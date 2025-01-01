"Мрачные Тени" - от готического сериала до трагикомедии. Часть третья

"Мрачные Тени" - от готического сериала до трагикомедии. Часть третьяВ рамках данной статьи мы завершаем обзор американского готического телесериала 1960-70-х годов под названием «Мрачные Тени» и приступаем, наконец, к основной части — интерпретациям сюжета в последующих картинах, снятых на основе мыльной оперы. В заключение хочется поведать об оставшихся действующих лицах теленовеллы того времени, судьба которых так и осталась либо неопределённой, либо вызывающей искреннее недоумение и негодование со стороны зрителей.
Первым из таких героев «Мрачных Теней», как ни странно, являлся... сам Барнабас Коллинз, хотя, казалось бы, что зритель конца 1960-х годов знал о нем практически всё и логично мог предположить, чем в итоге завершится его история. На счету у Барнабаса по сюжету сериала было аж 37 (!) жертв, включая доктора Дейва Вударда, графиню Натали ДюПре, тётю Жозетты, саму Жозетту, Вилли Лумиса, Мэгги Эванс и даже саму Викторию Уинтерс! Но все они, вопреки расхожим стереотипам, не превратились в вампиров — ни постепенно, ни мгновенно, как та же Роксана Дрю и трое других персонажей сериала — Одри, Дирк Уилкинс и Меган Тодд. Причем часть из жертв Барнабаса Коллинза даже не подвергались укусам в шею! Некоторых вампир просто застрелил, оборотню Тому Дженнингсу лично вонзил осиновый кол, одного заставил спрыгнуть с Вдовьего Холма/Утёса, а остальных задушил, как Дарт Вейдер! Своей тёте Эбигейл и местному охотнику на ведьм — Преподобному Траску, Барнабас Коллинз жестоко отомстил за повешение невинной Виктории Уинтерс — женщина умерла от сердечного приступа, вызванного страхом, а Траск был замурован заживо в подвале Старого Дома в духе рассказа Эдгара По «Бочонок Амонтильядо».
Барнабас Коллинз — фигура весьма противоречивая. Он мог проявить редкий акт милосердия, раскаиваться в своих злодеяниях, но в ту же секунду оказывался не в меру жестоким и мстительным, к тому же умел замести следы преступлений, дабы не угодить за решетку. Первоначально Барнабас был второстепенным персонажем, а поскольку «Мрачные Тени» копировали сюжет «Дракулы» Брэма Стокера, вампира ждала бы бесславная гибель под осиновым колом, когда его злодеяния были бы разоблачены, а секрет — раскрыт. Он был бы посредственным героем, ничем не отличавшимся от своих киношных собратьев, созданных режиссерами ещё в 1940-х годах. Но харизма канадского актёра взяла верх, и Барнабас мгновенно обрел статус культового вампира и американской телезвезды 1960-70-х годов. Он начинал путь серийного убийцы еще в 200-300-х эпизодах сериала, выступал в качестве жертвы обстоятельств в 390-400-х сериях, затем вновь вернулся к амплуа антигероя — в 500-х эпизодах и, наконец, перешел в разряд спасителя своей семьи — уже в 700-1198-х эпизодах сериала. По многочисленным заявкам телезрителей, которым Барнабас очень понравился, несмотря на его темное прошлое и зловещее амплуа, создатели «Мрачных Теней» были вынуждены кардинально изменить характер персонажа, дать ему светлую сторону. Для этой цели в хаотичное и весьма непредсказуемое повествование «Мрачных Теней» ввели братьев Дженнингсов — Тома и Криса, один из которых по сюжету являлся вампиром, а другой страдал от ликантропии, призраков Квентина Коллинза и Джерарда Стайлза, которых в секретных комнатах Коллинвуда обнаружила сестрёнка обоих братьев — Эми, и втянула Дэвида Коллинза в паранормальные явления и неприятности, из которых не смогла выбраться без вмешательства взрослых. На фото ниже — Эми Дженнингс и один из ее братьев:
