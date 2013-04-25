Удивительные отверстия в мегалитах

Удивительные отверстия в мегалитахВ мире существует множество мегалитов, внутри которых имеются идеально ровные и тщательно обработанные отверстия. Считается, что сделаны они вручную в незапамятные времена. Но, глядя на эти фотографии, убеждаешься, что здесь не обошлось без специальной техники и высоких технологий. Например, некоторые отверстия настолько глубоки, что даже не хватит длины руки, чтобы просунуть ее в камень - т.е., здесь явно работали с помощью совершенных инструментов.
Автор: Н. Трубиновская.
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Вчера, 20:27 by ЛетягаПросмотров: 43Комментарии: 1
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