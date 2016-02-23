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Страшно интересно

Деревянные скульптуры животных, созданные Джеймсом Дораном-Уэббом

Сегодня мы хотели бы показать вам удивительные деревянные скульптуры животных, которые талантливый художник и скульптор Джеймс Доран-Уэбб (James Doran-Webb) создаёт из сплавной древесины.

Материалом для работ английского скульптора служит древесина, которую он собирает на берегу рек на Филиппинах, отбирая самые плотные экземпляры, способные выдержать влажный и холодный климат в течение многих лет.

Деревянные скульптуры животных, созданные Джеймсом Дораном-Уэббом
Деревянные скульптуры животных, созданные Джеймсом Дораном-Уэббом
Деревянные скульптуры животных, созданные Джеймсом Дораном-Уэббом
Деревянные скульптуры животных, созданные Джеймсом Дораном-Уэббом
Деревянные скульптуры животных, созданные Джеймсом Дораном-Уэббом
Деревянные скульптуры животных, созданные Джеймсом Дораном-Уэббом
Деревянные скульптуры животных, созданные Джеймсом Дораном-Уэббом
Деревянные скульптуры животных, созданные Джеймсом Дораном-Уэббом
Деревянные скульптуры животных, созданные Джеймсом Дораном-Уэббом
Деревянные скульптуры животных, созданные Джеймсом Дораном-Уэббом
Деревянные скульптуры животных, созданные Джеймсом Дораном-Уэббом
Деревянные скульптуры животных, созданные Джеймсом Дораном-Уэббом
Деревянные скульптуры животных, созданные Джеймсом Дораном-Уэббом
Деревянные скульптуры животных, созданные Джеймсом Дораном-Уэббом
Деревянные скульптуры животных, созданные Джеймсом Дораном-Уэббом
Деревянные скульптуры животных, созданные Джеймсом Дораном-Уэббом
Деревянные скульптуры животных, созданные Джеймсом Дораном-Уэббом
Деревянные скульптуры животных, созданные Джеймсом Дораном-Уэббом
Деревянные скульптуры животных, созданные Джеймсом Дораном-Уэббом
Деревянные скульптуры животных, созданные Джеймсом Дораном-Уэббом
Деревянные скульптуры животных, созданные Джеймсом Дораном-Уэббом
Деревянные скульптуры животных, созданные Джеймсом Дораном-Уэббом

Автор - James Doran Webb.
Источник 1.
Источник 2.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:20
Сегодня, 17:20 by Сделано_в_СССРПросмотров: 17Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Искусство архитектура арт дерево скульптуры художники животные

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 17:20
+1
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3382|0)
Публикаций: 374
Комментариев: 2 013
Они просто невероятно шикарны!
Огромный плюсище!
Зарегистрирован: 23.02.2016
               
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