По сюжету фильма Тима Бертона мы знаем, что Барнабас Коллинз любил всю жизнь одну лишь Жозетт ДюПре, но потом он вступил в отношения с гувернанткой Викторией Уинтерс, и то — из-за поразительного внешнего сходства девушек между собой. В оригинальном сериале дело обстояло иначе — призрак Жозетт, конечно, хоть и поначалу взаимодействовал с Викторией, но только во время спиритического сеанса, всё же не искал воссоединения с любимым в ее теле и уж точно не подталкивал девушку к суицидальным наклонностям, дабы та спрыгнула со скалы, как и она сама когда-то! Виктория Уинтерс была втянута в романтические отношения с Барнабасом лишь после того, как вампир похитил бармена Мэгги Эванс из дома ее отца, удерживал взаперти в Старом Доме, гипнотизировал и одел в свадебное платье (а поскольку в подвенечном наряде Дэвиду Коллинзу являлась сама Жозетт, то мальчик и принял похищенную девушку за призрака). Но из-за того, что память к Мэгги вернулась, и она попыталась заколоть Барнабаса осиновым колом в 250-м эпизоде, вампир понял, что на роль его возлюбленной эта девушка не годится. Барнабас Коллинз запер Мэгги в подвале Старого Дома (где располагался ещё и его гроб) в тюремном отсеке и планировал сгноить ее там, сломить волю девушки, хоть и велел своему слуге — Вилли Лумису — приносить ей еду. Но лишь благодаря вмешательству призрака Сары Коллинз, младшей сестры Барнабаса, Мэгги удалось сбежать, и вампир упустил свою жертву из виду. Теперь он был озабочен тем, как бы весь Коллинспорт не прознал о его злодеяниях, и пытался всячески замести следы преступления. После похищения Мэгги Эванс сошла с ума и была помещена в санаторий Уиндклифф, после чего страдала то от нервного срыва и истерик, то — от амнезии, которая, в свою очередь, только играла вампиру на руку.
По странному стечению обстоятельств местная полиция Коллинспорта не была подключена к поискам Мэгги Эванс и даже не начала расследовать это преступление, а роль сыщика взяла на себя именно Джулия Хоффман, что позволило Барнабасу Коллинзу и дальше творить злодеяния. Следующей жертвой стала Виктория Уинтерс, которую вампир после устроенной им костюмированной вечеринки в Коллинвуде, завершившейся очередным спиритическим сеансом, дабы связаться с призраком Жозетт, гипнотизировал девушку мелодией из музыкальной шкатулки. Эта шкатулка и являлась самым главным элементом телесериала. Дебют инструмента произошел в 236-м эпизоде «Мрачных Теней», а в 425-й серии раскрывается, что музыкальная шкатулка, как и портрет Жозетт, являлась свадебным подарком со стороны Барнабаса Коллинза своей возлюбленной. Музыку к шкатулке, как и ко всему сериалу в целом, написал известный композитор того времени — Роберт Коберт (англ. Robert Cobert). Хотя, сказать по правде, музыкальная тема Жозетты, известная как «Josette's theme», являлась кавер-версией произведения канадского композитора 1960-х годов — Роберта Фарнона (англ. Robert Farnon). Отсылки к мелодии из музыкальной шкатулки Жозетт имеются и в других американских фильмах и телесериалах, например — «Заключенный» (англ. «The Prisoner») 1967 года.
