"Мрачные Тени" - от готического сериала до трагикомедии. Часть вторая.Мы продолжаем обзор американского готического телесериала 1960-70-х годов под названием «Мрачные Тени». В прошлый раз остановились на характеристиках вампира Барнабаса Коллинза, который вскоре стал значительным персонажем шоу. Ну, а пока он был практически неотличим от киношного Дракулы — также мог превращаться в туман и, чаще всего, в летучую мышь, гипнотизировать своих жертв, спать днем в гробу, и его появление на экране сопровождалось воем собак или волков на Луну. В 220-221 эпизодах сериала Барнабас Коллинз с разрешения Элизабет Стоддард переехал жить в Старый Дом, где спал днём в гробу в подвале здания. Второй гроб вампира располагался и в мавзолее на кладбище Eagle Hill. Два места погребения были очень важны для того, чтобы не выставить Барнабаса в глазах общественности расхитителем могил и вандалом, каким являлся по сюжету Вилли Лумис. Надобно сказать, что именно сериал Дэна Кертиса «Мрачные Тени» породил ещё один ключевой элемент повествования, связанный с вампирами — идею реинкарнации возлюбленной вампира спустя два столетия после его проклятия и её суицида. Позже похожий сюжет фигурировал в экранизации «Дракулы» в 1990-х годах режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, где оригинальный жестокосердый персонаж Брэма Стокера фактически повторяет судьбу Барнабаса Коллинза — если второй теряет свою Жозетт Дюпре, то Дракула — свою Элизабет, которая не смирилась с гибелью супруга на поле боя.
Но оба вампира вскоре находят утешение и точное подобие своих невест два века спустя: Барнабас — в лице бармена кафе «Синий Кит» Мэгги Эванс и гувернанток — Виктории Уинтерс, Рейчел Драммонд и Китти Сомс Хемпшир (все длились недолго и закончились трагично), а Дракула — в лице Мины Мюррей. Тогда как в оригинале романа девушка искренне любит только Джонатана Харкера, да и истинный мотив переезда Дракулы из Трансильвании в книге неизвестен. Созданный Дэном Кертисом образ вампира-любовника позже перекочевал в сагу «Сумерки», но не получил одобрения зрителей. Примечательно, что и сам режиссёр «Мрачных теней» перенёс характеристики Барнабаса Коллинза на Дракулу уже в собственном полнометражном фильме 1970-х годов, который так и остался в тени своего предшественника и творения Фрэнсиса Форда Копполлы.
Предыстория самого Барнабаса Коллинза была показана зрителям во временной линии 1795 года, а конкретно — с 360 по 456 эпизод. Сценаристы радикально изменили ранее составленный сюжет: вместо Джеремайи/Иеремии Коллинза Жозетт собиралась выйти замуж именно за Барнабаса, и особняк Коллинвуд был воздвигнут не самим Иеремией, а Джошуа Коллинзом — отцом Барнабаса, ставшим по сюжету его родным братом. Иеремия же стал родным дядей вампира, а чтобы члены семьи Коллинз из 19-го века были точным подобием обитателей поместья 1970 года, в сюжет ввели даже двух кузенов Барнабаса — Миллисент и Дэниела Коллинзов, внешне похожих на Кэролин Стоддард и Дэвида соответственно.Старый Дом, который внешне в сериале напоминает Белый Дом правительства США и играет роль зловещего обиталища Барнабаса, в сюжете 1795 года трансформировался из мрачного особняка в уютный дом, в котором проживало девять человек, включая самого Барнабаса, Иеремию, кузенов — Миллисент и Дэниела, а также родителей вампира — Джошуа и Наоми Коллинзов, Сару Коллинз — младшую сестру Барнабаса десяти лет и фанатичную на религиозной почве тётушку Эбигейл, незамужнюю сестру Джошуа Коллинза соответственно. А сам Старый дом в сериале выглядел примерно так:
Известно, что задолго до романа с Жозетт, будучи еще ребенком, Барнабас Коллинз был влюблен в жену своего дяди Иеремии, Лауру Стокбридж Коллинз, но та потом умерла во время пожара в Александрии и возродилась уже в 20-м веке, как мать Дэвида. Этим событиям посвящены 730-760-й эпизоды сериала, где Лаура (Лора) Коллинз показана как враг Барнабаса Коллинза, полный решимости уничтожить вампира. А в аудиодрамах по мотивам сериала, которые выходили в США уже в 2000-х и 2020-х годах, Барнабас Коллинз познакомился с девушкой по имени Селаста. Она сделала заявление о непристойности против одного человека из группы Барнабаса, Сайласа Брэдшоу, что спровоцировало многолетнюю вражду и начало нового проклятия.
