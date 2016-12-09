Скульптуры животных из металлолома, созданные Хасаном Новрози в стиле стимпанк

Скульптуры животных из металлолома, созданные Хасаном Новрози в стиле стимпанкТалантливый скульптор Хасан Новрози (Hasan Novrozi) из Ирана создал замечательную коллекцию скульптур животных в стиле стимпанк, полных жизни и эмоций, несмотря на то, что все они сделаны из кропотливо собранных тысяч металлических деталей, автозапчастей и различного металлолома. Предлагаем вам оценить мастерство иранского скульптора:
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:26
Сегодня, 17:26 by Сделано_в_СССРПросмотров: 18Комментарии: 1
Ключевые слова: Скульптор архитектура стимпанк животные металл