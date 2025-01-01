"Мрачные Тени" - от готического сериала до трагикомедии. Часть третья

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 05:48

Причина: Стилистика автора сохранена

Mortifer Просмотров: 72 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:48 by

, снятых на основе мыльной оперы.со стороны зрителей., хотя, казалось бы, что зритель конца 1960-х годов знал о нем практически всё и логично мог предположить, чем в итоге завершится его история.Но. Причем часть из жертв Барнабаса Коллинза даже не подвергались укусам в шею!Барнабас Коллинз — фигура весьма противоречивая. Он мог проявить редкий акт милосердия, раскаиваться в своих злодеяниях, но в ту же секунду оказывался не в меру жестоким и мстительным, к тому же умел замести следы преступлений, дабы не угодить за решетку.вампира и американской телезвезды 1960-70-х годов. Он. По многочисленным заявкам телезрителей, которым Барнабас очень понравился, несмотря на его темное прошлое и зловещее амплуа, создатели «Мрачных Теней» были вынуждены кардинально изменить характер персонажа, дать ему светлую сторону.. На фото ниже — Эми Дженнингс и один из ее братьев:По сюжету фильма Тима Бертона мы знаем, что Барнабас Коллинз любил всю жизнь одну лишь Жозетт ДюПре, но потом он вступил в отношения с гувернанткой Викторией Уинтерс, и то — из-за поразительного внешнего сходства девушек между собой.дабы та спрыгнула со скалы, как и она сама когда-то!из дома ее отца, удерживал взаперти в Старом Доме, гипнотизировал и одел в свадебное платье (а поскольку в подвенечном наряде Дэвиду Коллинзу являлась сама Жозетт, то мальчик и принял похищенную девушку за призрака). Но из-за того, что память к Мэгги вернулась, и она попыталась заколоть Барнабаса осиновым колом в 250-м эпизоде, вампир понял, что на роль его возлюбленной эта девушка не годится. Барнабас Коллинз запер Мэгги в подвале Старого Дома (где располагался ещё и его гроб) в тюремном отсеке и планировал сгноить ее там, сломить волю девушки, хоть и велел своему слуге — Вилли Лумису — приносить ей еду. Но лишь благодаря вмешательству призрака Сары Коллинз, младшей сестры Барнабаса, Мэгги удалось сбежать, и вампир упустил свою жертву из виду. Теперь он был озабочен тем, как бы весь Коллинспорт не прознал о его злодеяниях, и пытался всячески замести следы преступления. После похищения Мэгги Эванс сошла с ума и была помещена в санаторий Уиндклифф, после чего страдала то от нервного срыва и истерик, то — от амнезии, которая, в свою очередь, только играла вампиру на руку.По странному стечению обстоятельств местная полиция Коллинспорта не была подключена к поискам Мэгги Эванс и даже не начала расследовать это преступление, а роль сыщика взяла на себя именно Джулия Хоффман, что позволило Барнабасу Коллинзу и дальше творить злодеяния.. Эта шкатулка и являлась самым главным элементом телесериала. Дебют инструмента произошел в 236-м эпизоде «Мрачных Теней», а в 425-й серии раскрывается, что музыкальная шкатулка, как и портрет Жозетт, являлась свадебным подарком со стороны Барнабаса Коллинза своей возлюбленной.года.Но вернёмся к Барнабасу Коллинзу.носил похожее украшение., о которой мы поговорим позже. Помимо Мэгги Эванс и Виктории Уинтерс (которая в сериале совсем не была похожа внешне на Жозетту, но определенное сходство между ними подразумевалось в характере), вампир пытался обращать в копию Жозетты и других девушек, с которыми встречался по сюжету.из далекого прошлого., но Барнабас заметил это и выхватил дорогую ему вещь из рук ревнивицы., и власти города были вынуждены пойти на крайние меры — признали девушку умершей, дабы обезопасить ее от похитителя, которого, по логике сюжета, должны были найти, поймать и призвать к ответу пред законом. Но этого не случилось.. Сначала она была одета в платье девушки (до ее самоубийства на Вдовьем Холме), затем дух самой Жозетт говорил через Викторию во время спиритического сеанса и, наконец, окончательное и пагубное воздействие на разум Виктории оказала музыкальная шкатулка...