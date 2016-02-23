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Страшно интересно

Алиса в стране чудес: керамические миниатюры Меган Богонович

Американская художница создала серию причудливых керамических скульптур. Кажется, будто бы это Алиса из Страны Чудес. Но она не падает в кроличью нору, а ныряет в кораллы и морские раковины.

Художница из Нью-Гэмпшира (New Hampshire) Меган Богонович (Megan Bogonovich) занимается созданием миниатюрных керамических скульптур вот уже несколько лет. Как она сама говорит, ее вдохновляют реальные жизненные сюжеты: будь то семейные драмы или политические события, газетные новости или уличные сплетни. Все эти события в своей особой форме находят отображение в работах скульптора.

Алиса в стране чудес: керамические миниатюры Меган Богонович

При работе Меган Богонович особое внимание отводит деталям. На крошечных фигурках надеты старомодные юбки и туфельки. Кажется, что персонажи не из нашего времени. Сами скульптуры напоминают кораллы и анемоны. Глядя на них, зритель, как и миниатюрная Алиса, поначалу «теряется» в многослойности и большом количестве сложных элементов изваяния, а через мгновение понимает, что перед ним миниатюра с тщательно продуманным сюжетом и деталями. Для усиления эстетики скульптур, художница оформила их в светлых пастельных тонах.

Алиса в стране чудес: керамические миниатюры Меган Богонович
Алиса в стране чудес: керамические миниатюры Меган Богонович
Алиса в стране чудес: керамические миниатюры Меган Богонович
Алиса в стране чудес: керамические миниатюры Меган Богонович
Алиса в стране чудес: керамические миниатюры Меган Богонович
Алиса в стране чудес: керамические миниатюры Меган Богонович
Алиса в стране чудес: керамические миниатюры Меган Богонович
Алиса в стране чудес: керамические миниатюры Меган Богонович
Алиса в стране чудес: керамические миниатюры Меган Богонович

Автор: technovoin (текст).
Автор: Меган Богонович (скульптуры).
Источник.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:44
Причина: Изменен раздел
Сегодня, 13:44 by Mina HarkerПросмотров: 31Комментарии: 5
+5

Ключевые слова: Керамика скульптцры детали необычность творчество

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 13:47
+2
Группа: Заместители Администраторов
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Комментариев: 1 992
Какие мелкие детали, достойная проработка. Причудливо так смотрится!
Плюс!
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#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 14:31
+2
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Интересно! +++++++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                    
#3 написал: Qusto
Сегодня, 14:36
+2
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Поставил плюс, +++
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#4 написал: FataMorgana
Сегодня, 14:58
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Фантастично выглядит. Плюс.
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#5 написал: Летяга
Сегодня, 15:19
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Необычно как. Только не понятно: то ли девочка любопытство проявляет, то ли её уже едят bowtie
+++
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