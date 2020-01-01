Окуно-ин в Японии — место, где «ожидают духи»



ЖД по соседству с Окуно-ин



























Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:01

Сделано_в_СССР Просмотров: 70 Комментарии: 0 0 Вчера, 19:01 by

В этом месте нет мертвых, есть только ожидающие духи. Окуно-ин — это самое невероятное и мистическое место во всей Японии из всех, где мне довелось побывать!А еще тут очень много монументальных каменных арок, что у японцев считается вратами в мир духов. Но, наверное, обо всем по порядку!Согласно верованиям буддийской школы Сингон, в Окуно-ин нет мертвых, а есть только ожидающие духи. А значит, все души, чей прах, волосы или пепел покоятся в могилах, не ушли в мир мертвых, а находятся здесь, на земле, в ожидании пришествия Будды Майтреи.Число могил в Окуно-ин продолжает увеличиваться и насчитывает уже более 200.000, и является самым большим кладбищем на архипелаге.Здесь невероятная атмосфера, наполненная запахом деревьев, трав и благовоний. Природа и мемориальный комплекс сплелись воедино, создав удивительное по красоте место.Головокружительные кедры, которые усеивают первые могилы, скрывают небо и конец асфальтированной дороги, проходящей через лес.Если свернуть с наложенной тропинки, то риск затеряться среди забытых замшелых гробниц становится осязаем. Здесь природа восстановила свои права на землю и заплутать здесь также легко, как и в дремучем лесу...Второй вход на кладбище, что расположенный напротив автобусной остановки Okunoin-mae, ведет к более современным гробницам, сделанным из очищенного, как будто покрытого лаком, гранита.Еще один признак современности — сами подношения изменились. Теперь банки с содовой стоят рядом с благовониями и сутрами. Сутры — слова, приписываемые Будде или его непосредственным ученикам.Вдоль главного пути статуи Будды часто имеют ярко-красный нагрудник.Это одежды, которые матери оставляют, чтобы защитить своих детей в этом мире или принести им удачу в загробной жизни.Так, по крайней мере, гласит объяснение в путеводителе.Место это находится поодаль от основных туристических маршрутов и является в большей степени мемориалом, чем достопримечательностью.Обычно здесь довольно мало людей, но на момент моего визита по большей части комплекса я ходила в гордом одиночестве.Ночью тут зажигаются фонари, и это место становится еще более мистическим. Но одной мне здесь ночью оставаться не хотелось.На территории кладбища есть колодец. Говорят, что если заглянуть в него и не увидеть своё отражение, то умрешь в течение года. Жутковатое место со страшными легендами. Впрочем, чего вы ещё ожидали от кладбища?Пройдя более двух километров по территории, я пришла к главному храму, где покоится или как верят местные, находится в самадхи бодхисаттва Кукай.Вокруг подножия установлены несколько сотен тысяч гробниц и мемориальных памятников.Они были построены многими людьми, которые хотят быть со святым Кукаем во время пришествия Майтреи. Здесь гробницы и памятники многих известных полевых командиров, актеров, политических деятелей и руководителей предприятий.Перед мавзолеем Кукая находится «Зал Тородо» или «Зал фонарей». Окруженный более чем 10 000 фонарями — зал служит центром поклонения храму. Но их лучше рассматривать ночью...А это уже новая часть кладбища. Она прекрасна тем, что играет всеми красками осени и невероятно живописна. Здесь уже нет мрачной атмосферы, что накатывает на тебя в старой части кладбища…Гулять по этому месту можно бесконечно долго. Время летит незаметно — я приехала сюда в 8 утра, а уезжала уже 7 вечера. Двенадцать часов пролетели незаметно.Из Осаки, где я остановилась, дорога занимает коло трёх часов в одну сторону. Поэтому нужно обязательно знать расписание транспорта и правильно рассчитать всё по времени.Чуть в стороне от кладбища есть множество гостиниц, магазинов и храмов. Поэтому если исследовать Окуно-ин основательно, то можно заселиться здесь на несколько дней и спокойно насладиться невероятной и мистической атмосферой одного из самых необычных мест в Японии!Автор - NordSkif_Co.

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