Аокигахара - мрачный лес самоубийц

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:17

Ravazu Просмотров: 154 Комментарии: 2 +6 Вчера, 23:17 by

Аокигахара. Еще его называют Дзюкай - Равнина зеленых деревьев (Море деревьев или Море зелени). Этот лес находится на острове Хонсю, у подножья горы Фудзи. Это место, конечно, не входит в список туристических достопримечательностей, однако многие туристы посещают его во время поездки к знаменитой горе Фудзи, даже не догадываясь о том, что находятся в самой зловещей точке Японии.Больше всего кровь будоражат легенды о многочисленных приведениях, прячущихся в лесном массиве. Печальную известность это место приобрело еще в средние века, когда в голодные годы, доведенные до отчаяния бедняки приносили своих престарелых и немощных родственников в лес и оставляли там умирать. Стоны этих несчастных не могли пробиться сквозь плотную стену деревьев, и никто не слышал стенания обреченных на мучительную смерть. Японцы говорят, что их призраки подстерегают в лесу одиноких путников, желая отомстить за свои страдания. В наше время в Японии никто не страдает от голода, но свою зловещую роль Аокигахара продолжает играть и сейчас. Мистический пейзаж и звенящая тишина легендарного леса привлекает тех, кто решил добровольно уйти из жизни. По числу ежегодно совершаемых самоубийств Аокигахара уступает эту жуткую пальму первенства только Золотому мосту в Сан-Франциско. С 1970-го года полиция официально начала заниматься поиском тел погибших, для чего из казны ежегодно выделяются специальные средства в размере пяти миллионов йен. Официальные власти пытаются остановить этот поток самоубийц. Владельцы местных магазинчиков являются добровольными помощниками полиции: они отслеживают подозрительных людей, научившись безошибочно вычленять из толпы туристов тех, кто прибыл сюда свести счеты с жизнью.

Ключевые слова: Аокигахара лес самоубийц страшные места призраки авторская работа

Другие, подобные истории: