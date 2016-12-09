Скульптуры животных из металлолома, созданные Хасаном Новрози в стиле стимпанк

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:26

Сделано_в_СССР Просмотров: 18 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 17:26 by

Талантливый скульптор Хасан Новрози (Hasan Novrozi) из Ирана создал замечательную коллекцию скульптур животных в стиле стимпанк, полных жизни и эмоций, несмотря на то, что все они сделаны из кропотливо собранных тысяч металлических деталей, автозапчастей и различного металлолома. Предлагаем вам оценить мастерство иранского скульптора:Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Скульптор архитектура стимпанк животные металл

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