Но вернёмся к Барнабасу Коллинзу. Музыкальная шкатулка Жозетт являлась неотъемлемой частью и главным атрибутом вампира, как и кольцо из чёрного оникса, позаимствованное режиссерами из фильма 1931 года, в котором Дракула в исполнении Белы Лугоши носил похожее украшение. Другим реквизитом и элементом повествования о Барнабасе Коллинзе стала его знаменитая трость с изогнутой серебряной ручкой в виде волчьей головы (англ. A silver-handled wolf's-head cane), о которой мы поговорим позже. Помимо Мэгги Эванс и Виктории Уинтерс (которая в сериале совсем не была похожа внешне на Жозетту, но определенное сходство между ними подразумевалось в характере), вампир пытался обращать в копию Жозетты и других девушек, с которыми встречался по сюжету. И всякий раз в его руках оказывалась та же самая музыкальная шкатулка... Так, инструмент переходил из рук в руки то к Мэгги Эванс, то к Виктории Уинтерс, то к гувернанткам Рэйчел Драммонд и Китти Сомс Хэмпшир из далекого прошлого. Шкатулка также (без прямого участия Барнабаса Коллинза) попадала и к доктору Джулии Хоффман, которая была крайне заинтересована этим предметом и надеялась, что с помощью него она подойдет к разгадке личности преступника, похитившего Мэгги Эванс, и даже к ведьме Анжелике Бушар, но Барнабас заметил это и выхватил дорогую ему вещь из рук ревнивицы. Были и свои исключения — в 1114 серии вампир напал на Роксану Дрю, уже не прибегая к помощи шкатулки и намереваясь сделать ее его очередной невестой, но та хоть и превратилась в нежить по сюжету, но предложение Барнабаса отвергла.
Стоит сказать, что со всеми девушками, которых ни повстречал на своем пути Барнабас Коллинз, происходили странные явления, но вот его возлюбленными они так и не стали! Первая жертва — Мэгги Эванс — была попросту похищена вампиром и доведена до безумия, и власти города были вынуждены пойти на крайние меры — признали девушку умершей, дабы обезопасить ее от похитителя, которого, по логике сюжета, должны были найти, поймать и призвать к ответу пред законом. Но этого не случилось. Вторая жертва — Виктория Уинтерс — после костюмированной вечеринки со спонтанным спиритическим сеансом в 280-282-х эпизодах «Мрачных Теней» стала буквально одержима личностью Жозетты. Сначала она была одета в платье девушки (до ее самоубийства на Вдовьем Холме), затем дух самой Жозетт говорил через Викторию во время спиритического сеанса и, наконец, окончательное и пагубное воздействие на разум Виктории оказала музыкальная шкатулка... Последней каплей, переполнившей чашу терпения Берка Девлина, с которым Виктория Уинтерс встречалась на тот момент, стало ее неистовое желание посетить могилу Жозетт (которая в ранних эпизодах почему-то носила фамилию Коллинз), сославшись на то, что у умершей подруги был день рождения, и она хочет отнести свежие цветы на ее могилу на кладбище Игл-Хилл (Орлиный Холм). По странному совпадению, на кладбище отправилась и Мэгги Эванс в сопровождении доктора Джулии Хоффман, которая пыталась разобраться в причинах травмы девушки и старалась вернуть ей память, что в итоге закончилось нервным срывом. Избежать печальной участи Виктории Уинтерс, которая ночевала и в комнате Жозетты, удалось лишь своевременному вмешательству со стороны Джулии Хоффман, которая сначала из соображений безопасности, а потом и из ревности к Барнабасу Коллинзу старалась держать их подальше друг от друга. Виктория Уинтерс, в свою очередь, искренне любила Берка Девлина, но после его гибели в авиакатастрофе за кадром вступала в романтические отношения с другими мужскими персонажами «Мрачных теней», кроме самого Барнабаса. И в конечном итоге Барнабас потерял Вики навсегда...
Зато по дальнейшему сюжету оригинального сериала, а также аудиодрам и комиксов на его основе, Барнабас Коллинз легко вступал в романтические отношения с другими девушками (той же Селастой), которые, опять же, ни к чему хорошему не привели. Так, пострадали от его воздействия и две гувернантки из 1840-го года, которые считались реинкарнациями Жозетт: первая — Рэйчел Драммонд — в итоге стала жертвой практики с куклой Вуду, которая после вмешательства со стороны Анжелики Бушар стала задыхаться и потеряла сознание, а затем и вовсе оказалась лежащей в гробу в 711-712-х эпизодах, а затем вступила в отношения с другими персонажами, как и Виктория Уинтерс. А вот Китти Сомс Хэмпшир, в свою очередь, страдала раздвоением личности в буквальном смысле — когда ее гипнотизировал Барнабас, через Китти говорил дух Жозетт. Так, в одном из эпизодов призрак Иеремии Коллинза, приняв Китти за Жозетт, предупреждал девушку о гибели, если та не покинет Коллинвуд. В другом — уже сама Китти плакала у могилы Иеремии, прося прощение и говоря о том, что это Анжелика заставила их пожениться (как призрак Жозетт это осознал или откуда узнал, осталось загадкой). Всё это зритель наблюдал в 850-884-х сериях «Мрачных Теней». В конце концов, Китти исчезла в портрете Жозетт ДюПре в 884-й серии, заставив Барнабаса последовать за ней и вновь вернуться в 1795-й год!