В принципе, предысторию Барнабаса в первых 390-х сериях мы созерцаем в сериале глазами Виктории Уинтерс, которую во время проведения очередного спиритического сеанса внезапно отбросило далеко в прошлое. Пожалуй, сериал «Мрачные тени» являлся первым в истории американской киноиндустрии конца 1960-х годов, который напрямую затрагивал ещё и тему путешествий во времени, научную фантастику. Впоследствии данный приём будет использован в сериале как минимум дважды или трижды — персонажей волей судьбы забрасывало то в далёкое прошлое (1840-97 годы), то в будущее (1990-е годы), где они узнавали правду и о наличии призраков в доме, и об уничтожении почти всех членов семьи, начиная от Дэвида и заканчивая Кэролин Стоддард, которая сошла с ума от потрясений и находилась под опекой экономки миссис Джонсон, и пытались изменить ход истории и предотвратить ужасные трагедии, случившиеся с Коллинзами уже не по вине Барнабаса Коллинза. Также по сюжету семья Коллинз во главе с Джулией Хоффман и Тимоти Стоуксом была вынуждена бороться и с другой сверхъестественной угрозой вроде нападения оборотня (которым был дальний родственник Коллинзов — Крис Дженнингс и даже Квентин Коллинз), хитросплетений чернокнижников вроде Николаса Блэра и Иуды Захари и даже с расой неких Левиафанов, которых создатели зачем-то ввели в сюжет в 800-900-х эпизодах сериала. Если честно, то эти персонажи, инопланетяне-культисты, основанные на книгах Говарда Лавкрафта, были совершенно ненужными и ничего полезного в историю не привнесли. Единственное, чем примечательны были эти серии, так это возвращением давно пропавшего мужа Элизабет Стоддард в Коллинспорт. До этого зрителям Пола Стоддарда толком не показывают, а члены семьи Коллинз считают его погибшим...
Левиафаны (англ. Leviathans) в «Мрачных тенях» — это некая секта с примесью инопланетян. Одетые в коричневые одежды, как монахи, представители расы приняли форму гуманоидов с зеленоватой кожей. Однако это не было их истинной формой. Хотя истинный облик персонажей никогда не был показан в телешоу, явный намек заключался в том, что Левиафаны напоминали змей. История телесериала гласит, что их главным символом был мифологический Наг, змей с четырьмя головами. Также в одной противоречивой сцене в сериале Левиафаны появлялись как сгустки яркого света. Лидерами Левиафанов были мужчина и женщина, которых звали Оберон и Хаза (Питер Ломбард и Робин Лейн). Они произвели на свет сына, который изначально принял форму бестелесного духа, заключенного в коробку с печатью Нага, а затем и физическую форму человеческого младенца. Этим сыном по сюжету стал Джеб Хоуск, который внезапно влюбился в Кэролин Стоддард. Да-да, злодеям, как оказалось, тоже свойственны чувства! И то история отношений имела печальный конец — для самой Кэролин это чуть не обернулось гибелью на Вдовьем Холме, а вот сам Джеб как раз погиб на этой самой роковой скале в 980-й серии. Персонаж Джеб Хоуск в «Мрачных Тенях» фигурировал 35 (!) раз и являлся одним из главных антагонистов шоу. Его роль сыграл американский актёр Кристофер Пеннок:
[img]https://static.wikia.nocookie.net/tvdatabase/images/7/7f/DS_979_004.jpg/revision/latest?cb=20130912031654[/img]
История Левиафанов в сериале была навеяна как Библией, так и фильмом «Деревня проклятых» 1960 года про инопланетную расу, оплодотворяющую женщин. Идея змееподобной древней расы лишь изредка появлялась в произведениях Говарда Лавкрафта. Переписывая истории другого писателя, Зелии Бишоп, Лавкрафт создал змеиного бога Йига, Отца змей, в «Проклятии Йига» (Weird Tales, 1928) и «Кургане» (впервые опубликованном в сокращённом виде в Weird Tales, ноябрь 1940). Но эта сюжетная линия не понравилась зрителям, и рейтинги шоу вновь упали. Примечательно то, что Левиафаны из «Мрачных теней» фактически дали жизнь одноимённым персонажам из сериала «Сверхъестественное», где новая версия таинственных и зловещих персонажей больше укоренена в иудео-христианской традиции, чем в мифах Ктулху. Эти Левиафаны — бездушные существа, созданные Богом до ангелов и человечества. Рассматривая их создание как ошибку, Бог запечатал их в Чистилище. В отличие от Левиафанов из «Dark Shadows», истинная форма этих существ была замечена телезрителями в «Сверхъестественном». Это гуманоиды, лица которых имеют гигантские рты и не имеют глаз:
