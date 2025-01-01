"Мрачные Тени" - от готического сериала до трагикомедии. Часть вторая.

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“That evil is wicked is well understood.

The wicked are punished…

So you must be good”.



Новость отредактировал Летяга - Вчера, 08:48

Причина: Стилистика автора сохранена

Mortifer Просмотров: 108 Комментарии: 0 +1 Вчера, 08:48 by

Мы продолжаем обзор американского готического телесериала 1960-70-х годов под названием «Мрачные Тени»., где спал днём в гробу в подвале здания.. Надобно сказать, что. Позже, где оригинальный жестокосердыйНо. Созданный Дэном Кертисом образ вампира-любовника позже перекочевал в сагу «Сумерки», но не получил одобрения зрителей., в котором, включая самого Барнабаса, Иеремию, кузенов — Миллисент и Дэниела, а такжесоответственно. А сам Старый дом в сериале выглядел примерно так:Известно, что, но та потом умерла во время пожара в Александрии и возродилась уже в 20-м веке, как мать Дэвида. Этим событиям посвящены 730-760-й эпизоды сериала, где Лаура (Лора) Коллинз показана как враг Барнабаса Коллинза, полный решимости уничтожить вампира. А. Она сделала заявление о непристойности против одного человека из группы Барнабаса, Сайласа Брэдшоу, что спровоцировало многолетнюю вражду и начало нового проклятия.В принципе,. Пожалуй,. Впоследствии, где они узнавали правду и о наличии призраков в доме, и об уничтожении почти всех членов семьи, начиная от Дэвида и заканчивая Кэролин Стоддард, которая сошла с ума от потрясений и находилась под опекой экономки миссис Джонсон, и пытались изменить ход истории и предотвратить ужасные трагедии, случившиеся с Коллинзами уже не по вине Барнабаса Коллинза. Также по сюжету, которых создатели зачем-тосериала. Если честно, то эти персонажи, инопланетяне-культисты, основанные на книгах Говарда Лавкрафта, были совершенно ненужными и ничего полезного в историю не привнесли. Единственное, чем примечательны были эти серии, так это...Левиафаны (англ. Leviathans) в «Мрачных тенях» — это. Они произвели на свет сына, который изначально принял форму бестелесного духа, заключенного в коробку с печатью Нага, а затем и физическую форму человеческого младенца. Этим сыном по сюжету стал, который внезапно влюбился в Кэролин Стоддард. Да-да, злодеям, как оказалось, тоже свойственны чувства! И то история отношений имела печальный конец — для самой Кэролин это чуть не обернулось гибелью на Вдовьем Холме, а вот сам Джеб как раз погиб на этой самой роковой скале. Идея змееподобной древней расы лишь изредка появлялась в произведениях Говарда Лавкрафта. Переписывая истории другого писателя, Зелии Бишоп, Лавкрафт создал змеиного бога Йига, Отца змей, в «Проклятии Йига» (Weird Tales, 1928) и «Кургане» (впервые опубликованном в сокращённом виде в Weird Tales, ноябрь 1940). Но эта сюжетная линия не понравилась зрителям, и рейтинги шоу вновь упали. Примечательно то, что, где новая версия таинственных и зловещих персонажей больше укоренена в иудео-христианской традиции, чем в мифах Ктулху. Эти Левиафаны — бездушные существа, созданные Богом до ангелов и человечества. Рассматривая их создание как ошибку, Бог запечатал их в Чистилище. В отличие от Левиафанов из «Dark Shadows», истинная форма этих существ была замечена телезрителями в «Сверхъестественном». Это гуманоиды, лица которых имеют гигантские рты и не имеют глаз:.... Сара выступает в качестве. В то же время, ее старшего брата.