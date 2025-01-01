"Мрачные Тени" - от готического сериала до трагикомедии. Часть четвертая

"Мрачные Тени" - от готического сериала до трагикомедии. Часть четвертаяМы продолжаем говорить о нескольких ключевых персонажах американского готического сериала 1966-1970-х годов под названием "Мрачные Тени", история которых так и осталась в оригинале нераскрытой. В рамках предыдущей статьи были подробно рассмотрены персонажи — вампир Барнабас Коллинз и доктор Джулия Хоффман. Третьим таким же героем с неясным финалом и сложной судьбой стала... Кэролайн (Кэролин) Стоддард, двадцатилетняя по сюжету сериала дочь Элизабет Стоддард, матриарха и полноправной хозяйки поместья Коллинвуд, с которых, собственно, автор и начал свое повествование о семье Коллинз как таковой. Роль Кэролин/Кэролайн Стоддард — блондинки с голливудской внешностью, сыграла в телесериале американская актриса Нэнси Барретт. Кэролайн предстает перед нами как несколько избалованная, но очень одинокая девушка, любящая повеселиться в местном кафе «Синий Кит». В начальных эпизодах сериала она нашла общий язык с Викторией Уинтерс, нанятой ее матерью в качестве гувернантки для ее девятилетнего двоюродного брата (кузена) Дэвида. Как и в предыдущем фильме под названием «Дом» 1957 года, в «Мрачных Тенях» сюжет строился по той же самой схеме — обе богатые женщины (Кэролайн Барнс и Элизабет Стоддард) живут в старинных особняках на холме в Новой Англии, в строгом уединении и растят своих дочерей. А вот их мужья считаются пропавшими без вести мореходами. И если в «Доме» личность супруга Кэролин Барнс остается загадкой, то в «Мрачных Тенях» персонажу дали имя в 41-м эпизоде сериала. Также Дэн Кертис прописал и предысторию Пола Стоддарда — он был рожден в нищей семье, а женился на Элизабет Стоддард лишь ради денег. Затем он в какой-то момент завел дружбу с беспринципным мошенником Джейсоном Макгуайром, разыгравшим спектакль «Элизабет Стоддард убила своего мужа и спрятала тело в подвале», навязал жене ложное чувство вины и успешно уехал за границу, где сумел разбогатеть и в одночасье промотал все свое состояние. Присутствие в сюжете мошенника Джейсона Макгуайра в полной мере раскрывало зрителям секрет, почему Элизабет Стоддард целых 18 (!) лет не покидала стен собственного дома! Во всей этой запутанной истории также была замешана и Кэролайн Стоддард, дочь Элизабет, которая поведала девушке, что отец ее фактически бросил, игнорировал и даже ни разу не интересовался ее судьбой в дальнейшем!
Кэролин Стоддард сдружилась с Викторией Уинтерс по той простой причине, что сама гувернантка являлась по сюжету фактически воспитанницей из приюта для подкидышей и по прибытии в Коллинвуд, помимо исполнения обязанностей гувернантки, стала сразу же выяснять, чего от нее хотят Коллинзы, как она с ними связана, и искать всевозможные зацепки насчет своих родителей, а Кэролин выросла в условиях безотцовщины. Фигуру отца заменил девушке ее родной дядя, Роджер Коллинз, который называл часто Кэролин «котёнком». На протяжении первых 200 серий Кэролайн Стоддард находилась в сложных отношениях со своей родной матерью, в точности как и ее дядя Роджер — с кузеном Дэвидом. В 21-й серии сама Элизабет Стоддард призналась, что Кэролайн часто возвращалась со школы вся в слезах, ибо сверстники дразнили её и называли ее мать «ведьмой», откуда-то узнав всю эту историю. С самим Дэвидом Коллинзом, кузеном Кэролин, у девушки также не складывались отношения, учитывая то, каким неадекватным и проблемным был он в начальных эпизодах сериала и как покушался на убийство собственного отца, сбегал из дома без предупреждения и пытался прогнать Викторию Уинтерс из поместья и города в целом. Создавалось ощущение, что Дэвида любила одна только лишь Элизабет Стоддард, его тётя, а остальные либо боялись его, несмотря на то, что это был девятилетний ребенок, либо — избегали и откровенно презирали. Но даже Элизабет в упор не замечала психологических проблем ребёнка. Когда Кэролин в открытую сказала, что ее кузен ужасен, ее мама Элизабет (Лиз) Стоддард это опровергает. В 33-м эпизоде сериала Кэролин Стоддард даже восклицает: «Я бы предпочла иметь одного друга, такого как Берк, чем десять кузенов, таких как этот маленький монстр!».
