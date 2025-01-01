"Мрачные Тени" - от готического сериала до трагикомедии. Часть шестая

Сквозь зрение и слух, и безликий ужас,

Сквозь бесконечные коридоры проб и ошибок,

Впереди горит пылающий свет,

И одна дверь ведет к точке возврата.

Through sight and sound, and faceless terror,

Through endless corridors by trial and error,

Ahead a blazing light does burn,

And one door leads to the point of return.

Труп

"Анжелика: Почему ты так настроен спасти Барнабаса Коллинза? Он получает только то, что заслуживает. А ты показал себя дураком!



Стоукс: Почему я не открываю ваши двери?



Анжелика: Ты знаешь, кто он? Ты знаешь все, что он сделал?



Стоукс: Нет.



Анжелика: Тогда почему ты вмешиваешься?



Стоукс: О... ты признаешь, что я прав! Я чувствую себя польщенным"

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 07:25

Причина: Стилистика автора сохранена

Mortifer Просмотров: 119 Комментарии: 0 0 Вчера, 07:12 by

Приветствую вас, дорогие читатели! Вновь. Поскольку предыдущую статью мою рано опубликовали, хотя я ее даже толком не успела отредактировать, придется вместить остальную часть в рамках этой. Итак,. Оскорблённая безответными чувствами девушка, чтобы тот помогал ей в ее планах. Примечательно, чтосериала:— призналась графиня. Да-да, как вы и могли догадаться,Ноа когда Барнабас ее бросит, Анжелика Бушар сыграет роль утешительницы и семейного психолога. Каким образом Анжелика попытается воплотить свой подлый замысел в жизнь? Правильно, снова прибегнув к черной магии! Она вновь достала очередную куклу Вуду на племянницу своей госпожи, графини Натали ДюПре, и произнесла:Несчастный. Несмотря на отчаянное сопротивление, он и Жозетт полюбили друг друга. Анжелике даже удалось их поженить и организовать побег из Коллинвуда, куда они вскоре вернулись, но разумных объяснений своему поступку дать не могли. Вопреки изначальному замыслу ведьмы, вышло наоборот.Но вскореи со словами: «», похитил ее, отнёс на кладбище Игл-Хилл и! При этом, повторюсь, орущая от страха дама в подвенечном платье и полуразложившийся труп с перебинтованной головой и вытекшим глазом привлекли 0,01% внимания со стороны населения поместья и города в целом!И тут нашей Анжелике наверняка пришел бы конец, если бы слуга Бен Стоукс не обнаружил ее. В диком стрессе рыдающая и лежащая в открытой могиле, в перепачканном кладбищенской землёй подвенечном платье Анжелика Бушар поклялась, что этот опыт изменил ее, и она не причинит никому вреда. Но Иеремия демонически насмехается над ней.... Едва оправившись от потрясения,, включая и Жозетт.— сказала Анжелика.. Когда она потеряла сознание,. Теперь она действительно умерла.Нои дальше. В виде бестелесной головы она явилась в 417-м эпизоде, когда уже Бен Стоукс попытался по просьбе Барнабаса вонзить ему в сердце осиновый кол. Тем временем бесконечная череда террора и ужаса в Коллинвуде неумолимо двигалась вперед —...Затем, который тогда в сердцах воскликнул:, и это продолжалось до тех пор, пока лейтенант Нейтан Форбс не сообщил о Барнабасе его родителям, и его гроб не обнаружил сам Джошуа Коллинз, его отец.в комнате в одной из башен Коллинвуда. Также отец Барнабаса стал свидетелем странных вещей — например,Этот портрет в сериале 1960-х годов вскоре сыграл свою определенную роль. Вот как он выглядел:. И создатели явно. И да, с ним также происходили мистические вещи. Будучи в крайнем изумлении от всех этих превращений,Но ее появление, по сути, ничего толком и не решило.! Всё,. Также она чертила круги призыва и постоянно повторяла:. Но. Зачем вообще надо было вводить в сюжет истории совершенно бесполезного персонажа, непонятно...Это. Джошуа и Батия Мейпс сражаются не только за душу одного человека или даже одной семьи. Они сражаются за всех нас, за всех, кого коснется эта неумолимая волна тьмы, которая распространится из Коллинвуда во всех направлениях. Именно. События выходят за рамки личного и становятся политическими. Но Батия Мейпс терпит неудачу и сгорает заживо, а. Хозяин Старого Дома даже не сумел заставить себя убить Барнабаса из пистолета с серебряными пулями. А поскольку такому колоритному персонажу, как Барнабас Коллинз, еще не пришло время удаляться из сериала и погибать навсегда, то он умудрился провести 200 лет в гробу без пищи, воды, и его мышцы чудом не атрофировались.