Сериал «Мрачные Тени» включал в себя очень много различных персонажей, которые то раскрывали сюжет истории, то всячески дополняли её, то просто появлялись перед зрителями на пять минут, только для того, чтобы быть убитыми спустя некоторое количество времени и бесславно кануть в Лету, или как-то растянуть сюжет. К героям первой категории относятся доктора Дэйв Вудард и Эрик Лэнг, шерифы города Коллинспорт, домработница и экономка Миссис Джонсон, психиатр Джулия Хоффман, ведьма Анжелика Бушар... Ко второй категории больше подходили чернокнижник Николас Блэр, Квентин Коллинз, Джерард Стайлз, ликантроп Крис Дженнингс, граф Петефи, цыганка Магда Ракоши. Ну, а в третью входили второстепенные персонажи в лице Сабрины Стюарт, Роксаны Дрю, гувернанток Дафны Харридж, Китти Сомс-Хэмпшир и Рэйчел Драммонд (обеих также сыграла актриса Кэтрин Ли Скотт), «Монстры Франкенштейна» в лице Адама и Евы, Бет Чавес... В истории Барнабаса Коллинза героиней, раскрывшей перед зрителями истинную природу и биографию вампира, была его младшая сестра — десятилетняя Сара Коллинз. Её сыграла американская актриса Шэрон Смит Ленц. Сара выступает в качестве призрака маленькой девочки, которая играет то с тряпичной куклой, то в мяч и постоянно напевает или наигрывает на флейте мелодию известной за рубежом песни — «London Bridge is falling down» («Лондонский мост падает»). В то же время героиня служит как спасительной нитью для других действующих лиц саги, в частности — для Мэгги Эванс, помогая ей сбежать из плена в Старом Доме, так и персонифицированной метафорой Совести для самого Барнабаса Коллинза, ее старшего брата.
Дебютирует Сара Коллинз в 255 эпизоде шоу, в подвале Старого Дома, куда Барнабас Коллинз заточил Мэгги Эванс после неудачной попытки убийства осиновым колом, и фигурирует вплоть до 365 эпизода (как призрак). На протяжении всех последующих эпизодов Сара являлась то там, то сям различным персонажам, начиная с Дэвида Коллинза и Виктории Уинтерс и заканчивая Вилли Лумисом и Джулией Хоффман, стараясь предупредить их о своём брате Барнабасе. Но чаще всего Сара любила проводить время с Дэвидом и играть с ним. Именно она привела мальчика на кладбище и показала ему гроб в секретной панели мавзолея. А позже весь ужас правды раскрылся Дэвиду во сне, когда он увидел Барнабаса встающим из гроба и пытающимся его укусить. Впрочем, сам Дэвид постоянно удивлялся таинственным появлениям и исчезновениям девочки и не догадывался, что перед ним призрак, окружающие не верили его рассказам (отец — Роджер Коллинз — и вовсе вызывал психиатра, который объяснил создание воображаемой подружки следствием травмы в связи отсутствия матери мальчика), а вот сам Барнабас, прознав о том, был вне себя от ярости и грозился убить Дэвида, которого спасло от неминуемой расправы лишь преждевременное вмешательство Джулии Хоффман...
Появление в сюжете Сары Коллинз кардинально меняет жизнь всех героев сериала. Дэвид оказывается болтливым хвастуном, который говорит всем, что у него есть подружка, Барнабас желает видеть сестру не из искренних переживаний после долгой разлуки, хоть и тепло отзывается о ней, а искренне боится разоблачения — не из-за того, что он вампир, а за его причастность к похищению Мэгги Эванс. Также Сара становится косвенной причиной гибели доктора Дейва Вударда, который подошел слишком близко к разгадке личности Барнабаса. В предпоследний раз Сара явилась Барнабасу Коллинзу лично уже в 364-м эпизоде, когда тот пытался задушить Джулию Хоффман. Сара сказала своему брату, что «очень, очень сердится» на него за то, что он причиняет боль людям, и приказала прочитать ей стихи, которым тот учил ее когда-то:
“That evil is wicked is well understood.