Персонаж Пол Стоддард появился в сериале только в 893-м (!) эпизоде, не считая флэшбеков из воспоминаний самой Элизабет где-то в 200-х эпизодах, в которых также дебютировал и Барнабас Коллинз. И да, это был первый и единственный раз, когда отца Кэролин вообще показали зрителям в «Мрачных Тенях». По сюжету готической мыльной оперы блудный и пропавший муж Элизабет Стоддард, который давно уже никакой и не моряк вовсе, возвратился в поместье Коллинвуд уже 20 лет спустя. Он каким-то образом отыскал Кэролин, попытался с ней поговорить, но та его отвергла и осыпала наводящими вопросами, на которые Пол отвечал нехотя, пытаясь выставить себя жертвой обстоятельств и мошенничества. Была также и вялая попытка со стороны сценаристов примирить враждующее семейство и реабилитировать Пола Стоддарда в глазах зрителей, смешав реальную историю человека с темным прошлым с мистическими и фантастическими элементами повествования — приплетенной ни к селу ни к городу расой оккультистов-инопланетян с библейским названием Левиафаны. Как выяснилось, после инсценировки собственной смерти его пути с Джейсоном Макгуайром разошлись — мошенник возвратился в Коллинвуд и пытался шантажом вынудить Элизабет выйти за него замуж, а сам Пол Стоддард наклюкался в местном баре «Синий кит», куда захаживала Кэролин, и на свою беду повстречал некоего Господина Старка/Стрэка. А дальше сюжет развивался, как в народной сказке — этот Господин Старк/Стрэк заключил с Полом Стоддардом сделку и потребовал, дабы он отдал ему самое дорогое, что у него было, в обмен на двадцать лет удачи и везения. Но как только персонаж осознал, что речь шла именно о Кэролайн/Кэролин Стоддард, и попытался это предотвратить, сценаристы и вовсе убили Пола, так и не дав ему полноценно раскрыться — члены культа Левиафанов растерзали старика, и его тело обнаружила Джулия Хоффман в одном из эпизодов. В последний раз Пол Стоддард упоминается в 953-й серии, где демонстрируется его могила во сне его дочери Кэролин. И на этом его роль в оригинальных «Мрачных Тенях» заканчивается. Никакой работы с психологами, никакого примирения с семьей Коллинз и налаживания отношений, и даже внятной причины многолетнего отсутствия отца Кэролин также не раскрывается и не происходит.
По сюжету «Мрачных Теней» Кэролин/Кэролайн Стоддард никогда не любила Коллинвуд, а чтобы собраться с мыслями, любила прогуливаться на Вдовьем Утёсе. У Кэролин был и бойфренд — местный рыбак Джозеф (Джо) Хаскелл, с которым девушка была знакома ещё с детства, однако длился их роман недолго. Да и сама Кэроллин то колебалась насчет замужества, то искренне боялась жизненного сценария, как и у ее матери, что Джо также бросит ее с малолетним ребенком на руках. В итоге Кэролин Стоддард и Джо расстались друзьями. Судьба Джо Хаскелла в сериале также сложилась нелегко — в первых эпизодах это был обычный парень, который в 1960-х годах являлся рыбаком и мечтал построить собственный бизнес, владеть рыболовецким флотом, как и родители Кэролин Стоддард. Как-то раз Джо Хаскелла повысили в должности — теперь он стал контролером с более высокой зарплатой в 25 долларов в неделю, что позволило ему быстрее копить деньги на покупку личной лодки или судна. В 84-й серии после разрыва отношений с Кэролин Джо стал встречаться с Мэгги Эванс, барменом кафе «Синий кит», а затем едва не подрался за Кэролин с ее новым возлюбленным. А когда создатели добавили в сериал элементы мистицизма, Джо превратился в вечную жертву — то со стороны Анжелики Бушар, которая им манипулировала, то — со стороны братьев Дженнингсов. В итоге созерцание Джо Хаскеллом трансформации обоих Дженнингсов — одного в вампира, а другого в оборотня, завершилось в 658-й серии госпитализацией в санатории Уиндклифф — из-за нервного срыва. Дальнейшая судьба Джо в «Мрачных тенях» осталась неизвестна. В аудиодрамах на основе сериала было выдвинуто две версии — в первой Джо выздоровел и поженился с Мэгги Эванс, а в другой — погиб во время несчастного случая на лодке... Также любовниками Кэролин Стоддард были Берк Девлин (до его знакомства с Викторией Уинтерс) и Базз Хакетт. Но и эти отношения не были счастливыми. Берк вызвал к себе ревность как со стороны Джо Хаскелла, так и со стороны самой гувернантки — мисс Уинтерс, а Кэролин вступила с ним в романтическую связь во время выяснения обстоятельств ДТП, совершенном в нетрезвом виде вкупе с непредумышленным убийством Роджера Коллинза, ее родного дяди. Кэролин Стоддард не встала на защиту Роджера, она просто не могла поверить, что Берк, которого и осудили на пять лет за ту аварию, вообще на такое способен. Но после того, как честь и репутация Берка были восстановлены, Кэролин разорвала с ним отношения в пользу Виктории Уинтерс, не желая портить отношения с ней.