Но главная загвоздка была в том, что, который был убежден, что Виктория узнала его секрет, и из страха разоблачения даже кусал ее в шею и гипнотизировал, стараясь стереть память.События 1795 года окончательно завершились.. Кстати,и вообще к кому-либо. Джошуа Коллинз прекрасно знал, что в своем вампирском обличии его сын оказался опасен для общества и не может позволить ему свободно разгуливать, но он любит его слишком сильно, чтобы выстрелить ему в сердце. Поэтому Джошуа решает заковать Барнабаса цепями в гробу, обрекая того на вечный сон, а затем идет и рассказывает всем, что его сын отправился в Англию.. Это может быть одним из самых экзотических способов показать это, но именно это здесь и происходит.Итак,. Наконец, все вернулось на свои места, Филлипс Уик была повешена в своем времени, а Виктория вернулась назад... с огнестрельным ранением в плечо и следами на шее от веревки. Все члены семьи Коллинз мигом забыли и о сеансе, и про Сару Коллинз и сосредоточили свое внимание на мисс Уинтерс. Доктор Хоффман осмотрела ее, а нынешний Барнабас отнесся с подозрением и все еще боялся своего разоблачения. А(это могло означать, что либо у Джеремайи возникли чувства к Вики, когда он был еще жив, либо это могла быть тонкая уловка сценаристов, чтобы этот персонаж также символизировал своего рода Берка Девлина («двойника» Джеремайи в 1960-х годах), пытающегося помочь Вики справиться с ее горем и смятением),Надобно сказать, что, воскресла или переродилась за кадром. Правда,Ранее, который, к своему удивлению, приобрела Виктория Уинтерс в антикварной лавке. И. Да, пришло время для. Основная формула выглядит так:специалиста по паранормальным явлениям. Сначала Тимоти Стоукс отнесся к Барнабасу враждебно, а затем стал сотрудничать с ним и Джулией Хоффман, помогая тем в борьбе со злыми призраками, оборотнями да вампирами...Ранее,. В ярости он изорвал картину в клочья и бросил в горящий камин со словами:. Но когда вампир обернулся, портрет на мольберте чудесным образом восстановился, а за кадром раздался зловещий смех Анжелики, как и тогда, в 425-й серии, когда Жозетт упала с Вдовьего Холма и разбилась насмерть...Хотя, но на самом деле она ею не является. Она определенно ослеплена богатством Коллинзов в духе Суки Форбс, но также искренне одинока и по-своему привязана к Роджеру, хотя на самом деле не любит его. И она также баловалась, но не обладает реальными силами. Она делает пару попыток колдовства, которые показывают ее склонность к этому, но на самом деле не имеют никакого реального эффекта. А Анжелика бы позже овладела ее телом и начала бы сеять хаос... Но. В общей сложности,. Конечно же, с точки зрения современного человека, но сюжет оригинального сериала 1960-70-х годов был построен именно таким образом.— сказала Анжелика Бушар, явившись своему спящему. —Но предисловие и нагнетание атмосферы — одно дело, а в конечном итоге зритель 1960-х годов видел совершенно противоположную картину, которая напугать способна была разве что малолетних детей.как это сделала Мэгги Эванс, по иронии судьбы став первой жертвой проклятия со стороны Анжелики Бушар (а как мы помним, в 200-х эпизодах сериала на нее из-за внешнего сходства с Жозетт положил глаз и сам Барнабас Коллинз, что закончилось в итоге похищением девушки, гипнозом и заточением в подвале Старого Дома, а затем и безумием на этой почве).(Мэгги Эванс рассказала сон Джеффу Кларку в данном случае). ДалееОригинал фразы на английском языке звучит так:персонаж - сновидец видел примерно следующее:1., символизирующий смерть:2.3.(намёк на Жозетт):4.5.(в случае с Кэролайн Стоддард)6.И так далее.- там во тьме виднелся какой-то круглый свет, напоминающий фонарь:Почти у каждого персонажа, кто ни проснется после такого зрелища, случалась истерика. А затем он был вынужден поведать сюжет сна остальным. Единственным из всех, на кого Проклятие Сна не подействовало, был в 508 серии оригинальных «Мрачных Теней» профессор Тимоти Стоукс, которому Анжелика Бушар была вынуждена явиться лично, дабы образумить его:Нопод псевдонимом Кассандра Блэр.