The wicked are punished…
So you must be good”.
The wicked are punished…
So you must be good”.
(Примерный перевод стихов:
«То, что зло есть зло, понятно прекрасно.
Нечестивые будут вскоре наказаны…
Так что ты должен стать хорошим».
Сара говорит ему, что он должен быть хорошим, иначе его накажут. Барнабас, в свою очередь, умоляет ее остаться с ним, но всё безуспешно. Сара сказала своему брату, что тот впредь никогда ее больше не увидит, и что ему придется заново учиться различать добро от зла, и исчезла. В последний раз она явилась Дэвиду, чтобы предупредить его держаться подальше от Старого Дома, где живет Барнабас. На этом дружба призрака Сары и Дэвида закончилась навечно, и далее по сюжету в качестве подружки выступала живая девочка — плаксивая Эми Дженнингс, дальняя родственница Коллинзов, с которой Дэвид постоянно влипал в неприятности, потревожив призраков то Квентина Коллинза, то Джерарда Стайлза, которые их пытались убить по сюжету. Вскоре после этого в 365-м эпизоде все члены семьи устроили новый спиритический сеанс. И именно Сара Коллинз была главной «виновницей торжества», говорила через Викторию Уинтерс и перенесла ее через барьеры времени и пространства в 1795-й год. В то время, когда Барнабас еще не являлся тем злобным вампиром, а был показан джентльменом 19-го века, а его сестра Сара была не призраком, а живой маленькой девочкой, и она не пела «London Bridge is falling down» и не носила белого платья с короткими рукавами и с белым чепцом.
Сама Виктория Уинтерс вела себя как настоящая Мэри Сью и постоянно оспаривала некоторые ключевые события, связанные с прошлым семьи Коллинз. Гувернантку полюбили только разве что Иеремия Коллинз, внешне похожий на Берка Девлина из 20-го века, Наоми Коллинз, похожая внешне на Элизабет Стоддард, а также и сам Барнабас — уже в 400-х сериях. Остальные же члены семьи, начиная с Эбигейл Коллинз и заканчивая достопочтенным и строгим главой клана — Джошуа, считали Викторию чужой и откровенно презирали. А ее бесконечные разговоры о том, что Жозетт должна была выйти замуж за Иеремию, или что Сара Коллинз заболеет пневмонией и умрёт, глубоко оплакиваемая всеми, воспринимались не как несусветный бред, а как предсказания, которые сбывались с несказанной точностью (даже если это было простое совпадение). Масло в огонь подлили и эпизоды из книги «История семьи Коллинз», которая непонятно как оказалась в руках мисс Уинтерс. Именно из нее Жозетт узнала о том, что ей предстоит совершить суицид на Вдовьем Холме, что привело девушку и ее тётю — графиню Натали ДюПре (внешне похожую на Джулию Хоффман) в неописуемый ужас.
Все эти события не могли не остаться незамеченными. А уж после того как глава семейства — Джошуа Коллинз — был превращен в кота, фанатичная тётушка Барнабаса — Эбигейл Коллинз, возненавидевшая Викторию с первого взгляда, заподозрила гувернантку в связи с дьяволом, вызвала преподобного Траска в дом и положила начало суду за колдовство и казни Виктории через повешение. Стоит сказать, что во время своего «путешествия» во времени Виктория поменялась местами с истинной гувернанткой семьи Коллинз — Филлипс Уик, чья карета по прибытии в Старый Дом попала в аварию. Этот персонаж появился перед зрителями в 20-м веке, сидевшим с другими застывшими недвижно членами семьи Коллинз. И нам так и не сообщили, чем Филлипс Уик так насолила Эбигейл Коллинз и другим членам семьи, что ее судили за колдовство и ошибочно казнили вместо истинной ведьмы, коей являлась по сюжету Анжелика Бушар, сыгранная актрисой Ларой Паркер в оригинальном телесериале.
(На фото - Наоми Коллинз (слева) и Эбигейл Коллинз (справа). И фанатичную Эбигейл, и домработницу Миссис Джонсон, и сварливую жену пастора - Минерву Траск - в "Мрачных тенях" воплотила на экране актриса Кларисса Блэкбёрн).
