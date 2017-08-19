Ангел из 100 тысяч ножей от британского скульптора

Летяга Просмотров: 54 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 11:52 by

Британский скульптор Альфи Рэдли создал необычную работу – восьмиметровую статую ангела, сделанную из 100 тысяч ножей разных размеров и форм.По замыслу автора, скульптура должна была стать напоминанием о том, что число насильственных преступлений с применением холодного оружия в Британии из года в год растет.100 тысяч ножей скульптор собрал в качестве пожертвований для своей работы.Некоторые из этих ножей когда-то были орудиями преступлений.На создание скульптуры Альфи Рэдли потратил два года.Рэдли потребовалось не только тщательно очистить ножи от «биологического материала», но и затупить каждый из них, чтобы быть уверенным, что никто из зрителей не поранится.Свою работу скульптор хотел подарить британскому правительству. Но власти отказались, поскольку работа Рэдли показывает Британию в дурном свете.Но Рэдли не собирается сдаваться. Теперь он хочет установить скульптуру на Трафальгарской площади, чтобы о проблеме узнали как можно больше людей.Впечатленные скульптурой британцы активно подписывают петицию, призывающую власти выполнить желание художника. Быть может, мы еще увидем «Ножевого ангела» на Трафальгарской площади?Автор текста: Кристина О.Автор арта: Альфи Рэдли.

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