Призраки солдат

Есть на свете призраки солдат,

Тех, что в души смотрят нам устало,

Повидавших полноценный ад.

Их, поверьте, на земле немало.



Нет для них ни званий, ни наград.

Ведь Россия там не воевала...

Это просто призраки солдат.

Их как никогда и не бывало.



И еще есть призраки солдат,

Прежде за Россию воевавших,

Тех, погибших, тех, истлевших, павших

Много-много лет тому назад.



Но они по-прежнему в строю.

И покоя души их не знают.

И они живым своим в бою

Силой духа мертвых помогают.



И они, незримые, поют

Песню, неприятеля пугая.

Потому-то после боя пьют

Выжившие, мертвых поминая.



Ни могил, ни права на парад.

На войну без почестей и правил

Бог направил призраков-солдат,

А без них бы Дьявол миром правил.



Не мешайте русским, если пьют.

И еще, запомните железно -

Если песню русские поют

И когда воюют. Бесполезно!

Lynx Просмотров: 85 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 00:24 by

Ключевые слова: Солдат призраки война битва смерть

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