С Баззом Хакеттом, мотоциклистом из «дурной компании» в 252-262-х сериях, Кэролин Стоддард встречалась только, чтобы доказать своей матери, что ее жизнь хоть чего-то да стоит, и пристыдить Элизабет Стоддард, вознамерившуюся выйти замуж за мошенника Джейсона Макгуайра. Однако, когда причина столь внезапного замужества раскрылась, а мошенничество было разоблачено и стало достоянием общественности, роман Кэролин и Базза моментально сошел на нет. Другие любовные похождения Кэролин были вызваны уже вмешательством сверхъестественных сил в жизненную историю семьи Коллинз. Так, с адвокатом Энтони (Тони) Петерсоном, который был намного старше Кэролин, девушка встречалась в 351-363-х эпизодах исключительно из-за козней со стороны вампира Барнабаса Коллинза. Барнабас пытался всеми силами заполучить дневник Джулии Хоффман, в котором та писала о своих экспериментах над ним, и уничтожить его, ибо это была единственная улика против столь зловещего персонажа. Тони Петерсон догадывался, что что-то тут не так, но ничего не мог поделать. Когда Кэролайн снова предложила ему возобновить отношения в 463-578-х эпизодах шоу, то получила категорический отказ. На фото ниже — Кэролин Стоддард и Джо Хаскелл:
Предпоследним «избранником» Кэролин Стоддард стал Адам — местное «чудовище Франкенштейна», сотворенное в лаборатории доктора Эрика Лэнга в 485-м эпизоде «Мрачных Теней» ради одной цели — избавить Барнабаса Коллинза от проклятия вампира. По замыслу самого Барнабаса, это должен был быть Адам Коллинз, новоявленный кузен, который заменил бы его практически во всём, в то время как настоящий вампир залег бы на дно, уехал из Коллинспорта на несколько дней или попросту умер бы. Эксперимент должен был переселить разум Барнабаса Коллинза в тело, сотворенное из частей трупов других персонажей, которые Эрик Лэнг где-то раздобыл. Но что-то пошло не по плану, Эрика Лэнга убила Анжелика Бушар с помощью куклы Вуду, а эксперимент в итоге пришлось завершить Джулии Хоффман. Монстр с библейским именем Адам действительно ожил, но вот интеллект у него был на уровне ребенка, как в фильме «Франкенштейн» 1930-х годов. Также он сохранил незримую связь со своим «донором» — если Барнабасу было плохо, то и Адам корчился от боли. Но, как это всегда бывает, Адам постепенно вышел из-под контроля.
Как и Монстр Франкенштейна, Адам вел себя агрессивно, поэтому Барнабас удерживал его в подвале Старого Дома ради всеобщей безопасности. Адам в отместку попытался убить Викторию Уинтерс с помощью удара током и похитил Кэролин Стоддард. Девушка питала к новоявленному монстру сочувствие и нежные чувства исключительно из-за стокгольмского синдрома, который у неё развился впоследствии. Кэролин спрятала Адама в Западном крыле Коллинвуда после того, как он случайно убил отца Мэгги Эванс — художника Сэма. Затем уже сама Анжелика в 600-х эпизодах использовала Адама, дабы тот помог ей обратить Барнабаса Коллинза обратно в вампира. И лишь встреча с профессором Тимоти Стоуксом кардинально изменила персонажа — тот научился говорить, читать, писать и социализироваться. Именно Стоукс удалил у Адама послеоперационные шрамы и помог ему дослужиться аж до бизнесмена! В «Мрачных Тенях» обыграли тему и «невесты Франкенштейна», создав Адаму подружку с библейским именем Ева, но та не заинтересовалась им и любила Джеффа Кларка, что вызвало ярость со стороны Чудовища. Адам задушил Еву, а тело несчастной было уничтожено. Понимая, что ничего хорошего из этих отношений с Адамом не выйдет, Кэролин также с ним рассталась в 544-м эпизоде шоу. На фото ниже — Кэролин Стоддард и Адам:
Потом Кэролин познакомилась с Крисом Дженнингсом, происходящим из кадетской ветви семьи Коллинз. Но, как только она узнала, что тот был оборотнем, все любовные отношения сошли на нет. В сюжетной линии расы Левиафанов Кэролин без памяти влюбилась в их лидера, Джеба Хоуска, который убил Викторию Уинтерс. И эта любовь чуть не стоила наивной девушке жизни: спасая Кэролин, Джеб упал с Вдовьего Холма и разбился насмерть. Похоже, вся история Кэролин Стоддард в сериале 1960-70-х годов - это бесконечная череда сверхъестественных событий и неудачных любовных романов девушки, с треском провалившихся один за другим. По сюжету оригинальных "Мрачных Теней" Кэролайн/Кэролин Стоддард никогда не была счастлива в браке и сменила уже семерых мужчин! На протяжении всего сериала Кэролин то и дело попадала в разные неприятности, даже пару раз становилась жертвой вампира, но лишь своевременное вмешательство Джулии помогло ей не стать одной из живых мертвецов.
