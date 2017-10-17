Необычные куклы Томаса Кублера

Летяга Просмотров: 59 Комментарии: 5 +7 Вчера, 16:41 by

Куклы Томаса Скотта Кублера (Thomas Scott Kuebler) не имеют никакого отношения к детским игрушкам. Это самые настоящие скульптуры почти в человеческий рост. И каждой скульптуре соответствует своя история. Сам Кублер считает себя не скульптором, а именно рассказчиком…Говорят, что Доктор очень старый человек, но он никак не может умереть. Он посвящен в зловещую тайну… О том, что для того чтобы продлить свою жизнь, нужно украсть жизнь у кого-то очень юного…Тихая бабушка, которая живет на болоте. Кроме нее там живут змеи длиной и толщиной с дерево и другие странные болотные твари. Ходят разные слухи о том, что эта бабушка делает и о том, чего она не делает. Но на всякий случай, люди держатся от нее подальше.Предсказательница мадам ОрбаОракул Зога живет в глубине джунглей. Чтобы добраться до него, нужно заглянуть в лицо своих самых потаенных страхов. Но те, кто преодолеет все трудности пути, узнают от оракула истинный смысл собственной жизни.Клетус и Коротышка — сиамские близнецы из глухого местечка Razorback Hollow, затерянного посреди лесов. Развлекают жителей этой глухомани своей музыкой и вокальными номерами.Некромант. Этот седой отшельник, живущий на окраине глухой деревни, умеет разговаривать с мертвыми. Иногда жители городов ищут его, чтобы получить советы от своих предков. Но за разговор с мертвыми надо платить. И цена может быть слишком высокой.Этого парня повесили за убийство, которого он не совершал. Так что, став зомби, Пит охотится за шерифами и прочими слугами закона. Правда, слуги закона могут заблаговременно узнать о его приближении по густому запаху полуразложившейся плоти.Свиногоблин.Ноферату.Слепой нищий.Гуру.Кукольник.

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