куда Барнабас Коллинз заточил Мэгги Эванс после неудачной попытки убийства осиновым колом, и. На протяжении всех последующих эпизодовстараясь предупредить их о своём брате Барнабасе. Но. А позже весь ужас правды раскрылся Дэвиду во сне, когда он увидел Барнабаса встающим из гроба и пытающимся его укусить. Впрочем,, которого спасло от неминуемой расправы лишь преждевременное вмешательство Джулии Хоффман.... Также, когда тот пытался задушить Джулию Хоффман. Сара сказала своему брату, чтона него за то, что он причиняет боль людям, и приказала прочитать ей стихи, которым тот учил ее когда-то:(Примерный перевод стихов:Сара говорит ему, что он, иначе его накажут. Барнабас, в свою очередь, умоляет ее остаться с ним, но всё безуспешно. Сара сказала своему брату, что тот впредь никогда ее больше не увидит, и что ему придется заново учиться различать добро от зла, и исчезла. В последний раз она явилась Дэвиду, чтобы предупредить его держаться подальше от Старого Дома, где живет Барнабас.то Квентина Коллинза, то Джерарда Стайлза, которые их пытались убить по сюжету. Вскоре после этого. В то время, когда Барнабас еще не являлся тем злобным вампиром, а был показан джентльменом 19-го века, а его сестра Сара была не призраком, а живой маленькой девочкой, и она не пелаи не носила белого платья с короткими рукавами и с белым чепцом.Сама. Остальные же члены семьи, начиная с Эбигейл Коллинз и заканчивая достопочтенным и строгим главой клана — Джошуа, считали Викторию чужой и откровенно презирали. А, которая непонятно как оказалась в руках мисс Уинтерс. Именно из нее Жозетт узнала о том, что ей предстоит совершить суицид на Вдовьем Холме, что привело девушку и еев неописуемый ужас.Все эти события не могли не остаться незамеченными. А ужчья карета по прибытии в Старый Дом попала в аварию. Этот персонаж появился перед зрителями в 20-м веке, сидевшим с другими застывшими недвижно членами семьи Коллинз. И нам так и не сообщили,(На фото - Наоми Коллинз (слева) и Эбигейл Коллинз (справа).).которая вскоре стала источником всех зол.на брак с которой родители юноши дали согласие и ради экономической выгоды. Но недовольная таким поворотом событий Анжелика стала всячески отравлять жизнь Барнабасу Коллинзу иК счастью для Берка, преступление было предотвращено. Но это еще не все. Позже. Сначала Иеремия угрожал преследовать Барнабаса и Жозетт после их свадьбы, а затем отнес Анжелику на кладбище и попытался похоронить ее заживо! Даже по меркам 1960-х годов зомби Иеремия определённо даст фору всем монстрам современных фильмов ужасов.. Больше сценаристы к этому персонажу не возвращались. А вотсериала сбылось написанное в книге «Истории семьи Коллинз». Жозетт реально спрыгнула с Вдовьего холма, однако. Просто. Не желая стать уродиной посмертно и разделить печальную участь с Барнабасом, Жозетт отвергла его сама, стоя на краю утёса, оступилась и упала навстречу своей гибели.и призвал её в Коллинвуд против её воли! Сломленная и израненная после падения со скалы, она умоляла Варнаву оставить ее в покое, а затем приподняла свою белую вуаль и показала ему свое изувеченное лицо, отчего Барнабас опешил и шарахался в ужасе:Надобно сказать, что. Да и сигать вниз по сюжету сериала ему тоже ни разу не пришлось, а. За то, что Анжелика шантажировала его и причиняла вред даже младшей сестре Саре, заставляя ее тяжело заболеть, а также за то, что она своими руками отправила на виселицу Викторию Уинтерс,. Однако Анжелика осталась в живых и прокляла его, сказав:И в этот моментиз-за чего бедняга долго хворал. Несмотря на отчаянные попытки спасти его, в том числе и со стороны раскаявшейся Анжелики, Барнабас вскоре умер. Врач поставил ему диагноз как чуму. Однаконе подозревая о том, что тот скоро вернётся в качестве вампира. Когда Анжелика Бушар явилась в мавзолей Коллинзов с осиновым колом, Барнабас неожиданно очнулся и попытался задушить ее в приступе ярости., в числе которых оказалась и проститутка Суки Форбс, жена лейтенанта Нейтана. Вскоре в городе поползли чудовищные слухи, а сам Барнабас Коллинз получил прозвище, фактически стал местным серийным убийцей.: сначала в 409-м эпизоде умирает сам Барнабас (хоть и временно),, которую подцепила, находясь на кладбище ночью в одном розовом платьице. И стоит сказать, что— в ту ночь вампир пришел к особняку и стоял у открытого окна в ожидании Жозетт, а увидела его именно Сара и последовала за старшим братом в мавзолей... Там Барнабас напугал девочку окровавленным ртом и одеждой, также забрызганной кровью.