Там создатели сериала снова повторили сюжет 425-го эпизода, в котором Жозетт спрыгнула со скалы, ибо Анжелика Бушар (мертвая на тот момент, в виде призрака) заманила ее на Вдовий Холм, имитируя голос возлюбленного, и сообщила девушке, что Барнабас планирует убить ее и превратить в невыразимое существо тьмы. Барнабас Коллинз, прекрасно помня, чем это закончилось в тот раз, послал на Вдовий Холм уже тётю Жозетты, графиню Натали ДюПре, дабы та отговорила племянницу от рокового шага. Но спасти девушку ему не удалось — то ли из-за временного парадокса, то ли еще и из-за того, что в 17 веке психиатрической помощи в случае суицидальных наклонностей впечатлительных дам ещё не существовало. Графиня Натали ДюПре вела себя отстранённо, не осталась со своей племянницей, да и Миллисент Коллинз, заметив в сумочке Жозетты пузырек с ядом, не додумалась спрятать его подальше. В итоге Барнабаса Коллинза перехватила раса инопланетян и сектантов Левиафанов, а сама Жозетт, думая, что возлюбленный ее обманул и бросил, отравилась, вторично убив себя. И вся миссия Барнабаса по спасению возлюбленной мгновенно провалилась. Но среди поклонников вселенной не угасают споры по поводу того, действительно ли это была именно Жозетт, или же Китти Сомс сыграла ее роль?
Как и в начале сериала, начиная с 80-го эпизода, мы снова встречаем Жозетту уже в 948-м эпизоде, где происходит окончательный разрыв отношений между вампиром и призраком. Жозетта, со своей стороны, жаждет избавиться от своего посмертного проклятия, от наказания за смертный грех, который когда-то совершила. И теперь жаждет упокоиться с миром и отчаянно умоляет Барнабаса наконец-то оставить ее в покое, начать жить своей жизнью и обрести свое счастье с другой девушкой, кем бы она ни была... И в знак своего освобождения она передала ему свое черное кольцо:
В этом эпизоде диалог Барнабаса и призрака Жозетты происходил так:
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"Жозетта: И я расскажу тебе то, что ты должен знать, сейчас (отныне) и навсегда. Вы спросили меня (во время проведения спиритического сеанса, прим. ред.), держали ли Левиафаны меня в плену. Но это не так. Не Левиафаны, но ты держишь меня в плену так же, как я держу тебя — своей любовью. Но теперь пришло время нам обоим обрести свободу.
Барнабас: Я не могу быть свободным без тебя!
Призрак Жозетты: Но ты должен! Ибо я принадлежу прошлому. Для тебя есть будущее с кем-то другим.
Барнабас: Но мне больше никто не нужен!
Призрак Жозетты: Тогда тебе должно быть одиноко, потому что ты не можешь быть со мной. Но ты найдешь кого-нибудь другого. И я это знаю. И когда ты это сделаешь, дай ей вот это. Кольцо (обручальное кольцо Жозетты, прим. ред.), которое ты подарил мне, отдай ей, кем бы она ни была. Это кольцо — знак твоей и моей свободы.
Барнабас: Жозетта, ты не можешь меня бросить! Это слишком жестоко!
