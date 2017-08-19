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Страшные Арты

Ангел из 100 тысяч ножей от британского скульптора

Ангел из 100 тысяч ножей от британского скульптора

Ангел из 100 тысяч ножей от британского скульптора

Британский скульптор Альфи Рэдли создал необычную работу – восьмиметровую статую ангела, сделанную из 100 тысяч ножей разных размеров и форм.

Ангел из 100 тысяч ножей от британского скульптора

По замыслу автора, скульптура должна была стать напоминанием о том, что число насильственных преступлений с применением холодного оружия в Британии из года в год растет.

Ангел из 100 тысяч ножей от британского скульптора

100 тысяч ножей скульптор собрал в качестве пожертвований для своей работы.

Ангел из 100 тысяч ножей от британского скульптора

Некоторые из этих ножей когда-то были орудиями преступлений.

Ангел из 100 тысяч ножей от британского скульптора

На создание скульптуры Альфи Рэдли потратил два года.

Ангел из 100 тысяч ножей от британского скульптора

Рэдли потребовалось не только тщательно очистить ножи от «биологического материала», но и затупить каждый из них, чтобы быть уверенным, что никто из зрителей не поранится.

Ангел из 100 тысяч ножей от британского скульптора

Свою работу скульптор хотел подарить британскому правительству. Но власти отказались, поскольку работа Рэдли показывает Британию в дурном свете.

Ангел из 100 тысяч ножей от британского скульптора

Но Рэдли не собирается сдаваться. Теперь он хочет установить скульптуру на Трафальгарской площади, чтобы о проблеме узнали как можно больше людей.

Ангел из 100 тысяч ножей от британского скульптора

Впечатленные скульптурой британцы активно подписывают петицию, призывающую власти выполнить желание художника. Быть может, мы еще увидем «Ножевого ангела» на Трафальгарской площади?



Автор текста: Кристина О.
Автор арта: Альфи Рэдли.
Источник.
Сегодня, 11:52 by ЛетягаПросмотров: 54Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Скульптор ангел ножи холодное оружие

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 12:34
+3
Группа: Журналисты
Репутация: (1033|0)
Публикаций: 429
Комментариев: 3 531
Cупер скульптура «Ножевого ангела» braavo ++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
               
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 13:06
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1055|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 116
Впечатляет! +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#3 написал: Ksenya078
Сегодня, 13:34
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (163|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 219
Зря власти отказались от такой шикарной скульптуры, как говорят - правда глаза колет! Чудесная скульптура, браво этому Человеку, столько труда вложил! ++++++++++++++
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
#4 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 17:07
+2
Группа: Авторы
Репутация: (121|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 224
Цитата: Ksenya078
Зря власти отказались от такой шикарной скульптуры, как говорят - правда глаза колет! Чудесная скульптура, браво этому Человеку, столько труда вложил! ++++++++++++++

Поддерживаю+
Зарегистрирован: 17.10.2017
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