Сюжет 1795 года строился, прежде всего, на любовной истории Барнабаса и Жозетт Дюпре, которая стала эдаким аналогом Анны Карениной в сериале. Жозетт воспитывалась тетей Натали и своим отцом Андре. Семья жила на Мартинике, а в качестве служанки у них жила та самая Анжелика, которая вскоре стала источником всех зол. Когда Барнабас Коллинз во время одной из деловых встреч отправился на остров Мартиника, то сперва разделил ложе с Анжеликой (в сериале это напрямую не показывали из цензурных соображений 1960-х годов, персонажи упоминали о том только в разговорах), а затем всерьёз увлёкся Жозетт, на брак с которой родители юноши дали согласие и ради экономической выгоды. Но недовольная таким поворотом событий Анжелика стала всячески отравлять жизнь Барнабасу Коллинзу и была готова на всё, чтобы бракосочетание Барнабаса и Жозетт никогда не состоялось. Сначала с помощью куклы вуду Анжелика Бушар заставила Барнабаса задыхаться после его страстного поцелуя с Жозетт, а затем наложила на Иеремию заклятие, чтобы он стал любовником Жозетты и сбежал с ней, чтоб тайно пожениться, чем и спровоцировала тяжёлый конфликт дяди и племянника, закончившийся дуэлью и гибелью Иеремии.
В 200-х эпизодах сериала было показано, что ненависть и ревность Барнабаса к собственному дяде была такой сильной, что он не смог простить его за Жозетт даже посмертно! А увидев знакомые черты в Берке Девлине, и вовсе сошел с ума и решил после организованной им костюмированной вечеринки убить невинного человека! К счастью для Берка, преступление было предотвращено. Но это еще не все. Позже Анжелика вызвала Иеремию из могилы, чтобы свести Жозетт с ума. Но вскоре и сама поплатилась за это, когда зомбак вышел из-под контроля и начал мстить всем, кто нарушил его покой. Сначала Иеремия угрожал преследовать Барнабаса и Жозетт после их свадьбы, а затем отнес Анжелику на кладбище и попытался похоронить ее заживо! Даже по меркам 1960-х годов зомби Иеремия определённо даст фору всем монстрам современных фильмов ужасов.
Иеремия в качестве зомби фигурировал лишь пять раз в сериале, явившись также во сне Виктории Уинтерс и Китти Сомс на Вдовьем Холме в 880-х эпизодах, дабы предупредить их насчет грозящей опасности, виновником которой являлся Барнабас Коллинз. Больше сценаристы к этому персонажу не возвращались. А вот Жозетту откровенно превратили в нежить, а вампира Барнабаса — ещё и в некроманта. В 425-м эпизоде сериала сбылось написанное в книге «Истории семьи Коллинз». Жозетт реально спрыгнула с Вдовьего холма, однако мотивы героини прыгнуть со скалы резко отличались от описанных ранее! Вопреки рассказам художника Сэма Эванса, Жозетт вовсе не была чужаком в США, да и Барнабас не гнался за ней, как она описывала свою гибель во время спиритического сеанса. И на суицид как таковой ее гибель не была похожа. Просто Анжелика Бушар, имитируя голос Барнабаса Коллинза, намеренно заманила Жозетту на Вдовий холм, где показала ей ее будущее как вампира. Не желая стать уродиной посмертно и разделить печальную участь с Барнабасом, Жозетт отвергла его сама, стоя на краю утёса, оступилась и упала навстречу своей гибели. Не смирившийся с горечью утраты Барнабас Коллинз совершил нечто безумное и невозможное — ВОСКРЕСИЛ Жозетту ИЗ МЁРТВЫХ в 430-м эпизоде и призвал её в Коллинвуд против её воли! Сломленная и израненная после падения со скалы, она умоляла Варнаву оставить ее в покое, а затем приподняла свою белую вуаль и показала ему свое изувеченное лицо, отчего Барнабас опешил и шарахался в ужасе:
Надобно сказать, что Барнабас Коллинз, в отличие от фильма Бёртона, стал вампиром гораздо раньше, а не когда прыгнул с утёса вослед за возлюбленной. Да и сигать вниз по сюжету сериала ему тоже ни разу не пришлось, а в 210-х сериях именно Барнабас спас от рокового шага Элизабет Стоддард, которая хотела избежать свадьбы с мошенником. За то, что Анжелика шантажировала его и причиняла вред даже младшей сестре Саре, заставляя ее тяжело заболеть, а также за то, что она своими руками отправила на виселицу Викторию Уинтерс, Барнабас Коллинз попытался застрелить интригантку в 405-м эпизоде шоу. Однако Анжелика осталась в живых и прокляла его, сказав: «Ты недостаточно хорошо справился со своей работой, Барнабас. Я еще не умерла, и, пока я еще могу дышать, я отомщу. Я наложила на тебя проклятие, Барнабас Коллинз! Ты так хотел свою Жозетту, что ж, ты ее и получишь! Но не так, как ты бы хотел. Ты никогда не обретёшь покой, Барнабас, и никогда не сможешь никого любить! Потому что тот, кто любит тебя, умрет. Это мое проклятие, и вы будете жить с ним всю вечность!».