Затем. Оказалось, что это лейтенант Нейтан Форбс — негодуя на вмешательство Наоми в его планы относительно Миллисент и Дэниела — предложил и без того убитой горем женщине ей подняться в комнату в башне, чтобы увидеть ее сына, который, как выяснил Натан, и является тем самым Коллинспортским Душителем. Даже. И, по признаниюБарнабас Коллинз по сюжету сериала был суров, часто поступал импульсивно и зачастую необдуманно — так, он в порыве ревности убил на дуэли своего собственного дядю Иеремию. Тем не менее он не был лишён и определённого благородства, способен любить и искренне раскаивается в своих злодеяниях.. Но вышло иначе.. Джошуа не смог убить собственного сына, хотя тот и умолял его сделать это. Он заставил своего слугу и близкого друга Барнабаса, Бенджамина (Бэна) Стоукса, запечатать его сына в гробу в тайной комнате фамильного мавзолея Коллинз, где тот и оставался вплоть до обнаружения гроба Вилли Лумисом в 1970-м году.сериала. Всех этих персонажей воплотил на экране того времени американский актёр, который такжесоответственно., чудом избежав повешения, хотя тогда уже стояла на эшафоте. Однако. Но призраки прошлого не давали персонажам начать новую жизнь.А пока Виктория Уинтерс, вернувшаяся из прошлого в нынешнее время, под наблюдением Джулии Хоффман приходила в себя,как и сама Виктория Уинтерс.. Чтобы обитателям великого особняка далеко ходить не пришлось, действие этого сюжета происходило в Восточном крыле Коллинвуда. Параллельное Время создатели включили в сериал сразу после уничтожения культа Левиафанов, начиная с 970-го эпизода. Входом в альтернативную реальность служила таинственная комната, обставленная предметами старинного антиквариата и мебелью. Но вот беда — ни один из обитателей особняка 1970-х годов не мог запросто туда войти и взаимодействовать с членами семьи из иного временного промежутка. Это был единственный случай, когда вмешательство в ход истории было запрещено, и каждый из членов семьи лишь созерцал события, которые происходили в той комнате. И жители Параллельного Времени также не могли услышать кого-либо из обитателей в настоящем времени, однако и здесь были исключения: в руки жителей 1970-х годов 20-го века попала в руки книга о жизни Барнабаса Коллинза, написанная в Параллельном Времени. Когда людям из настоящего времени показали событие из альтернативной реальности, дверь моментально закрывалась, и комната оказывалась абсолютно пуста, мебель исчезла...О Параллельном Времени свою теорию поведал профессор Тимоти Стоукс, которую в 970-й серии пересказала Джулия Хоффман:. А затем каждый значимый персонаж, кроме Виктории Уинтерс, наблюдал версии своих членов семьи в альтернативной реальности. Так, эксцентричный Барнабас Коллинз, который всего лишь искал свой гроб в Коллинвуде, пережил странный и пугающий опыт, а именно: он бродил по заброшенному Восточному крылу здания и внезапно наткнулся на комнату, где Элизабет Стоддард и Джулия Хоффман готовились к возвращению Анжелики в поместье, хотя та считалась умершей..... А вот мать этих персонажей уже не упоминается...Создатели сериала в этом эпизоде следовали в точности «Теории Вайсмана!». Как объяснил Квентин,. Вот такие вот странные хитросплетения сюжетов из смеси мистики и научной фантастики встречались в оригинальном сериале Дэна Кертиса. Про эволюцию вселенной и ее ремейки мы поговорим с Вами в следующей и заключительной части статьи.

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