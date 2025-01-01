"Мрачные Тени" - от готического сериала до трагикомедии. Часть четвертая

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:01

Причина: Стилистика автора сохранена

Mortifer Просмотров: 58 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:01 by

Мы продолжаем говорить о. В рамках предыдущей статьи были подробно рассмотрены персонажи — вампир Барнабас Коллинз и доктор Джулия Хоффман.с которых, собственно, автор и начал свое повествование о семье Коллинз как таковой., нанятой ее матерью в качестве гувернантки для ее девятилетнего двоюродного брата (кузена) Дэвида.. А вот. И. Такжеи успешно уехал за границу, где сумел разбогатеть и в одночасье промотал все свое состояние.Во всей этой запутанной истории также была замешана и Кэролайн Стоддард, дочьи даже ни разу не интересовался ее судьбой в дальнейшем!и по прибытии в Коллинвуд, помимо исполнения обязанностей гувернантки, стала сразу же выяснять, чего от нее хотят Коллинзы, как она с ними связана, и искать всевозможные зацепки насчет своих родителей,, который называл часто Кэролинеё и называли ее мать, откуда-то узнав всю эту историю., учитывая то, каким неадекватным и проблемным был он в начальных эпизодах сериала и как покушался на убийство собственного отца, сбегал из дома без предупреждения и пытался прогнать Викторию Уинтерс из поместья и города в целом. Создавалось ощущение, что. Но, ее мама Элизабет (Лиз) Стоддард это опровергает. В 33-м эпизоде сериала Кэролин Стоддард даже восклицает:, в которых также дебютировал и Барнабас Коллинз. И да,. По сюжету готической мыльной оперы. Он каким-то образом отыскал Кэролин, попытался с ней поговорить, но та его отвергла и осыпала наводящими вопросами, на которые Пол отвечал нехотя, пытаясь выставить себя жертвой обстоятельств и мошенничества. Была также и. Как. А дальше сюжет развивался, как в народной сказке — этот Господин Старк/Стрэк заключил с Полом Стоддардом сделку и потребовал, дабы он отдал ему самое дорогое, что у него было, в обмен на двадцать лет удачи и везения. Но, и его тело обнаружила Джулия Хоффман в одном из эпизодов.. И на этом его роль в оригинальных «Мрачных Тенях» заканчивается. Никакой работы с психологами, никакого примирения с семьей Коллинз и налаживания отношений, и даже внятной причины многолетнего отсутствия отца Кэролин также не раскрывается и не происходит.с которым девушка была знакома ещё с детства, однако длился их роман недолго. Да и сама Кэроллин то колебалась насчет замужества, то искренне боялась жизненного сценария, как и у ее матери, что Джо также бросит ее с малолетним ребенком на руках. В итоге. Судьба Джо Хаскелла в сериале также сложилась нелегко —. Как-то раз Джо Хаскелла повысили в должности — теперь он стал контролером с более высокой зарплатой в 25 долларов в неделю, что позволило ему быстрее копить деньги на покупку личной лодки или судна.. В итогена лодке... Также. Но и эти отношения не были счастливыми.. Но, не желая портить отношения с ней.. Однако,. Так,. Барнабас пытался всеми силами заполучить дневник Джулии Хоффман, в котором та писала о своих экспериментах над ним, и уничтожить его, ибо это была единственная улика против столь зловещего персонажа. Тони Петерсон догадывался, что что-то тут не так, но ничего не мог поделать. Когда. На фото ниже — Кэролин Стоддард и Джо Хаскелл:. По замыслу самого Барнабаса, это должен был быть Адам Коллинз, новоявленный кузен, который заменил бы его практически во всём, в то время как настоящий вампир залег бы на дно, уехал из Коллинспорта на несколько дней или попросту умер бы. Эксперимент должен был переселить разум Барнабаса Коллинза в тело, сотворенное из частей трупов других персонажей, которые Эрик Лэнг где-то раздобыл. Но что-то пошло не по плану, Эрика Лэнга убила Анжелика Бушар с помощью куклы Вуду, а эксперимент в итоге пришлось завершить Джулии Хоффман.. Также. Но, как это всегда бывает, Адам постепенно вышел из-под контроля.