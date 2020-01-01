Мистическая история мумии рыцаря Фон Кальбутц из Кампеля

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 13:48

Сделано_в_СССР Просмотров: 97 Комментарии: 0 +1 Вчера, 13:48 by

При жизни рыцарь Кристиан Фридрих фон Кальбуц из Кампеля, что находится вблизи горда Нейштадт, снискал себе славу великого женолюба. Награжденный за военные заслуги на службе у курфюрста Фридриха Вильгельма I Бранденбургского обширным поместьем и удачно женившийся на богатой наследнице древнего рода, рыцарь с большим усердием предавался своему любимому занятию. За 15 лет совместной жизни, супруга фон Кальбуца произвела на свет 11 детишек. Кроме того, 30 штук неугомонный рыцарь произвел на стороне. Уважающий «право первой ночи», он не пропускал ни одной из своих молодых вассалок.Все шло гладко до тех пор, пока горничная Мария Леппин не отказала любвеобильному рыцарю, мотивируя свой отказ верностью своему жениху. Следующим же днем с пастухом, который и был женихом Марии, случилась большая беда – он совершенно неожиданно упал на ровном месте. Причем упал крайне неудачно, свернув себе шею, да еще несколько раз напоролся при падении то ли на нож, то ли на меч. Невеста, обезумев от горя, помчалась к городскому архиепископу и пожаловалась на убийство жениха и высказанное намерение рыцаря лишить ее невинности.Учитывая всю серьезность выдвинутых обвинений, архиепископ назначил над подозреваемом в свершенном злодеянии рыцарем скорый и справедливый суд, который состоялся в Дреце (Бранденбург) в 1690 году. На суде безутешная девушка заявила, что пастуха рыцарь убил из мести после того, как она отвергла его домогательства.Так как свидетелей гибели жениха девушки не было, Кальбуц воспользовался правом дать клятву невиновности. Как гласит предание, рыцарь произнес фразу: «Это не я убил, в противном случае пусть после моей смерти мое тело никогда не сгниет». После чего он был оправдан мудрыми и сердобольными членами суда и отпущен.Умер Кристиан Фридрих в 1702 году в возрасте 52 лет. Тело его было захоронено в фамильном склепе. В 1783 году почил в бозе последний представитель рода фон Кальбуцев. А в 1784 году было принято решение снести стоящую рядом с церковью усыпальницу, в которой находились три захоронения.При сносе гробницы обнаружили, что два тела полностью разложились, а тело Кристиана Фридриха высохло разложению не подверглось. Когда стали искать причину странной и необъяснимой мумификации, вспомнили о данной Кристианом клятве на суде. И всем стало ясно, что в свое время пастух не упал на ровном месте, а был на самом деле коварно умерщвлен лживым и мстительным рыцарем.Как обычно бывает в подобных случаях, по округе стали гулять слухи о призраке, который пугал по ночам запоздалых путников. И о том, что в полночь в коридорах старого замка можно увидеть дух рыцаря, который, бродя по замку, бормочет под нос свою клятву.Когда в начале XIX века войска Наполеона вошли в Пруссию, в замке Кальбуца встали на постой французские офицеры. Добрые люди им доверительно сообщили, что замок облюбовал для ночных прогулок неугомонный дух Кристиана Фридриха. В ответ драгунский капитан заявил, что все это чепуха. И, демонстрирую свою смелость, спустился в гробницу и пронзил мумию острием сабли.Стоит ли удивляться тому, что на следующее утро его нашли в запертой изнутри комнате со свернутой шеей.Утверждают, что в дополнение к этому, солдат, лица которого случайно коснулась кисть Кальбуца, когда мумию вынимали из могилы, ушел вскоре в мир иной в результате сердечного приступа.После этих мрачных событий слухи о страшном, зловещем и коварном призраке замка вспыхнули, как сухая трава. Продолжаются гулять они и по сей день, хотя со времени таинственной и плохо объяснимой смерти французского офицера прошло два с лишним века.Справедливости ради надо заметить, что покушения на прах рыцаря в прошлом случались неоднократно. Несколько раз мумию выкрадывали из усыпальницы. Позже ее находили не в самых подходящих для праха местах, снимая то с кладбищенской ограды, а то и с конька церковной крыши. Местное хулиганье по вечерам таскало ее по улицам, пугая девиц. А однажды нетленный прах Кристиана Фридриха подложили в постель молодоженам.Количество желающих посмотреть на мумию не убывает и поток посещающих замок Кальбуц туристов течет, как ручей. Причем, мумия вызывает интерес не только у любителей мистических историй, но и у серьезных ученых.Любознательные японцы, например, предлагали за биологический материал Кристиана Фридриха Кальбуца хорошие деньги. Но мудрые нейштадтцы отказались от сделки. Скорее всего, они испугались мести призрака, способного жестоко отомстить за поругание его тела.Автор - Михаил Осташевский.

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