжелики нам показали гораздо позднее - в 1120-1130-х эпизодах сериала, где выяснилось, что она жила еще в 1600-х (!) годах и называлась Миранда Дюваль. История персонажа гласит, что в 1692 году Диаболос послал своих агентов, называемых Ведьмами, в колонию Массачусетс. Ведьмы изводили и даже убивали пуритан. Это привело к массовой казни по всему Массачусетсу. Но неутомимый Диаболос явно нуждался в ком-то, кто возглавил бы Ведьм. Этот человек был бы Ложным Мессией, который привел бы тысячи людей к смерти.
Для достижения поставленной цели Диаболос решил родить сына, Иуду Закери/Захари, первого антихриста, о чём гласил сюжет 1131-го эпизода "Мрачных Теней". Тысячи людей погибли от его колдовства, пока, наконец, один из предков Барнабаса Коллинза по имени Амадей не привлёк его к суду. Вместе с Иудой была тогда схвачена и Анжелика Бушар, реальное имя которой - Миранда Дюваль. Анжелика, опасаясь за свою шкуру, предала своего Темного Учителя. Иуда был обезглавлен, но пред этим в духе злодейского злодея он наложил проклятие на ВСЕХ ЧЛЕНОВ семьи Коллинз, включая и потомков... Но не на саму Анжелику... Позволив ей на протяжении трех веков измываться над семьей Коллинз и менять облики и имена. А позже в сюжете стали фигурировать и другие колдуны - Николас Блэр и Джерард Стайлз, которые также являлись агентами Диаболоса и выполняли его волю. Если Николас всячески контролировал Анжелику - то превращал ее в старуху, то в вампира в 600-х сериях, то Джерард Стайлз действовал отдельно от них, пока не пришлось менять ход истории, приведший в 90-е годы к гибели всей семьи Коллинз и разрушению поместья Коллинвуд. На фото ниже - Анжелика Бушар (Миранда Дюваль) и ее Темный Учитель - Иуда Захари:
Причем эта ведьмочка и дальше представлялась всем Коллинзам в разную эпоху под разными именами - то как Анжелика Румсон/Рамсон, то как Валери Коллинз, причем в первоначальной версии сценария у нее было даже русское имя Наташа...В разное время, помимо Барнабаса, она обольщала кучу других мужских персонажей, вступила в брак с одним из Квентинов Коллинзов (которых в сериале было четыре), использовала его в своих целях и превратила в зомби, шантажировала Барнабаса, умоляя сделать его своей женой, накладывала на Квентина любовное заклятие, дабы свести его с Мэгги Эванс, угрожал убить Аманду Харрис, возлюбленную Квентина, с помощью куклы Вуду, если тот не останется с ней, натравливала превращенную Барнабасом в вампира Роксану Дрю на Джулию Хоффман, мучила Дэниела Коллинза призраком убитой им жены Харриет и т.д. И за все эти злодеяния Анжелика НИ РАЗУ не получила должного воздаяния! Да, по сюжету оригинальных "Мрачных Теней" ее часто сжигали и вешали, в 1195-м эпизоде всё-таки слишком слишком легко лишили колдовских способностей, а она сумела остановить казнь Джерарда Стайлза (до его превращения в мстительного призрака) и, надобно сказать, в конечном итоге добилась таки своего! В 1198 серии, которая была самой последней в истории семьи Коллинз 1840 года, прежде чем вернуться в 1970-е, Барнабас Коллинз был вынужден совершить нечто ему совсем не свойственное. Анжелика Бушар, будучи застреленной Ламаром Траском, потомком охотника на ведьм из 1795 года, умерла на руках Барнабаса, раскаявшись во всём.
Тот тоже признался ей в любви, несмотря на гибель всех его родных: "Твое прекрасное лицо... Как тихо, словно ты спала. Неужели я больше никогда не увижу твоих глаз? Так часто они смотрели на меня с любовью, а я отвечал им только ненавистью. Я был ослеплен своей яростью, которую вызвало мое отвержение тебя. И так на протяжении многих лет мы боролись и боролись. Я никогда не догадывался, что под своей яростью я чувствовал такую же сильную любовь, как твоя". Также Барнабас сообщил Джулии Хоффман, что именно Анжелика Бушар была той самой, кого он ИСКРЕННЕ любил: «Я любил ее, Джулия! Она — моя единственная любовь, а я никогда об этом не знал!». Такой финал оригинальных "Мрачных Теней" оставил в недоумении и вызвал волну возмущения у множества поклонников шоу. Они были уверены в том, что по логике сюжета, Барнабас должен был ненавидеть Анжелику за то, что она ему сделала, ведь насильно мил не будешь, а такой несправедливый конец доказывал обратное: если слишком сильно чего-то захочешь, можешь творить любые преступления, и человек будет твоим.
Новость отредактировал Летяга - Вчера, 07:25
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Вчера, 07:12 by MortiferПросмотров: 119Комментарии: 0
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