Но призрак Жозетты исчезает, и Барнабас теряет свою возлюбленную навсегда... И уже — окончательно. Создатели телесериала решили, что для Барнабаса Коллинза в его вампирском состоянии никакой второй половинки быть ну попросту не может, и он остаётся бобылём вплоть до конца готической мыльной оперы. В этом вампире никто уже не видел основной сверхъестественной угрозы для Коллинвуда и его обитателей, но и убивать персонажа за ненадобностью никто не решался — харизма Джонатана Фрида, исполнившего роль Барнабаса, буквально помогла шоу выкарабкаться из сложной ситуации, когда рейтинги просмотров стремительно стали падать, и позволила шоу продержаться на плаву еще несколько лет! Барнабас Коллинз был почти единственным персонажем (тремя другими являлись Квентин Коллинз, которых по сюжету было аж четыре человека с таким именем, Анжелика и Джулия Хоффман), который был интересен аудитории 1960-х годов, вызывал сопереживание и гамму других эмоций. Он вытеснил собой других членов семьи Коллинз и буквально являлся движущей силой сюжета.
Правда, возникали и другие нюансы, когда в сюжет «Мрачных Теней», изобиловавший мистикой и оккультизмом, создатели ввели элементы научной фантастики, одним из которых было упомянутое выше путешествие во времени. Так, Виктория Уинтерс переместилась во флэшбэки прошлого Барнабаса благодаря спиритическому сеансу с призраком Сары Коллинз, однако были и другие методы — в 1840-й год Барнабас Коллинз умудрился попасть через свой гроб, хранящийся в мавзолее, а для остальных случаев использовалась Лестница во времени, которую и соорудил один из Квентинов Коллинзов! Например, возник логичный вопрос, если Виктория странным образом очутилась в прошлом Барнабаса, почему он не узнал ее в 1970-м году, когда нам показали, что они тогда впервые встретились и даже познакомились? Или, если Барнабас попал в 1840-й год, и ему удалось-таки (пусть и на время) избавиться от проклятия вампира и стать человеком, почему он не рассыпался в прах по возвращении в настоящее время, в 1971 год? Ему было бы тогда намного больше двухсот лет! И если он был смертным с 1840 года, почему семья Коллинз вообще признала его своим [i]«британским кузеном», поскольку, по логике вещей, он не был бы в гробу, да и Вилли Лумис не освободил бы его в 1967 году? Был ли Барнабас на самом деле снова вампиром, и об этом просто никогда не упоминалось? Все эти вопросы сценаристов не особо волновали, да и свелось всё к «Эффекту бабочки» и прочих парадоксов, неоднократно показанных в кино.
Тем не менее, после очередного путешествия во времени, дабы предотвратить жуткую катастрофу 1995 года, когда призрак Джерарда Стайлза со своей армией зомби (которых зрителю так и не показали) одержал победу, оставив поместье Коллинвуд в руинах и убив всех членов семьи Коллинз одного за другим, дальнейшая судьба сериального Барнабаса Коллинза, в отличие от его дальних родственников, осталась неопределённой. Дабы исправить ситуацию, авторы аудиодрам и сценаристы шоу были вынуждены придумать более приемлемый финал. Согласно статье сценариста Сэма Холла, Барнабас вступил в романтические отношения с Джулией Хоффман, которая на сей раз сама лично успешно и необратимо излечила вампира от его проклятия. Пара поселилась в Сингапуре, подальше от Анжелики Бушар (которая снова каким-то образом оказалась жива) и Коллинвуда в целом, дабы начать жизнь с чистого листа. Однако, удалось ли ему это сделать, история умалчивает...
Вторым таким же персонажем с неопределённой судьбой в «Мрачных тенях» являлась доктор Джулия Хоффман. В сериале ее роль сыграла американская актриса Грейсон Холл. Дебют Джулии состоялся в 265-м эпизоде, где она являлась одним из психиатров санатория «Уиндклифф», а позже функция доктора Хоффман расширилась и до специалиста по заболеваниям крови. Изначальная цель Джулии Хоффман состояла не в попытке превратить Барнабаса Коллинза обратно в человека путем переливания крови и инъекций, которые в сериале часто оставались за кадром, а в излечении Мэгги Эванс от тяжелой психической травмы в связи с ее похищением и заточением в подвале Старого Дома. Чтобы докопаться до истины, Джулия Хоффман порой вела себя с жертвой насилия крайне непрофессионально — она подробно допрашивала Мэгги о случившемся, пыталась вернуть ей память, даже возила ее на кладбище Игл Хилл к могиле Жозетт и показывала портрет Сары Коллинз — призрака младшей сестры Барнабаса, который подружился с Мэгги и помог ей сбежать, а затем передал в руки отцу — художнику Сэму Эвансу, написавшему этот портрет.