И в этот момент в окно влетела летучая мышь и укусила Барнабаса в шею, из-за чего бедняга долго хворал. Несмотря на отчаянные попытки спасти его, в том числе и со стороны раскаявшейся Анжелики, Барнабас вскоре умер. Врач поставил ему диагноз как чуму. Однако добропорядочный отец Барнабаса, Джошуа, для которого имидж семьи был важнее, решил сохранить смерть Барнабаса втайне от остальных и сказал, что его сын уехал в Англию навсегда. Именно это событие, выдуманное отцом Барнабаса, по странному стечению обстоятельств и сыграло свою роль в судьбе уже современных членов семьи Коллинз, живших в 20-м веке. После чего он тайно похоронил сына в мавзолее семьи Коллинз, не подозревая о том, что тот скоро вернётся в качестве вампира. Когда Анжелика Бушар явилась в мавзолей Коллинзов с осиновым колом, Барнабас неожиданно очнулся и попытался задушить ее в приступе ярости.
Но проклятие Барнабаса на этом не закончилось. И оно заключалось не только в жажде крови, которую вампир пытался удовлетворить, нападая на местных жителей по ночам и питаясь случайными жертвами, в числе которых оказалась и проститутка Суки Форбс, жена лейтенанта Нейтана. Вскоре в городе поползли чудовищные слухи, а сам Барнабас Коллинз получил прозвище «Душитель Коллинспорта», фактически стал местным серийным убийцей. Но беды на этом не закончились — череда смертей потянулась одна за другой и в самом поместье: сначала в 409-м эпизоде умирает сам Барнабас (хоть и временно), в 415-м он теряет свою младшую сестру Сару, которая умирает от пневмонии в 10 лет, которую подцепила, находясь на кладбище ночью в одном розовом платьице. И стоит сказать, что именно Барнабас стал косвенной причиной ее смерти, а не только Анжелика — в ту ночь вампир пришел к особняку и стоял у открытого окна в ожидании Жозетт, а увидела его именно Сара и последовала за старшим братом в мавзолей... Там Барнабас напугал девочку окровавленным ртом и одеждой, также забрызганной кровью.
Затем в 425-й серии Жозетт прыгает с Вдовьего холма навстречу своей смерти, и, наконец, в 458-й серии умирает на руках Барнабаса его собственная мать Наоми, отравившись мышьяком. Оказалось, что это лейтенант Нейтан Форбс — негодуя на вмешательство Наоми в его планы относительно Миллисент и Дэниела — предложил и без того убитой горем женщине ей подняться в комнату в башне, чтобы увидеть ее сына, который, как выяснил Натан, и является тем самым Коллинспортским Душителем. Даже в 1795 году Барнабас Коллинз совершил целую серию различных преступлений, за которые наказания так и не понёс: нападал на местных жителей, довёл фанатичную тётю Эбигейл до сердечного приступа, заманил преподобного Траска и замуровал его в стене в подвале Старого Дома в отместку за казнь Виктории Уинтерс, убил лейтенанта Нейтана Форбса и пару проституток — Суки Форбс и Руби Тейт. И, по признанию слуги его отца, Бенджамина («Бена») Стоукса, «он никогда не был добр, но он стал ещё хуже». Барнабас Коллинз по сюжету сериала был суров, часто поступал импульсивно и зачастую необдуманно — так, он в порыве ревности убил на дуэли своего собственного дядю Иеремию. Тем не менее он не был лишён и определённого благородства, способен любить и искренне раскаивается в своих злодеяниях.
