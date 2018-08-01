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Страшно интересно

Удивительные монстрики Скотта Радкэ

Американский скульптор и художник Скотт Рэдке (Scott Radke) создает удивительные скульптурки — гибридов людей и животных. Фигурки выполнены из глины, ткани и человеческих волос. Скотт Рэдке практически не делает предварительных набросков при создании своих монстриков, он позволяет комочку глины самому создавать свою собственную историю.

Некоторые персонажи скульптора пугающие, другие — трогательные и вполне милые. Найдя в Скотте Рэдке родственную душу, Тим Бёртон пригласил его выступить в качестве дизайнера в одной из сцен фильма «Алиса в стране чудес».

Скульптуры Скотта Рэдке хранятся в крупнейших музеях и галереях мира от Лондона до Нью-Йорка.

Удивительные монстрики Скотта Радкэ

Удивительные монстрики Скотта Радкэ

Удивительные монстрики Скотта Радкэ

Удивительные монстрики Скотта Радкэ

Удивительные монстрики Скотта Радкэ

Удивительные монстрики Скотта Радкэ

Удивительные монстрики Скотта Радкэ

Удивительные монстрики Скотта Радкэ

Удивительные монстрики Скотта Радкэ

Удивительные монстрики Скотта Радкэ

Удивительные монстрики Скотта Радкэ

Удивительные монстрики Скотта Радкэ

Удивительные монстрики Скотта Радкэ

Удивительные монстрики Скотта Радкэ

Удивительные монстрики Скотта Радкэ

Удивительные монстрики Скотта Радкэ

Удивительные монстрики Скотта Радкэ

Удивительные монстрики Скотта Радкэ

Автор - Елена.
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Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00 by КосмонастьПросмотров: 9Комментарии: 0
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Ключевые слова: творчество скульптуры художник монстры страшно интересно

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