Из обычной девушки, меняющей парней, как перчатки, создатели шоу превратили Кэролин Стоддард в бесконечную жертву нападений и манипуляций со стороны как Барнабаса Коллинза, так и других персонажей, включая призрака Джерарда Стайлза. Когда этого героя ввели в сюжет "Мрачных Теней" в 1063-м эпизоде, Кэролин/Кэролайн Стоддард была доведена до безумия и страха и находилась под опекой со стороны престарелой экономки миссис Джонсон - единственной, помимо профессора Стоукса, кто остался в живых в 1995 году. Элизабет Стоддард, Роджер и Дэвид к тому моменту были уже мертвы. Однако, Кэролин все же не растеряла зачатки разума и написала Барнабасу записку, в которой были указаны причины Разрушения Коллинвуда и гибели всей семьи Коллинз. Когда в 1198 эпизоде роковое событие было предотвращено совместными усилиями Джулии Хоффман и Барнабаса Коллинза, то и сериал (за кадром, к сожалению) завершился тем, что все действующие лица во главе с Элизабет Стоддард остались в живых и присутствовали на торжественном открытии нового Исторического центра в Коллинспорте. Также предполагалось, что Кэролин обратилась к спиритизму и оккультизму после смерти своего мужа - Джеба Хоукса. Под руководством профессора Стоукса она стала известным автором в этой области. В аудиодраме "Возвращение в Коллинвуд" об этой героине представлена иная информация - Кэролайн все-таки смогла удачно выйти замуж за адвоката Нэда Стьюарта и унаследовала поместье после смерти матери, тогда как в самом сериале предполагалось, что Коллинвуд достанется именно ее кузену Дэвиду. Как бы там ни было, но Кэролин Стоддард - это еще один весьма неоднозначный персонаж "Мрачных Теней", как и Барнабас Коллинз, чья судьба в финале осталась неопределенной.
Четвертой героиней сериала "Мрачные Тени" с такой же неопределенной судьбой стала и Мэгги Эванс, показанная в начале шоу в качестве бармена кафе "Синий Кит" и дочерью местного художника, Сэма Эванса, написавшего портреты нескольких ключевых персонажей, включая Сару Коллинз. Мэгги также работала официанткой в отеле Коллинспорт ИНН, в котором в первых эпизодах остановилась Виктория Уинтерс. Как и Кэролин Стоддард, Мэгги вскоре стала подругой Виктории (правда, не близкой), и в 43, а также - в 57 и 60-м эпизоде сериала Виктория обращается к ней за помощью в поисках ее настоящей семьи. Но ответов так и не получает. Как и все остальные обитатели Коллинвуда, Мэгги, впервые посетив поместье только в 63-м эпизоде, оказывается втянута в конфликт между Роджером Коллинзом и Берком Девлином, в котором оказался замешан еще и ее отец Сэм, после аварии ставший выпивать и продавший почти все свои картины. Мэгги Эванс заметила перемену в своем отце. Он стал угрюмым, ненавидящим себя, начал много пить и меньше рисовать. Но потом, когда сюжет "Мрачных Теней", начиная с 200-х серий, постепенно начал делать уклон в сторону мистики и оккультизма, Мэгги Эванс и вовсе превратилась в марионетку в руках темных сил. Сначала девушку похитил вампир Барнабас Коллинз, сделав ее аналогом Люси Вестенра из романа Брэма Стокера и пытаясь превратить в копию своей возлюбленной Жозетт из-за внешнего сходства обеих, а затем - ее использовал в своих целях чернокнижник Николас Блэр, который искренне влюбился в нее, несмотря на то, что часто осуждал Анжелику Бушар за аналогичные чувства к Барнабасу Коллинзу. Причем оба случая привели к тому, что Мэгги Эванс сошла с ума и была помещена в лечебницу Уиндклифф. В первом случае ей оттуда удалось сбежать с помощью призрака Сары Коллинз, которая отвлекла внимание медсестры на себя, а во втором - судьба Мэгги осталась неизвестна. В аудиодраме на основе сериала было сказано, что Мэгги все же выздоровела и жила вдали от Коллинвуда, храня молчание о том, что там произошло. Тем не менее, в 652/653-м эпизоде именно Мэгги Эванс в какой-то момент стала гувернанткой детей - Дэвида и Эми Дженнингс, которые вскоре освободили мстительного призрака - Квентина Коллинза. Но вскоре от участия Мэгги в сюжете отказались, и девушка была незаслуженно вычеркнута из истории, не имея логичного завершения в финале шоу.