Джулия Хоффман поняла, что вероятным виновником похищения девушки и ее сумасшествия на этой почве был именно Барнабас Коллинз. Мэгги Эванс часто бурно реагировала и разражалась слезами, когда слышала это имя или упоминание о Саре Коллинз. Джулия часто успокаивала свою пациентку, однако в полицию обращаться не стала, а вместо этого решила сама сыграть роль следователя, которая чуть не стоила ей жизни. Подозревая истинную природу Барнабаса, но держа ее при себе, она попросила своего коллегу и друга — доктора Вударда — представить ее семье Коллинз в качестве семейного историка, чтобы продолжить расследование дела Мэгги. Джулия Хоффман очень подробно расспрашивала Викторию Уинтерс о Жозетте — ведь Виктория недавно была на костюмированной вечеринке именно в её платье, также врача очень заинтересовала музыкальная шкатулка. Джулию весьма насторожил и тот факт, что Барнабас хранил в комнате Жозетт в Старом Доме один из старых флаконов духов Жозетты с ароматом жасмина.
Также в сериале Джулия Хоффман была первой из немногих людей, кто узнал, что Барнабас является вампиром. В «Мрачных тенях» эта новость до конца осталась «секретом» для шерифа Коллинспорта, родных, живших как в 1790-х, так и в 1960-70-х годах. А немногие смельчаки, кто о том узнал или догадывался, из страха разоблачения были жестоко убиты самим Барнабасом! Сначала Джулия Хоффман заметила, что Барнабас не отражается в зеркале, а затем пробралась утром в Старый дом и обнаружила Барнабаса спящим в гробу в 289-м эпизоде, чем и спровоцировала с его стороны покушение на убийство той ночью. Барнабас решил, что Джулия слишком много знает, и решил задушить ее подушкой в ее же постели, куда врач предусмотрительно положила манекен. В отличие от фильма Тима Бертона, превращение вампира в человека не предполагалось сценаристами как попытка Барнабаса завоевать расположение Виктории Уинтерс к себе — это случилось гораздо позднее, в 300-х эпизодах сериала. И отнюдь не Барнабас проявил инициативу и попросил Джулию о помощи!
Барнабас, ошеломленный тем, что Джулия самовольно явилась в Старый Дом, как к себе домой, и задавала слишком много вопросов, натурально попытался ее убить! Но, поскольку такому значительному и саркастичному персонажу умирать по сюжету не положено, всё в итоге сложилось удачно для Джулии. Столкнувшись лицом к лицу с Барнабасом в своей комнате, Джулия Хоффман сумела спастись, заявив, что именно и ТОЛЬКО она может вылечить его от вампиризма. Заинтригованный, Барнабас позволил ей приступить к работе, но вскоре был потрясен, узнав, что Мэгги Эванс все еще жива, хотя и страдает травматической амнезией. В 295-м эпизоде Барнабас Коллинз буквально накинулся на доктора Хоффман со словами: «Ты предала меня! Ты сказала мне, что ты представляешь для меня безопасность, но теперь я вижу, что ты представляешь собой только ложь!». Джулия предложила использовать свои гипнотические навыки, чтобы удержать свою пациентку от травмирующих воспоминаний в обмен на сотрудничество с её мучителем. Не иначе как стокгольмский синдром у Джулии выработался... Но это длилось недолго — Мегги Эванс не без помощи призрака Сары Коллинз вскоре сбежала из лечебницы и в любой момент могла выдать Барнабаса полиции, да и Джулия из ревности старалась удержать вампира подальше от Виктории Уинтерс. Присутствие в сюжете призрака Сары Коллинз кардинально изменило ход истории — все члены семьи Коллинз и даже местный шериф пытались отыскать хоть малейший признак появления Сары только чтобы убедиться, что она не является плодом воображения Мэгги Эванс и девятилетнего Дэвида. Барнабас же боялся, что Сара раскроет всем его вампирскую природу (над которой в реальной жизни просто посмеялись бы) и сообщит, что именно он был причастен к похищению Мэгги, а посему желал увидеть сестру первым.