(которая в ранних эпизодах почему-то носила фамилию Коллинз), сославшись на то, что. По странному совпадению, на кладбище отправилась и Мэгги Эванс в сопровождении доктора Джулии Хоффман, которая пыталась разобраться в причинах травмы девушки и старалась вернуть ей память, что в итоге закончилось нервным срывом....Зато по дальнейшему сюжету оригинального сериала, а также аудиодрам и комиксов на его основе, Барнабас Коллинз легко вступал в романтические отношения с другими девушками (той же Селастой), которые, опять же, ни к чему хорошему не привели. Так,. Так,прося прощение и говоря о том, что это Анжелика заставила их пожениться (как призрак Жозетт это осознал или откуда узнал, осталось загадкой). Всё это зритель наблюдал в 850-884-х сериях «Мрачных Теней». В конце концов,Там, в котором Жозетт спрыгнула со скалы, ибо Анжелика Бушар (мертвая на тот момент, в виде призрака) заманила ее на Вдовий Холм, имитируя голос возлюбленного, и сообщила девушке, что Барнабас планирует убить ее и превратить в невыразимое существо тьмы. Барнабас Коллинз, прекрасно помня, чем это закончилось в тот раз, послал на Вдовий Холм уже тётю Жозетты, графиню Натали ДюПре, дабы та отговорила племянницу от рокового шага. Но спасти девушку ему не удалось — то ли из-за временного парадокса, то ли еще и из-за того, что в 17 веке психиатрической помощи в случае суицидальных наклонностей впечатлительных дам ещё не существовало. Графиня Натали ДюПре вела себя отстранённо, не осталась со своей племянницей, да и Миллисент Коллинз, заметив в сумочке Жозетты пузырек с ядом, не додумалась спрятать его подальше.. Жозетта, со своей стороны, жаждет избавиться от своего посмертного проклятия, от наказания за смертный грех, который когда-то совершила. И теперь жаждет упокоиться с миром и отчаянно умоляет Барнабаса наконец-то оставить ее в покое, начать жить своей жизнью и обрести свое счастье с другой девушкой, кем бы она ни была... И в знак своего освобождения она передала ему свое черное кольцо:В этом эпизоде диалог Барнабаса и призрака Жозетты происходил так:поскольку, по логике вещей, он не был бы в гробу, да и Вилли Лумис не освободил бы его в 1967 году? Был ли Барнабас на самом деле снова вампиром, и об этом просто никогда не упоминалось? Все эти вопросы сценаристов не особо волновали, да и, неоднократно показанных в кино.Тем не менее,. Дабы исправить ситуацию, авторы аудиодрам и сценаристы шоу были вынуждены придумать более приемлемый финал., подальше от Анжелики Бушар (которая снова каким-то образом оказалась жива) и Коллинвуда в целом, дабы начать жизнь с чистого листа. Однако, удалось ли ему это сделать, история умалчивает.... В сериале ее роль сыграла— призрака младшей сестры Барнабаса, который подружился с Мэгги и помог ей сбежать, а затем передал в руки отцу — художнику Сэму Эвансу, написавшему этот портрет.Джулия Хоффман. Мэгги Эванс часто бурно реагировала и разражалась слезами, когда слышала это имя или упоминание о Саре Коллинз.Такжетой ночью. Барнабас решил, что Джулия слишком много знает, и решил задушить ее подушкой в ее же постели, куда врач предусмотрительно положила манекен.и попросил Джулию о помощи!Но, поскольку такому значительному и саркастичному персонажу умирать по сюжету не положено, всё в итоге сложилось удачно для Джулии. Столкнувшись лицом к лицу с Барнабасом в своей комнате, Джулия Хоффман сумела спастись, заявив, что именно и ТОЛЬКО она может вылечить его от вампиризма. Заинтригованный, Барнабас позволил ей приступить к работе, но вскоре был потрясен, узнав, что Мэгги Эванс все еще жива, хотя и страдает травматической амнезией. В 295-м эпизоде Барнабас Коллинз буквально накинулся на доктора Хоффман со словами:. Джулия предложила использовать свои гипнотические навыки, чтобы удержать свою пациентку от травмирующих воспоминаний в обмен на сотрудничество с её мучителем. Не иначе как стокгольмский синдром у Джулии выработался... Но это длилось недолго — Мегги Эванс не без помощи призрака Сары Коллинз вскоре сбежала из лечебницы и в любой момент могла выдать Барнабаса полиции, да и Джулия из ревности старалась удержать вампира подальше от Виктории Уинтерс.