И последним, уже пятым персонажем "Мрачных Теней", чья судьба осталась в сериале неизвестной, выступает сама Виктория Уинтерс! И именно с ней создатели шоу обошлись крайне несправедливо, стремительно вычеркнув из повествования. Как мы знаем по сюжету, Виктория Уинтерс приехала ночью в поезде в город Коллинспорт, и не к самому поместью Коллинвуд, а на станцию Коллинспорта, где ее сопроводил до местной гостиницы персонаж Берк Девлин. В оригинальных "Мрачных Тенях" раскрываются две причины прибытия Виктории Уинтерс в штат Мэн, причём не только для того, чтобы стать гувернанткой Дэвида Коллинза по поручению его тёти -Элизабет Стоддард, которая сама же и пригласила девушку в дом. Самая главная причина заключалась еще и в поиске личности Виктории, загадкой шоу долгое время оставались и ее истинные биологические родители, хотя на протяжении всего сериала нам намекали на то, что Виктория Уинтерс была как-то связана с семьей Коллинз, хотя фактически была им чужая, к тому же еще - и сиротой из приюта в Нью-Йорке. Именно поэтому ее прямым обязанностям - урокам с Дэвидом Коллинзом - уделяется гораздо меньше внимания, чем вовлеченность героини в различные межличностные конфликты и темные тайны домочадцев.
Со стороны современному зрителю может показаться, что гувернантка - это дерзкая и излишне любопытная особа, которая часто вмешивается в чужую личную жизнь, хотя она к семье Коллинз и не имеет никакого отношения, однако, это далеко не так! Такой подход был бы верен, скорее, к персонажу Джулии Хоффман в 280 - х эпизодах, когда она фактически забыла, что она - врач-психиатр, а не следователь и шериф, и действовала крайне непрофессионально, стремясь во что бы то ни стало докопаться до истины, которая чуть не стоила ей жизни. Хозяйка поместья Коллинвуд - Элизабет Стоддард, знатная женщина, ведущая затворническую жизнь в течении 18 лет в стенах старинного особняка, расположенного на вершине холма в рыбацкой деревушке, превратившейся в город 1960-х годов, перечисляла в приют, где обнаружили Викторию Уинтерс, значительную сумму на содержание девочки. Дождавшись совершеннолетия Виктории, Элизабет отправила ей письмо с просьбой приехать в Коллинвуд, несмотря на возражения своего брата Роджера, что семья может спокойно справиться с Дэвидом и без посторонних нянек. В итоге Виктория Уинтерс приехала в Коллинспорт и осталась в особняке, надеясь отыскать ответы на все интересующие ее вопросы. Ибо, как говорила сама героиня в закадровом повествовании 22-го эпизода: "Я уверена больше, чем когда-либо, что каким-то образом тайна моего прошлого переплетена с тайной самого Коллинвуда, которая эхом отзывается во всем Коллинспорте, обращаясь также и к другим, людям, которые ищут ответы для себя".
