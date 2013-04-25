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Страшно интересно

Удивительные отверстия в мегалитах

В мире существует множество мегалитов, внутри которых имеются идеально ровные и тщательно обработанные отверстия. Считается, что сделаны они вручную в незапамятные времена. Но, глядя на эти фотографии, убеждаешься, что здесь не обошлось без специальной техники и высоких технологий. Например, некоторые отверстия настолько глубоки, что даже не хватит длины руки, чтобы просунуть ее в камень - т.е., здесь явно работали с помощью совершенных инструментов.

Удивительные отверстия в мегалитах

Удивительные отверстия в мегалитах

Удивительные отверстия в мегалитах

Удивительные отверстия в мегалитах

Удивительные отверстия в мегалитах

Удивительные отверстия в мегалитах

Удивительные отверстия в мегалитах

Удивительные отверстия в мегалитах

Удивительные отверстия в мегалитах

Удивительные отверстия в мегалитах

Удивительные отверстия в мегалитах

Удивительные отверстия в мегалитах

Удивительные отверстия в мегалитах



Автор: Н. Трубиновская.
Источник.
Вчера, 20:27 by ЛетягаПросмотров: 43Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Мегалиты технологии прошлого отверстия в камне

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Комментарии

#1 написал: Dysania
Вчера, 23:22
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Комментариев: 462
Сколько еще тайн и загадок на земле! Плюс. От Летяги всегда что-то новенькое! blush
Зарегистрирован: 25.04.2013
   
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