Сара Коллинз также стала косвенной причиной убийства доктора Вударда в 340-м эпизоде сериала, ибо тот однажды встретил ее на кладбище Игл-Хилл в мавзолее, а затем обнаружил и исторические данные о ней, и записи Джулии Хоффман о ее экспериментах с Барнабасом Коллинзом. В итоге доктор Вудард был отравлен, и это убийство Барнабасу удалось замаскировать под несчастный случай, а сам вампир вскоре продолжил свое лечение, но только ради того, чтобы быть с Викторией Уинтерс. Хотя поначалу Барнабас не доверял Джулии Хоффман и часто чувствовал себя слабым, когда сыворотка начинала действовать. Но это не помешало ему попросить Джулию ускорить процесс лечения, когда вампир узнал, что прежний возлюбленный мисс Уинтерс — Берк Девлин, напоминающий внешне его дядю Иеремию, погиб в авиакатастрофе во время своей командировки в Южную Америку. Джулия Хоффман, со своей стороны, воспротивилась этому неистовому желанию. Когда в 345-м эпизоде Джулия задала вопрос Барнабасу: «Жозетта когда-нибудь приходила к вам добровольно?», вампир поведал ей, что однажды серым облачным днём вся семья Коллинз собралась в полном составе в доме его отца (тогда еще не названного по имени), чтобы приветствовать невесту его дяди Иеремии, который был мужчиной средних лет. Но потом Жозетт, по словам Барнабаса, с годами начала понимать, что вышла замуж за старика, и чувствовала, что у нее украли жизнь. И тогда девушка мигом переметнулась на сторону Барнабаса, от которого же потом в ужасе сбегала и бросилась с Вдовьего Холма. Неизвестно, лгал ли Барнабас Джулии на тот момент насчет его возлюбленной. Но теперь он вознамерился сделать своей следующей жертвой Викторию Уинтерс. Не желая этого допустить, Джулия загипнотизировала гувернантку своим медальоном, провела ее в подвал к гробу Барнабаса и заставила ее забыть о его существовании. А сам Барнабас решил во что бы то ни стало ускорить процесс лечения, и Джулия согласилась. То ли из ревности, то ли еще чего — она увеличила дозу лекарства, привязала вампира к электрическому стулу, подключенному к бурлящему аппарату, состоящему из смеси воды, огня и электричества, с кучей мензурок и колб, в результате чего начался необратимый процесс старения — сперва в 347-й серии сморщилась только правая рука Барнабаса, а в следующем эпизоде пред нами впервые возник ворчливый старик:
В конечном итоге внешность вампира соответствовала его хронологическому возрасту, и лишь нападение на Кэролин Стоддард помогло Барнабасу вернуть утраченную молодость. Джулия Хоффман же видела в Виктории Уинтерс свою соперницу и ревновала ее к Барнабасу Коллинзу. Втайне Джулия начала внушать Виктории подсознательные страхи, гипнотизируя гувернантку и показывая ей Барнабаса в гробу. А сам вампир тем временем уже установил мистическую связь между собой и своей жертвой Кэролайн, чтобы использовать её как орудие мести Джулии, полагая, что та саботировала эксперимент по своим собственным причинам. И лишь вмешательство призрака его младшей сестры Сары спасло Джулию от смерти, как только Барнабас начал ее душить. Когда Барнабас состарился, Джулия вызвалась стать его жертвой, надеясь, что он не только сможет использовать ее кровь, чтобы вернуть себе молодость, но и увидит искренность её намерений, однако вампир категорически отклонил её предложение.