На протяжении всего сериала Элизабет Стоддард то относилась к Виктории Уинтерс, как к родной дочери, то, поддавшись чувствам любви к племяннику Дэвиду, делала девушку виноватой в том, что та не могла найти с ним общего языка. На все вопросы о том, зачем ее пригласили в Коллинвуд, Элизабет отвечала уклончиво и говорила, что это ее брат Роджер порекомендовал Викторию в качестве подходящей кандидатуры гувернантки для сына. Единственная и последняя подсказка была дана в шестидесятом эпизоде оригинального сериала, когда Виктория случайно нашла одну из картин художника, Сэма Эванса, изображающую женщину, Бетти Хэнском, которая была как две капли воды похожа на нее. Сэм рассказал Виктории, что Бетти была сиротой, и других родственников у неё, как и у Вики, не было. А Элизабет Стоддард, в свою очередь, добавила, что Бетти предположительно являлась то ли дочерью, то ли племянницей одного дворецкого, который работал в Коллинвуде в 1940-х годах. И на этом расследование Виктории своего загадочного прошлого внезапно подошло к концу, так как потом сценаристы "ударились" в сверхъестественное и мистику[/b]: тут тебе и спиритические сеансы, и привидения в каждом углу дома, и семейный мавзолей на кладбище с ожившим мертвецом...
Сама Виктория Уинтерс из обычной девушки, которая была гувернанткой Дэвида и искала семейные корни, внезапно превратилась в медиума. Призрак Жозетт часто взаимодействовал именно с ней и говорил через Викторию во время проведения спиритического сеанса. Впервые этот ритуал показали зрителям 1960-х годов в 170-71-х эпизодах шоу. Тогда семья Коллинз была вынуждена связаться с Жозетт в надежде раскрыть сверхъестественную природу жены Роджера Коллинза, Лауры, и призрак поведал следующее: «Есть невинный ребенок, мальчик, который находится в опасности. Пожары, которые случались на протяжении столетий. Скоро будет еще один. В этом доме есть злое присутствие», намекая на то, что Лаура Стокбридж Коллинз - это Феникс, который умирает в пожарах и циклично возрождается. Со временем этих сеансов в оригинальных "Мрачных Тенях" было настолько много, что в настоящее время сериал бы давно прикрыли за пропаганду оккультных практик... На фото - кадр из 280-го эпизода:
Жозетт из таинственной фигуры, также связанной с семьей Коллинз, и хранительницы, оберегающей с того света домочадцев (особенно - Дэвида), превратилась в несостоявшуюся невесту Барнабаса Коллинза, которая вместо подсказок о том, кто пытается навредить семье на сей раз, воссоздавала кадры своей гибели на Вдовьем Холме одним дождливым вечером. Барнабас Коллинз ее очевидно преследовал, из-за чего девушка порвала платье и свела счеты с жизнью. Но в 429-й серии гибель Жозетт выглядит не как суицид, а трагическая случайность. И всякий раз создатели сериала отождествляли призрака Жозетт с Викторией Уинтерс - наверное, только потому, что они обе как-то таинственно были связанны с поместьем Коллинвуд и самими Коллинзами, однако вскоре эта незримая связь была утрачена, а сходство наблюдалось то у Мэгги Эванс, то у гувернанток - Рэйчел Драммонд и Китти Сомс Хэмпшир - на основе внешности с Жозетт. Также Мэгги была предполагаемой реинкарнацией девушки, а гувернантки - истинной. Викторию Уинтерс в этом плане также обделили.
Сама Виктория пробыла в шоу недолго - с 1 по 627 эпизод. За это время она попадала в различные ситуации. Сначала - жизненные и реальные, а затем - и мистические, на грани научной фантастики. Так, девушка пыталась остановить Дэвида от убийства его собственного отца, Роджера Коллинза, была вовлечена в конфликт между Берком Девлином и Роджером Коллинзом, была свидетелем шантажа Элизабет Стоддард, который чуть было не закончился суицидом хозяйки дома, от которого Виктории (наряду с Барнабасом Коллинзом и миссис Джонсон) пришлось несчастную женщину долго отговаривать. После введения в сюжет Барнабаса Коллинза гувернантку Дэвида превратили в Мэри Сью, транспортировав ее во время очередного спиритического сеанса в 1795-й год, во фрагменты из прошлого вампира. Находясь там, Виктория приняла дядю Барнабаса Коллинза, Джереми (Иеремию), за своего покойного жениха, Берка Девлина, погибшего в авиакатастрофе, фанатичную тётушку Эбигейл Коллинз - за домработницу миссис Джонсон, родителей Барнабаса - Джошуа и Наоми Коллинз - за Роджера Коллинза и Элизабет Стоддард, соответственно, Жозетту ДюПре - за свою подругу Мэгги Эванс, а ее тетю - за доктора Джулию Хоффман, а лейтенанта Нэйтана Форбса - за Джо Хаскелла. Еще младший двоюродный брат/кузен Барнабаса Коллинза, Дэниэл, в детстве был невероятно похож на Дэвида, а в зрелом возрасте - на отца Джошуа и его потомка - Роджера Коллинза, а двоюродная сестра Барнабаса, Миллисент - на Кэролин Стоддард. Все эти сходства членов семьи из современного мира двадцатого столетия с их предками из семнадцатого века объяснялись тем, что в сериале актеры хотели сыграть и других персонажей, помимо своих основных ролей.
