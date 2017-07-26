Канун дня мертвых - самое красочное время в Мехико

Летяга Просмотров: 35 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 07:53 by

На главной улице города Мехико выставили скульптуры из папье-маше. Многие монстры олицетворяют доиспанскую мифологию, особенно много змей, ведь до конкисты Кецалькоатль, или пернатый змей, был главным божеством индейцев.Ну и куда в Мексике без черепушек, особенно в это время. Каждый череп - произведение искусства, все в разных стилях, от абстракций до глубоких сюжетов и киберпанка.PS Первая черепушка особенная - она целиком выложена из разноцветного бисера.Автор: drinkfish13 .

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