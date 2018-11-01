Тропы Песен у австралийских аборигенов

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 04:25

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 18 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 04:25 by

«Пожалуй, вся классическая мифология представляет собой пережитки гигантской «песенной карты»: все эти странствия богов и богинь, пещеры и священные источники, сфинксы и химеры, все эти мужчины и женщины, превращенные в соловьев или ворон, в звуки эха или цветы-нарциссы, в камни или звезды, – всё это вполне можно толковать с точки зрения тотемической географии». (Брюс Чатвин «Тропы Песен»)В разных шаманских традициях существует множество способов работы с песней. В этом смысле интересно рассмотреть традицию австралийских аборигенов, использующих песни для создания своеобразной карты своей земли. Говоря совсем упрощенно, их мифологическая картина мира состоит из множества песенных историй, имеющих конкретную привязку по территории и происходящих во вневременном контексте: с одной стороны, конечно, в прошлом, а с другой, в настоящем – поскольку каждая история может быть прожита и многократно проживается заново.Песенные циклы создают лабиринт невидимых троп, которые опутывают всю Австралию и известны европейцам, как «Маршруты Сновидений», или «Тропы Песен»; сами аборигены называют эти дороги «Следами Предков», или «Путем Закона».Туземные мифы о сотворении мира рассказывают о легендарных существах-тотемах, которые во Время Сновидений скитались по всему континенту, выпевая имена всего сущего, встречавшегося им по пути, – птиц, зверей, растений, скал, источников, – и благодаря этому пению мир обретал существование.Чтобы разобраться в представлениях о Времени Сновидений, нужно понять, что это как бы аборигенский аналог первых двух глав Книги Бытия – с одним только важным отличием. В Книге Бытия Бог сначала сотворил «зверей земных», а потом из глины вылепил праотца Адама. Здесь же, в Австралии, Предки сами себя создали из глины, и их были сотни и тысячи – по одному для каждого вида тотема.Так что, когда австралиец говорит: «У меня Сновидение Валлаби [Группа видов сумчатых млекопитающих из семейства кенгуровых, как правило меньших по размеру чем кенгуру]», он хочет сказать: «Мой тотем – Валлаби. Я принадлежу к роду Валлаби». Каждый Человек-Валлаби верил, что он происходит от общего Праотца-Валлаби, который является предком всех других Людей-Валлаби и всех ныне живущих валлаби. Следовательно, валлаби – его братья. Убивать их ради мяса – и братоубийство, и каннибализм.Считалось, что каждый предок-тотем, путешествуя по стране, рассыпал целую вереницу слов и музыкальных нот по земле, рядом со своими следами, и эти линии, эти «Маршруты Сновидений», опутывали весь континент и служили «путями сообщения» между самыми удаленными друг от друга племенами.По крайней мере теоретически всю Австралию можно считать музыкальной партитурой. Едва ли нашлась бы во всей стране хоть одна скала, хоть одна речушка, которая бы еще не была воспета. Наверное, можно было бы рассматривать Тропы Песен как бесконечные строки местных «Илиад» и «Одиссей», извивающиеся то в одну, то в другую сторону, и каждый «эпизод» этих эпических поэм можно прочесть в геологическом смысле – как одно из священных мест аборигенов.В буше в любом месте можно ткнуть куда угодно и спросить у аборигена, который идет с тобой: «А тут что за история?» или «Кто это?». Скорее всего, он ответит: «Кенгуру», или «Волнистый Попугайчик», или «Бородатая Ящерица» – в зависимости от того, какой Предок там проходил.Создавая мир своим пением, Предки были поэтами в исконном смысле этого слова: ведь пойэсису древних греков означало «творение». Ни один абориген не мог и помыслить, что сотворенный мир был хоть в чем-то несовершенным. В его религиозной жизни была единственная цель: сохранить землю такой, какой она всегда была и должна быть.