Сара Коллинз также стала косвенной причиной убийства доктора Вударда в 340-м эпизоде сериала, ибо тот однажды встретил ее на кладбище Игл-Хилл в мавзолее, а затем обнаружил и исторические данные о ней, и записи Джулии Хоффман о ее экспериментах с Барнабасом Коллинзом. В итоге доктор Вудард был отравлен, и это убийство Барнабасу удалось замаскировать под несчастный случай, а сам вампир вскоре продолжил свое лечение, но только ради того, чтобы быть с Викторией Уинтерс.. Джулия Хоффман, со своей стороны, воспротивилась этому неистовому желанию. Когда в 345-м эпизоде Джулия задала вопрос Барнабасу:. Неизвестно, лгал ли Барнабас Джулии на тот момент насчет его возлюбленной. Но теперь он вознамерился сделать своей следующей жертвой Викторию Уинтерс. Не желая этого допустить, Джулия загипнотизировала гувернантку своим медальоном, провела ее в подвал к гробу Барнабаса и заставила ее забыть о его существовании. А сам Барнабас решил во что бы то ни стало ускорить процесс лечения, и Джулия согласилась. То ли из ревности, то ли еще чего — она увеличила дозу лекарства, привязала вампира к электрическому стулу, подключенному к бурлящему аппарату, состоящему из смеси воды, огня и электричества, с кучей мензурок и колб, в результате чего начался необратимый процесс старения — сперва в 347-й серии сморщилась только правая рука Барнабаса, а в следующем эпизоде пред нами впервые возник ворчливый старик:В конечном итоге внешность вампира соответствовала его хронологическому возрасту, и лишь нападение на Кэролин Стоддард помогло Барнабасу вернуть утраченную молодость.. Втайне Джулия начала внушать Виктории подсознательные страхи, гипнотизируя гувернантку и показывая ей Барнабаса в гробу. А. И. Когда Барнабас состарился, Джулия вызвалась стать его жертвой, надеясь, что он не только сможет использовать ее кровь, чтобы вернуть себе молодость, но и увидит искренность её намерений, однако вампир категорически отклонил её предложение.. Хотя он не был полностью уверен, как ему это удалось, доктор Лэнг сумел полностью вылечить Барнабаса, который с благодарностью поклялся помогать тому в будущем и всегда защищал от козней ведьмы Анжелики. Но... Джулия Хоффман же являлась в этой сюжетной линии звеном, соединяющим Барнабаса и его нового компаньона и лекаря, которому тот доверял даже больше, чем ей самой!. Если в 346-м эпизоде Барнабас в открытую сообщил Джулии, мол,, то ближе к концу сериала в одном из эпизодов вампир признался Вилли Лумису, что заботится о Джулии даже больше, чем это необходимо.. Да и, в отличие от других интерпретаций оригинальной истории готического сериала..., которые преследовали членов их семей в виде призраков или оборотней. Также они были заняты тем, что всё время искали способ излечения от вампиризма и попадали в еще большие неприятности, окутанные темным покровом мистики. Так, общими усилиями с профессором Тимоти Стоуксом Джулия и Барнабас предотвратили разрушение поместья Коллинвуд, помогли Квентину Коллинзу избавиться от своего проклятия, победили расу Левиафанов... Воспользовавшись лестницей во времени, Джулия вернулась в настоящее (сейчас 1971 год) вместе с Барнабасом и профессором Стоуксом и с радостью обнаружила, что Коллинвуд не в руинах. Она и Барнабас покинули гостиную Коллинвуда вместе в том, что оказалось последней сценой, установленной в настоящем в сериале. В аудиодраме 2003 года «Возвращение в Коллинвуд» по мотивам сериала сообщается, что Джулия и Барнабас находятся в духовном уединении в горах вокруг Гонконга. Предполагалось также, что Джулия и Барнабас сыграют свадьбу подальше от Коллинспорта, останутся на Дальнем Востоке, и Джулия навсегда излечит Барнабаса от его вампиризма.Первоначально. По мере развития их отношений появляется намек на то, что у нее могут быть более сильные чувства к нему, и они становятся лучшими друзьями, путешествующими во времени и параллельной вселенной, чтобы спасти семью Коллинз от проклятий и мстительных духов.О других неоднозначных персонажах саги мы поговорим в рамках следующей главы.

Ключевые слова: Тени сериал готика Мистика ужасы Семья обзор на фильм ремейк Вампиры Призраки Спиритический сеанс Дракула Пародия Путешествия во времени авторский текст

Другие, подобные истории: