Деревянные скульптуры животных, созданные Джеймсом Дораном-Уэббом

Деревянные скульптуры животных, созданные Джеймсом Дораном-УэббомСегодня мы хотели бы показать вам удивительные деревянные скульптуры животных, которые талантливый художник и скульптор Джеймс Доран-Уэбб (James Doran-Webb) создаёт из сплавной древесины.
Материалом для работ английского скульптора служит древесина, которую он собирает на берегу рек на Филиппинах, отбирая самые плотные экземпляры, способные выдержать влажный и холодный климат в течение многих лет.
Автор - James Doran Webb.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:20
Сегодня, 17:20 by Сделано_в_СССРПросмотров: 17Комментарии: 1
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