Элизабет Стоддард.. Но у Анжелики все же были планы относительно Роджера, и просто так терять его она не хотела.Но и это еще не всё - в обличии Кассандры Блэр колдуньяи засыпает.... Манящий человек по сюжету сериала всегда следующая жертва проклятия, которой приснится Сон, но этот Сон был уже последний в шоу, так что на этот раз манящая именно Кассандра. И Барнабас восклицает при встрече с ней:И воткоторый по сюжету потом обезумел, напал на Кэролайн Стоддард и поведал лишь первую часть своего Сна. Затем, но ничего изменить не сумел., соответственно. Итак,которое за кадром читала актриса Лара Паркер, играющая роль Анжелики/Кассандры. Он судорожно начинает открывать одну дверь за другой и натыкаться то на гильотину, то - на череп с огромными глазами, то на невесту - скелет в свадебном наряде...Наконец, ему попадается правильная дверь, которая возвращает Барнабаса назад, и тот к своему изумлению обнаруживает, что не умер, в отличие от того, что незадолго до этого приснилось Виктории Уинтерс. После пробуждения Барнабаса Джулия Хоффман говорит, что должна быть причина, по которой Сон был другим. Барнабас же, напротив, уверял, что он пережил Сон и остался в живых, и теперь он полностью свободен от Анжелики. Он говорит, что что-то пошло не так с ее проклятием, и он уверен, что теперь все кончено. Но как бы не так -который также. Сюжет произведения был примерно таким:Итак,и Проклятие Сна не сработало. И. Дебют Николаса состоялся ещё в 522 серии, когда он лично заявился в Коллинвуд и представился семье Коллинз, как брат Кассандры. Роль Николаса Блэра сыгралИ вот тут, друзья мои,чем она сама, хотя и уверяла, что. Да-да, в оригинальных "Мрачных Тенях" 1960-70-х годовболее могущественные силы в лице Николаса Блэра и так называемого, который представал перед зрителями безликой фигурой, одетой в темную мантию с капюшоном., и персонажи о нем только упоминали. На фото ниже - Диаболос и Анжелика Бушар:Сюжет закрутили так, что. Николас очень заинтересовался портретом Анжелики после своего прибытия в Коллинвуд., - сказал чернокнижник, обращаясь к портрету.женщины, вернув ей истинный возраст.Но даже тогдакоторый отчитывал ее за привязанность к Барнабасу Коллинзу, но сам по иронии судьбы вскоре влюбился в Мэгги Эванс и поплатился за это -. Также. Он.... Так,... А когда, от которого и взяла новую фамилию. А вот. История персонажа гласит, что в 1692 году Диаболос послал своих агентов, называемых Ведьмами, в колонию Массачусетс. Ведьмы изводили и даже убивали пуритан. Это привело к массовой казни по всему Массачусетсу. Но неутомимый Диаболос явно нуждался в ком-то, кто возглавил бы Ведьм. Этот человек был бы Ложным Мессией, который привел бы тысячи людей к смерти.Для достижения поставленной цели Диаболос решил родить сына, Иуду Закери/Захари, первого антихриста, о чём гласил сюжет 1131-го эпизода "Мрачных Теней".. Вместе с Иудой была тогда схвачена и Анжелика Бушар, реальное имя которой - Миранда Дюваль. Анжелика, опасаясь за свою шкуру, предала своего Темного Учителя.. А. Еслии разрушению поместья Коллинвуд. На фото ниже - Анжелика Бушар (Миранда Дюваль) и ее Темный Учитель - Иуда Захари:Причем эта ведьмочка и дальше...В разное время,и т.д. И, а она сумела остановить казнь Джерарда Стайлза (до его превращения в мстительного призрака) и, надобно сказать,Тот тоже признался ей в любви, несмотря на гибель всех его родных:. Также Барнабас сообщил Джулии Хоффман, что именно Анжелика Бушар была той самой, кого он ИСКРЕННЕ любил:. Такой финал оригинальных "Мрачных Теней" оставил в недоумении и вызвал волну возмущения у множества поклонников шоу. Они были уверены в том, что по логике сюжета, Барнабас должен был ненавидеть Анжелику за то, что она ему сделала, ведь насильно мил не будешь, а такой несправедливый конец доказывал обратное: если слишком сильно чего-то захочешь, можешь творить любые преступления, и человек будет твоим.

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