Заполучив каким-то образом книгу "История семьи Коллинз", Виктория Уинтерс очутилась в знакомом месте, но в 1795-м году вместо 1960-70-х, в которых и разворачивалось действие основного сюжета. Девушка поменялась местами с истинной гувернанткой того времени - Филлипс Уик, которая внезапно очутилась за столом вместе с другими членами семьи Коллинз, проводившими спиритический сеанс. И вышло так, что из всего, что имела Виктория в настоящем времени, в прошлом - осталась лишь должность гувернантки, но теперь - уже не Дэвида Коллинза, а десятилетней Сары, младшей сестры Барнабаса. Именно с помощью Иеремии Коллинза - дяди 175-летнего вампира, Виктория Уинтерс была принята главой семьи - Джошуа Коллинзом - в Старом Доме и нанята в качестве гувернантки для его младшей дочери - Сары.
В то время, как остальные члены семьи пытаются выяснить, откуда она взялась, Виктория Уинтерс совершает непростительную ошибку, бесконечно говоря о том, что семью Барнабаса ждет несчастье, а Жозетта - умрёт. Вскоре это оборачивается против самой девушки - не без махинаций со стороны Анжелики и в лице новых врагов Виктории - тётушки Эбигейл, охотника на Ведьм - Преподобного Траска, самой Жозетт, обвинившей мисс Уинтерс в смерти Барнабаса, а также - графини Натали ДюПре и самого Джошуа Коллинза, гувернантку судят за колдовство и казнят через повешение. Так что, истинных причин превращения Барнабаса Коллинза в вампира Виктория Уинтерс даже толком не увидела. А после ее возвращения в настоящее время, Барнабас Коллинз из 1960-х годов, более свирепый и все еще опасающийся своего разоблачения, всячески кусал ее за шею и гипнотизировал, дабы стереть ей память.
Во время судебного процесса в отношении Виктории Уинтерс в связи с колдовством, девушка успела в 1795 году познакомиться с молодым человеком - адвокатом Питером Брэдфордом, который ее защищал. Вернувшись в свое время, она попала в аварию вместе с Барнабасом Коллинзом и сбила человека, внешне очень похожего на Питера. Но им оказался совсем другой парень - Джефф Кларк. Это был уже третий романтический интерес Виктории в "Мрачных Тенях" в целом. Но сюжет закрутили так, что Джефф на самом деле был реинкарнацией Питера, и буквально через день после свадьбы с Викторией Уинтерс его таинственно телепортнуло в прошлое. Из-за чего персонажам пришлось выяснять, что же с ним случилось. Но тут актриса Александра Мольтке, игравшая роль Виктории Уинтерс, внезапно покинула проект - ушла в декретный отпуск. И сценаристы думали- думали, что же делать с главной героиней, в итоге решили особо не заморачиваться и попросту уничтожили её. В прямом и переносном смысле. Роль Виктории в "Мрачных тенях" сыграли также две другие актрисы - Бетси Даркин и Кэролин Гроувс, но зрителям они не понравились. Согласно дальнейшему сюжету сериала, Виктория решила воссоединиться с Питером Брэдфордом, и Барнабасу пришлось спасать ее от висельницы уже в 666-м эпизоде, тем самым снова став вампиром в прошлом.
Казалось бы, история Виктории Уинтерс закончилась счастливо. Однако, создатели "Мрачных теней" приплели к сюжету расу Левиафанов, лидер которых, Джеб Хоукс, загипнотизировал Викторию и велел ей за кадром разбежавшись, прыгнуть со скалы в 967 серии. Ну, в смысле, с Вдовьего Холма. И разбиться насмерть. Ещё и пророчество исполнилось о том, что и третьей женщине, тоже гувернантке, суждено умереть, бросившись с утёса, подобно Жозетте ДюПре. Вот только пропаганды суицида этому сериалу и не хватало! Так глупо "слить" героиню надо было постараться...Обидно даже за нее становится... А саму гувернантку вскоре заменили на... Мэгги Эванс! И это после того, как её однажды похитил Барнабас Коллинз и довел до нервного срыва! Но девушка вскоре забыла о травмирующем прошлом и была втянута в другие сверхъестественные события.
