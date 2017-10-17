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Страшные Арты

Необычные куклы Томаса Кублера

Куклы Томаса Скотта Кублера (Thomas Scott Kuebler) не имеют никакого отношения к детским игрушкам. Это самые настоящие скульптуры почти в человеческий рост. И каждой скульптуре соответствует своя история. Сам Кублер считает себя не скульптором, а именно рассказчиком…

Необычные куклы Томаса Кублера
Необычные куклы Томаса Кублера
Говорят, что Доктор очень старый человек, но он никак не может умереть. Он посвящен в зловещую тайну… О том, что для того чтобы продлить свою жизнь, нужно украсть жизнь у кого-то очень юного…

Необычные куклы Томаса Кублера
Тихая бабушка, которая живет на болоте. Кроме нее там живут змеи длиной и толщиной с дерево и другие странные болотные твари. Ходят разные слухи о том, что эта бабушка делает и о том, чего она не делает. Но на всякий случай, люди держатся от нее подальше.

Необычные куклы Томаса Кублера
Необычные куклы Томаса Кублера
Предсказательница мадам Орба

Необычные куклы Томаса Кублера
Оракул Зога живет в глубине джунглей. Чтобы добраться до него, нужно заглянуть в лицо своих самых потаенных страхов. Но те, кто преодолеет все трудности пути, узнают от оракула истинный смысл собственной жизни.

Необычные куклы Томаса Кублера
Клетус и Коротышка — сиамские близнецы из глухого местечка Razorback Hollow, затерянного посреди лесов. Развлекают жителей этой глухомани своей музыкой и вокальными номерами.

Необычные куклы Томаса Кублера
Некромант. Этот седой отшельник, живущий на окраине глухой деревни, умеет разговаривать с мертвыми. Иногда жители городов ищут его, чтобы получить советы от своих предков. Но за разговор с мертвыми надо платить. И цена может быть слишком высокой.

Необычные куклы Томаса Кублера
Этого парня повесили за убийство, которого он не совершал. Так что, став зомби, Пит охотится за шерифами и прочими слугами закона. Правда, слуги закона могут заблаговременно узнать о его приближении по густому запаху полуразложившейся плоти.

Необычные куклы Томаса Кублера
Свиногоблин.

Необычные куклы Томаса Кублера
Ноферату.

Необычные куклы Томаса Кублера
Слепой нищий.

Необычные куклы Томаса Кублера
Гуру.

Необычные куклы Томаса Кублера
Кукольник.




Вчера, 16:41 by ЛетягаПросмотров: 59Комментарии: 5
+7

Ключевые слова: Скульптор кукольник куклы рассказчик арты

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Комментарии

#1 написал: Nick.Yudin
Вчера, 16:48
+1
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Комментариев: 197
Самый жуткий из них «Кукольник»
Зарегистрирован: 17.10.2017
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 17:21
+1
Группа: Журналисты
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Комментариев: 3 001
Классные, интересные работы! +++++++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
              
#3 написал: Reiana Flaim
Вчера, 18:42
+1
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Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
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Комментариев: 975
Интересные куклы.
Зарегистрирован: 2.09.2013
  
#4 написал: Безликий48
Вчера, 20:44
+2
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Жуть,ставлю плюс!
Зарегистрирован: 22.12.2017
#5 написал: Tigger power
Вчера, 20:57
+1
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Комментариев: 2 056
Очень понравилось, такие натуральные, на четыре руки у него пунктик похоже) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
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