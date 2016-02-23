Алиса в стране чудес: керамические миниатюры Меган Богонович

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:44

Причина: Изменен раздел

Mina Harker Просмотров: 31 Комментарии: 5 +5 Сегодня, 13:44 by

Американская художница создала серию причудливых керамических скульптур. Кажется, будто бы это Алиса из Страны Чудес. Но она не падает в кроличью нору, а ныряет в кораллы и морские раковины.Художница из Нью-Гэмпшира (New Hampshire) Меган Богонович (Megan Bogonovich) занимается созданием миниатюрных керамических скульптур вот уже несколько лет. Как она сама говорит, ее вдохновляют реальные жизненные сюжеты: будь то семейные драмы или политические события, газетные новости или уличные сплетни. Все эти события в своей особой форме находят отображение в работах скульптора.При работе Меган Богонович особое внимание отводит деталям. На крошечных фигурках надеты старомодные юбки и туфельки. Кажется, что персонажи не из нашего времени. Сами скульптуры напоминают кораллы и анемоны. Глядя на них, зритель, как и миниатюрная Алиса, поначалу «теряется» в многослойности и большом количестве сложных элементов изваяния, а через мгновение понимает, что перед ним миниатюра с тщательно продуманным сюжетом и деталями. Для усиления эстетики скульптур, художница оформила их в светлых пастельных тонах.Автор: technovoin (текст).Автор: Меган Богонович (скульптуры).

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