Как и Монстр Франкенштейна, Адам вел себя агрессивно, поэтому Барнабас удерживал его в подвале Старого Дома ради всеобщей безопасности.который у неё развился впоследствии. Кэролин спрятала Адама в Западном крыле Коллинвуда после того, как он случайно убил отца Мэгги Эванс — художника Сэма. Затем уже сама Анжелика в 600-х эпизодах использовала Адама, дабы тот помог ей обратить Барнабаса Коллинза обратно в вампира. И лишь! В «Мрачных Тенях», но та не заинтересовалась им и любила Джеффа Кларка, что вызвало ярость со стороны Чудовища. Адам задушил Еву, а тело несчастной было уничтожено.. На фото ниже — Кэролин Стоддард и Адам:Потом, происходящим из кадетской ветви семьи Коллинз. Но, как только она узнала, что тот был оборотнем, все любовные отношения сошли на нет.который убил Викторию Уинтерс. И эта любовь чуть не стоила наивной девушке жизни: спасая Кэролин, Джеб упал с Вдовьего Холма и разбился насмерть. Похоже, вся история Кэролин Стоддард в сериале 1960-70-х годов - это бесконечная череда сверхъестественных событий и неудачных любовных романов девушки, с треском провалившихся один за другим. По сюжету оригинальных "Мрачных Теней" Кэролайн/Кэролин Стоддард никогда не была счастлива в браке и сменила уже семерых мужчин!но лишь своевременное вмешательство Джулии помогло ей не стать одной из живых мертвецов.Из обычной девушки, меняющей парней, как перчатки, создатели шоу. Однако, Кэролин все же не растеряла зачатки разума и написала Барнабасу записку, в которой были указаны причины Разрушения Коллинвуда и гибели всей семьи Коллинз.. Также предполагалось, что. Под руководством профессора Стоукса она стала известным автором в этой области. В аудиодраме "Возвращение в Коллинвуд" об этой героине представлена иная информация -. Как бы там ни было, но, Сэма Эванса, написавшего портреты нескольких ключевых персонажей, включая Сару Коллинз. Мэгги также работала официанткой в отеле Коллинспорт ИНН, в котором в первых эпизодах остановилась Виктория Уинтерс.в поисках ее настоящей семьи. Но ответов так и не получает., в котором оказался замешан еще и ее отец Сэм, после аварии ставший выпивать и продавший почти все свои картины. Мэгги Эванс заметила перемену в своем отце. Он стал угрюмым, ненавидящим себя, начал много пить и меньше рисовать. Но потом,сделав ее аналогом Люси Вестенра из романа Брэма Стокера и пытаясь превратить в копию своей возлюбленной Жозетт из-за внешнего сходства обеих, анесмотря на то, что часто осуждал Анжелику Бушар за аналогичные чувства к Барнабасу Коллинзу. Причем. В аудиодраме на основе сериала было сказано, что Мэгги все же выздоровела и жила вдали от Коллинвуда, храня молчание о том, что там произошло. Тем не менее,. Но, не имея логичного завершения в финале шоу.И именно с ней создатели шоу обошлись крайне несправедливо, стремительно вычеркнув из повествования. Как мы знаем по сюжету,. В оригинальных "Мрачных Тенях"по поручению его тёти -Элизабет Стоддард, которая сама же и пригласила девушку в дом., хотя фактически была им чужая, к тому же еще - и сиротой из приюта в Нью-Йорке. ИменноСо стороны современному зрителю может показаться, чтооднако, это далеко не так!, когда она фактически забыла, что она - врач-психиатр, а не следователь и шериф, и действовала крайне непрофессионально, стремясь во что бы то ни стало докопаться до истины, которая чуть не стоила ей жизни.