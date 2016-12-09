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Страшно интересно

Скульптуры животных из металлолома, созданные Хасаном Новрози в стиле стимпанк

Талантливый скульптор Хасан Новрози (Hasan Novrozi) из Ирана создал замечательную коллекцию скульптур животных в стиле стимпанк, полных жизни и эмоций, несмотря на то, что все они сделаны из кропотливо собранных тысяч металлических деталей, автозапчастей и различного металлолома. Предлагаем вам оценить мастерство иранского скульптора:

Скульптуры животных из металлолома, созданные Хасаном Новрози в стиле стимпанк
Скульптуры животных из металлолома, созданные Хасаном Новрози в стиле стимпанк
Скульптуры животных из металлолома, созданные Хасаном Новрози в стиле стимпанк
Скульптуры животных из металлолома, созданные Хасаном Новрози в стиле стимпанк
Скульптуры животных из металлолома, созданные Хасаном Новрози в стиле стимпанк
Скульптуры животных из металлолома, созданные Хасаном Новрози в стиле стимпанк
Скульптуры животных из металлолома, созданные Хасаном Новрози в стиле стимпанк
Скульптуры животных из металлолома, созданные Хасаном Новрози в стиле стимпанк
Скульптуры животных из металлолома, созданные Хасаном Новрози в стиле стимпанк
Скульптуры животных из металлолома, созданные Хасаном Новрози в стиле стимпанк
Скульптуры животных из металлолома, созданные Хасаном Новрози в стиле стимпанк

Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:26
Сегодня, 17:26 by Сделано_в_СССРПросмотров: 18Комментарии: 1
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Ключевые слова: Скульптор архитектура стимпанк животные металл

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 17:57
0
Группа: Комментаторы
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Комментариев: 2 566
Как же это здорово! очень талантливо и красиво+++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
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