Джошуа Коллинз же пришел в ужас, увидев, что стало с его сыном. Из соображений безопасности и дабы очистить свое доброе имя, мужчина запер Барнабаса в одной из башен Коллинвуда. Во время спиритического сеанса, проведенного с графиней Натали ДюПре, Джошуа вызвал Белую Ведьму Батию Мейпс в надежде, что та исцелит Барнабаса, уничтожит Анжелику и положит конец страданиям в его семье. Но вышло иначе. Батия Мейпс сгорела в огне, вызванном Анжеликой, а обнаружившие Барнабаса Коллинза его мать и двоюродная сестра тоже не вернулись прежними: Наоми Коллинз совершила суицид посредством отравления, а Миллисент сошла с ума. Джошуа не смог убить собственного сына, хотя тот и умолял его сделать это. Он заставил своего слугу и близкого друга Барнабаса, Бенджамина (Бэна) Стоукса, запечатать его сына в гробу в тайной комнате фамильного мавзолея Коллинз, где тот и оставался вплоть до обнаружения гроба Вилли Лумисом в 1970-м году. Бен Стоукс сыграл определенную роль в судьбе Коллинзов: мало того, что он внешне напоминал смотрителя Мэттью Моргана, так еще и являлся предком профессора Тимоти Стоукса, который по сюжету нередко помогал выпутаться из сложных ситуаций и мистических событий сериала. Всех этих персонажей воплотил на экране того времени американский актёр Дэвид Тайер, который также сыграл и таинственного колдуна — графа Петефи, и цыгана Шандора Ракоши:
Смотритель Мэттью Морган продержался в «Мрачных тенях» 28 серий (с 38 по 127 эпизод), слуге Бену Стоуксу было уделено чуть больше экранного времени — он продержался 48 эпизодов, с 372 по 1119-ю серию. А вот профессор Тимоти Стоукс стал неотъемлемой частью повествования, и его появление на экране ознаменовалось 68 эпизодами, с 464 по 1198 соответственно. На этом история путешествия Виктории Уинтерс во времени заканчивается, и с 460-й серии она окончательно возвращается в 1970-й год, чудом избежав повешения, хотя тогда уже стояла на эшафоте. Однако гувернантка вызывает подозрения у нынешнего Барнабаса Коллинза, живущего в 1960-х годах 20-го столетия, который кусал ее за шею и гипнотизировал, стараясь вызвать у девушки приступы амнезии и избежать разоблачения. Но призраки прошлого не давали персонажам начать новую жизнь. В последующих эпизодах показали, что Викторию Уинтерс все-таки повесили вместе с ее адвокатом, и Барнабас Коллинз был вновь вынужден вернуться в прошлое, чтобы ее спасти, где снова стал вампиром.
А пока Виктория Уинтерс, вернувшаяся из прошлого в нынешнее время, под наблюдением Джулии Хоффман приходила в себя, i]в 20-м веке начали происходить странные явления: сначала в сюжет ввели доктора Эрика Лэнга, который излечил Барнабаса от вампиризма путем переливания крови, а затем таинственно исчез и Роджер Коллинз... А затем ранее убитая ещё в 400-х сериях Анжелика Бушар буквально воскресает на ровном месте и таинственным образом так же появляется уже в настоящем времени, [/i]как и сама Виктория Уинтерс. Но о ней мы поговорим чуть позже. Ещё одним «сюрпризом» в мире «Мрачных Теней» стала параллельная вселенная, которая так и называлась — Параллельное Время. Чтобы обитателям великого особняка далеко ходить не пришлось, действие этого сюжета происходило в Восточном крыле Коллинвуда. Параллельное Время создатели включили в сериал сразу после уничтожения культа Левиафанов, начиная с 970-го эпизода. Входом в альтернативную реальность служила таинственная комната, обставленная предметами старинного антиквариата и мебелью. Но вот беда — ни один из обитателей особняка 1970-х годов не мог запросто туда войти и взаимодействовать с членами семьи из иного временного промежутка. Это был единственный случай, когда вмешательство в ход истории было запрещено, и каждый из членов семьи лишь созерцал события, которые происходили в той комнате. И жители Параллельного Времени также не могли услышать кого-либо из обитателей в настоящем времени, однако и здесь были исключения: в руки жителей 1970-х годов 20-го века попала в руки книга о жизни Барнабаса Коллинза, написанная в Параллельном Времени. Когда людям из настоящего времени показали событие из альтернативной реальности, дверь моментально закрывалась, и комната оказывалась абсолютно пуста, мебель исчезла...