несмотря на возражения своего брата Роджера, что семья может спокойно справиться с Дэвидом и без посторонних нянек. В итоге Виктория Уинтерс приехала в Коллинспорт и осталась в особняке, надеясь отыскать ответы на все интересующие ее вопросы. Ибо, как говорила сама героиня в закадровом повествовании 22-го эпизода:в том, что та не могла найти с ним общего языка. На все вопросы о том, зачем ее пригласили в Коллинвуд, Элизабет отвечала уклончиво и говорила, что это ее брат Роджер порекомендовал Викторию в качестве подходящей кандидатуры гувернантки для сына.. Сэм рассказал Виктории, что, и других родственников у неё, как и у Вики, не было. А Элизабет Стоддард, в свою очередь, добавила, что. И, так как потом[/b]: тут тебе и спиритические сеансы, и привидения в каждом углу дома, и семейный мавзолей на кладбище с ожившим мертвецом.... Призрак Жозетт часто взаимодействовал именно с ней и говорил через Викторию во время проведения спиритического сеанса., и призрак поведал следующее:, намекая на то, что. Со временемодним дождливым вечером. Барнабас Коллинз ее очевидно преследовал, из-за чего девушка порвала платье и свела счеты с жизнью. Но. И всякий раз создатели сериала, однако вскоре эта незримая связь была утрачена, а. Викторию Уинтерс в этом плане также обделили.Сама. Так, девушка пыталась остановить Дэвида от убийства его собственного отца, Роджера Коллинза, была вовлечена в конфликт между Берком Девлином и Роджером Коллинзом, была свидетелем шантажа Элизабет Стоддард, который чуть было не закончился суицидом хозяйки дома, от которого Виктории (наряду с Барнабасом Коллинзом и миссис Джонсон) пришлось несчастную женщину долго отговаривать. После введения в сюжет Барнабаса Коллинза гувернантку Дэвида превратили в Мэри Сью, транспортировав ее во время очередного спиритического сеанса в 1795-й год, во фрагменты из прошлого вампира., помимо своих основных ролей.которая внезапно очутилась за столом вместе с другими членами семьи Коллинз, проводившими спиритический сеанс. И вышло так, что. Именно с помощью Иеремии Коллинза - дяди 175-летнего вампира, Виктория Уинтерс была принята главой семьи - Джошуа Коллинзом - в Старом Доме и нанята в качестве гувернантки для его младшей дочери - Сары.. Так что,. А после ее возвращения в настоящее время, Барнабас Коллинз из 1960-х годов, более свирепый и все еще опасающийся своего разоблачения, всячески кусал ее за шею и гипнотизировал, дабы стереть ей память., который ее защищал. Вернувшись в свое время, она попала в аварию вместе с Барнабасом Коллинзом и сбила человека, внешне очень похожего на Питера. Но им оказался совсем другой парень -. Но сюжет закрутили так, что, и буквально через день после свадьбы с Викторией Уинтерс его таинственно телепортнуло в прошлое. Из-за чего персонажам пришлось выяснять, что же с ним случилось. Но тут. Согласно дальнейшему сюжету сериала,Казалось бы,. Ну, в смысле, с Вдовьего Холма. И разбиться насмерть.. Вот только пропаганды суицида этому сериалу и не хватало! Так глупогероиню надо было постараться...Обидно даже за нее становится...И это после того, как её однажды похитил Барнабас Коллинз и довел до нервного срыва! Но девушка вскоре забыла о травмирующем прошлом и была втянута в другие сверхъестественные события.ДаКогда персонажа Жозетт еще не придумали,. Затем,. Ее спасли миссис Джонсон, Барнабас Коллинз и Виктория Уинтерс.И да, стоит сказать, сам момент гибели персонажа на Вдовьем Холме зрителям 1960-х годов "в лоб" тоже не показывали - из этических соображений. Но вот. В какой-то момент сценаристы дажегувернантки!Мы узнаем, что в этой версии. По словам Элизабет, Роза всегда говорила, что чтобы избежать стигматизации со стороны других людей, пациенты иногда брали вымышленные имена. Натана удалось излечить, он даже хотел пожениться на Розе, но болезнь вернулась опять, и он навсегда уехал из города. Он оставил Розе записку, в которой писал, что. Но вот. Наконец,. Это открытие, в свою очередь, делало Кэролин Стоддард фактически сестрой Виктории, а Барнабаса Коллинза - вообще ее дальним родственником, вследствие чего их роман в сериале, в отличие от более поздних адаптаций, оказался ну просто невозможным!О других экранизациях "Мрачных Теней" Вы сможете узнать в рамках следующей и заключительной статьи.

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