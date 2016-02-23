Деревянные скульптуры животных, созданные Джеймсом Дораном-Уэббом

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:20

Сделано_в_СССР Просмотров: 17 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 17:20 by

Сегодня мы хотели бы показать вам удивительные деревянные скульптуры животных, которые талантливый художник и скульптор Джеймс Доран-Уэбб (James Doran-Webb) создаёт из сплавной древесины.Материалом для работ английского скульптора служит древесина, которую он собирает на берегу рек на Филиппинах, отбирая самые плотные экземпляры, способные выдержать влажный и холодный климат в течение многих лет.Автор - James Doran Webb.

Ключевые слова: Искусство архитектура арт дерево скульптуры художники животные

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