Философия аборигенов геоцентрична. Земля дает жизнь человеку, дает ему пищу, язык и разум, а когда он умирает, все это снова возвращается к земле. «Родной край» человека, пускай это даже полоска пустоши, заросшая спинифексом [высокие дернистые злаки], уже сама по себе святыня, которая должна оставаться неповрежденной. Поранить землю – значит поранить себя самого, а если землю ранят другие, то они ранят тебя. Земля должна оставаться нетронутой, какой она была во Времена Сновидений, когда Предки создавали мир своим пением…Аборигены – это люди, которые ступают по земле легкой поступью; и чем меньше они у нее забирают, тем меньше они должны отдавать ей взамен. Они никогда не могли взять в толк, отчего миссионеры запрещают их невинные жертвоприношения. Они же никого не убивают – ни животных, ни людей. Они просто благодарят землю и в знак этой благодарности надрезают себе вены на предплечьях и дают капелькам крови пролиться на землю.Песня являлась одновременно и картой, и радиопеленгатором. Если хорошо знаешь песню, то найдешь дорогу в любом месте страны. И человек, уходивший в «Обход» [«Обход» у австралийских аборигенов – обряд инициации во взрослую жизнь], всегда шел вдоль одной из этих песенных троп. Пока он строго держится маршрута, он всегда будет встречать людей, у которых общее с ним Сновидение. То есть, по сути, своих братьев. Человек, отправлявшийся в «Обход», совершал ритуальное странствие. Он ступал по стопам своего Предка. Он пел строфы, сложенные Предком, не изменяя в них ни единого слова, ни единой ноты – и тем самым заново совершал Творение.До прихода белых людей ни один человек в Австралии не был безземельным, поскольку каждый наследовал в качестве собственности отрывок Песни Предка, а вместе с ним – ту полоску земли, по которой проходила эта Песня. Строчки, которыми владел человек, являлись его «документом», подтверждающим право собственности на территорию. Он мог одалживать эти строчки другим. Мог и сам занимать чужие стихи. Единственное, чего он не мог, – это продать Песню или избавиться от нее.Предположим, старейшины из клана Ромбического Питона решили, что пришла пора спеть весь песенный цикл, от начала до конца. Рассылаются гонцы в обе стороны маршрута, созываются все песневладельцы, собираются в Большом Месте. Там каждый «собственник» пропевал свой кусочек Песни, соответствовавший определенному участку странствия Предка. Причем все соблюдали правильную очередность! Спеть Песню не в том порядке – преступление. Ведь это означало бы поломать ход Творения.Каждый песенный цикл перепрыгивает языковые барьеры, не признавая племенных границ. Сновидение может начинать свой маршрут где-нибудь на северо-западе, под Брумом, затем миновать на своем пути двадцать или больше языков, а заканчиваться где-нибудь у моря под Аделаидой. Мотив всегда остается одинаковым, от первых тактов до финальных. Слова могут меняться, но мелодия остается неизменной.Гаутама Будда сказал: «Невозможно пуститься в странствие, пока сам не сделаешься Путем». В исламе, и особенно в суфийских орденах, сийахат, или «странствование» – действие, или ритм, движения – применялось как особая техника, помогавшая расторгнуть узы, привязывающие человека к миру, приближавшая его к Богу. Цель дервиша заключалась в том, чтобы стать «ходячим мертвецом» – человеком, чье тело остается живым на земле, но чья душа уже переносится в Рай.В суфистском трактате «Кашф-аль-Махджуб» говорится, что к концу странствия дервиш из путника превращается в Путь, то есть из человека, следующего собственной свободной воле – в то место, по которому проходит нечто.Это очень похоже на представления аборигенов: «Многие люди потом становятся землей, Предками того места». Проведя целую жизнь, расхаживая с песнями туда-сюда вдоль Песенной тропы Предка, человек в конце концов сам превращается в эту дорогу, в Предка и в Песню.Автор - Вероника Воронина.

Ключевые слова: Австралия Тропы песен Путь предки аборигены

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