[b]От вампиризма Барнабаса Коллинза вскоре вылечил доктор Эрик Лэнг, когда тот с Викторией Уинтерс попал в аварию. Хотя он не был полностью уверен, как ему это удалось, доктор Лэнг сумел полностью вылечить Барнабаса, который с благодарностью поклялся помогать тому в будущем и всегда защищал от козней ведьмы Анжелики. Но персонаж Лэнг, создавший также своих «Монстров Франкенштейна», названных библейскими именами — Адамом и Евой, в качестве тех, кто должен был защищать Барнабаса от «рецидива», просуществовал недолго, да и сама Анжелика всячески пыталась вернуть вампирское прошлое Барнабасу — то лично кусала его в 606–612-х эпизодах, то насылала летучую мышь, то терроризировала членов семьи Коллинз проклятием Сновидений. Впрочем, Барнабас и сам автоматически превращался в вампира, когда возвращался в прошлое — то в 1795 год, дабы спасти от смерти Жозетту, то в 1840-й год... Джулия Хоффман же являлась в этой сюжетной линии звеном, соединяющим Барнабаса и его нового компаньона и лекаря, которому тот доверял даже больше, чем ей самой! При этом стоит сказать, что отношения у Барнабаса и Джулии были в сериале сложные, но за рамки дружбы они не выходили. Если в 346-м эпизоде Барнабас в открытую сообщил Джулии, мол, «просто помни, что суть наших отношений — отношения врача и пациента, какие бы заблуждения у тебя на этот счёт ни возникли!», то ближе к концу сериала в одном из эпизодов вампир признался Вилли Лумису, что заботится о Джулии даже больше, чем это необходимо.
Кроме того, если раньше Барнабас относился к Джулии с чрезмерной подозрительностью и был даже готов ее убить, то позднее сильно привязался к ней. Да и сама Джулия к концу сериала в конечном итоге осталась в живых, в отличие от других интерпретаций оригинальной истории готического сериала... На протяжении всего сериала эти двое — Джулия Хоффман и Барнабас Коллинз — принимали участие во всех сверхъестественных событиях и то и дело кого-то спасали или разгребали проблемы своих предков, которые преследовали членов их семей в виде призраков или оборотней. Также они были заняты тем, что всё время искали способ излечения от вампиризма и попадали в еще большие неприятности, окутанные темным покровом мистики. Так, общими усилиями с профессором Тимоти Стоуксом Джулия и Барнабас предотвратили разрушение поместья Коллинвуд, помогли Квентину Коллинзу избавиться от своего проклятия, победили расу Левиафанов... Воспользовавшись лестницей во времени, Джулия вернулась в настоящее (сейчас 1971 год) вместе с Барнабасом и профессором Стоуксом и с радостью обнаружила, что Коллинвуд не в руинах. Она и Барнабас покинули гостиную Коллинвуда вместе в том, что оказалось последней сценой, установленной в настоящем в сериале. В аудиодраме 2003 года «Возвращение в Коллинвуд» по мотивам сериала сообщается, что Джулия и Барнабас находятся в духовном уединении в горах вокруг Гонконга. Предполагалось также, что Джулия и Барнабас сыграют свадьбу подальше от Коллинспорта, останутся на Дальнем Востоке, и Джулия навсегда излечит Барнабаса от его вампиризма.
Первоначально Джулия была введена в телесериал как персонаж типа Ван Хельсинга, которому было суждено быть убитым вампиром, Барнабасом Коллинзом, через тринадцать недель. Но потом отношения между ними — превращение из смертельного врага в лучшего друга — были тем, что действительно заставляло «Мрачные Тени» держаться на плаву. По мере развития их отношений появляется намек на то, что у нее могут быть более сильные чувства к нему, и они становятся лучшими друзьями, путешествующими во времени и параллельной вселенной, чтобы спасти семью Коллинз от проклятий и мстительных духов.
О других неоднозначных персонажах саги мы поговорим в рамках следующей главы.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 05:48
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