О Параллельном Времени свою теорию поведал профессор Тимоти Стоукс, которую в 970-й серии пересказала Джулия Хоффман: «Предположим, что время похоже на дорогу, — говорит она, — и параллельно ей идет другая дорога. На одной мы живем привычной нам жизнью, но на другой дороге наша жизнь другая, потому что мы находимся в другом временном диапазоне и делаем другой выбор». А затем каждый значимый персонаж, кроме Виктории Уинтерс, наблюдал версии своих членов семьи в альтернативной реальности. Так, эксцентричный Барнабас Коллинз, который всего лишь искал свой гроб в Коллинвуде, пережил странный и пугающий опыт, а именно: он бродил по заброшенному Восточному крылу здания и внезапно наткнулся на комнату, где Элизабет Стоддард и Джулия Хоффман готовились к возвращению Анжелики в поместье, хотя та считалась умершей. Изменились и сюжетные линии привычных нам героев. Так, Уильям Лумис из мошенника и раба превратился в Параллельном Времени в писателя, издавшего книгу «Жизнь и смерть Варнавы/Барнабаса Коллинза», сам Барнабас в этом промежутке никогда не был вампиром, а Роджер Коллинз и его сестра Элизабет — бизнесменами, владельцами рыболовецкого флота и влиятельными членами города, названного в честь их фамилии. Даже сам Коллинвуд отныне принадлежал не им самим, а Квентину Коллинзу, их двоюродному брату! В Параллельном Времени Роджер был показан бездельником, любителем жить на широкую ногу благодаря щедрости Квентина, а его сестра Элизабет — женой Вилли (Уильяма) Лумиса... Мэгги Эванс из бармена кафе «Синий кит» превратилась в жену Квентина, у которой появилась в альтернативной реальности еще и сестра по имени Дженнифер (Дженни). Ее отец, Сэм Эванс, который в настоящем времени был художником, в Параллельной Вселенной работал на отца Квентина на его рыболовном флоте и умер при загадочных обстоятельствах. Умершими считались и Анжелика с Барнабасом Коллинзом, которого в конкретном диапазоне зрителям даже не показали! Джулия Хоффман же сменила профессию врача на должность экономки, которую занимала в реальном времени миссис Джонсон. Весь сюжет Параллельного Времени 1970-х годов строился исключительно на истории смерти Анжелики, в которой и заключалась главная интрига сериала. События разворачивались с 969-го по 1060-й эпизод «Мрачных Теней».
Вторым годом, события которого также разворачивались в альтернативной реальности, был 1841-й. Действие сюжета разворачивается с 1186 по 1245-й, заключительный эпизод шоу. Выдавая себя за лучшего друга Квентина Коллинза, Джерард Стайлз задумал против него пугающий заговор, который привел первого к суду по обвинению в колдовстве. Также в этой временной линии умерла Эдит Коллинз — прабабушка Джеймисона и его сестры Норы, который являлся родным отцом Роджера Коллинза и Элизабет Стоддард в настоящем времени. А вот мать этих персонажей уже не упоминается... В действительности же Эдит таки осталась в живых в конце 19 века вплоть до своей смерти в 1897 году (о чем гласят эпизоды 701-706). Последовательность разворачиваемых в 1841 году событий и в связи с обнаружением артефакта — Маски Баала — привела к скорой одержимости Джерарда Стайлза духом чернокнижника Иуды Захари, жившего в 17 столетии, который в сериале также сыграл свою ключевую роль. Джерард подставил Квентина на суде, и Иуда Захари постепенно овладел им. Это вскоре привело к тому, что мистер Стайлз не нашел покоя даже после смерти и в 1995 году в образе призрака являлся и убивал всех членов семьи Коллинз, живущих уже в настоящем времени. Никто в Коллинвуде не знал, что настоящее имя Джерарда было Иван Миллер, и он совершил множество преступлений по всему миру. Также в 1192 эпизоде был момент, когда персонажи из Параллельного Времени — Квентин Коллинз и Дафна Харридж — наблюдали события из комнаты, ведущей в еще одну альтернативную реальность:
Создатели сериала в этом эпизоде следовали в точности «Теории Вайсмана!». Как объяснил Квентин, «Эрнест Вайсман преподавал в Венском университете и написал памфлет о возможном существовании двух миров в параллельном временном диапазоне». Вот такие вот странные хитросплетения сюжетов из смеси мистики и научной фантастики встречались в оригинальном сериале Дэна Кертиса. Про эволюцию вселенной и ее ремейки мы поговорим с Вами в следующей и заключительной части статьи.
Новость отредактировал Летяга - Вчера, 08:48
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Вчера, 08:48 by MortiferПросмотров: 108Комментарии: 0
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