Да и сам Вдовий Холм в оригинальном сериале был примечателен не только одними Вдовами, давшими роковой горе свое название, и суицидницей Жозетт. На самом деле, кто только с него вниз не прыгал! Когда персонажа Жозетт еще не придумали, по сценарию первой жертвой гибели на Вдовьем Холме должен был стать именно Роджер Коллинз, но сюжет вскоре кардинально изменили, и персонаж остался в живых до конца сериала. После введения в повествование "Мрачных Теней" призрака Жозетт, годом ее суицида упоминался то1796, то - 1797, то вообще - 1834, и лишь позже официально утвердили 1795-й год. Затем, в 266 - 268-х эпизодах сериала Элизабет Стоддард трижды пыталась спрыгнуть с Вдовьего холма, чтобы избежать брака с мошенником Джейсоном Макгуайром. Ее спасли миссис Джонсон, Барнабас Коллинз и Виктория Уинтерс. На протяжении всего сериала Вдовий Холм служил единственным выходом из трудных жизненных ситуаций для многих второстепенных персонажей шоу, таких, как цыган Иштван и Бет Чавес. Иные умирали и случайно, просто упав с обрыва, как Филипп Тодд в борьбе со Скаем Рамсоном. Были и более вопиющие случаи, когда повзрослевший кузен Барнабаса - Дэниел Коллинз, в старости страдающий провалами в памяти и паранойей, убил свою жену Харриет и сбросил ее тело с Вдовьего Холма. Точно так же погибли и две другие героини - Джоана Миллс и Саманта Дрю, сражаясь за Квентина Коллинза. Вдовий Холм убрали из повествования только в 1193-м эпизоде сериала, да и сами Призраки Вдов также уже не играли никакой существенной роли в сюжете.
И да, стоит сказать, сам момент гибели персонажа на Вдовьем Холме зрителям 1960-х годов "в лоб" тоже не показывали - из этических соображений. Но вот самое главное - происхождение Виктории Уинтерс - оставалось за кадром на протяжении всего сериала, а фигуры ее родителей становились предметом споров и всевозможных спекуляций. Так, в оригинальных "Мрачных тенях" с 1 по 99-й эпизоды подразумевалось, что Виктория Уинтерс была то ребенком от первого брака Пола Стоддарда, то - вообще его незаконорожденной дочерью! Личность отца Виктории Уинтерс так и не была установлена, хотя бывший дворецкий семьи Коллинз Б. Хэнскомб упоминался как возможная кандидатура. В какой-то момент сценаристы даже рассматривали Джейсона Макгуайра в качестве кандидата на роль отца гувернантки! В 1993 году американский писатель Мэрилин Дэн Росс в своей книге по мотивам событий сериала 1960-х годов, решил вскрыть все карты и раскрыл предполагаемые личности родителей Виктории Уинтерс, которые вовсе никак не были связаны с семьёй Коллинз! Мы узнаем, что в этой версии отца Виктории звали Натан Мур, который был пациентом доктора Барлоу, лечившего его от редкого заболевания крови, а мать - Роза Барлоу, дочь того врача. Она была лучшей подругой Элизабет Стоддард. По словам Элизабет, Роза всегда говорила, что чтобы избежать стигматизации со стороны других людей, пациенты иногда брали вымышленные имена. Натана удалось излечить, он даже хотел пожениться на Розе, но болезнь вернулась опять, и он навсегда уехал из города. Он оставил Розе записку, в которой писал, что "не хочет заставлять ее страдать вместе с ним или оставаться с ним из жалости''. Но вот как Виктория попала в приют для подкидышей в Нью-Йорке и была связана с семьей Элизабет Стоддард, книга не объясняет. Наконец, в 2003-м году, в рамках аудиодрамы "Возвращение в Коллинвуд" было официально объявлено, что Виктория Уинтерс является незаконорожденной дочерью Элизабет Стоддард, которая умерла к моменту развития сюжета, который вращался вокруг завещания Хозяйки Коллинвуда. Это открытие, в свою очередь, делало Кэролин Стоддард фактически сестрой Виктории, а Барнабаса Коллинза - вообще ее дальним родственником, вследствие чего их роман в сериале, в отличие от более поздних адаптаций, оказался ну просто невозможным!
О других экранизациях "Мрачных Теней" Вы сможете узнать в рамках следующей и заключительной статьи.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:01
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Сегодня, 07:01 by MortiferПросмотров: 58Комментарии: 0
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