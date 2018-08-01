Удивительные монстрики Скотта Радкэ

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 12:00

Космонасть Просмотров: 9 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 12:00 by

Американский скульптор и художник Скотт Рэдке (Scott Radke) создает удивительные скульптурки — гибридов людей и животных. Фигурки выполнены из глины, ткани и человеческих волос. Скотт Рэдке практически не делает предварительных набросков при создании своих монстриков, он позволяет комочку глины самому создавать свою собственную историю.Некоторые персонажи скульптора пугающие, другие — трогательные и вполне милые. Найдя в Скотте Рэдке родственную душу, Тим Бёртон пригласил его выступить в качестве дизайнера в одной из сцен фильма «Алиса в стране чудес».Скульптуры Скотта Рэдке хранятся в крупнейших музеях и галереях мира от Лондона до Нью-Йорка.Автор - Елена.

Ключевые слова: творчество скульптуры художник монстры страшно интересно

Другие, подобные истории: